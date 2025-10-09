Николай Слатински: Нещата хич не вървят добре за Путин. Чекистите му донасят за първия от четвърт век тътен в Русия

Нещата хич не вървят добре за Путин. Чекистите му донасят за първия от четвърт век тътен, макар и засега подземен, на недоволство сред народа. Финансите са в катастрофа. Икономиката е в рецесия. Инфлацията е двуцифрена. На фронта е задънена улица с тотално провалено лятно настъпление. Европа се учи в движение да бъде по-смела и не му се връзва на провокациите. Даже Тръмп надушва слабостта на Путин.
Путин не е бил опиран досега до стената. Той не знае какво се прави в такъв случай. Залогът за него е или-или, или остава на власт, или приключва с живота.
Това прогнозира във "Фейсбук" Николай Слатински.
Няма да се изненадам, ако Путин направи агресивно изявление, от което според него цяла Европа ще се разтрепери. Той е убеден като всеки бандит от задните ленинградски дворове, че колкото повече заплашва, толкова повече му се плашат.
Европа трябва да не изпада в страх и ужас. Да не мигва първа. Да има здрави нерви и да държи курса от последните седмици. Т.е. да не се връзва на провокациите и заплахите на изпадналия в паника диктатор, да продължи да инвестира в отбраната и отбранителната индустрия, да увеличава подкрепата за Украйна и да налага поредните санкции спрямо Русия.
Европа е на прав път. А Путин върви към пропастта и колапсът на Русия е все по-близо.
Не е никак весела ситуацията, възможни са нови отчаяни провокации от Путин.
Но той е слаб. Той е обречен.
И очевидно започва да се досеща, че това е така.
Да не бъдем еврогарги, които той си мисли, че плаши!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чекист
19:00 09.10.2025
2 честен ционист
19:01 09.10.2025
3 Бонев
Коментиран от #8
19:01 09.10.2025
4 виктория
19:03 09.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Варна
19:05 09.10.2025
7 Един
Да, хубаво е да има плурализъм и различни мнения НО НЕ НИ ПРОБУТВАЙТЕ "РАЗЛИЧНИ"те МНЕНИЯ НА ПЛАТЕНИ ПРОДАЖНИЦИ!
19:06 09.10.2025
8 Задноъу вход
До коментар #3 от "Бонев":Също🤩🤩🤩
19:06 09.10.2025
9 си дзън
19:08 09.10.2025
10 Ежко Бежко
19:09 09.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
19:09 09.10.2025
13 отвратен
19:09 09.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 матю хари
Коментиран от #28, #30
19:10 09.10.2025
16 Анонимен
19:10 09.10.2025
17 хъхъ
19:11 09.10.2025
18 Дедо
19:11 09.10.2025
19 Господине,
19:13 09.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 2222
19:14 09.10.2025
22 Дон Салюст
Какви томахавки тия остарели фърчилки западната скрап я дават на дебили като нас на огромни цени
19:16 09.10.2025
23 Съдията
19:17 09.10.2025
24 хахаха
19:17 09.10.2025
25 Дон Окапалко
Европата стана кенеф с който никой не се съобразява една територия управлявана от вещици полуидиотки дето като видят Тръмпата се наакеат
19:18 09.10.2025
26 Милен
19:19 09.10.2025
27 Вицове
19:21 09.10.2025
28 Гост
До коментар #15 от "матю хари":Не съм допускал,че има кретени като теб !
19:22 09.10.2025
29 Баба Урсулеса Дрисуева
19:23 09.10.2025
30 Матю фелациото
До коментар #15 от "матю хари":Вие знаете ли как се повдига шкембето на Пеевски за да му го налапам по евроатлантически?
19:25 09.10.2025
31 Евроатлантически разгром
Сега нечуваните томахавки дето ги измислиш джънки Джо на 5 уискита стари дизелови и бавни!
Русия отдавна произвежда оръжия от друго поколение!
19:28 09.10.2025
32 Да,бе
19:28 09.10.2025
33 Доктор Халбхубер
19:29 09.10.2025
34 Тра-ла-ла
19:33 09.10.2025