Николай Слатински: Нещата хич не вървят добре за Путин. Чекистите му донасят за първия от четвърт век тътен в Русия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нещата хич не вървят добре за Путин. Чекистите му донасят за първия от четвърт век тътен, макар и засега подземен, на недоволство сред народа. Финансите са в катастрофа. Икономиката е в рецесия. Инфлацията е двуцифрена. На фронта е задънена улица с тотално провалено лятно настъпление. Европа се учи в движение да бъде по-смела и не му се връзва на провокациите. Даже Тръмп надушва слабостта на Путин.

Путин не е бил опиран досега до стената. Той не знае какво се прави в такъв случай. Залогът за него е или-или, или остава на власт, или приключва с живота.

Още новини от Украйна

Това прогнозира във "Фейсбук" Николай Слатински.

Няма да се изненадам, ако Путин направи агресивно изявление, от което според него цяла Европа ще се разтрепери. Той е убеден като всеки бандит от задните ленинградски дворове, че колкото повече заплашва, толкова повече му се плашат.

Европа трябва да не изпада в страх и ужас. Да не мигва първа. Да има здрави нерви и да държи курса от последните седмици. Т.е. да не се връзва на провокациите и заплахите на изпадналия в паника диктатор, да продължи да инвестира в отбраната и отбранителната индустрия, да увеличава подкрепата за Украйна и да налага поредните санкции спрямо Русия.

Европа е на прав път. А Путин върви към пропастта и колапсът на Русия е все по-близо.

Не е никак весела ситуацията, възможни са нови отчаяни провокации от Путин.

Но той е слаб. Той е обречен.

И очевидно започва да се досеща, че това е така.

Да не бъдем еврогарги, които той си мисли, че плаши!