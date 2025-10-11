„Временно примирие“ и „тактическа почивка“ за двете страни ли е споразумението за Газа?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Непреките разговори между Израел и Ислямското съпротивително движение (Хамас) в египетския град Шарм ел-Шейх доведоха до споразумение по всички точки и механизми за изпълнение на първия етап от плана за прекратяване на огъня в Газа, който вече влезе в сила в 12:00 часа (9:00 GMT) вчера следобед (петък).

Наблюдатели и политически анализатори считат, че това споразумение е "временно примирие" и "тактическа почивка" за двете страни, наложена повече от хуманитарни и политически необходимости, отколкото като окончателен мирен договор или постоянно уреждане, особено след като преговарящите отложиха най-спорните въпроси за втория етап.



Повечето наблюдатели предполагат, че това споразумение ще издържи в краткосрочен план, стига да остане ограничено до хуманитарната сфера, но е изложено на риск от провал, ако чувствителните въпроси не бъдат третирани сериозно.

Споразумението цели постигане на всеобхватно прекратяване на войната, освобождаване на задържаните и пленниците от двете страни и влизане на хуманитарна помощ в Газа.

Някои смятат, че споразумението между Израел и Хамас може да е "споразумение от необходимост" за двете страни по много причини.

Израел вижда в плана на Тръмп възможност да постигне целите си изцяло, особено освобождаването на заложниците, предотвратяването на участието на Хамас в управлението, разоръжаването му и международно управление на ивицата Газа без Хамас и Палестинската власт. Също така Нетаняху иска да намали международната критика срещу себе си; за него войната е изчерпала целите си и е постигнал всичко, което иска, и иска да се обърне към вътрешнополитическите въпроси в Израел.



За Хамас, вероятно най-големият натиск идва от нейните основни съюзници Катар и Турция чрез тяхното одобрение на плана на Тръмп, и тя вече няма място за маневриране, особено след като последният период показа слабостта на военните ѝ способности да се противопостави на нахлуването в град Газа. Те осъзнават, че ако това се случи, ще остане само централната област, а тогава Израел ще унищожи останалата част от ивицата Газа.

Докато други разглеждат споразумението между Израел и Хамас като „непълно и неясно до каква степен то ще постигне стратегически резултати“. Това е „споразумение между страни, които са били доведени до задънена улица от конфликта, като всички страни са в задънена улица“.

Америка също е в затруднено положение, защото въпреки цялата военна, финансова и политическа подкрепа за Израел, битката не е спечелена и Съединените щати сега са изправени пред глобални последици, дори от своите съюзници. Хамас също е в затруднено положение поради болезнената хуманитарна ситуация в Газа.

„Правителството на Нетаняху също е в затруднено положение. Въпреки опитите да изглежда силно и победоносно, в Израел има остри разделения, изтощена армия и враждебен свят. Арабските страни също са в затруднено положение пред своите народи поради неспособността си да прекратят войната. Всяка страна иска да се измъкне от затрудненото си положение, така че трябваше да се намери изход.“

Но в крайна сметка това е споразумение, което отново проправя пътя към мир, особено с нарастващия международен и регионален натиск. То постига проливането на палестинска кръв, прекратяването на войната и освобождаването на заложници и затворници. То представлява важен етап, но не е достатъчно за всеобхватно решение. То е споразумение, наложено от хуманитарни и политически нужди, а не е резултат от истинско убеждение от страна на която и да е от страните за прекратяване на конфликта.

„След близо две години опустошителна война вече няма място за продължаване на отворения цикъл на насилие, който изтощи и двете страни и унищожи по-голямата част от инфраструктурата на Газа. Следователно споразумението дойде в отговор на спешна нужда от прекратяване на огъня и облекчаване на страданията, а не в резултат на споделена политическа визия.“

„Настоящото споразумение се фокусира върху неотложни хуманитарни въпроси като предоставянето на помощи, размяната на затворници и прекратяването на военните операции, но не разглежда ясно бъдещето на ситуацията в Газа или фундаментални въпроси като разоръжаването на съпротивата или възстановяването. Следователно, то може да бъде описано като временно примирие или първа фаза, а не като мирно споразумение или постоянно уреждане.“

Може да се каже, че „споразумението представлява тактически разрив и за двете страни (Израел и Хамас), а не окончателно или постоянно споразумение“.

„Има няколко основни препятствия за преодоляване, включително разоръжаването, усилията за възстановяване и бъдещето на самата Хамас, която планът изрично изключва от управлението, но няма индикации, че тя доброволно ще се саморазпусне.“

Следователно това е крехко споразумение, защото корените на конфликта все още съществуват и има дълбоки разногласия по основни въпроси като независима палестинска държава, статутът на джамията Ал-Акса, бъдещето на Газа, ролята на Хамас и разоръжаването. То може да се счита за споразумение, целящо да си поеме дъх и да отвори вратата към дипломацията, а не за окончателно решение, тъй като съвместните усилия на американската, арабската и турската дипломация и натискът от двете страни са довели до това споразумение.