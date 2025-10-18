Новини
Мнения »
Между цинизма и простотията: езикът на Пеевски и Борисов – двата гласа на превзетата власт

Между цинизма и простотията: езикът на Пеевски и Борисов – двата гласа на превзетата власт

18 Октомври, 2025 16:01 491 10

  • велизар енчев-
  • говор-
  • пеевски-
  • борисов-
  • език

Пеевски говори като човек, който не се нуждае от одобрение. Тонът му е открито презрителен, демонстративен, почти имперски

Между цинизма и простотията: езикът на Пеевски и Борисов – двата гласа на превзетата власт - 1
Мартин Христов Мартин Христов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Репликата на Делян Пеевски „Избори няма да има. Едно мога да кажа на чичо Румен – да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя“ – не е просто словесен „бисер“. Това е диагноза на една морално разрушена политическа култура, в която грубостта се е превърнала в мярка за сила, а цинизмът – в официален език на властта.

Пеевски говори като човек, който не се нуждае от одобрение. Тонът му е открито презрителен, демонстративен, почти имперски. „Избори няма да има“ – това не е прогноза, а заповед.

Всяка негова дума излъчва надменност и усещане за недосегаемост. Това е езикът на човек, който няма нужда да се харесва на никого, защото властта му не идва от гласовете на хората, а от контрола зад завесата.

Когато казва „купонът се отменя“, това е не просто подигравка към президента, а символично изречение - демокрацията е отменена, народът е статист, а властта е частно събитие.

В политическата история подобен тон може да се чуе само в режими, където безнаказаността е норма. В цивилизования свят публичният език е отражение на общественото уважение към институциите.

В България реплики като тази показват не само липса на уважение, а и презрение към самата идея за държавност.

Ако речта на Пеевски е езикът на демонстрираната власт, тази на Борисов е езикът на прикритата власт.

Борисов използва друг тип реторика. Езикът му е простоват, често вулгарен, но и театрален - уж е човек от народа, уж е груб, но затова пък е искрен.

Той говори като чичо от махалата, който казва истината в очите, докато всъщност гради култ към личността си. Това е реч, създадена да налага усещане за близост и омекоти авторитарния контрол чрез простота.

Разликата между двамата е съществена:

• Борисов използва простота, за да прикрие властта.

• Пеевски използва арогантност, за да я демонстрира.

Борисов иска да бъде харесван, Пеевски – да всява страх. Единият търси аплодисменти, другият ги смята за излишни.

Борисов е актьорът на сцената, който играе ролята на „баща на нацията“, Пеевски - режисьорът зад кулисите, който не се преструва, че представлението е демокрация.

В нормална държава тези персони биха били антиподи. В България те са две лица на една и съща система. Единият осигурява фасадата, другият – съдържанието. Единият казва: „Аз ще ви оправя“, другият уточнява: „Избори няма да има“.

Но Пеевски и Борисов не съществуват въпреки Народа, а благодарение на него - на купения, продадения и корпоративния вот, превръщащ гражданите в наемници на собственото си безправие.

Докато гласът ни се продава за едната заплата, а съвестта ни – за услуга, тези двамата ще продължават да говорят от името на всички ни.

Не случайно Борисов заяви: „Има работа за всички, ето за овчари - колкото искаш“....

В това откровение се крие бруталната истина за отношението му към народа - не като към граждани, а като към стадо, което трябва да се води, храни и дои.

Докато приемаме тия думи само с иронична усмивка, примирение или тихо презрение, ние сме стадо.

Велизар Енчев, фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    6 0 Отговор
    Браво г-н Енчев!
    Споделям анализа Ви на 100%.
    Ама Вие сте си човек от старата школа разузнаване, така че не е изненада точноста.

    16:06 18.10.2025

  • 2 Дааа

    4 0 Отговор
    Какъв морал, какви ценности може да се очаква от пра.сетата... ? Страх тресе кочината им, защото знаят че Радев ще ги помете... Дори купени вот няма да ги спаси. Защото ще има много силен наказателен вот!

    Коментиран от #5

    16:06 18.10.2025

  • 3 Муца

    5 0 Отговор
    Абсолютно точно написано!!!

    16:06 18.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не мисля

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дааа":

    Някой казват че Радев е с тях, всичко е просто театър за пред народа. Тези в парламента пред нас се бият, а вечер си разменят депутатките

    Коментиран от #8

    16:09 18.10.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    А защо пропускате Киро Цанадеца?🦧🤣🦧

    16:09 18.10.2025

  • 7 Хипотетично

    0 2 Отговор
    Мнението е професионално анализаторско и поучително от КОЙ е авторът? ТОЙ е (Велизар Пенков Енчев е дипломат, университетски преподавател, журналист и бивш офицер от външното разузнаване. Служи в Първо главно управление на Държавна сигурност от 1985 до 1989 г.) Както казват вълкът козината си мени, а нравът - никога.

    16:10 18.10.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не мисля":

    Някой си разменят и депутати. 😎🌈🛴🌈😎

    16:10 18.10.2025

  • 9 Език

    0 0 Отговор
    на такива без възпитание , култура и респект към хората ! "Уважавай , за да те уважават" ! И кой читав гражданин би могъл да уважава някой , който не го уважава ?

    16:12 18.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.