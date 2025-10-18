Между цинизма и простотията: езикът на Пеевски и Борисов – двата гласа на превзетата власт

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Репликата на Делян Пеевски „Избори няма да има. Едно мога да кажа на чичо Румен – да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя“ – не е просто словесен „бисер“. Това е диагноза на една морално разрушена политическа култура, в която грубостта се е превърнала в мярка за сила, а цинизмът – в официален език на властта.

Пеевски говори като човек, който не се нуждае от одобрение. Тонът му е открито презрителен, демонстративен, почти имперски. „Избори няма да има“ – това не е прогноза, а заповед.

Всяка негова дума излъчва надменност и усещане за недосегаемост. Това е езикът на човек, който няма нужда да се харесва на никого, защото властта му не идва от гласовете на хората, а от контрола зад завесата.

Когато казва „купонът се отменя“, това е не просто подигравка към президента, а символично изречение - демокрацията е отменена, народът е статист, а властта е частно събитие.

В политическата история подобен тон може да се чуе само в режими, където безнаказаността е норма. В цивилизования свят публичният език е отражение на общественото уважение към институциите.

В България реплики като тази показват не само липса на уважение, а и презрение към самата идея за държавност.

Ако речта на Пеевски е езикът на демонстрираната власт, тази на Борисов е езикът на прикритата власт.

Борисов използва друг тип реторика. Езикът му е простоват, често вулгарен, но и театрален - уж е човек от народа, уж е груб, но затова пък е искрен.

Той говори като чичо от махалата, който казва истината в очите, докато всъщност гради култ към личността си. Това е реч, създадена да налага усещане за близост и омекоти авторитарния контрол чрез простота.

Разликата между двамата е съществена:

• Борисов използва простота, за да прикрие властта.

• Пеевски използва арогантност, за да я демонстрира.

Борисов иска да бъде харесван, Пеевски – да всява страх. Единият търси аплодисменти, другият ги смята за излишни.

Борисов е актьорът на сцената, който играе ролята на „баща на нацията“, Пеевски - режисьорът зад кулисите, който не се преструва, че представлението е демокрация.

В нормална държава тези персони биха били антиподи. В България те са две лица на една и съща система. Единият осигурява фасадата, другият – съдържанието. Единият казва: „Аз ще ви оправя“, другият уточнява: „Избори няма да има“.

Но Пеевски и Борисов не съществуват въпреки Народа, а благодарение на него - на купения, продадения и корпоративния вот, превръщащ гражданите в наемници на собственото си безправие.

Докато гласът ни се продава за едната заплата, а съвестта ни – за услуга, тези двамата ще продължават да говорят от името на всички ни.

Не случайно Борисов заяви: „Има работа за всички, ето за овчари - колкото искаш“....

В това откровение се крие бруталната истина за отношението му към народа - не като към граждани, а като към стадо, което трябва да се води, храни и дои.

Докато приемаме тия думи само с иронична усмивка, примирение или тихо презрение, ние сме стадо.

Велизар Енчев, фейсбук