Велизар Енчев пред ФАКТИ: Българите в конституцията на РСМ не са „условие от Брюксел", а белег за европейска зрялост

Велизар Енчев пред ФАКТИ: Българите в конституцията на РСМ не са „условие от Брюксел“, а белег за европейска зрялост

22 Октомври, 2025 08:58

В три унгарски университета българският език се изучават като... „македонски“, казва анализаторът

Велизар Енчев пред ФАКТИ: Българите в конституцията на РСМ не са „условие от Брюксел“, а белег за европейска зрялост - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Президентът Румен Радев призова унгарския си колега Тамаш Шуйок да използва влиянието на Будапеща и да убеди властите в Скопие да впишат българите в конституцията на Република Северна Македония. Жестът на държавния глава предизвика коментари. За някои това е поредна дипломатическа реплика, за други – опит за нов тип външнополитическо послание, в което историческата памет се превръща в инструмент, а не в лозунг. За значението на този апел пред ФАКТИ говори политическият анализатор Велизар Енчев, доктор по международно право и международни отношения, посланик в Република Хърватия (1997-2002).

- Г-н Енчев, кой има по-близки отношения с Република Северна Македония днес - Унгария или България?
- Безспорно е Унгария. Но не защото е по-близка исторически, а защото е по-активна политически. Будапеща има икономически и медийни интереси в Скопие, докато София има исторически, културни и морални основания, които обаче рядко превръща в дипломатически аргумент. Радев не търси помощ от Унгария - той напомня, че между нашите два народа има споделена съдба. В две световни войни България се бори за Македония така, както Унгария се е борила за Трансилвания – и двете държави загубиха тези земи, но не и паметта си за тях.

- Ще впише ли Република Северна Македония българите в конституцията си?
- Това не е просто юридически акт, а морален тест. Северна Македония трябва да избере между историческата истина и държавната митология. Българите в нейната конституция не са „условие от Брюксел“, а белег за европейска зрялост. Радев го каза ясно: „Вписването на българите не е каприз, а доказателство, че тази държава иска да бъде част от цивилизация, основана на истина, не на фалшификация.“

- Как виждате перспективата за започване на преговори за членство в ЕС от страна на Северна Македония?
- ЕС ще натиска за начало на преговорите, независимо от реалния напредък, защото разширяването е геополитическо, не морално решение. Но тук Радев превръща историческата памет в дипломатически инструмент. Той казва на Европа, че „… не може да градите бъдеще върху отричане на корените“. Ако Брюксел си затвори очите за македонизма, ще приеме в редиците си държава, която отрича част от собствената европейска история.

- Реакцията на България към изказването на словашкия президент Пелегрини отпред седмица, че „Гоце Делчев е македонец“, беше ли навременна?
- По-важно е, че изобщо я имаше. За първи път от години София реагира твърдо и публично. Северна Македония отдавна води своята пропаганда методично и професионално. България тепърва се учи да защитава историческата истина като елемент на държавната си идентичност, а не като фейсбук патриотизъм.

– Може ли Унгария да убеди Скопие за конституционните промени?
- Не. Но може да направи друго – да спре да подхранва македонизма. Парадоксът е, че част от скопските медии, които ежедневно фалшифицират българската история, са с унгарска собственост. Ако Будапеща наистина уважава общата ни историческа истина, нека покаже това и в културната си политика. Европейската солидарност не е само енергийна, тя е и духовна.

- В три унгарски университета има катедри по „Македонистика“. Къде е България в тази среда?
- Добър въпрос. България отсъства там, където трябва да присъства най-силно - в академичните среди. Докато в Будапеща, Сегед и Печ се преподава „македонски език“, у нас няма програма, която системно да изследва и популяризира общото културно наследство. Историческата истина не се брани само с декларации, а с университети, книги и присъствие в световното културно пространство. Това е истинският фронт. Тези три унгарски университета предлагат курсове по македонски език, история и литература, в които българският език, история и литература се изучават като... „македонски“. Това е потресаващо!

- Забравяме ли темата за вписването на българите в конституцията на съседите ни?
- Забравяме я, защото тя не носи бързи политически дивиденти. Но президентът Радев я върна в дневния ред по различен начин – не като лозунг, а като външнополитическо послание. Той показа, че историческата памет може да бъде инструмент за уважение, не за разделение. В този смисъл жестът му към Шуйок е не молба, а напомняне, че Унгария и България имат обща рана, но и общ дълг към истината. Вардарска Македония унгарска Трансилвания не са само географски имена на изгубени земи, а споделени травми. Българите и унгарците са два народа, които са загубили битки, но не и своите идеали. И посланието на Радев звучи като зов към Европа - не градете бъдещето върху забравата, фалшификациите и кражбата на история!


България
Оценка 4.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наташките по форумите

    5 1 Отговор
    призовават за вписване в българската конституция с право на глас, защото имали 400 000 имота по морето!

    Коментиран от #2, #6

    09:07 22.10.2025

  • 2 Рускините от " Елените"

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наташките по форумите":

    Богатите рускини се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!
    Искат да съдят държавата!

    09:09 22.10.2025

  • 3 има някаккъв проблем със съседите

    0 2 Отговор
    от 2007 година е . има смесени бракове . така е . има и лобисти тук . искаха бълароговорещите да ги присъединят към бегето . хубава е македония . и за почивка може .

    09:15 22.10.2025

  • 4 близизаре

    2 1 Отговор
    трябва да се напомни на маджарите 896 година

    09:18 22.10.2025

  • 5 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор
    С поглед и физиономия на руски SS-овец

    09:31 22.10.2025

  • 6 604

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наташките по форумите":

    Тя природътъ си знай работата...

    09:32 22.10.2025

  • 7 Баба ти от Украина

    1 3 Отговор
    Като те гледам и слушам ми приличаш на руска гнилост Взел да говори за европейска зрялост Имай малко СРАМ

    09:54 22.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Комши

    0 0 Отговор
    Идеята за българите в конституцията на РСМ, изна от Радка Пильота и коми-другарчетата му в Унгария просто беше средство да се спре нормализирането на отношенията между РСМ и България. За чия изгода всички знаем..

    И, между другото, тази простотия е в абсолютен разрез с историческата истина, която нашите "патриотчета" така упорито "защитават". Да се приравнят българите до сърбите, хърватите, циганите в РСМ е чисто и просто национално предателство..

    09:55 22.10.2025

  • 10 Призовавам България

    1 2 Отговор
    да спре да дава съвети и да изисква небивалици от РСМакедония.Ние, македонците сме съществуващ народ, отделен от българския, със свой език.
    България да спре сега. След време ще сте в още по-лоша позиция и ще изгубите много повече. Никоя европейска държава не застана и не застава зад вашите искания. приемиете това за реалност.

    Коментиран от #11

    10:02 22.10.2025

  • 11 Георг Георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Призовавам България":

    Съгласен съм с Вас. С колегете от РСМ сега търсим начин преговорите да започнат ведната и да няма никаква теоретична възможност България да налата вето по никви глави, нито да има искания към РСМ. Идеята на колегите от РСМ е максимално бързо преговорите да приключат. И да се включат по някакъв начин македонците официално в законодателството на България, да се изучава задължително македонска исттория и език в източна Македония, сега Благоевградско.

    Коментиран от #12

    10:13 22.10.2025

  • 12 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георг Георгиев":

    Та те в Благоевградско си го говорят този Български диалект, защо трябва да го изучават? А колкото до историята , това ще е много трудно , защото първо трябва да има такава , пък после да се изучава.

    10:29 22.10.2025