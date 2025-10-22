Новини
Уредените тенис мачове са се координирали от България

22 Октомври, 2025 18:29 614 2

Както е известно, четирима български граждани бяха задържани за „черно тото“ и пране на пари

Уредените тенис мачове са се координирали от България - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Координирана полицейска операция във Франция, България, Испания и Румъния доведе до разбиването на престъпна мрежа, която години наред е уреждала тенис мачове в цяла Европа. Както е известно, четирима български граждани бяха задържани за „черно тото“ и пране на пари, обявиха на брифинг на Софийска градска прокуратура (СГП), Националната следствена служба (НСлС) и ГДБОП-МВР във връзка с Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти относно разследване срещу организирана престъпна група (ОПГ), пише NOVA.

Според Агенцията за правосъдие на Европейския съюз (Евроюст) по време на операцията са арестувани 15 души и са извършени множество претърсвания за събиране на доказателства. Разследващите установиха, че групата е действала организирано от 2018 г. с цел реализиране на финансови печалби чрез уреждане на тенис мачове. Повечето от замесените играчи са спортисти извън Топ 100 на ATP, които са губели умишлено в замяна на пари.

„Властите на четирите държави разбиха група, която е създала сложна система за уреждане на мачове и е осигурявала големи печалби на своите клиенти между 2018 и 2024 г.“, съобщава Евроюст.

Първите подозрения възникнали, след като разследващите забелязали внезапни загуби в ключови моменти в мачовете. Подозрението се засилило допълнително, когато в няколко държави били открити идентични зaлози, насочени към едни и същи тенисисти. Зaлозите най-често били на загуба на сет или мач от конкретен играч, а сметки за зaлагания са били откривани изключително за тези транзакции. Разследването показало, че центърът на операциите е бил в България, където са се извършвали дейностите и са се координирали посредниците в други страни. Досега са разкрити най-малко 800 000 евро незаконни печалби, но крайната сума може да бъде значително по-висока, тъй като разследването продължава.

Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и Румъния. Във всички страни са проведени претърсвания с цел получаване на допълнителни доказателства. Разследването на мрежата, която е уреждала тенис мачове в Европа, все още продължава и властите не изключват нови арести.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Едно се доказва

    2 0 Отговор
    Българина има уникален мозък, просто работи в грешната посока. Още помня за наши дето източиха 640 000 000 долара от банковите сметки на Пентагона.

    18:35 22.10.2025

  • 2 Циник

    0 0 Отговор
    "Разследващите установиха, че групата е действала с цел реализиране на финансови печалби чрез уреждане на тенис мачове". Ох, успокоих се. Аз си мислех, че е било с цел благотворителност. Върнахте ми вярата в българина!

    19:10 22.10.2025

