Как ГЕРБ заседна в плитчината на новоначалието

22 Октомври, 2025 21:01 1 113 23

ГЕРБ завинаги засяда в плитчината на новоначалието. Или поне докато Борисов не си отиде

Как ГЕРБ заседна в плитчината на новоначалието - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Веселин Стойнев:

Преформатирането на властта не се оказа дори проформатиране, а промяна проформа. След театралното си избухване преди десетина дни Бойко Борисов се "гуши като неловена мачка" по собствения му израз и на свой ред се снима на една маса с Делян Пеевски, наричайки го вече просто Делян.

Хронологията на това предизвестено непреформатиране е кратка като скеч - скеч за един голям национален лъв, който щеше да разчупи клетката и да избяга на свобода, а сега кротко ще продължава да "лидира" като банкянска мачка.

Пеевски запази всичко, което вече си беше взел

Борисов искаше да е премиер, за да даде вид, че той командва парада, а не Пеевски, но Пеевски не му даде. "Има такъв народ", които допреди няколко години щяха да "изчегъртват" ГЕРБ, а след това поне щяха да напускат управлението само ако усетят допира на Пеевски, не посмяха дори да му се изплезят в стила на Слави Трифонов.

Новите партизански командири на БСП обявиха пълна капитулация, без да дадат и едно сражение на жандармерията, но си запазиха мандрите, жертвайки ятачката Киселова.

Пеевски не взе нищо ново, но запази изцяло старото, което и без това си му беше цяло, а сега му е направо в кърпа вързано. Вече съвсем основателно нарича управленската коалиция не четворна, а "Тройната коалиция". Все пак той не е част от нея като четвърти, тя цялата си е негова.

ГЕРБ в плитчината на новоначалието

Самозаклинанията четирите партии да изкарат цял мандат отново звучат като скеч. При тези съвсем вече спаднали акумулатори на легитимност трудно ще избутат и зимата. А в годината на президентските избори на ГЕРБ, ИТН, БСП и "ДПС-Ново начало" не им остава друго, освен здраво да харчат от хазната. Няма съмнение, че ще харчат с широки пръсти, както отдавна го правят - от началото на годината досега са изтеглили над 17 млрд. лв. държавен дълг. Бюджетният дефицит върви нагоре и опасенията са, че догодина ще е над 8%. Бюджет 2026 се бави заради наддаваня в кои парчета от баницата да се сложи повече сирене. За постна пица а ла Дянков, т.е. за рязане на публични разходи не се чува дори и "мяу".

Кабинет с ниско доверие без директно застрашаваща го алтернатива може да си живее животеца и да си харчи на воля, но става зависим от много непредвидими рискове от натрупващо се напрежение. Системният риск за него е политическата булимия на Пеевски. Преяждането с нелегитимна власт чрез зависимости на хора навсякъде по етажите на властта ще избива все по-често и дори второстепенни на пръв поглед поводи могат да доведат до фатални имплозии.

Големият резултат от непреформатирането обаче е, че ГЕРБ завинаги засяда в плитчината на новоначалието. Партията няма никакъв стратегически хоризонт за партньорство на и след каквито и да са следващи избори извън сегашната си коалиция. Не и докато начело на ГЕРБ е Борисов - това ще е мизата за излизането на партията от самоизолация. Тя може да не се окаже толкова висока при лъв, превърнал се в коте, но дотогава благодарение на него и партията му може да се е свила до малко котило.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеевски премиер

    16 3 Отговор
    Боко портиер

    21:04 22.10.2025

  • 2 Емигрант

    8 7 Отговор
    На всички негласували или продали гласа се..... ИПМ.

    Време е за Възраждане!

    21:05 22.10.2025

  • 3 ВИЖТЕ ГИ НАШИТЕ ХУБАВЦИ

    19 2 Отговор
    ДЕТО ЦЕЛИЯТ СВЯТ НИ СЕ СМЕЕ...НО ТЕ СЕ СМЕЯТ НА НАС ДЕТО ГИ ИЗБИРАМЕ...ГЛЕДАЙ ГИ ТИЯ И ЩЕ РАЗБЕРЕШ ЩО ЗА СТОКА СА БЪЛГАРИТЕ...

    21:06 22.10.2025

  • 4 Сатана Z

    6 12 Отговор
    От месеци от DW ни засипват с лъжливи новини,че ГЕРБ едва ли не са се разпаднали а Пеевски вече командва в България.Вероятно на някои кръгове Баце и ГЕРБ са неудобни и облъчването продължава с платени стойки като горната.
    Пеевски плаща.Юруш!

    Коментиран от #9

    21:06 22.10.2025

  • 5 Дух

    1 6 Отговор
    Заминавам за Атина надявам се да потъна вдън земи телилейски или да УМРА чисто гол и разфасован за органи
    Веднъж се случи
    Ще се случи Отново,......

    21:07 22.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Дъщерята на Бойко Борисов Венета удари в земята Росен Желязков.Купила е цял комплекс хотели на Панчарево за ---240 лв.

    21:08 22.10.2025

  • 7 държавник-феномен с голямо Д 🍑

    8 3 Отговор
    ще ми робувате за 349 ойро, че и копитце ше ми целивате

    21:08 22.10.2025

  • 8 Уфффф....

    8 5 Отговор
    Тези от ДВ оправиха ли си германските идиоти та гледат нашите? А бе, ДВ, напишете коментар как германските идиоти потопиха целият ЕС!

    21:08 22.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Ами Бойко мина под герба на Шиши.

    Коментиран от #10

    21:09 22.10.2025

  • 10 Луд умора няма

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Успокой се бе.

    21:14 22.10.2025

  • 11 Факт

    4 1 Отговор
    Причината за изкуствения интелект не е във вашия акумулатор! Герб без Борисов ще изчезне.

    21:29 22.10.2025

  • 12 съвет

    5 4 Отговор
    Стойнев, успокой се, много ти личи отчаянието. По- добре свиквай с мисълта, че четири години твоите красавци ще подсмърчат извън властта. На следващите избори, ако още ги има, да се опитат.

    21:32 22.10.2025

  • 13 Глас от стадото.

    8 2 Отговор
    Тиквата и Дебелия са проклятието на българите и България. Тези ни затриха.

    21:37 22.10.2025

  • 14 Факт

    0 3 Отговор
    Нормалните хора обявяват "написано от изкуствен интелект"!

    21:38 22.10.2025

  • 15 Гил Бейтс

    0 0 Отговор
    Преформатираха диска, сега не е фат32, а нтфс. Ново Начало!

    21:46 22.10.2025

  • 16 Тази снимка

    5 1 Отговор
    прилича на некролог. Дай, Боже! Амин!

    21:48 22.10.2025

  • 17 Българин

    5 7 Отговор
    Сороските са бесни, че нормалните български партии се обединяват, за доброто на народа! За това така отчаяно вия, предизвиквайки само презрението на нормалните хора!

    Коментиран от #18

    21:48 22.10.2025

  • 18 Такса водомер

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    е първото добро за народа, което измислиха.

    21:50 22.10.2025

  • 19 Уха

    2 0 Отговор
    Единият Прасугер го изцепи до сливиците на другият и го наби с главата напред във фурната. И каза тази тиква я цепете бе много е дашна

    21:57 22.10.2025

  • 20 Тити

    1 0 Отговор
    Примката около врата на Боко е сложена въпрос на време е кога Шиши ще ритне столчето на селянина от Банкя.

    22:14 22.10.2025

  • 21 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Чудя се какво иска да покаже г-н Борисов на снимката с тази иронична усмивка ...е Делян е по-дебел от мен ама аз съм по-умен!?Струва ми се че не е сигурно нито едното нито другото!?

    22:20 22.10.2025

  • 22 ГОШО

    2 1 Отговор
    Те крадат от хората всеки час и ден, те лъжат хората всеки час и ден - Човека уличен във финансови злоупотреби и един обикновен рекетьор имат правителството което тегли заеми и те ги усвояват и заробват хората .
    ДО КОГА ТЕЗИ ДВАМАТА ЩЕ ОБИРАТ И РАЗИГРАВАТ ХОРАТА - РОБСТВО

    22:20 22.10.2025

  • 23 да си го кажем

    0 0 Отговор
    Колкото и да им е мъчно Бойко спечели сърцата на хората и България върви напред. Нека си спомним каква кочина беше София преди Бойко. А сега благодарение на ББ магистрала Хемус напредва към Варна.
    Мандата на Терсенето стремително върви към своя край. Скоро РР ще последва примера на Саркози.

    22:24 22.10.2025