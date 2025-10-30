Новини
Жабите в тенджерата на Пеевски: как бавно се сваряват

Жабите в тенджерата на Пеевски: как бавно се сваряват

30 Октомври, 2025 23:01

Стратегията на Делян Пеевски работи дотук безупречно - защото залага на добре познатия синдром на бавното сваряване на жабите

Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар от Веселин Стойнев:

Управлението по тодорживковски пое курс на снишаване вместо обещаната перестройка. След неслучилото се преформатиране във властта стана почти тихо и спокойно, все едно нищо особено не е било, а изглежда нищо особено няма и да бъде.

Стратегията на Делян Пеевски работи дотук безупречно, защото залага на добре познатия синдром на бавното сваряване на жабите. Първоначално той е крастав за всички, около него се гласи санитарен кордон и никой не смее публично да го доближи, независимо от коя страна на кордона е. В първата фаза само крепи управлението, защото нали не достигат гласове за парламентарно мнозинство. И докато неуморно се грижи за хората, въпреки че обещаните магазини за хората хората още ги сънуват като корекоми от соца, превзема един след друг властови рубежи: окончателно "изяжда" ДПС, "пленява" петдесетина кмета, става първи в Пазарджик, затяга докрай примката над КПК, прокуратурата и ДАНС, върти подбрани съдебни състави да гледат мерки за неотклонение…

Жабите гледат собственото си сваряване

Междувременно залага и на риалити синдрома - всички жаби гледат собственото си сваряване. Фотостудио "Делян" осигурява пълна прозрачност на процеса - а нали щом нещо е публично, значи е кажи-речи легитимно, поне до степен на приемливост с отвращение. Опозицията си мисли, че снимките на неговите плячки в кабинета му под герба са изобличителни и жабите ще изскочат от тенджерата - нищо подобно. Накрая съвсем публично на портрет е и Бойко Борисов - със свитата си, редом до Пеевски и свитата му. Опозицията е в екстаз - ето го доказателството, предупредихме, че дотук ще стигнем, Пеевски изяде Борисов, идва мека диктатура. Защото нали във века на свръхмедийната политика избирателите не се впечатляват много от политически факти и аргументи, силни са само визуалните разобличения на скритото, когато то окончателно излезе наяве. А нали задкулисието е тъкмо това страшно и мощно скрито - и то трябва да бъде извадено по бели гащи пред прожекторите, за да бъде обезсилено.

Да, обаче това страшно и мощно скрито хич не крие мощта си, новоначалието е лъснало телеса като пехливанин от самото начало: вижте ме, може да съм всякакъв, но съм силен. Не правя паралел, но и Мусолини и Хитлер не изглеждаха умно-красиви, а милиони се влюбиха в излъчването им на сила, докато други милиони просто се подчиниха на силата.

Фалшифициране на съпротивата срещу диктатурата

Бруталните диктатори обаче парадират не само с фалшивото си величие, а фалшифицират и съпротивата срещу тях. Врагът трябва да бъде развенчан като слаб и предателски, да бъде делегитимиран. Трябва да се покаже, че не е това, за което се представя, в случая - че е заразен от крастата. Затова от самото начало е пусната мантрата за мазните турски кафета - и вие бяхте при мен, на скритото, сега бягате, но ви разкрих как предадохте избирателите си. Сега пък си пишете есемеси с Борисов - няма значение дали е само за да го дразните и изобличавате лично, това издава, че си хортувате, и самият той, заразеният, дето искате да го спасявате от мен, разкри инфекциозното ви състояние. Хайде и вие в тенджерата!

Така на котлона се подгряват жаби от едно общо управленско-опозиционно статукво. И понеже жабите са представителни, там са и техните верни избиратели. А останалите негласували твари с безразличие си мируват в блатото.

Контролиране на процеса срещу прекипяване

Все пак с наближаването на точката на кипене жабите могат да се опитат да изскочат от тенджерата или водата да прекипи и да събуди с горещината си и външните блатни гадинки. Затова добрият мастършеф трябва периодично да отхлупва капака, да маха пяната и да намалява при нужда огъня, за да контролира процеса докрай. Варенето може да продължи неясно колко дълго - до пролетта, до президентските избори, до местните по-догодина… Но ако си върви по готварската рецепта, ще е успешно. Паралелно интересът в кухнята ще се отклонява към секторни политики и ограничени политически борби по тях - за бюджета, за заплати и осигуровки, за стъпките по въвеждането на еврото…

Защо не е като през 2013-а

Най-малкото тази кулинария може да даде някакво обяснение защо през 2013 г. толкова много хора в България излязоха срещу Пеевски и го събориха, а сега, когато е много по-силен и по-опасен - не могат. Защото тогава той изскочи изведнъж от тъмнината на светло и беше лесно да бъде повален и запратен обратно на тъмно.

Сега светлото е под затъмнение поради приноса му към и без това ширещото се разбиране, хибридно отглеждано в своите затворени балони, че политиката в крайна сметка е една конспирация. (Според национално представително проучване на "Тренд" 47% от българите вярват, че светът се управлява от задкулисие.) И значи всички, които участват в политиката, са повече или по-малко съзаклятници, които само си сменят местата на власт или в опозиция, поради което е по-добре да стоиш отвън, примирен или отвратен от нея. Пък накрая - щеш, не щеш - има кой да се погрижи "за хората" - и за жабите като теб.


  • 1 Егати умрелата територия

    1 5 Отговор
    русофилска!

    23:04 30.10.2025

  • 2 тука е така

    4 5 Отговор
    Пеевски е определен да управлява България преди 25 години. Всеки който е малко от малко запознат го знае това. Това е причината всички съдии, прокурорим, дансаджии, кметови и големи бизнесмени да му служат. Просто те знае какво е определено за нас и заемат места в системата. Революционери у нас не се разждат. Някой ден, като дойде нареждане, ще сменят Пеевски с Геевски и всичко ще си продължи по-старо му. Само тия дето не се осетят на време ще изгорят, ама карай!

    Коментиран от #6

    23:04 30.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    тва ,,Нещо,,е предопределено да бъде убито-пратете му много поздрави от Варна , аз лично не смятам да убивам убит от БОГ човек , чакам бг-тата , смели

    23:09 30.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Бойко и Шишко са ловени мачки. Да му мислят жълтокопитните. Ще напълнят затворите.

    Коментиран от #5

    23:12 30.10.2025

  • 5 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Точно за това хората признават Пеевски, защото той се разправя с най-голямата опасност за България и българите!

    23:18 30.10.2025

  • 6 От кого, бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "тука е така":

    От кого?

    Коментиран от #8, #9

    23:20 30.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Шишо така е нагърчил жълтокопитните, че денонощно вият като линейки. За радост и удоволствие на целокупния матриял. А хубавото тепърва предстои.

    23:22 30.10.2025

  • 8 койдазнай

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "От кого, бе?":

    От който си е извоювал правото да решава съдбата на тази територия!

    Коментиран от #10

    23:23 30.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "От кого, бе?":

    Мантри за ДС. ДС отдавна го няма. Повечето фалираха, преди да влязат в гроба. Тази мантра наскоро я развиваше и Румен Овчаров. Мижи да те лажем.

    23:27 30.10.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Съдбата на територията се решава от Бойко и Шишко. Другите са миманс. А жълтокопитните, мечове, ножове, копейки, великани са откровени полезни идиоти. Тях Шишо и Тиквата ги ползват като клоуни за забавление.

    Коментиран от #24

    23:31 30.10.2025

  • 24 Ния

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Мъдър, начетен и буден човек сте. Чета Ви с интерес. Но единствено намирам за странно, че понякога величаете с гръмки хвалебствия този, когото сега наричате "Тиквата". Защо така? И друг ли ползва този ник - име на герой от "Бай Ганьо"? Благодаря Ви предварително за разяснението.

    23:42 30.10.2025