Ще жертва ли Борисов изпълнителната власт заради Сарафов?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Веселин Стойнев:

В последните дни се натрупаха събития, предизвикващи силно обществено напрежение. След безводието в Плевен дойде потопът в Елените, а екоминистърът от БСП Манол Генов беше напълно убеден, че застроеното дере не е корито на река. Два столични района с двестахилядно население останаха без сметоизвозване, след като консорциум на Христофорос Аманатидис-Таки поиска в пъти по-висока цена за извозване на боклука, а конкурентна фирма се оказа с подпалени камиони.

Три месеца след като Тошко Йорданов от ИТН прати младите лекари в Сицилия и предложи на мястото им да дойдат други от чужбина на заплата от 500 долара, съпартиецът му и здравен министър Силви Кирилов заяви, че здравната система не се крепи на младите лекари. Престижна американска медия съобщи, че лидерът на ГЕРБ е предлагал пред Тръмп-младши дялове в инфраструктура срещу сваляне на санкциите по Магнитски на Делян Пеевски и Владислав Горанов. Шефът на антикорупционната комисия Антон Славчев заплашвал зам.-кмета на Варна Диан Иванов, че ще го затвори за 9 месеца, ако не свидетелства срещу кмета Благомир Коцев. Висши съдии и прокурори влязоха в открита война за прекратяването на мандатите на изпълняващите функции главен прокурор и председател на Върховния административен съд Борислав Сарафов и Георги Чолаков. Седмици преди внасянето на бюджета за 2026 бившият финансов министър Горанов обяви, че бюджетният дефицит в момента е 5-6%, а догодина ще е над 8% и призова за вдигане на данъците.

Подкопана стабилност на управлението

Всичко това директно подкопава стабилността на управляващите, независимо дали във всички тези случаи те имат пряка вина и дали отговорността може да бъде размита или прехвърлена другиму. Първопричината за потопа в морските курорти може и да бъде датирана с две десетилетия назад, но според допитване на гражданите за „Референдум“ по БНТ отговорността на първо място е на държавата, а министър Генов доказа, че и днес нея я няма. Кметът Васил Терзиев може и да е съпричастен в проблема със сметоизвозването с позабавена обществена поръчка и спорна липса на пределна цена, но МВР над три месеца не казва кой подпали камионите на конкурентната турска фирма, за да я откаже от конкурса, а офертата ѝ бе да прибира боклука над два пъти по-евтино от Таки. Подозрително от кого организирани хора пък започнаха да струпват стари мебели и гуми до препълнените кофи и да разбиват контейнери за дарени дрехи, за да усилят проблема.

Бойко Борисов вместо да даде обяснение пред медиите за опитите си да „изпере“ Пеевски пред американците, намери удобен журналист-политик пред дувара си в Банкя да обясни, че се пробвал да ходатайства само за Горанов. Управляващото мнозинство не предприема нищо за избор на нов Висш съдебен съвет на мястото на сегашния нелегитимен с отдавна изтекъл мандат, чиито прокурорска и правосъдна колегии вече са „на нож“ едни срещу други, след ВКС и прокуратурата. Вместо това премиерът и правосъдният министър легитимират незаконния след 21 юли и.ф. главен прокурор Сарафов, като участват на организирано от него събитие на балканските главни прокурори.

Гражданите и професионалистите – основна заплаха за властта

За всичко това опозицията - и проевропейската, и русофилската - очаквано реагира остро с гневни обвинения към управляващите, с искания на оставки, на анкетни парламентарни комисии и нови вотове на недоверие. Но сериозното разклащане на управлението идва от гражданите и професионалните гилдии, което като резултат може и да налее сила в опозиционните формации. Надигнаха се множество инициативи на гражданска солидарност за справяне с кризата с боклука – доброволци и фирми с камиони прибират отпадъците в „Люлин“ и „Красно село“. Учени от БАН, а не управляващите, разкриха истината за наводнението в Елените. Младите лекари, които днес не са, но утре ще бъдат гръбнака на здравната система, отново излизат на протест и вероятно ще получат още по-силна обществена подкрепа от преди. Най-висшите магистрати от ВКС и мнозинството от съдийската колегия във ВСС ясно казаха, че Сарафов и Чолаков са нелегитимни и се очертава колапс в правосъдната система, ако се протака изборът на поне временни шефове на ВКС и ВКП, като вече и за не-юристите е очевидно, че тя ще експлодира, ако те се окажат поредните сарафовци и чолаковци. А известни адвокати призовават за граждански арест на самозванеца Сарафов.

Управляващите в тази ситуация преминават в изнервена отбрана - особено чрез говорителите на малките партии в мнозинството (например според общински съветник от БСП в София не било мафия, а едър капитал, когато става дума за отказания договор с фирмите около Таки). Но в опитите си за поредна атака срещу представители на опозицията в местната власт те получават обратен резултат. След ареста на кмета на Варна Коцев, превърнат в жертва по признание и на лидера на ГЕРБ, сега за втори път след транспортната стачка в София кметът Терзиев се превръща в герой, набиращ популярност. А средоточието на всички проблеми, които подкопават управлението в очите на все повече хора е Пеевски и зависимостта на властта от него – от кризата с боклука до съдебната власт.

И без да я превзема отвътре, Пеевски унищожава ГЕРБ

И колкото е по-безпардонно видима тази зависимост, толкова е и по-невъзможна за преодоляване. Според един от лидерите на опозицията – Божидар Божанов, Пеевски държи Борисов чрез Сарафов по делото на бизнесмена Васил Божков за принуда от тогавашния финансов министър Горанов и тогавашния премиер Борисов да им даде общо 60 млн. лева. Защото само главният прокурор може да възобнови това дело, след като в средата на декември изтича двугодишният срок от прекратяването на разследването.

Ако това е така, Борисов не може да си позволи да рискува главният прокурор, ако не е самият Сарафов, да е някой сарафовец (защото не може да се рискува Главният да се обърне на финала като Гешев). Това обаче означава, че в един момент Борисов ще трябва да е готов да жертва и цялата изпълнителна власт заради запазването на статуквото в прокурорската. И в крайна сметка Пеевски и без да превзема партията му отвътре докрай като ДПС, ще я унищожи на следващи избори, когато и да са те. Колкото до БСП и ИТН, те вече са орисани за вегетативно оцеляване.