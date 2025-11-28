Новини
След протеста срещу бюджета: нова ситуация в България

След протеста срещу бюджета: нова ситуация в България

28 Ноември, 2025 19:01 1 874 36

  • веселин стойнев-
  • протест-
  • бюджет-
  • герб-
  • пп-дб-
  • делян пеевски

Многохилядният протест в София срещу бюджета показа надигаща се нетърпимост срещу едно управление, което прекалява с безпардонност и преяждане с нелегитимна власт

След протеста срещу бюджета: нова ситуация в България - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Веселин Стойнев:

След многохилядния протест в София в сряда, довел до оттеглянето на проекта за държавния бюджет, вече имаме качествено нова политическа ситуация. Както за управляващите, така и за опозицията политическата динамика и перспективи вече имат съвсем други измерения.

Какво показа протестът

1. Протестът показа надигаща се нетърпимост и решителност, до готовност за радикализация, срещу едно управление, което прекалява с безпардонност и преяждане с нелегитимна власт. Бюджетът бе само повод за това негодувание, което може да отприщи цяла протестна вълна. С победата си в сряда протестиращото гражданство вече е заредено с вяра в собствените си сили и апетит за ново избухване, което може да се отприщи с още по-голяма сила при всеки новопоявил се повод.

2. Протестът даде сериозна заявка, че най-младите българи вече са петимни да се включват активно в гражданско-политически действия. Значителен дял от протестиращи бяха хора на възраст 20-30 години, сред които една част са новодошли в София (София е България, противно на клишето, че не е). Протестиращият човек е красив, както написа преди 12 години Георги Господинов – и това се видя в сряда на Ларгото.

3. Въпреки разширеното ветрило - с пожелали да се включат симпатизанти и политически лица извън демократичната опозиция, представлявана от ПП-ДБ, протестът остана изцяло протест на градската демократична общност по своя характер и облик. Той не може да бъде компрометиран или дялово присвоен от "копейки", "мечове", "черепи" и пр., доколкото присъствието на площада на представители на подобни формации и личности бе нежелано или едва търпимо, а техните симпатизанти станаха подчинена част на общия гражданско-демократичен патос.

4. ПП -ДБ в критиките си към бюджета се прицелиха в средната класа и бизнеса като потърпевши и с това консолидираха социална база както за битката си за бюджета, така и като дългосрочна заявка да са изразители на интересите на тези социални групи. Началният успех на тази стратегия се видя на протеста. Граждански активисти, представители на бизнес сдружения и на професионални съсловия издигнаха общ глас като основните творци на благата в страната, които друг присвоява и самоволно разпределя. А лидерите на ПП-ДБ Асен Василев и Ивайло Мирчев се утвърдиха и като лидери на протеста , като успяха да го предпазят от сериозни ексцесии и провокации.

Как реагират управляващите

Отстъплението на Бойко Борисов с оттеглянето на бюджета засега изглежда като завръщане към стария Борисов, който винаги дава заден при протести, за да ограничи политическите щети и да възстанови после силата си. Той отново изглежда като човека, който кара влака, въпросът е дали това няма да е само до следващата гара. И дали Делян Пеевски ще му позволи да прави нещо друго , освен тактически маньовър или директно ще го удари със своите институционални бухалки.

На първо време Пеевски заплаши с оттегляне на БСП от коалицията при сериозно реформиране на бюджета (БСП начело с Атанас Зафиров е за ДПС-Ново начало това, което е СДС на Румен Христов за ГЕРБ). На Борисов обаче ще му е все по-трудно да лавира между Пеевски и гражданско-политическата опозиция срещу управлението. Макар да има също козове да се опре на Пеевски – като този бюджетът изобщо да не бъде гласуван и да изкараме половин година например с 1/12 за всеки месец от настоящия бюджет, с което раздутите разходи и повишаването на данъчни и осигурителни ставки ще бъдат замразени. Дори ГЕРБ може да не гласува кандидата на Пеевски за шеф на ДАНС Деньо Денев, както иска опозицията. По подобни ходове ще проличи и дали Борисов все още контролира парламентарната си група и доколко тя е превзета от Пеевски, както отдавна твърдят от опозицията.

Партньорство на ПП-ДБ с ГЕРБ на Борисов е невъзможно

За протестиращите и ПП-ДБ обаче Борисов и Пеевски са едно и ще е необходима много дълга игра на доказване, че бившият премиер се бори да се освободи от Пеевски и вече не са тандем. Но дори Борисов да изпадне в ролята на жертва на Пеевски, подобно на Доган, това няма как да го реабилитира в техните очи, за да може отново да бъде възприеман като потенциален партньор. Перспективата на партньорство с ГЕРБ вече изглежда възможна само като ГЕРБ без Борисов. А това отсега поставя въпроса за партийното наследство на Борисов и доколко изобщо ГЕРБ може да е значим фактор без него.

Затова истинското отстъпление на Борисов може да е само стратегическото – при което той да използва протестната енергия и напоритостта на Пеевски неотклонно да върви напред и да мачка, за да може в даден момент да падне правителството, за което той да не носи вина. Така ще се освободи от Пеевски, въпреки че и ГЕРБ ще понесе сериозни щети. Но това изглежда е единственият сигурен начин да избегне окончателно и безвъзрватно затъване в прегръдката на Пеевски. Този ход минава през нова политическа конфигурация след избори, в която ГЕРБ или ще е в опозиция, или само подгласник на едно ново управление.

Кой на какво разчита, ако има предсрочни избори

Пред Борисов непосредственият проблем явно е дали да удържи протестна вълна да не предизвика предсрочни избори до президентските, когато най-вероятно и Румен Радев би се появил на партийния терен, или пък да види шанс в предсрочните избори да се освободи от Пеевски – в парламент с напълно нова конфигурация, в който обаче партията му най-вероятно ще бъде второстепенна сила. За ПП-ДБ въпросът е дали ще успеят да се наложат като основни изразители на надигащото се недоволство срещу управляващите преди евентуални предсрочни избори и така да предотвратят възможността Радев да се превърне в голямата нова управленска алтернатива. Или Радев ще се окаже наготово големият печеливш на вота.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Амии

    15 11 Отговор
    Протестът е срещу Дебелите то е ясно, но жълтопаветнитерозовипонита отново, ще прецакат нещата!

    Коментиран от #5, #32

    19:06 28.11.2025

  • 2 Коня Солтуклиева

    7 14 Отговор
    "... Той/протеста/ не може да бъде компрометиран или дялово присвоен от "копейки", "мечове", "черепи" и пр., доколкото присъствието на площада на представители на подобни формации и личности бе нежелано или едва търпимо, а техните симпатизанти станаха подчинена част на общия гражданско-демократичен патос.... "
    .... Глупак.

    19:06 28.11.2025

  • 3 Гърч до дупка

    12 8 Отговор
    Дава заден, а за гърба му - магнитски. Трудна ситуация.

    19:06 28.11.2025

  • 4 гражданин

    15 8 Отговор
    Не станат ли двете прасета на мезета , тази територия и крачка напред няма да направи ,а все ще потъва и под тинята на блатото !!

    Коментиран от #24

    19:06 28.11.2025

  • 5 София

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Амии":

    Ти към копейките на копанара ли си?

    19:10 28.11.2025

  • 6 Много разсъждения,много нещо

    14 2 Отговор
    А хората не се интересуват кой кого ще прецака.Над 20г. ни крадат.Стига толкова.Тия двамата трябва да изчезнат.

    19:11 28.11.2025

  • 7 ДАВАЙ РАДЕВ.

    12 4 Отговор
    СТИГА ПРИКАЗКИ А ДЕЙСТВАЙ. ДОВЕРИЕ НА ППДБЕЙЧЕТА СЕДНАЛИ В СКУТОВЕ ПИЛИ ТУРСКО КАФЕ НЯМАМ. НО МНОГО ПО ГОЛЯМО ДОВЕРИЕ ИМАМ НА АСЕН ОТ КОЛКО МАЗНИЯТ ФЪФЛЕЩ КИРЧО. НО ЛОДКАРЯ ГНОМА ИЦКО ХИЧ НЕ ГИ ОДОБРЯВАМ. РАДЕВ И АСЕН НАПРЕД

    19:12 28.11.2025

  • 8 Хахахаха

    6 6 Отговор
    Докато не направите България втори Донбас, няма да се спрете!

    19:12 28.11.2025

  • 9 Благой от СОФстрой

    10 2 Отговор
    Протести на паланковците и младите зеленотиквеници в столицата, превърнала се в най обемното село на територията БГ!

    Коментиран от #26

    19:13 28.11.2025

  • 10 ?????

    15 4 Отговор
    Ха ха.
    Дойче Велле някак си пропусна по-многохилядните митинги срещу еврото през лятото.
    Що ли е така?
    Щото тва е друго? А умнокрасивитета?
    Баце същия като Дойче Велле между другото.

    Коментиран от #34

    19:13 28.11.2025

  • 11 Хахахаха

    4 11 Отговор
    Копейки, правите Майдан? Е време е явно Ердоган да влиза, щот иначе правите Майдан! Нали така? Така стана в Украйна? Нали подкрепяте такива действия?

    19:14 28.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хе Хе

    4 6 Отговор
    НяКОЙ показа жълт картон на грухтящите и лакоми Прасета. И този няКОЙ беше достатъчно як та напълниха гащите. Въпросът е с какъв удар ще дойде червеният картон.

    19:24 28.11.2025

  • 14 Хахахаха

    3 11 Отговор
    Копейки, колко ви плащат от руския пасьола за Майдана?

    Коментиран от #22

    19:25 28.11.2025

  • 15 Боко тиквата

    3 6 Отговор
    Дано скоро дебелото прасе умре от рак

    19:29 28.11.2025

  • 16 БАКО ПАК ВРЪТНА ВСИЧКИ

    10 2 Отговор
    Как сте МИСИРКИ?

    19:30 28.11.2025

  • 17 Уса

    8 3 Отговор
    Всички проблеми са свързани с еврото.ППДБ не споменават нищо против еврото а само бюджета,който не може да бъде направен по различен докато еврото поробва българите

    19:30 28.11.2025

  • 18 Щом

    4 6 Отговор
    Черепа присъства на протеста ,,вервам ви"

    19:39 28.11.2025

  • 19 Истината

    6 5 Отговор
    Откакто Кирчо го няма, Бойко го е страх от Асен. Причината е, че единствено той може да откъсне електорат от ГЕРБ. Както СДС виси като брошка на ГЕРБ, така Асен ще се окичи с брошката ГЕРБ.

    19:39 28.11.2025

  • 20 Промяна

    6 0 Отговор
    СТОЙНЕВ ЛЪЖЕШ НАГЛЕЕШ БЕЗПАРДОННО И ГНУСНО И ГОВОРИ ОТ СВОЕ ИМЕ НИКОЙ СИ ПЛАТЕН ШАРЛАТАНСКИСИ

    19:42 28.11.2025

  • 21 Престъпници

    7 1 Отговор
    Не пипайте данъците. Или под определя черта да не се плащат данъци. Ако искате да пълните бюджета пипнете сивите пари на мафията, чекмеджета и шкафчетата, сейфовете, банковите сметки, хотелите, апартаментите, яхтите, и тези извън България. В КПКОНПИ и НАП висят преписки дела! Никой не иска да ги пипне, или ги заличават. Всичко краде и краде.

    19:43 28.11.2025

  • 22 Анонимни

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Я ГЛЕДАЙ заплашваш ли и кого ще биете ли какво хахахахаха безсилни шарлатани

    19:44 28.11.2025

  • 23 Бюджет за милиарди

    7 2 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    19:44 28.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пародия

    10 1 Отговор
    В България се получава нещо странно и безумно. Взимат се пари от работещите, от нормалните хора и се дават на администрациите, които работят срещу народа и поддържат корумпиранара политическа и бизнес олигархична мафия. Вместо да преследват законноста, те участват в нея. Значи от теб взимат пари и ги дават на онзи, които работи срещу теб, срещу това да имаш нормална среда на живот и работа в България! Това е парадокс!!!

    19:48 28.11.2025

  • 26 20-30 годишните

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Благой от СОФстрой":

    Са били петимни да управляват????

    19:48 28.11.2025

  • 27 БАНко

    1 1 Отговор
    ПРОЕКТЪТ Е В ПАРЛАМЕНТА , НИКОЙ НЕ ГО Е ОТТЕГЛИЛ , КАКТО И РЕФЕРЕНДУМА НА ПРЕЗИДЕНТ РАДЕВ !!!!

    19:49 28.11.2025

  • 28 ГОСТ

    4 1 Отговор
    всички са маскари облагодетелстващи се за сметка на 0% избирателна активност и тя е от клиантелска ти за да решаваш бъдещето на цял един народ тиквата си е тиква вари я петия я пак си остава тиква.

    19:52 28.11.2025

  • 29 Полиция

    3 1 Отговор
    Съгласен съм да се дават пари на онези които работят срещу престъпността без значение кои са имената на престъпността! Но това не се случва. Не може да се дават пари на хора, които обслуждюват олигархичните структури и корупцията. МВР трябва да се разпусне и преназначи наново с изключение на онези които са политически или икономически обвързани с престъпността. Това може да се случи за една нощ при наличие на желание и енергия. Хората трябва да го подкрепят. И не е са о по от още ие на МВР. По отношение на ДАНС, КПКОНПИ, НАП, НСБОП и други. Трябват хора които нямат страх да работят срещу определени имена, без значение кои са те. Срещу всички почитатели и дейци на корупцията и незаконността. Какво мислите вие?

    19:54 28.11.2025

  • 30 Верно ли

    3 0 Отговор
    Лелееее, на зелевия стойнев лиги са му потекли от нищо неразбиращата тълпа, поведена като стадо да протестира срещу нещо, което не разбира и то заедно с твореца на въпросното нещо, който днес заедно с нискочелия си гукаха с тулупа. Е, явно двете шишита не са ги предвидили в бюджета, сега Бойко ще им подаде кокалчето и пак ще клекнат да си гласуват заедно, както и в момета го правят в ЕП и СО!

    Коментиран от #31

    20:02 28.11.2025

  • 31 Типичен бесепар крадлив

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Верно ли":

    Вие изкарахте всички хора някакви малограмотни с опадали зъби разхождащи овце по баирите. Каква наглост да му се види. Крадливи корумпирани политици бизнесмени селяндури.

    Коментиран от #33

    20:05 28.11.2025

  • 32 Хм Хм

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Амии":

    Ако обичаш направи справка колко пъти София е гласувала за ГЕРБ. След това направи справка колко процента от депутатите са от София.
    Софиянци винаги са тези, които вадят горещите кестени от огъня. А както се вижда, не жълтопаветниците прецакват нещата.

    Коментиран от #35

    20:23 28.11.2025

  • 33 Верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Типичен бесепар крадлив":

    Кои сме "ние", бе? Я кажи като си толкова грамотен сметнал ли си колко точно пари от заплатата ти ще костват вдигнатите осигуровки? Дали ще е повече от зелената зона на колата ти? И значи нямаш нищо против ГРОБ и ПеПетата да си гласуват заедно на определени места, но щом са ти свирнали тичаш да протестираш срещу бюджета? Когато миналата година същият този ококорен шарлатанин прави бюджета за 3% дефицит и когато всички икономисти предупреждаваха, че ние ще плащаме сметката, що не протестира, а? Та не знам дали имате зъби, ама сиво вещество - явно не!

    20:32 28.11.2025

  • 34 Саша Грей

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Само да попитам къде видя многохилядни протести срещу еврото? Живея до "Св. Неделя" и съм на две минути от президентството. Най-многобройният протест на Костя беше от пет автобуса, които бяха спрени срещу бившия ЦУМ. Това прави около 200-250 души. Следващата седмица имаше протест в подкрепа на кмета и имаше около десет хиляди души. Да не се бъркаш нещо?

    20:33 28.11.2025

  • 35 Верно ли

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хм Хм":

    Колко години Фандъкова беще кмет на София???? Ако не знаеш, ще те светна! Сигурно половината ти живот!

    20:34 28.11.2025

  • 36 Станчев

    0 0 Отговор
    Без да се обиждат протестиращите! Запознайте се с водачите на протеста!
    Скъпи симпатизанти на Русия,
    как си представяте връщането ни в орбитата на “Големия брат”?
    Не мислете, че животът ще се променя постепенно, бавно, бавно! Промените могат да настъпят за дни! Изведнъж може да се окаже, че да преминеш границата, в която и да е посока трябва специално разрешение от МВР! Лъскавите стоки от магазините да се изгубят и по рафтовете да има само Веро и Сода бикарбонат! Телевизионните програми да са само две и телевизорът, който можеш да си купиш да е Темп или Рубин! За мобилните услуги просто нямам идея, но не се сещам за руски мобилен телефон, може да се наложи пак да копаеш, за да ти пуснат телефон, а да разговаряш с чужбина да е невъзможно! Дали ще сте щастливи отново да се редите на опашки по магазините и като успеете да си купите тоалетна хартия да се похвалите на колеги и съседи!?
    Моля възхищавайки се на Путин имайте горе казаното предвид, а и още колко много неща могат да се случат?!?! Помислете кои ще получат привилегията да посещават света отвъд “желязната завеса”, това са хората които ви убеждават, че Европа е пропаднала и Русия е надеждата ни! Същите “водачи” са и против приемането на еврото! Мислите ли, че някой от тях жадува да живее в Русия, а не в Белгия? Изборът ни е направен от нашите възрожденци преди 150 години и то от хора, които са нямали смартфони!

    20:47 28.11.2025