След протеста срещу бюджета: нова ситуация в България

След многохилядния протест в София в сряда, довел до оттеглянето на проекта за държавния бюджет, вече имаме качествено нова политическа ситуация. Както за управляващите, така и за опозицията политическата динамика и перспективи вече имат съвсем други измерения.
Какво показа протестът
1. Протестът показа надигаща се нетърпимост и решителност, до готовност за радикализация, срещу едно управление, което прекалява с безпардонност и преяждане с нелегитимна власт. Бюджетът бе само повод за това негодувание, което може да отприщи цяла протестна вълна. С победата си в сряда протестиращото гражданство вече е заредено с вяра в собствените си сили и апетит за ново избухване, което може да се отприщи с още по-голяма сила при всеки новопоявил се повод.
2. Протестът даде сериозна заявка, че най-младите българи вече са петимни да се включват активно в гражданско-политически действия. Значителен дял от протестиращи бяха хора на възраст 20-30 години, сред които една част са новодошли в София (София е България, противно на клишето, че не е). Протестиращият човек е красив, както написа преди 12 години Георги Господинов – и това се видя в сряда на Ларгото.
3. Въпреки разширеното ветрило - с пожелали да се включат симпатизанти и политически лица извън демократичната опозиция, представлявана от ПП-ДБ, протестът остана изцяло протест на градската демократична общност по своя характер и облик. Той не може да бъде компрометиран или дялово присвоен от "копейки", "мечове", "черепи" и пр., доколкото присъствието на площада на представители на подобни формации и личности бе нежелано или едва търпимо, а техните симпатизанти станаха подчинена част на общия гражданско-демократичен патос.
4. ПП -ДБ в критиките си към бюджета се прицелиха в средната класа и бизнеса като потърпевши и с това консолидираха социална база както за битката си за бюджета, така и като дългосрочна заявка да са изразители на интересите на тези социални групи. Началният успех на тази стратегия се видя на протеста. Граждански активисти, представители на бизнес сдружения и на професионални съсловия издигнаха общ глас като основните творци на благата в страната, които друг присвоява и самоволно разпределя. А лидерите на ПП-ДБ Асен Василев и Ивайло Мирчев се утвърдиха и като лидери на протеста , като успяха да го предпазят от сериозни ексцесии и провокации.
Как реагират управляващите
Отстъплението на Бойко Борисов с оттеглянето на бюджета засега изглежда като завръщане към стария Борисов, който винаги дава заден при протести, за да ограничи политическите щети и да възстанови после силата си. Той отново изглежда като човека, който кара влака, въпросът е дали това няма да е само до следващата гара. И дали Делян Пеевски ще му позволи да прави нещо друго , освен тактически маньовър или директно ще го удари със своите институционални бухалки.
На първо време Пеевски заплаши с оттегляне на БСП от коалицията при сериозно реформиране на бюджета (БСП начело с Атанас Зафиров е за ДПС-Ново начало това, което е СДС на Румен Христов за ГЕРБ). На Борисов обаче ще му е все по-трудно да лавира между Пеевски и гражданско-политическата опозиция срещу управлението. Макар да има също козове да се опре на Пеевски – като този бюджетът изобщо да не бъде гласуван и да изкараме половин година например с 1/12 за всеки месец от настоящия бюджет, с което раздутите разходи и повишаването на данъчни и осигурителни ставки ще бъдат замразени. Дори ГЕРБ може да не гласува кандидата на Пеевски за шеф на ДАНС Деньо Денев, както иска опозицията. По подобни ходове ще проличи и дали Борисов все още контролира парламентарната си група и доколко тя е превзета от Пеевски, както отдавна твърдят от опозицията.
Партньорство на ПП-ДБ с ГЕРБ на Борисов е невъзможно
За протестиращите и ПП-ДБ обаче Борисов и Пеевски са едно и ще е необходима много дълга игра на доказване, че бившият премиер се бори да се освободи от Пеевски и вече не са тандем. Но дори Борисов да изпадне в ролята на жертва на Пеевски, подобно на Доган, това няма как да го реабилитира в техните очи, за да може отново да бъде възприеман като потенциален партньор. Перспективата на партньорство с ГЕРБ вече изглежда възможна само като ГЕРБ без Борисов. А това отсега поставя въпроса за партийното наследство на Борисов и доколко изобщо ГЕРБ може да е значим фактор без него.
Затова истинското отстъпление на Борисов може да е само стратегическото – при което той да използва протестната енергия и напоритостта на Пеевски неотклонно да върви напред и да мачка, за да може в даден момент да падне правителството, за което той да не носи вина. Така ще се освободи от Пеевски, въпреки че и ГЕРБ ще понесе сериозни щети. Но това изглежда е единственият сигурен начин да избегне окончателно и безвъзрватно затъване в прегръдката на Пеевски. Този ход минава през нова политическа конфигурация след избори, в която ГЕРБ или ще е в опозиция, или само подгласник на едно ново управление.
Кой на какво разчита, ако има предсрочни избори
Пред Борисов непосредственият проблем явно е дали да удържи протестна вълна да не предизвика предсрочни избори до президентските, когато най-вероятно и Румен Радев би се появил на партийния терен, или пък да види шанс в предсрочните избори да се освободи от Пеевски – в парламент с напълно нова конфигурация, в който обаче партията му най-вероятно ще бъде второстепенна сила. За ПП-ДБ въпросът е дали ще успеят да се наложат като основни изразители на надигащото се недоволство срещу управляващите преди евентуални предсрочни избори и така да предотвратят възможността Радев да се превърне в голямата нова управленска алтернатива. Или Радев ще се окаже наготово големият печеливш на вота.
До коментар #1 от "Амии":Ти към копейките на копанара ли си?
10 ?????
Дойче Велле някак си пропусна по-многохилядните митинги срещу еврото през лятото.
Що ли е така?
Щото тва е друго? А умнокрасивитета?
Баце същия като Дойче Велле между другото.
22 Анонимни
До коментар #14 от "Хахахаха":Я ГЛЕДАЙ заплашваш ли и кого ще биете ли какво хахахахаха безсилни шарлатани
23 Бюджет за милиарди
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
26 20-30 годишните
До коментар #9 от "Благой от СОФстрой":Са били петимни да управляват????
31 Типичен бесепар крадлив
До коментар #30 от "Верно ли":Вие изкарахте всички хора някакви малограмотни с опадали зъби разхождащи овце по баирите. Каква наглост да му се види. Крадливи корумпирани политици бизнесмени селяндури.
До коментар #1 от "Амии":Ако обичаш направи справка колко пъти София е гласувала за ГЕРБ. След това направи справка колко процента от депутатите са от София.
Софиянци винаги са тези, които вадят горещите кестени от огъня. А както се вижда, не жълтопаветниците прецакват нещата.
До коментар #31 от "Типичен бесепар крадлив":Кои сме "ние", бе? Я кажи като си толкова грамотен сметнал ли си колко точно пари от заплатата ти ще костват вдигнатите осигуровки? Дали ще е повече от зелената зона на колата ти? И значи нямаш нищо против ГРОБ и ПеПетата да си гласуват заедно на определени места, но щом са ти свирнали тичаш да протестираш срещу бюджета? Когато миналата година същият този ококорен шарлатанин прави бюджета за 3% дефицит и когато всички икономисти предупреждаваха, че ние ще плащаме сметката, що не протестира, а? Та не знам дали имате зъби, ама сиво вещество - явно не!
До коментар #10 от "?????":Само да попитам къде видя многохилядни протести срещу еврото? Живея до "Св. Неделя" и съм на две минути от президентството. Най-многобройният протест на Костя беше от пет автобуса, които бяха спрени срещу бившия ЦУМ. Това прави около 200-250 души. Следващата седмица имаше протест в подкрепа на кмета и имаше около десет хиляди души. Да не се бъркаш нещо?
До коментар #32 от "Хм Хм":Колко години Фандъкова беще кмет на София???? Ако не знаеш, ще те светна! Сигурно половината ти живот!
Скъпи симпатизанти на Русия,
как си представяте връщането ни в орбитата на “Големия брат”?
Не мислете, че животът ще се променя постепенно, бавно, бавно! Промените могат да настъпят за дни! Изведнъж може да се окаже, че да преминеш границата, в която и да е посока трябва специално разрешение от МВР! Лъскавите стоки от магазините да се изгубят и по рафтовете да има само Веро и Сода бикарбонат! Телевизионните програми да са само две и телевизорът, който можеш да си купиш да е Темп или Рубин! За мобилните услуги просто нямам идея, но не се сещам за руски мобилен телефон, може да се наложи пак да копаеш, за да ти пуснат телефон, а да разговаряш с чужбина да е невъзможно! Дали ще сте щастливи отново да се редите на опашки по магазините и като успеете да си купите тоалетна хартия да се похвалите на колеги и съседи!?
Моля възхищавайки се на Путин имайте горе казаното предвид, а и още колко много неща могат да се случат?!?! Помислете кои ще получат привилегията да посещават света отвъд “желязната завеса”, това са хората които ви убеждават, че Европа е пропаднала и Русия е надеждата ни! Същите “водачи” са и против приемането на еврото! Мислите ли, че някой от тях жадува да живее в Русия, а не в Белгия? Изборът ни е направен от нашите възрожденци преди 150 години и то от хора, които са нямали смартфони!
