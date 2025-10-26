Новини
Адв. Елена Гунчева-Гривова: Да умираме за .... ЕС

26 Октомври, 2025

Впрочем в Арсенал се произвежда вече бездимен барут

Адв. Елена Гунчева-Гривова: Да умираме за .... ЕС - 1
Снимка: Архив
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всички, незнайно защо, много се радват на чужди инвеститори, без дори да се замислят защо тия добри хорица идват в България. Дали са едни алтруисти, които искат да ни плащат високи заплати и да откриват нови работни места. Или пък изнасят вредни и опасни производства от родината си и ги правят тук. И плащат, разбира се, като на аборигени.

Ще ви разкажа за Кърнаре. Там е прекрасна природа. Отглеждат се много животни, всичко се засява. Там произвеждат страхотно истинско сирене и кашкавал. Има големи стада от крави, биволи, кози, овце. И точно там, в това райско място, решиха, че трябва да се изгражда завод за барут. Немците от „Райнметал“ се били разбрали с българските политици. Разбира се, в Германия, ако направят такова производство, ще ги следят под лупа за спазване на екологични изисквания, ще има протести и т.н. Друго си е тук, където дори ще им се радват.

Впрочем в Арсенал се произвежда вече бездимен барут.

И без това в района има много висок екологичен риск. Производството на барут е свързано с много токсични вещества и отпадъци. А и риск от аварии. Ако не - тиха смърт. Не само за животните, но и за хората. За съжаление, за българина заплатата му е по-важна от живота и предпочита нови работни места пред чиста природа и здраве. Та затова кой знае какви протести не се очакват.

Унищожихме България. Напълнихме я с отрови, с токсични производства.

Чужди заводи бълват отровен въздух, отровена вода и отравят всичко наоколо. Ние се разболяваме все повече и повече и отказваме да видим проблема.

Построяването на барутен завод край Кърнаре ще е още един пирон в ковчега на България.

Ще се унищожи и природата, и животните, а накрая и хората. На децата си ще оставим изгорена и отровена земя. Това ли искаме. Толкова ли сме неспособни на съпротива, дори когато става дума за здравето и живота ни.

И вместо да попилеем политиците, предложили това безумие, се радваме на новата „инвестиция“. Явно си заслужаваме съдбата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    29 1 Отговор
    Не е луд, който яде зелника...

    13:07 26.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вижда се

    33 3 Отговор
    БГ.политици нямат думата за нищо
    От сега ще ни командват само джендъри .

    13:08 26.10.2025

  • 4 си дзън

    15 41 Отговор
    Абе Гривова, кажи защо руският инвеститор Лукойл не плаща 30 години данъци бе?
    За какво ни е инвеститор, който не плаща данъци?

    Коментиран от #6

    13:09 26.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    21 3 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    Коментиран от #12, #28

    13:11 26.10.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    14 6 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна ще предостави координатите на завода на руската армия за да бъде унищожен 😏 ще нанесем щета за 1 милиард долара на нато! 🔥

    13:12 26.10.2025

  • 8 матю хари

    12 35 Отговор
    Тази говори без да знае. Производството на барут е едно от най-безвредните, освен това и безопасно, ако се спазват всички изисквания на производството. Стана като високоТОЧКОВИТЕ руски ракети, с които плашеше депутатите.

    13:13 26.10.2025

  • 9 Кукавица

    10 34 Отговор
    Що я публикувате тая любителка на турска кухня и руски песни.

    Коментиран от #10, #15, #27

    13:18 26.10.2025

  • 10 Сталин

    26 6 Отговор

    До коментар #9 от "Кукавица":

    Ами турската кухня и руските песни са бъдещето на България

    Коментиран от #17

    13:21 26.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 МОЖЕ И

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    ЦУН КАИ МОИ

    13:25 26.10.2025

  • 13 Пак ли тая

    13 31 Отговор
    По времето на руската окупация всичко беше много "екологично"!
    Кремиковци, Перник, Радомир, Пловдив, Пирдоп, Кърджали и още стотици много "екологични" заводи!
    Удивително е, как е възможно толкова много де били с къса памет, са се събрали в тази територия!

    Коментиран от #16

    13:27 26.10.2025

  • 14 А ти

    13 3 Отговор

    До коментар #11 от "Оня с коня":

    ще останеш ли жив? Отговори, ако имаш поне капка достойнство.

    13:28 26.10.2025

  • 15 ЩОТО

    26 4 Отговор

    До коментар #9 от "Кукавица":

    СТАНА ЯСНО ЧЕ ЗА 36гДЕМОКРАЦИЯ НЕ ПРОКОПСА БГ СТАНА ЯСНО ЧЕ РАЗБИХТЕ ВСИЧКО СЪГРАДЕНО ПО СОЦА КАТО КЪРЛЕЖИ СТЕ ЮРОАТЛАНТИТЕ

    Коментиран от #19

    13:29 26.10.2025

  • 16 МДАААА

    4 12 Отговор

    До коментар #13 от "Пак ли тая":

    ТИ СИ НАИ ЯРКИЯТ ПРИМЕР ОТ ТАЯ ТЕРИТОРИЯ

    13:31 26.10.2025

  • 17 Само

    4 10 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    според русоробопитеците.

    13:32 26.10.2025

  • 18 Алекса

    7 9 Отговор
    Гунчева връщай се във Възраждане и се помирете с Коце !

    13:34 26.10.2025

  • 19 Маргинал

    4 22 Отговор

    До коментар #15 от "ЩОТО":

    обича соц-а. Нормалният българин се радва, че е част от Европа най- после.

    13:34 26.10.2025

  • 20 Стара чанта

    2 10 Отговор
    Како, някои са така с ЕС-то, а други се овлажняват, като чуят Ru ?!

    13:39 26.10.2025

  • 21 Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Оня с коня":

    Циганският от кофтите ли е?

    13:42 26.10.2025

  • 22 Благоев

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Оня с коня":

    Отговори на хората, защо се криеш

    13:45 26.10.2025

  • 23 Докато на Българската Енергетика

    7 2 Отговор
    и България се налягат всякакви забрани на Търговия с Русия и Културни връзки с Руската Федерация.
    Фактите за ЕС са следните:
    ЕС стана един от най — големите търговски партньори на Русия през 2024 г. ЕС се превърна в един от най — големите търговски партньори на Русия през 2024 г., Германският Вестник Билд.
    ЕС стана третият по големина търговски партньор на Русия през 2024 г., въпреки санкциите, уточнявайки, че обемът на търговията възлиза на $ 67,5 млрд.

    Второто място в края на 2024 г. е за Индия. Страната се изкачи на втора позиция, въпреки че до 2022 г.заемаше едва 12-то място сред най-важните търговски партньори на Русия.

    Лидер е Китай. Обемът на търговията между Русия и Китай през 2024 г. възлиза на около 244,8 милиарда долара.

    Също така се съобщава, че търговските връзки с Москва са засилени от Израел, Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия.

    13:50 26.10.2025

  • 24 Лудия касапин

    4 14 Отговор
    Тази скучубра ще ни обяснили ли Химическия завод в Димитровград, Циментовия в Девня, Плама Плевен, Нефтохим Бургас, Кремиковци, които бяха строени през комунизма, те не замърсяваха ли въздуха..или щото бяха руски за тях дума не казваме. Разликата с Рейн метал е, че съветските пак замърсяваха, ама и не плащаха.

    Коментиран от #25, #35, #40

    13:50 26.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гробаря

    1 5 Отговор
    Ташева заровиха ли я?

    14:09 26.10.2025

  • 27 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кукавица":

    Публикувайте един ембаргов списък за забрана на автори и теми,за да не се изживявате като толкова многострадален в неделя.

    14:11 26.10.2025

  • 28 Д-р Гълъбова

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Ми твоя е умрял, само можеш шпакловки да правиш с език. Днес не си ходил под кюлотите на Митрофанова.

    Коментиран от #30

    14:12 26.10.2025

  • 29 Хм...

    1 4 Отговор
    Гунчева какво ще каже ако произвеждаме руски барут, за руски инвеститор? Това по-приемливо ли е? Не съм я чул да казва нещо за руската тръба, колко природа е унищожила и какви са ползите за нас?

    14:14 26.10.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Д-р Гълъбова":

    Докторке подмихте ли че намирисвате на скумрия?

    14:15 26.10.2025

  • 31 И какво като драскотина тука?

    0 0 Отговор
    Мислите ли, че ви чува боклука? 9752

    14:18 26.10.2025

  • 32 Кухият

    3 3 Отговор
    бабишкер отново се е възпалил. Щото в любимата и Русия са царе на екопроизводствата и опазването на природата. Тпта п а. т. К а изобщо не вдява, че това няма да е бъркане с лопати на взривоопасни смеси, както го правят в СССР, а високо технологично производство, което се ситуира там и заради човешкият фактор. Нооо за тая са важни опорките и подходящите насърчения на посолството, нали на.

    Коментиран от #37

    14:20 26.10.2025

  • 33 Определено

    3 0 Отговор
    Всички ще предадете Богу дух псувайки и плюейки се едни други. Ахмацци!

    14:21 26.10.2025

  • 34 Диди

    2 2 Отговор
    Какъв подъл поглед само. Без коментар.

    Коментиран от #38

    14:21 26.10.2025

  • 35 от Долината на Смъртта

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Лудия касапин":

    Руските заводи унищожиха Девня и Варненското езеро. Вече 30 години след социализЪма все още няма риба в езерото. Причината е че солеността на езерото е уникална и нито морските нито речните видове могат да виреят в нея. А местните видове вече ги няма.

    14:24 26.10.2025

  • 36 Тъпа ушанка

    2 2 Отговор
    Гунчева, събирай багажа и отивай в прекрасната Русия

    14:25 26.10.2025

  • 37 МДАМ

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Кухият":

    Лелята има проблем с критическата, чакайте нови хлюпизми с източен произход.

    14:26 26.10.2025

  • 38 деди..

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Диди":

    П0машката 0бъсанячка..все завижда че е безкюл0ти,всегда готова

    14:31 26.10.2025

  • 39 Никой,

    0 0 Отговор
    Тази пък - на всяка крачка - мерудия - не се спря. Като латерна - мястото на адвокатите е в съдебната зала - не в постоянно да ръсят мисли.

    Сигурно казва нещо смислено - ама се вре.

    Сега - колко да е това стопанство - няколко къщи сигурно са останали.

    14:31 26.10.2025

  • 40 Крали Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лудия касапин":

    ТЕЦ Марица изток унищожи Тракия.Заради едни лиглитни ,ниско калорични въглища съсипаха житницата на България и чернозема там,червените боклуци....

    14:34 26.10.2025