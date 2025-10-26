Адв. Елена Гунчева-Гривова: Да умираме за .... ЕС

Всички, незнайно защо, много се радват на чужди инвеститори, без дори да се замислят защо тия добри хорица идват в България. Дали са едни алтруисти, които искат да ни плащат високи заплати и да откриват нови работни места. Или пък изнасят вредни и опасни производства от родината си и ги правят тук. И плащат, разбира се, като на аборигени.
Ще ви разкажа за Кърнаре. Там е прекрасна природа. Отглеждат се много животни, всичко се засява. Там произвеждат страхотно истинско сирене и кашкавал. Има големи стада от крави, биволи, кози, овце. И точно там, в това райско място, решиха, че трябва да се изгражда завод за барут. Немците от „Райнметал“ се били разбрали с българските политици. Разбира се, в Германия, ако направят такова производство, ще ги следят под лупа за спазване на екологични изисквания, ще има протести и т.н. Друго си е тук, където дори ще им се радват.
Впрочем в Арсенал се произвежда вече бездимен барут.
И без това в района има много висок екологичен риск. Производството на барут е свързано с много токсични вещества и отпадъци. А и риск от аварии. Ако не - тиха смърт. Не само за животните, но и за хората. За съжаление, за българина заплатата му е по-важна от живота и предпочита нови работни места пред чиста природа и здраве. Та затова кой знае какви протести не се очакват.
Унищожихме България. Напълнихме я с отрови, с токсични производства.
Чужди заводи бълват отровен въздух, отровена вода и отравят всичко наоколо. Ние се разболяваме все повече и повече и отказваме да видим проблема.
Построяването на барутен завод край Кърнаре ще е още един пирон в ковчега на България.
Ще се унищожи и природата, и животните, а накрая и хората. На децата си ще оставим изгорена и отровена земя. Това ли искаме. Толкова ли сме неспособни на съпротива, дори когато става дума за здравето и живота ни.
И вместо да попилеем политиците, предложили това безумие, се радваме на новата „инвестиция“. Явно си заслужаваме съдбата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
13:07 26.10.2025
3 Вижда се
От сега ще ни командват само джендъри .
13:08 26.10.2025
4 си дзън
За какво ни е инвеститор, който не плаща данъци?
Коментиран от #6
13:09 26.10.2025
6 Сталин
До коментар #4 от "си дзън":Си Дзън - Цун Кай Xvй
Коментиран от #12, #28
13:11 26.10.2025
7 Ивелин Михайлов
13:12 26.10.2025
8 матю хари
13:13 26.10.2025
9 Кукавица
Коментиран от #10, #15, #27
13:18 26.10.2025
10 Сталин
До коментар #9 от "Кукавица":Ами турската кухня и руските песни са бъдещето на България
Коментиран от #17
13:21 26.10.2025
12 МОЖЕ И
До коментар #6 от "Сталин":ЦУН КАИ МОИ
13:25 26.10.2025
13 Пак ли тая
Кремиковци, Перник, Радомир, Пловдив, Пирдоп, Кърджали и още стотици много "екологични" заводи!
Удивително е, как е възможно толкова много де били с къса памет, са се събрали в тази територия!
Коментиран от #16
13:27 26.10.2025
14 А ти
До коментар #11 от "Оня с коня":ще останеш ли жив? Отговори, ако имаш поне капка достойнство.
13:28 26.10.2025
15 ЩОТО
До коментар #9 от "Кукавица":СТАНА ЯСНО ЧЕ ЗА 36гДЕМОКРАЦИЯ НЕ ПРОКОПСА БГ СТАНА ЯСНО ЧЕ РАЗБИХТЕ ВСИЧКО СЪГРАДЕНО ПО СОЦА КАТО КЪРЛЕЖИ СТЕ ЮРОАТЛАНТИТЕ
Коментиран от #19
13:29 26.10.2025
16 МДАААА
До коментар #13 от "Пак ли тая":ТИ СИ НАИ ЯРКИЯТ ПРИМЕР ОТ ТАЯ ТЕРИТОРИЯ
13:31 26.10.2025
17 Само
До коментар #10 от "Сталин":според русоробопитеците.
13:32 26.10.2025
18 Алекса
13:34 26.10.2025
19 Маргинал
До коментар #15 от "ЩОТО":обича соц-а. Нормалният българин се радва, че е част от Европа най- после.
13:34 26.10.2025
20 Стара чанта
13:39 26.10.2025
21 Козлодуй
До коментар #11 от "Оня с коня":Циганският от кофтите ли е?
13:42 26.10.2025
22 Благоев
До коментар #11 от "Оня с коня":Отговори на хората, защо се криеш
13:45 26.10.2025
23 Докато на Българската Енергетика
Фактите за ЕС са следните:
ЕС стана един от най — големите търговски партньори на Русия през 2024 г. ЕС се превърна в един от най — големите търговски партньори на Русия през 2024 г., Германският Вестник Билд.
ЕС стана третият по големина търговски партньор на Русия през 2024 г., въпреки санкциите, уточнявайки, че обемът на търговията възлиза на $ 67,5 млрд.
Второто място в края на 2024 г. е за Индия. Страната се изкачи на втора позиция, въпреки че до 2022 г.заемаше едва 12-то място сред най-важните търговски партньори на Русия.
Лидер е Китай. Обемът на търговията между Русия и Китай през 2024 г. възлиза на около 244,8 милиарда долара.
Също така се съобщава, че търговските връзки с Москва са засилени от Израел, Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия.
13:50 26.10.2025
24 Лудия касапин
Коментиран от #25, #35, #40
13:50 26.10.2025
26 Гробаря
14:09 26.10.2025
27 гост
До коментар #9 от "Кукавица":Публикувайте един ембаргов списък за забрана на автори и теми,за да не се изживявате като толкова многострадален в неделя.
14:11 26.10.2025
28 Д-р Гълъбова
До коментар #6 от "Сталин":Ми твоя е умрял, само можеш шпакловки да правиш с език. Днес не си ходил под кюлотите на Митрофанова.
Коментиран от #30
14:12 26.10.2025
29 Хм...
14:14 26.10.2025
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #28 от "Д-р Гълъбова":Докторке подмихте ли че намирисвате на скумрия?
14:15 26.10.2025
31 И какво като драскотина тука?
14:18 26.10.2025
32 Кухият
Коментиран от #37
14:20 26.10.2025
33 Определено
14:21 26.10.2025
34 Диди
Коментиран от #38
14:21 26.10.2025
35 от Долината на Смъртта
До коментар #24 от "Лудия касапин":Руските заводи унищожиха Девня и Варненското езеро. Вече 30 години след социализЪма все още няма риба в езерото. Причината е че солеността на езерото е уникална и нито морските нито речните видове могат да виреят в нея. А местните видове вече ги няма.
14:24 26.10.2025
36 Тъпа ушанка
14:25 26.10.2025
37 МДАМ
До коментар #32 от "Кухият":Лелята има проблем с критическата, чакайте нови хлюпизми с източен произход.
14:26 26.10.2025
38 деди..
До коментар #34 от "Диди":П0машката 0бъсанячка..все завижда че е безкюл0ти,всегда готова
14:31 26.10.2025
39 Никой,
Сигурно казва нещо смислено - ама се вре.
Сега - колко да е това стопанство - няколко къщи сигурно са останали.
14:31 26.10.2025
40 Крали Марко
До коментар #24 от "Лудия касапин":ТЕЦ Марица изток унищожи Тракия.Заради едни лиглитни ,ниско калорични въглища съсипаха житницата на България и чернозема там,червените боклуци....
14:34 26.10.2025