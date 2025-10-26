Адв. Елена Гунчева-Гривова: Да умираме за .... ЕС

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всички, незнайно защо, много се радват на чужди инвеститори, без дори да се замислят защо тия добри хорица идват в България. Дали са едни алтруисти, които искат да ни плащат високи заплати и да откриват нови работни места. Или пък изнасят вредни и опасни производства от родината си и ги правят тук. И плащат, разбира се, като на аборигени.

Ще ви разкажа за Кърнаре. Там е прекрасна природа. Отглеждат се много животни, всичко се засява. Там произвеждат страхотно истинско сирене и кашкавал. Има големи стада от крави, биволи, кози, овце. И точно там, в това райско място, решиха, че трябва да се изгражда завод за барут. Немците от „Райнметал“ се били разбрали с българските политици. Разбира се, в Германия, ако направят такова производство, ще ги следят под лупа за спазване на екологични изисквания, ще има протести и т.н. Друго си е тук, където дори ще им се радват.

Впрочем в Арсенал се произвежда вече бездимен барут.

И без това в района има много висок екологичен риск. Производството на барут е свързано с много токсични вещества и отпадъци. А и риск от аварии. Ако не - тиха смърт. Не само за животните, но и за хората. За съжаление, за българина заплатата му е по-важна от живота и предпочита нови работни места пред чиста природа и здраве. Та затова кой знае какви протести не се очакват.

Унищожихме България. Напълнихме я с отрови, с токсични производства.

Чужди заводи бълват отровен въздух, отровена вода и отравят всичко наоколо. Ние се разболяваме все повече и повече и отказваме да видим проблема.

Построяването на барутен завод край Кърнаре ще е още един пирон в ковчега на България.

Ще се унищожи и природата, и животните, а накрая и хората. На децата си ще оставим изгорена и отровена земя. Това ли искаме. Толкова ли сме неспособни на съпротива, дори когато става дума за здравето и живота ни.

И вместо да попилеем политиците, предложили това безумие, се радваме на новата „инвестиция“. Явно си заслужаваме съдбата.