Иван Анчев пред ФАКТИ: Докато Русия не бъде поставена на колене и обградена с бодлива тел, мир в Европа няма да има

27 Октомври, 2025 09:04 2 274 142

Доналд Тръмп най-сетне май разбра, че Путин се опитва да го води за носа, казва той

Иван Анчев пред ФАКТИ: Докато Русия не бъде поставена на колене и обградена с бодлива тел, мир в Европа няма да има - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Да очакваме ли скоро решение на войната в Украйна и ще се прекроява ли картата на света… Пред ФАКТИ говори Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет на България.

- Г-н Анчев, въпросът не е дали, а как ще бъде разделена Украйна. Това ли ни каза американският президент Доналд Тръмп преди дни?
- Украйна няма да бъде разделена в международноправния смисъл, защото Украйна е суверенна държава, с единна и неделима територия, в т.ч. и Кримският полуостров. По каквито и да било демаркационни линии да бъде замразен конфликтът, останалите под руско владение територии няма да бъдат признати от международната общност. От държави като Северна Корея и Иран, които са естествените съюзници на Русия днес, може би ще бъдат признати, но аз не мисля, че това ще се направи от Китай, да речем. След прекратяване на военните действия териториите, които ще останат под руско владение, ще бъдат отличен пример за „руский мир“ – нищета, западналост и липса на социална и икономическа перспектива, отличен контрапункт на бързоразвиваща се европейска Украйна, която съм убеден, че ще видим през следващите години.

- Украинският президент Володимир Зеленски посети Доналд Тръмп във Вашингтон, но не бе посрещнат на летището. Какво му показва Тръмп с това?
- Вижте, няма такава обичайна практика в американския държавен протокол. За времето, през което бях на дипломатическа работа в посолството ни във Вашингтон, имаше две посещения на български президенти (Първанов и Плевнелиев) и две посещения на министър-председатели (Станишев и Борисов). При всички тези посещения нашите държавници, а и всички останали чуждестранни ръководители, кацаха на военно-въздушната база „Ендрюс“ край Вашингтон, в щата Мериленд.

След което официалното посрещане от американския президент се извършваше на входа на Белия дом, независимо дали от северната страна, откъм Пенсилвания авеню, или откъм Южната морава.

Посрещането на Путин в Аляска беше различно, защото не беше във Вашингтон и защото президентът Тръмп така е виждал нещата, от своята си тогавашна гледна точка – прелитащите самолети, тесният червен килим и т.н. Но съм абсолютно сигурен, че ако срещата Тръмп – Путин беше във Вашингтон. Тръмп нямаше да го посрещне на летището.

- Изобщо на какво може да разчита Украйна от САЩ сега. Искаха ракети „Томахоук“, но не ги получиха…
- Украйна ще продължи да разчита на американските разузнавателни данни, които получава. Те са от решаващо значение за украинските успехи. Разбира се, ще продължи да разчита и на американските военни доставки – независимо кой ги плаща, те са жизненоважни, особено в частта на противовъздушната и противоракетна отбрана. И не на последно място трябва да отбележим, че санкциите, които Тръмп наложи на „Роснефт“ и „Лукойл“, имат много по-голяма поразяваща сила за Русия, отколкото сто или дори хиляда удара с „Томахоук“.

- Доналд Тръмп се хвали, че си говори с руския президент Владимир Путин по телефона, но произтича ли нещо от това…
- Както виждаме – не произтича нищо конкретно. Войната продължава със същите темпове както и преди девет месеца, когато президентът Тръмп дойде на власт за втори път. Доверието между двамата е силно разклатено, а Доналд Тръмп най-сетне май разбра, че Путин се опитва да го води за носа – нещо, което американският президент отказваше да разбере 4 години при предишния му мандат и сега девет месеца от втория му мандат. Като че ли Тръмп най-накрая е разбрал истината такава, каквато я виждахме всички ние отстрани. Но би било твърде прибързано и дълбоко грешно, ако започнем от тук нататък да градим анализите си по оста „антагонизъм между Путин и Тръмп“. Всички настоящи действия на американския президент, включително и санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, не са продиктувани от някакви дълбоки негови вътрешни политически убеждения, а от силното му желание да принуди отсрещната страна да сключи сделката, която той (Тръмп) иска. Аз въобще не изключвам да видя подобни силови действия от Тръмп и по отношение на Украйна. Никоя от двете страни не е защитена от внезапна проява на твърдост от страна на Доналд Тръмп. Така че е много рано, ако въобще дойде такова време, за фанфарите на победата.

- Като цяло отстрани изглежда, че Русия постига каквото ѝ трябва, че дори може да се каже, че САЩ помагат. Така ли е …
- Не мисля, че Русия постига каквото иска. Дори напротив. От всички тези близо четири години, без няколко месеца, активни военни действия, Русия в момента се намира в най-тежката за нея ситуация: почти замръзнали фронтове с огромни човешки загуби и липса на каквато и да било тактическа, що остава за стратегическа военна инициатива, силни и много болезнени последствия за руската икономика от европейските и американските санкции и още по-болезнено усещане за идващата социална катастрофа, която е неминуема. Липсата на горива по бензиностанциите в Русия е само видимият предвестник на тази катастрофа. Руската икономика е изцяло на военни релси, с немислими в нормална икономическа среда лихвени проценти. Обмисля се и увеличаване на ДДС от 20% на 22%, за да може да се финансира войната. Русия е на ръба на икономически колапс, който ще се случи в момента, в който войната спре и целият този военно-промишлен комплекс спре да работи. Ще настъпи тотален и гигантски икономически колапс. Повярвайте ми, въобще не изключвам варианта 30-години по-късно отново да сме свидетели на Операция „Надежда“ (Operation Provide Hope) и Русия да получава американски пилешки бутчета, за да храни изпадналото за четвърти път в нищото свое население, бурно аплодиращо днес войната срещу Украйна. Победобесие, знаете как се нарича днешното състояние на руското общество, почти без изключения в своето единомислие. Когато от фронта се върнат по родните им места тези 1 млн. мръзнещи в окопите въоръжени мъже, за които човешкият живот отдавна няма никакво значение, то тогава победобесието ще бъде заменено от погроми, сходни с тези на Емелян Пугачов или войнишките смутове предхождащи февруари 1917 г.

- Москва гледа със задоволство събитията в Близкия изток – конфликтът Израел – „Хамас“ , защото така украинската тема излезе от новинарските емисии. А войната продължава…
- Веднага след отвратителната атака от 7 октомври 2023 г. казах, че най-големият печеливш от това престъпно и криминално по същество деяние е Кремъл. Защото отмести погледа от не по-малко дивашките действия в Буча и навсякъде, където в Украйна беше стъпил руски войник. На второ място – раздвояването на американската военна помощ в онзи момент, вече и към Израел, като жертва на агресия, също беше в полза на Москва. Много е важно да напомним, че генезисът на ислямския тероризъм има московски, по-точно с кагебейски корени. Да, ислямският радикализъм води началото си от Хасан ал-Банна и „Мюсюлмански братя“ в Египет през 1924 г., но той беше инструментализиран в полза на външната политика на СССР, именно от КГБ по времето на Андропов, чрез организации като „Ислямски джихад“, например. И да не забравяме, че именно египетския клон на „Ислямски джихад“ уби толкова неудобният за СССР египетски президент Ануар Садат. Така че, когато се говори за ислямски тероризъм, никога не трябва да се забравя, че той произхожда от лабораториите на „Лубянка“.

- САЩ дават оръжие, но искат ЕС да го плати. Глупави ли сме в Европа…
- Не, не считам европейското участие във финансирането на въоръжаването на Украйна като „глупост“. Напротив, аз бих го определил като „далновидност“ с риск да прозвуча цинично в нечии уши. Украинският народ има нещастието да бъде съсед на една агресивна империя и още по-голямото нещастие да стане обект на агресия от страна на тази империя. Но украинският народ трябва да е горд със стореното до момента, включително и с това, че пази цяла Европа от една силно агресивна държава. Украйна е жертва и на европейското безхаберие, особено по време на управлението на г-жа Меркел в Германия, когато европейците убеждаваха украинците да не правят нищо, за да не дразнят насилника. Убеден съм, че Ангела Меркел ще отговаря пред историята за тази нейна дълбоко недалновидна политика. Така че финансирането на оръжейните доставки за Украйна от ЕС, е най-малкото, което можем да направим не само за украинския народ, но и за нас самите, за нашите деца.

- Дронове в Полша, маскирани руски военни на границата с Естония. Москва тества ли НАТО?
- Да, Русия тества НАТО, но с две различни цели: на първо място – проверка на готовностите на натовските сили и на второ място, за свои вътрешнополитически (руски) цели, защото победобесието трябва да се подхранва непрекъснато.

В противен случай обществото ще изпадне в идеологически вакуум, който ще бъде запълнен от някой нов, по-гръмогласен, но не по-малко опасен като Пригожин.

Всеки един от нас трябва да осъзнае, че докато Русия не бъде поставена на колене и обградена с три реда бодлива тел, мир в Европа няма да има. Но уви, последният почитател на Путин ще умре не в Русия, а в България. Ако ми позволите такава препратка към един цитат на Димитър Талев.


  • 1 Ролан

    45 6 Отговор
    Няма да има 😛

    Коментиран от #30

    09:06 27.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 91 Отговор
    няма смисъл..скоро са на купони за хляб..единственото , което може да се каже със сигурност за ,,Буревестник,,е , че не става за ядене!!!

    Коментиран от #69, #75

    09:07 27.10.2025

  • 3 Човек

    175 13 Отговор
    Тези хора са за психото. Този трябва да е в отделна стая направо.

    Коментиран от #83, #128

    09:07 27.10.2025

  • 4 бай Бай

    151 14 Отговор
    С такива като този образ само войни ще има.
    Все другите му виновни, не се вижда що за ... е.

    09:07 27.10.2025

  • 5 В В.П.

    107 9 Отговор
    Ехааа,как го каза тоя клесс??.2 млн ликвидирани окропа,15 млн офейкали,и 170000 км анексирани...От бившата Крайна .

    09:07 27.10.2025

  • 7 Още един

    121 10 Отговор
    …луд, по-луд, най-луд!

    09:08 27.10.2025

  • 8 Ушанка

    89 10 Отговор
    Мечтайте си!

    09:08 27.10.2025

  • 9 В В.П.

    121 11 Отговор
    Лично тоя бурсук бих му сложил усмирителната риза и в изолатора .Малък мишок.. АХАХАХА..

    09:08 27.10.2025

  • 10 Мнение

    100 13 Отговор
    09:09 27.10.2025

    Германия е Проклятието на България
    09:09 27.10.2025

  • 12 Върви

    79 8 Отговор
    Бе д-б-л-к да поставяш бодливата тел стига си лапал НАРОДНА ПАРА

    09:09 27.10.2025

  • 13 Азз

    87 8 Отговор
    Този не го слуша главата

    09:09 27.10.2025

  • 14 наблюдател

    15 89 Отговор
    умен коментар от умен човек по темата русия

    09:10 27.10.2025

  • 15 Сандо

    50 6 Отговор
    Козячтата да окачат портрета на тоя свят човек на стената и да му се молят по пет пъти на ден!И да бъдат особено старателни,защото "портрета от стената само мен следи!".

    09:10 27.10.2025

  • 16 Продажно

    70 8 Отговор
  • 17 В В.П.

    59 5 Отговор
    Тия мишоци си приличат със зелю артиста..Наивници..Мислят че няма да ги бият ..Т.ц.тц..Лобута е корав.

    09:10 27.10.2025

  • 18 Боби

    8 58 Отговор
    По-точно не може да се каже!

    09:10 27.10.2025

  • 19 Гост

    71 5 Отговор
    Те и Наполеон и Хитлер мислеха по същия начин.

    09:10 27.10.2025

  • 20 АБВ

    78 6 Отговор
    Поредният атлантик във Факти с малоумни брътвежи. Тоя ли ще поставя Русия на колене бе ? Смешник !

    09:10 27.10.2025

  • 21 И кво чакаш

    58 5 Отговор
    Сбирай жълт0пaветните сор0cyнгели грабвайте колове и рола бодлива тел и бегом да градите Путин....
    И побързай щото Путин да не ви изпревари и той да ви сбере и изпрати в Сибир да строите комунизма!!!

    09:10 27.10.2025

  • 23 Гост

    68 6 Отговор
    Много глупаво звучи от устата на човек като този с бузките. Пред коя армия е застанал та ги говори тези приказки? Щял да ги обгради с тел..... Не е ли малко комично? Чудя се дали нарочно ни карат да се срамуваме, че сме българи? Това ли е целта?

    09:11 27.10.2025

  • 24 ?????

    49 7 Отговор
    И що им давате думата на такива фрикове не мога да разбера.

    09:13 27.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    49 7 Отговор
    Много тел ще му трябва❗🤣🤣🤣❗

    09:13 27.10.2025

  • 26 Опааа

    51 7 Отговор
    Тоя ако го срещна ще му изкъртя зъбите!

    09:13 27.10.2025

  • 28 В В.П.

    44 4 Отговор
    Тичай да копаш кльона ,!!Пацуланин.

    09:14 27.10.2025

  • 29 Не така

    57 7 Отговор
    Само като му видиш мазната и цинична физиономия на този ти е ясно колко е захлебил от евроатлантическите простотий и тъпизми.Заради такива мазняци умират хора на бойното поле, за да може този да дебелее и ръси идиотизми.

    Коментиран от #51, #61

    09:14 27.10.2025

  • 30 Европеец

    44 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ролан":

    Не знам, ама по лудо заглавие от това като ,че ли не съм чел....... А тоя на снимката същия като заглавието......

    09:15 27.10.2025

  • 31 Карлос Друсар

    42 7 Отговор
    Сутрешна доза фекaлии, прясно произведени от танка на снимката. Направо ни наводнихте с материал от това интервю, браво!

    09:15 27.10.2025

  • 32 Ъъъъъъ

    36 5 Отговор
    "...останалите под руско владение територии няма да бъдат признати от международната общност."

    И? Какво от това? Половин Европа призна Палестина, но това няма никакво значение. Или щото там има намесени еврейски нацисти, това няма значение, а? Че някой нямало да признае нещо, няма абсолютно никакво значение.

    09:15 27.10.2025

  • 33 Учуден

    46 4 Отговор
    Още един ще поставя Русия на колене,след Ал.Йор.Един друг пък щеше да я пляска,после започна работа в руска фирма.Все такива червенобузести

    Коментиран от #47

    09:15 27.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 редник

    44 4 Отговор
    Тоя тюфлек говори като ЗКПЧ пред строя.

    09:16 27.10.2025

  • 36 Украински кашик

    28 4 Отговор
    Нещо за Покровск и Мирноград сабахлем?

    09:16 27.10.2025

  • 37 Дон Дони

    31 6 Отговор
    Болни мозъци до сега никой не е успял! Тези санкции ще се отразят на нас! След нова година ще плащаме двойно за гориво!

    Коментиран от #42

    09:17 27.10.2025

  • 38 Хм...

    5 28 Отговор
    Чудесен анализ на ситуацията!

    09:17 27.10.2025

  • 40 Копейков

    4 34 Отговор
    Копейки аре на влака за Мацква, зад бодливата телена ограда !!!

    Коментиран от #73, #76

    09:18 27.10.2025

  • 41 Кохи

    28 4 Отговор
    Този човек е болен, много болен.

    09:18 27.10.2025

  • 42 БайБоцимир

    10 13 Отговор

    До коментар #37 от "Дон Дони":

    Можеш да отидеш в расия, на ниските цени и сред истински православни братя.

    Коментиран от #57, #94

    09:18 27.10.2025

  • 44 Първо

    33 5 Отговор
    България трябва да озапти собствените си атлантически недоразумения, преди да участва в дронови стени и телени заграждения.

    09:18 27.10.2025

  • 46 мир в Европа няма ли?

    25 3 Отговор
    А смотан ми Анчев? Не Русия а Европа реално се обграда с бодлива тел. (Засега може да се каже, че САЩ и Европа, стремейки се да ограничат приходите на Русия от петрол и газ, постигнаха обратния ефект — цените на петрола се повишиха с почти 5 долара за барел от 20 октомври насам. „Можем само да пожелаем на европейските политици психично здраве и загриженост за собствените им народи“)

    09:19 27.10.2025

  • 47 Хм...

    7 24 Отговор

    До коментар #33 от "Учуден":

    Никой няма да я поставя на колене, сама ще се свлече. Спре ли войната, къщата от карти рухва.

    09:20 27.10.2025

  • 48 Кохи

    26 3 Отговор
    Този човек е болен, много болен.

    09:20 27.10.2025

  • 49 Пич

    23 4 Отговор
    Най накрая видяхме някой , който е точно толкова тъп , колкото изглежда !!! Магарищар в атлантическия съвет !!! Но....... както всички там!!!

    09:21 27.10.2025

  • 50 Съгласен

    6 17 Отговор
    Много точно казано!

    09:21 27.10.2025

  • 51 Гост

    7 13 Отговор

    До коментар #29 от "Не така":

    Добре казано. Тъжно е, но май това е горчивата истина. Наистина казано добре.

    09:21 27.10.2025

  • 56 Пепо

    19 1 Отговор
    Политиката дава повод и трибуна за изява на две особени категории глупаци -звънтящ (излъчва глупост от разстояние) и софистициран (говори експертно). В природата няма глупост, там всичко е подчинено на някакъв разум, а глупостта е присъща само на човека .

    09:22 27.10.2025

  • 57 Дон Дони

    24 5 Отговор

    До коментар #42 от "БайБоцимир":

    Не ми давай акъл къде да ходя! Това е реалността 20 пакета санкции и ефект никакъв, единствено при нас инфлация и безработица!

    Коментиран от #63

    09:22 27.10.2025

  • 59 Леле - леле ! 😟

    22 4 Отговор
    Това е медицината ни след 35г " реформи " ! Всички от атлантическия клуб се събрали на едно място , а един психиатър не отива да ги прегледа !

    09:24 27.10.2025

  • 60 ИВАН

    15 4 Отговор
    Пууу, че неприятен и мазен тоя .... а сега пак ще ме изтрият.

    09:24 27.10.2025

  • 61 Хм...

    6 17 Отговор

    До коментар #29 от "Не така":

    Умират хира, заради болните амбиции на един дребосък в масква. Да си прибира армията и всичко ще свърши. Никой няма да ги гони, хората искат мир, да възстановят домовете си и да заживеят в спокойствие.

    Коментиран от #135

    09:24 27.10.2025

  • 62 Аре изчезни бооооклук

    23 5 Отговор
    въоръжаването на Украйна не било „глупост“. а било „далновидност“ ....( Изпитвам животински страх ....
    Атлантически тролчета...... ,
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .

    09:25 27.10.2025

  • 63 БайБоцимир

    6 14 Отговор

    До коментар #57 от "Дон Дони":

    Безработица? Ти да не си в расия? У нас има недостиг на работна ръка, масово се назначават чуждестранни работници.

    Коментиран от #81, #117

    09:26 27.10.2025

  • 64 нннн

    16 4 Отговор
    Атлантическия съвет да отива в средата на Атлантика!
    Войната започна, тъкмо защото такива мaлo yмници искаха да поставят Русия на колене и да я вържат с бодлива тел.

    09:26 27.10.2025

  • 65 факуса

    7 6 Отговор
    анчефф русия може да бъде поставена на колене само когато всички кат теб отидат в осрайна да го направят

    09:26 27.10.2025

  • 66 хитри планове има от 2014 г

    6 4 Отговор
    да се смени , да се арестува , да се отстрани президента на РФ . а с войната е много по малко вероятно хитрините да се осъществят . някои за подобни идеи вземат огромни заплати и правят богатства . подсигуряват старините .

    09:26 27.10.2025

  • 67 Перо

    16 4 Отговор
    Не е лесно на стари години да си джендър и да говориш глупости! Може ли да е бил на дипломатическа работа като куфар и за толкова време си няма понятие от държавен Протокол, който е един от главните елементи в тази работа и представлява съвкупност от международни правила за поведение! Какво е разбрал от САЩ като БГ държавен служител: пътя от посолството до квартирата, до МОЛ-а и летището! Абсолютен куфар, отишъл там по линия на мутренската демокрация!

    09:26 27.10.2025

  • 68 айде плешо дай пример

    12 4 Отговор
    ние ще те последваме хаха

    09:26 27.10.2025

  • 69 Няма страшно

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Всичко е под контрол.
    Чичо Дончо каза, че е пратил една подводница край бреговете на Русия. Жалко, че го няма там на борда Стивън Сегал, за пълна гаранция за мир.

    09:26 27.10.2025

  • 70 Всъщност

    14 5 Отговор

    До коментар #55 от "Мутата":

    Нищо с прасета не е имало в Белене . Просто някакъв престъпник полицаите го заплашили , че ще го хвърлят в лагерния свинарник . Ако беше истина това с прасетата , такива като този нямаше да са така угоени .

    Коментиран от #85

    09:27 27.10.2025

  • 71 мироглед

    9 4 Отговор
    Някои имена от съвремието и историята винаги ще имат почитатели, дори от поколенията, които предстои да се родят и да учат история. Владимир Путин е един от тях, а Русия на колене никога няма да видите

    09:27 27.10.2025

  • 72 КАТО ТОЗИ ПАРА.....

    13 4 Отговор
    ......ЗИТИ, .....ДАВАТ СЪВЕТИ..................🤣🤦‍♂️

    09:27 27.10.2025

  • 73 ТИР

    14 2 Отговор

    До коментар #40 от "Копейков":

    Що вече си мисля че по добре да те наричат копейка отколкото атлантик,,,?

    09:29 27.10.2025

  • 74 Побесняха тея бооклуци верно

    15 4 Отговор
    От "Атлантическия съвет" на България.........Разбираемо е . Украинските въоръжени сили загубиха поне 1515 военнослужещи в Северния военен окръг (НВО) за един ден. Само вчера....

    09:29 27.10.2025

  • 75 Цък

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много са ми смешни хора, които нямат грам понятие от Русия. Ще бъда кратък без обяснения защо и как. Русия е брутен износител на храни. САЩ купуват енергоресурси от Русия и ТОРОВЕ.

    Коментиран от #90, #96

    09:29 27.10.2025

  • 77 дико

    12 3 Отговор
    атлантически заблуден тулуп.
    Утре когато ЕС забуксува, а той вече буксува и украйна падне, тия мишки ще станат водещи русофили!

    09:29 27.10.2025

  • 78 Бихлюл

    6 2 Отговор
    Кучи. И з хо жд ане. У с та.

    09:29 27.10.2025

  • 79 Този за огради се е размечтал

    12 4 Отговор
    Хитлер напада СССР
    После губи войната
    СССР окупира източна Европа за 50 години и сега
    Русия е виновна

    09:29 27.10.2025

  • 80 9689

    15 3 Отговор
    Горкия,трябва да се лекуваа щом не знае,че цяла Европа не трябва да яде заради тази бодлива тел.

    09:30 27.10.2025

  • 81 Дон Дони

    11 4 Отговор

    До коментар #63 от "БайБоцимир":

    Да затова половин България е из Европа! Защото има бол работа! А търсенето на работници е не заради липса а по евтина, защото не можем да си позволим да плащаме повече! Няма я държавата да стимулира!

    Коментиран от #106

    09:30 27.10.2025

  • 82 Циник

    13 3 Отговор
    Докато такива като тоя плъх не бъдат разследвани, всичките им зависимости изкарани на светло и след това изпратени в Белене мир в Европа няма да има.

    09:31 27.10.2025

  • 83 Путлеристите на са болни

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "Човек":

    Те са здрави и трябва да ги видим на съдебната скамейка в Хага!

    Само русофилистикци може да си се надяват, че както Товарищите не бяха съдени за Афганистан-1 , та така и за Усрацията на Рашистите да им се размине!

    09:31 27.10.2025

  • 84 бай Митко

    12 3 Отговор
    Този плешив дебелак добре си е наизустил стихотворението! Отврат!

    09:32 27.10.2025

  • 85 Мутата

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Всъщност":

    Прав сте, но ще закараме. Ще правим екскурзии до там. Да гледат как се постъпва с българомразци .

    09:33 27.10.2025

  • 86 българина

    10 2 Отговор
    преди да.ми обяснява този служител на атлантическия съюз, на заплата на цру и национален предател, да обясни защо имаме визи за сащ, не получаваме наем за базите като Филипините по 1 млрд годишно, кои са сащ да ми казват газ и перрол откъде ще внасям?

    09:33 27.10.2025

  • 87 Отец Дионисий

    9 3 Отговор
    тоя е много смел ве,тои ли ще я постави на колене русията, само да ми измяукат от там и ще напълни гащите поне 5-6 пъти

    09:34 27.10.2025

  • 88 Иван

    7 3 Отговор
    Мечти, мечти! Сънища и полюции. Който не учи история е обречен да я повтори.

    09:34 27.10.2025

  • 89 Да припомним на примата Анчев

    10 2 Отговор
    Минските споразумения от 2015 г.: „Бяхме готови да ги приложим. Европейците и украинците обаче казаха, че никога не са възнамерявали да го правят. Просто трябваше да спечелят време.“ Друг скорошен факт са преговорите от 2022 г., които украинската страна поиска няколко седмици след началото на специалната военна операция. „Съгласихме се. Проведохме няколко кръга в Беларус, а след това и в Истанбул. В Истанбул украинската делегация постави на масата документ с принципите, които да бъдат отразени в споразумението. Приехме този документ. Той беше парафиран. А след това тогавашният британски премиер Джонсън им каза да не правят това и да продължат да се борят с Русия, докато не ни „победят““, отбеляза руският външен министър...

    Коментиран от #92

    09:35 27.10.2025

  • 91 Хм...

    6 0 Отговор
    Гледам коментарите под статията, май мнозина са се разпознали в последния абзац. Или са само двама-трима, които бълват жлъч от нерви.

    09:36 27.10.2025

  • 94 "О, неразумний юроде!

    11 3 Отговор

    До коментар #42 от "БайБоцимир":

    А бе отворко, ти остави Русия-та, а виж на какъв хал сме в България! Затънали сме до брадата в л--ната, а ти си взел да ми говориш в Русия колко зле биле!

    09:37 27.10.2025

  • 96 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Цък":

    за ,,ножки Буша,, чувал ли си? защо така се получи?в близкото минало

    09:38 27.10.2025

  • 97 Добреее

    5 2 Отговор
    Ми в Европа няма да има докато на такива като този му дават думата да си раздава акъла.

    09:38 27.10.2025

  • 98 Ти скъпи ми Иван Анчев

    9 1 Отговор
    Мисли по добре по темата за Палестина и израелският геноцид ! За ролята и съучастието на атлантическите бооклуци във престъплението на века

    09:39 27.10.2025

  • 99 Минаващ

    7 1 Отговор
    Поредният болен мозък

    09:40 27.10.2025

  • 100 Дядо ти ще те заплюе за такива приказки.

    7 1 Отговор
    Израстнахте благодарение на Соца, всички вие, деца на Тодор Живковите съмишленици, сега плюете на вашите деди. Не заслужавате капка уважение. Тфуу.

    09:40 27.10.2025

  • 101 Хи хи

    6 3 Отговор
    Как ЕС, който е жуже, ще обгради огромна Русия ??

    Коментиран от #110

    09:41 27.10.2025

  • 102 нямаш толкова тел

    6 2 Отговор
    бе, неграмотник!

    09:41 27.10.2025

  • 103 Посетител

    4 1 Отговор
    Бегай пикай, па легай и продължавай да сънуваш... кретен...

    09:42 27.10.2025

  • 104 Красимир

    9 2 Отговор
    Този историята учил ли е? Росия на колене? Вече Наполеон и Хитлер са пробвали. Не са свършили добре. Иван Анчев иска също да пробва? Или само да приказва.

    09:42 27.10.2025

  • 105 Русия няма сили за продължителна война

    0 6 Отговор
    и повторението на СССР 2 е неизбежно.
    Съгласен съм с вси1ко, казано от Анчев, с едно зключение- Тръмп активно помага на Путин и примерите за това са много. Ако не е Тръмп, войната ще свърши по бързо. Тръмп надува балона на Путин и му дава надежди.

    09:42 27.10.2025

  • 106 БайБоцимир

    3 5 Отговор

    До коментар #81 от "Дон Дони":

    За поредна година имаме положителна нетна миграция. Работа има много. А възнагражденията се повишиха значително, което обезсмисля гурбетчийството.

    09:43 27.10.2025

  • 107 Копейките пак лъжат

    2 5 Отговор
    Путин се изхвърли по руските медии, че бил постигнал големи успехи при Покровск и Купянск, послушните русофилски медии , вкл. и у нас , поеха с възторг " новината ", родните копейки нададоха радостни възклицания и замесиха поредните пити да чакат на Дунав мост!

    Това се случи!

    Истината е по различна- никакви сериозни пробиви няма !

    09:44 27.10.2025

  • 108 Запознат

    9 1 Отговор
    Пълен смешник на хранилка

    09:45 27.10.2025

  • 109 Добре го е казал

    1 6 Отговор
    Копейтурата да го прочете два-три пъти с цел наизустявахме.

    09:46 27.10.2025

  • 110 Хм...

    2 3 Отговор

    До коментар #101 от "Хи хи":

    Това "жуже", само Испания има икономика, колкото цяла расия. И за трудно схващащите да поясня, никаква тел няма да е нужна, това е метафора. Вашата расия ще бъде изолирана икономически, а достъпът на руски граждани до цивилизацията ще бъде ограничен до минимум.

    Коментиран от #113, #119

    09:47 27.10.2025

  • 111 Пухчо

    4 1 Отговор
    Аууу, тая тулумбичка как говори изобщо, с тези огромни бузи притиснали устичката.

    09:47 27.10.2025

  • 112 604

    2 2 Отговор
    Да заминава да загражда с 2 те меки китки...може и със за дник да мачка таралежи !

    09:47 27.10.2025

  • 113 604

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "Хм...":

    Ми прав ти път ве икономико ...забий си една разпечатка на челото и доман към фронтъ!

    09:49 27.10.2025

  • 114 ПИЧА-ГА

    3 1 Отговор
    Хахаххахаха, откъде ги копаете такива...изтрещялници?

    09:50 27.10.2025

  • 117 "О, неразумний юроде!

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "БайБоцимир":

    Кратуната е КУХА и кръгла, и е от семейство тиквови! Та все едно дали на теб или на кратуната ще се обяснява за заводи, фабрики и комбинати, корабостроителници и напоителни системи, за наемането на евтина работна ръка и т.н. - няма да го разбереш, щото и кратуната не ще го разбере! Само ще ти посоча, че през "лошия" социализъм НРБ наброяваше 9+ млн. хора, а сега при цъфтящата демокрация сме 5+ млн.! Иначе цъфтим и а а да вържим, но в Русия са зле /е не колкото нас/!

    09:50 27.10.2025

  • 118 604

    1 0 Отговор
    Народъ ускотял...излиза ухранения баши бозук да му говори че е сит и той вервъ....анъъъъъ

    09:51 27.10.2025

  • 119 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Хм...":

    Русия е в тримилиарден БРИКС, и си има всичко. Даже ти ползваш продуктите на Китай, не на Испания !! Даже компютъра ти е китайски, направен с руски суровини !!

    09:51 27.10.2025

  • 120 Добреее

    0 0 Отговор
    Не знам кой кого води за носа, ама спиането на Нефтохии част от гръцките рафинерии ще даде възможност на турските афинеии да си увели1ат производството и печалбата, както и на нигериската рафинерия, коятое доста по=близо от индийските. А на кого са и с какъв нефт работят естествено е тайна. Нигерийската вероятно си работи с нигерийски нефт, но турските са си със руски. Спирането на втечнения газ от Русия съвсем ще опоска бюджета на Европа и каквото е останало отива в САЩ. На всичкото отгоре Лукойл си запазва бензиностанциите в САЩ. Излиза ,че боя е единствено върху рафинерията Нефтохим, а не сррещу Лукойл и за това съдействат и нашите "умници".

    09:51 27.10.2025

  • 121 Никой в момента

    2 0 Отговор
    Не говори за никакъв "ислямски тероризъм" Анчев ! Света говори за Израелски Тероризъм, Военни Престъпления и Геноцид, които впрочем и в момента продължават. И не само света а и МНС на който сме член и сте длъжни да спазвате директивите му ! ...Тероризма на Израел е убил най-малко 68 280 души и е ранил най малко 170 375 от октомври 2023 г. насам. Време е да се събудите там в атлантическите кошари в които сте се наврели, в малкото си балонче където чувате единствено ехото от собственият си глас... Вие сте вредни хора и българите ви мразят....Дали го осъзнаваш Анчев? Дали спокойно ходиш по улиците ? А? Ти и другите олигофрени около теб. Дали не се страхуваш от "чук в кратуната" ? ъхъъъ...

    09:51 27.10.2025

  • 122 На Иванчо дали му е познато ?

    0 0 Отговор
    " А мне любое море, море по колено, а мне любые горы по плечо."

    09:52 27.10.2025

  • 123 Само да добавя

    1 0 Отговор
    По-добре тебе да те сложим на колене и да те обградим с бодлива тел, за да не цапаш ефира!

    09:52 27.10.2025

  • 124 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    И тая еврео-атлантическа св🐷ня квичи срещу Русия, защото вижда ,че края на евроатлантическата измама ЕС идва ,а с тоя край ще дойде и трибунала-новия Народен съд за такива продажници и майкопродавци като това л💩йно АнчеФ,-Идем ,идем $ган проклета......

    09:52 27.10.2025

  • 125 Тоз е лут

    0 0 Отговор
    Нема връзка с реалноста

    09:53 27.10.2025

  • 126 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Хайде, доброволецц на първа линия и успешно поставяне на Русия ба колене! Алоууу, Не адекватници. Туй не сме ви чехи, поляци, естонци и т н. Недоразумения на природата. И те не искат да я ограждат с бодлива тел, а саья раьпарчосат и смуучат ресурси без парк за следващите сто години от там. Яснк сте ни!

    09:53 27.10.2025

  • 127 Весела

    0 0 Отговор
    Докато не се отстранят такива като този ,мир няма да има !Русия ,победа до край !

    09:53 27.10.2025

  • 128 Ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Човек":

    Пълни откачалки, подлоги малоумни

    09:53 27.10.2025

  • 129 Гост

    0 0 Отговор
    Колкото да Ануар Садат, руснаците казват, че дълги години се е възползвал от труда на съветския работник, а всички знаем, че войната му с израелците бе спечелена с помоща на руснаците и невижданите тогава Миг25. Дадоха им 6 самолета с пилоти и подръжка ,несваляеми от нищо човешко по онова време. Те казват, че неблагодарника Ануар Садат е проигнорирал огромния дълг към тях. Плюл е в лицето им. Плюл е в лицито на съветския работник. Руснаците казват, че е унизил тях, себеси и целия арабски свят с постъпката си. И наистина по Времето на Андропов подобно нещо се имаше само един край. Смърт. Не се знае кой е изпълнил предполагаемата присъдата издадена от КГБ, но не е и важно. В конкретното е важно гледната точка. Господина с бузите представя случилото се като корени на терора, но от друга страна сме чели за случилото се като революция на арабския свят защитаваща се от агресор. Не знам кой е правия, но е хубаво като се връща времето назад да се казва каква е била фактическата обстановка.

    09:53 27.10.2025

  • 130 Хи хи

    2 0 Отговор
    За оградата трябват суровини и енергия, пък и двете са в Русия !! Фолксваген вече го разбра по трудния път !

    09:54 27.10.2025

  • 131 Как може да има

    2 0 Отговор
    Такива промити мозъци
    Ужасс

    09:54 27.10.2025

  • 132 Пламен

    0 1 Отговор
    За русия няма полезен изход.
    Губи при всички случаи

    09:54 27.10.2025

  • 133 Весела

    2 0 Отговор
    ...престанете да давате трибуна на хора с психични отклонения ...жалки сте !

    09:54 27.10.2025

  • 134 бодлива тел а?

    1 0 Отговор
    А дЖилезу има ли Европа за толкуз тел? Смооотаняк....

    09:54 27.10.2025

  • 135 Тошо

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хм...":

    Явно и ти си като онзи от снимката- захлебил добре от ръсенето на евробрюкселски фекалии.

    09:54 27.10.2025

  • 136 Факти

    0 2 Отговор
    Прав е човекът. Агресорът разбира само от бой. Иначе никога няма да спре. Преподобна Стойна е казала същото - Русия ще бъде бита и ще се свие в коритото си.

    09:54 27.10.2025

  • 137 Горно Уйно

    1 0 Отговор
    Леле, тоа каков голем го извади! Ама мек.

    09:54 27.10.2025

  • 138 Тома

    1 0 Отговор
    Добре се е ухранил този атлантик говорейки лъжи и удряйки език на тези които му плащат

    09:55 27.10.2025

  • 139 Тоя не знае ли,че...!

    1 0 Отговор
    Русия кляка,само когато си завързва връзките на обувките,за да нарита такива,като него...!

    09:55 27.10.2025

  • 140 Поправка

    1 0 Отговор
    Докато Западна Европа не бъде поставена на колене и обградена с бодлива тел, мир в Света няма да има

    09:55 27.10.2025

  • 141 Левски

    1 0 Отговор
    Докато такива, като теб бок.....и не отидат в Белене, България няма да се оправи.

    09:56 27.10.2025

  • 142 Беллинер Цайтунг от днес

    0 0 Отговор
    290000 наказателни дела за бягащи войници от фронта са заведени в прокуратурата на Украйна.
    Това е съпоставим с числеността на ВСУ и показва,че Украйна е пътник

    09:57 27.10.2025