Иван Анчев пред ФАКТИ: Докато Русия не бъде поставена на колене и обградена с бодлива тел, мир в Европа няма да има

Да очакваме ли скоро решение на войната в Украйна и ще се прекроява ли картата на света… Пред ФАКТИ говори Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет на България.
- Г-н Анчев, въпросът не е дали, а как ще бъде разделена Украйна. Това ли ни каза американският президент Доналд Тръмп преди дни?
- Украйна няма да бъде разделена в международноправния смисъл, защото Украйна е суверенна държава, с единна и неделима територия, в т.ч. и Кримският полуостров. По каквито и да било демаркационни линии да бъде замразен конфликтът, останалите под руско владение територии няма да бъдат признати от международната общност. От държави като Северна Корея и Иран, които са естествените съюзници на Русия днес, може би ще бъдат признати, но аз не мисля, че това ще се направи от Китай, да речем. След прекратяване на военните действия териториите, които ще останат под руско владение, ще бъдат отличен пример за „руский мир“ – нищета, западналост и липса на социална и икономическа перспектива, отличен контрапункт на бързоразвиваща се европейска Украйна, която съм убеден, че ще видим през следващите години.
- Украинският президент Володимир Зеленски посети Доналд Тръмп във Вашингтон, но не бе посрещнат на летището. Какво му показва Тръмп с това?
- Вижте, няма такава обичайна практика в американския държавен протокол. За времето, през което бях на дипломатическа работа в посолството ни във Вашингтон, имаше две посещения на български президенти (Първанов и Плевнелиев) и две посещения на министър-председатели (Станишев и Борисов). При всички тези посещения нашите държавници, а и всички останали чуждестранни ръководители, кацаха на военно-въздушната база „Ендрюс“ край Вашингтон, в щата Мериленд.
След което официалното посрещане от американския президент се извършваше на входа на Белия дом, независимо дали от северната страна, откъм Пенсилвания авеню, или откъм Южната морава.
Посрещането на Путин в Аляска беше различно, защото не беше във Вашингтон и защото президентът Тръмп така е виждал нещата, от своята си тогавашна гледна точка – прелитащите самолети, тесният червен килим и т.н. Но съм абсолютно сигурен, че ако срещата Тръмп – Путин беше във Вашингтон. Тръмп нямаше да го посрещне на летището.
- Изобщо на какво може да разчита Украйна от САЩ сега. Искаха ракети „Томахоук“, но не ги получиха…
- Украйна ще продължи да разчита на американските разузнавателни данни, които получава. Те са от решаващо значение за украинските успехи. Разбира се, ще продължи да разчита и на американските военни доставки – независимо кой ги плаща, те са жизненоважни, особено в частта на противовъздушната и противоракетна отбрана. И не на последно място трябва да отбележим, че санкциите, които Тръмп наложи на „Роснефт“ и „Лукойл“, имат много по-голяма поразяваща сила за Русия, отколкото сто или дори хиляда удара с „Томахоук“.
- Доналд Тръмп се хвали, че си говори с руския президент Владимир Путин по телефона, но произтича ли нещо от това…
- Както виждаме – не произтича нищо конкретно. Войната продължава със същите темпове както и преди девет месеца, когато президентът Тръмп дойде на власт за втори път. Доверието между двамата е силно разклатено, а Доналд Тръмп най-сетне май разбра, че Путин се опитва да го води за носа – нещо, което американският президент отказваше да разбере 4 години при предишния му мандат и сега девет месеца от втория му мандат. Като че ли Тръмп най-накрая е разбрал истината такава, каквато я виждахме всички ние отстрани. Но би било твърде прибързано и дълбоко грешно, ако започнем от тук нататък да градим анализите си по оста „антагонизъм между Путин и Тръмп“. Всички настоящи действия на американския президент, включително и санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, не са продиктувани от някакви дълбоки негови вътрешни политически убеждения, а от силното му желание да принуди отсрещната страна да сключи сделката, която той (Тръмп) иска. Аз въобще не изключвам да видя подобни силови действия от Тръмп и по отношение на Украйна. Никоя от двете страни не е защитена от внезапна проява на твърдост от страна на Доналд Тръмп. Така че е много рано, ако въобще дойде такова време, за фанфарите на победата.
- Като цяло отстрани изглежда, че Русия постига каквото ѝ трябва, че дори може да се каже, че САЩ помагат. Така ли е …
- Не мисля, че Русия постига каквото иска. Дори напротив. От всички тези близо четири години, без няколко месеца, активни военни действия, Русия в момента се намира в най-тежката за нея ситуация: почти замръзнали фронтове с огромни човешки загуби и липса на каквато и да било тактическа, що остава за стратегическа военна инициатива, силни и много болезнени последствия за руската икономика от европейските и американските санкции и още по-болезнено усещане за идващата социална катастрофа, която е неминуема. Липсата на горива по бензиностанциите в Русия е само видимият предвестник на тази катастрофа. Руската икономика е изцяло на военни релси, с немислими в нормална икономическа среда лихвени проценти. Обмисля се и увеличаване на ДДС от 20% на 22%, за да може да се финансира войната. Русия е на ръба на икономически колапс, който ще се случи в момента, в който войната спре и целият този военно-промишлен комплекс спре да работи. Ще настъпи тотален и гигантски икономически колапс. Повярвайте ми, въобще не изключвам варианта 30-години по-късно отново да сме свидетели на Операция „Надежда“ (Operation Provide Hope) и Русия да получава американски пилешки бутчета, за да храни изпадналото за четвърти път в нищото свое население, бурно аплодиращо днес войната срещу Украйна. Победобесие, знаете как се нарича днешното състояние на руското общество, почти без изключения в своето единомислие. Когато от фронта се върнат по родните им места тези 1 млн. мръзнещи в окопите въоръжени мъже, за които човешкият живот отдавна няма никакво значение, то тогава победобесието ще бъде заменено от погроми, сходни с тези на Емелян Пугачов или войнишките смутове предхождащи февруари 1917 г.
- Москва гледа със задоволство събитията в Близкия изток – конфликтът Израел – „Хамас“ , защото така украинската тема излезе от новинарските емисии. А войната продължава…
- Веднага след отвратителната атака от 7 октомври 2023 г. казах, че най-големият печеливш от това престъпно и криминално по същество деяние е Кремъл. Защото отмести погледа от не по-малко дивашките действия в Буча и навсякъде, където в Украйна беше стъпил руски войник. На второ място – раздвояването на американската военна помощ в онзи момент, вече и към Израел, като жертва на агресия, също беше в полза на Москва. Много е важно да напомним, че генезисът на ислямския тероризъм има московски, по-точно с кагебейски корени. Да, ислямският радикализъм води началото си от Хасан ал-Банна и „Мюсюлмански братя“ в Египет през 1924 г., но той беше инструментализиран в полза на външната политика на СССР, именно от КГБ по времето на Андропов, чрез организации като „Ислямски джихад“, например. И да не забравяме, че именно египетския клон на „Ислямски джихад“ уби толкова неудобният за СССР египетски президент Ануар Садат. Така че, когато се говори за ислямски тероризъм, никога не трябва да се забравя, че той произхожда от лабораториите на „Лубянка“.
- САЩ дават оръжие, но искат ЕС да го плати. Глупави ли сме в Европа…
- Не, не считам европейското участие във финансирането на въоръжаването на Украйна като „глупост“. Напротив, аз бих го определил като „далновидност“ с риск да прозвуча цинично в нечии уши. Украинският народ има нещастието да бъде съсед на една агресивна империя и още по-голямото нещастие да стане обект на агресия от страна на тази империя. Но украинският народ трябва да е горд със стореното до момента, включително и с това, че пази цяла Европа от една силно агресивна държава. Украйна е жертва и на европейското безхаберие, особено по време на управлението на г-жа Меркел в Германия, когато европейците убеждаваха украинците да не правят нищо, за да не дразнят насилника. Убеден съм, че Ангела Меркел ще отговаря пред историята за тази нейна дълбоко недалновидна политика. Така че финансирането на оръжейните доставки за Украйна от ЕС, е най-малкото, което можем да направим не само за украинския народ, но и за нас самите, за нашите деца.
- Дронове в Полша, маскирани руски военни на границата с Естония. Москва тества ли НАТО?
- Да, Русия тества НАТО, но с две различни цели: на първо място – проверка на готовностите на натовските сили и на второ място, за свои вътрешнополитически (руски) цели, защото победобесието трябва да се подхранва непрекъснато.
В противен случай обществото ще изпадне в идеологически вакуум, който ще бъде запълнен от някой нов, по-гръмогласен, но не по-малко опасен като Пригожин.
Всеки един от нас трябва да осъзнае, че докато Русия не бъде поставена на колене и обградена с три реда бодлива тел, мир в Европа няма да има. Но уви, последният почитател на Путин ще умре не в Русия, а в България. Ако ми позволите такава препратка към един цитат на Димитър Талев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ролан
Коментиран от #30
09:06 27.10.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #69, #75
09:07 27.10.2025
3 Човек
Коментиран от #83, #128
09:07 27.10.2025
4 бай Бай
Все другите му виновни, не се вижда що за ... е.
09:07 27.10.2025
5 В В.П.
09:07 27.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Още един
09:08 27.10.2025
8 Ушанка
09:08 27.10.2025
9 В В.П.
09:08 27.10.2025
10 Мнение
09:09 27.10.2025
11 Германия е Проклятието на България
Германия е Проклятието на България и Европа. Халоуин е, Да Окачим Черепите на Славяномраз Пета Колона на Софийските Улици. Слава на Русия. Край на Войната в Украйна. Две Световни Войни с Германия, Две Национални Катастрофи за България. Никога Вече!
09:09 27.10.2025
12 Върви
09:09 27.10.2025
13 Азз
09:09 27.10.2025
14 наблюдател
09:10 27.10.2025
15 Сандо
09:10 27.10.2025
16 Продажно
09:10 27.10.2025
17 В В.П.
09:10 27.10.2025
18 Боби
09:10 27.10.2025
19 Гост
09:10 27.10.2025
20 АБВ
09:10 27.10.2025
21 И кво чакаш
И побързай щото Путин да не ви изпревари и той да ви сбере и изпрати в Сибир да строите комунизма!!!
09:10 27.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
09:11 27.10.2025
24 ?????
09:13 27.10.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
09:13 27.10.2025
26 Опааа
09:13 27.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 В В.П.
09:14 27.10.2025
29 Не така
Коментиран от #51, #61
09:14 27.10.2025
30 Европеец
До коментар #1 от "Ролан":Не знам, ама по лудо заглавие от това като ,че ли не съм чел....... А тоя на снимката същия като заглавието......
09:15 27.10.2025
31 Карлос Друсар
09:15 27.10.2025
32 Ъъъъъъ
И? Какво от това? Половин Европа призна Палестина, но това няма никакво значение. Или щото там има намесени еврейски нацисти, това няма значение, а? Че някой нямало да признае нещо, няма абсолютно никакво значение.
09:15 27.10.2025
33 Учуден
Коментиран от #47
09:15 27.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 редник
09:16 27.10.2025
36 Украински кашик
09:16 27.10.2025
37 Дон Дони
Коментиран от #42
09:17 27.10.2025
38 Хм...
09:17 27.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Копейков
Коментиран от #73, #76
09:18 27.10.2025
41 Кохи
09:18 27.10.2025
42 БайБоцимир
До коментар #37 от "Дон Дони":Можеш да отидеш в расия, на ниските цени и сред истински православни братя.
Коментиран от #57, #94
09:18 27.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Първо
09:18 27.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 мир в Европа няма ли?
09:19 27.10.2025
47 Хм...
До коментар #33 от "Учуден":Никой няма да я поставя на колене, сама ще се свлече. Спре ли войната, къщата от карти рухва.
09:20 27.10.2025
48 Кохи
09:20 27.10.2025
49 Пич
09:21 27.10.2025
50 Съгласен
09:21 27.10.2025
51 Гост
До коментар #29 от "Не така":Добре казано. Тъжно е, но май това е горчивата истина. Наистина казано добре.
09:21 27.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Пепо
09:22 27.10.2025
57 Дон Дони
До коментар #42 от "БайБоцимир":Не ми давай акъл къде да ходя! Това е реалността 20 пакета санкции и ефект никакъв, единствено при нас инфлация и безработица!
Коментиран от #63
09:22 27.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Леле - леле ! 😟
09:24 27.10.2025
60 ИВАН
09:24 27.10.2025
61 Хм...
До коментар #29 от "Не така":Умират хира, заради болните амбиции на един дребосък в масква. Да си прибира армията и всичко ще свърши. Никой няма да ги гони, хората искат мир, да възстановят домовете си и да заживеят в спокойствие.
Коментиран от #135
09:24 27.10.2025
62 Аре изчезни бооооклук
Атлантически тролчета...... ,
засрамете се!
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .
09:25 27.10.2025
63 БайБоцимир
До коментар #57 от "Дон Дони":Безработица? Ти да не си в расия? У нас има недостиг на работна ръка, масово се назначават чуждестранни работници.
Коментиран от #81, #117
09:26 27.10.2025
64 нннн
Войната започна, тъкмо защото такива мaлo yмници искаха да поставят Русия на колене и да я вържат с бодлива тел.
09:26 27.10.2025
65 факуса
09:26 27.10.2025
66 хитри планове има от 2014 г
09:26 27.10.2025
67 Перо
09:26 27.10.2025
68 айде плешо дай пример
09:26 27.10.2025
69 Няма страшно
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Всичко е под контрол.
Чичо Дончо каза, че е пратил една подводница край бреговете на Русия. Жалко, че го няма там на борда Стивън Сегал, за пълна гаранция за мир.
09:26 27.10.2025
70 Всъщност
До коментар #55 от "Мутата":Нищо с прасета не е имало в Белене . Просто някакъв престъпник полицаите го заплашили , че ще го хвърлят в лагерния свинарник . Ако беше истина това с прасетата , такива като този нямаше да са така угоени .
Коментиран от #85
09:27 27.10.2025
71 мироглед
09:27 27.10.2025
72 КАТО ТОЗИ ПАРА.....
09:27 27.10.2025
73 ТИР
До коментар #40 от "Копейков":Що вече си мисля че по добре да те наричат копейка отколкото атлантик,,,?
09:29 27.10.2025
74 Побесняха тея бооклуци верно
09:29 27.10.2025
75 Цък
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Много са ми смешни хора, които нямат грам понятие от Русия. Ще бъда кратък без обяснения защо и как. Русия е брутен износител на храни. САЩ купуват енергоресурси от Русия и ТОРОВЕ.
Коментиран от #90, #96
09:29 27.10.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 дико
Утре когато ЕС забуксува, а той вече буксува и украйна падне, тия мишки ще станат водещи русофили!
09:29 27.10.2025
78 Бихлюл
09:29 27.10.2025
79 Този за огради се е размечтал
После губи войната
СССР окупира източна Европа за 50 години и сега
Русия е виновна
09:29 27.10.2025
80 9689
09:30 27.10.2025
81 Дон Дони
До коментар #63 от "БайБоцимир":Да затова половин България е из Европа! Защото има бол работа! А търсенето на работници е не заради липса а по евтина, защото не можем да си позволим да плащаме повече! Няма я държавата да стимулира!
Коментиран от #106
09:30 27.10.2025
82 Циник
09:31 27.10.2025
83 Путлеристите на са болни
До коментар #3 от "Човек":Те са здрави и трябва да ги видим на съдебната скамейка в Хага!
Само русофилистикци може да си се надяват, че както Товарищите не бяха съдени за Афганистан-1 , та така и за Усрацията на Рашистите да им се размине!
09:31 27.10.2025
84 бай Митко
09:32 27.10.2025
85 Мутата
До коментар #70 от "Всъщност":Прав сте, но ще закараме. Ще правим екскурзии до там. Да гледат как се постъпва с българомразци .
09:33 27.10.2025
86 българина
09:33 27.10.2025
87 Отец Дионисий
09:34 27.10.2025
88 Иван
09:34 27.10.2025
89 Да припомним на примата Анчев
Коментиран от #92
09:35 27.10.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Хм...
09:36 27.10.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 "О, неразумний юроде!
До коментар #42 от "БайБоцимир":А бе отворко, ти остави Русия-та, а виж на какъв хал сме в България! Затънали сме до брадата в л--ната, а ти си взел да ми говориш в Русия колко зле биле!
09:37 27.10.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #75 от "Цък":за ,,ножки Буша,, чувал ли си? защо така се получи?в близкото минало
09:38 27.10.2025
97 Добреее
09:38 27.10.2025
98 Ти скъпи ми Иван Анчев
09:39 27.10.2025
99 Минаващ
09:40 27.10.2025
100 Дядо ти ще те заплюе за такива приказки.
09:40 27.10.2025
101 Хи хи
Коментиран от #110
09:41 27.10.2025
102 нямаш толкова тел
09:41 27.10.2025
103 Посетител
09:42 27.10.2025
104 Красимир
09:42 27.10.2025
105 Русия няма сили за продължителна война
Съгласен съм с вси1ко, казано от Анчев, с едно зключение- Тръмп активно помага на Путин и примерите за това са много. Ако не е Тръмп, войната ще свърши по бързо. Тръмп надува балона на Путин и му дава надежди.
09:42 27.10.2025
106 БайБоцимир
До коментар #81 от "Дон Дони":За поредна година имаме положителна нетна миграция. Работа има много. А възнагражденията се повишиха значително, което обезсмисля гурбетчийството.
09:43 27.10.2025
107 Копейките пак лъжат
Това се случи!
Истината е по различна- никакви сериозни пробиви няма !
09:44 27.10.2025
108 Запознат
09:45 27.10.2025
109 Добре го е казал
09:46 27.10.2025
110 Хм...
До коментар #101 от "Хи хи":Това "жуже", само Испания има икономика, колкото цяла расия. И за трудно схващащите да поясня, никаква тел няма да е нужна, това е метафора. Вашата расия ще бъде изолирана икономически, а достъпът на руски граждани до цивилизацията ще бъде ограничен до минимум.
Коментиран от #113, #119
09:47 27.10.2025
111 Пухчо
09:47 27.10.2025
112 604
09:47 27.10.2025
113 604
До коментар #110 от "Хм...":Ми прав ти път ве икономико ...забий си една разпечатка на челото и доман към фронтъ!
09:49 27.10.2025
114 ПИЧА-ГА
09:50 27.10.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 "О, неразумний юроде!
До коментар #63 от "БайБоцимир":Кратуната е КУХА и кръгла, и е от семейство тиквови! Та все едно дали на теб или на кратуната ще се обяснява за заводи, фабрики и комбинати, корабостроителници и напоителни системи, за наемането на евтина работна ръка и т.н. - няма да го разбереш, щото и кратуната не ще го разбере! Само ще ти посоча, че през "лошия" социализъм НРБ наброяваше 9+ млн. хора, а сега при цъфтящата демокрация сме 5+ млн.! Иначе цъфтим и а а да вържим, но в Русия са зле /е не колкото нас/!
09:50 27.10.2025
118 604
09:51 27.10.2025
119 Хи хи
До коментар #110 от "Хм...":Русия е в тримилиарден БРИКС, и си има всичко. Даже ти ползваш продуктите на Китай, не на Испания !! Даже компютъра ти е китайски, направен с руски суровини !!
09:51 27.10.2025
120 Добреее
09:51 27.10.2025
121 Никой в момента
09:51 27.10.2025
122 На Иванчо дали му е познато ?
09:52 27.10.2025
123 Само да добавя
09:52 27.10.2025
124 стоян георгиев
09:52 27.10.2025
125 Тоз е лут
09:53 27.10.2025
126 Баба Гошка
09:53 27.10.2025
127 Весела
09:53 27.10.2025
128 Ватенка
До коментар #3 от "Човек":Пълни откачалки, подлоги малоумни
09:53 27.10.2025
129 Гост
09:53 27.10.2025
130 Хи хи
09:54 27.10.2025
131 Как може да има
Ужасс
09:54 27.10.2025
132 Пламен
Губи при всички случаи
09:54 27.10.2025
133 Весела
09:54 27.10.2025
134 бодлива тел а?
09:54 27.10.2025
135 Тошо
До коментар #61 от "Хм...":Явно и ти си като онзи от снимката- захлебил добре от ръсенето на евробрюкселски фекалии.
09:54 27.10.2025
136 Факти
09:54 27.10.2025
137 Горно Уйно
09:54 27.10.2025
138 Тома
09:55 27.10.2025
139 Тоя не знае ли,че...!
09:55 27.10.2025
140 Поправка
09:55 27.10.2025
141 Левски
09:56 27.10.2025
142 Беллинер Цайтунг от днес
Това е съпоставим с числеността на ВСУ и показва,че Украйна е пътник
09:57 27.10.2025