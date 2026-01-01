Новини
Калотина отново ще отбележи подобаващо Богоявление

1 Януари, 2026

Ще се извърши ритуал по спасяване на Светия кръст в река Нишава

Калотина отново ще отбележи подобаващо Богоявление - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

За втора поредна година Калотина ще отбележи подобаващо Богоявление, на 6 януари 2026 г.

Светата Литургия на Йордановден ще започне от 9:00 часа в храм „Света Троица“ в селото, а в 11:00 ще стартира литийно шествие към въжения мост на река Нишава, където ще се извърши ритуалът по спасяване на Светия кръст.

Кметът на Калотина – Людмила Любомирова призовава: „Заповядайте да споделим заедно Светлия християнски празник!”


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Данко Харсъзина

    Отговор
    Ивановден, Йорданов ден, яка пиячка. Който оцелее, оцелее...

    21:23 01.01.2026

  бокови миряни

    Отговор
    отново ще отбележат подобаващо Тиквоявление

    22:15 01.01.2026

