Калотина отново ще отбележи подобаващо Богоявление

За втора поредна година Калотина ще отбележи подобаващо Богоявление, на 6 януари 2026 г.
Светата Литургия на Йордановден ще започне от 9:00 часа в храм „Света Троица“ в селото, а в 11:00 ще стартира литийно шествие към въжения мост на река Нишава, където ще се извърши ритуалът по спасяване на Светия кръст.
Кметът на Калотина – Людмила Любомирова призовава: „Заповядайте да споделим заедно Светлия християнски празник!”
1 Данко Харсъзина
21:23 01.01.2026
2 бокови миряни
22:15 01.01.2026