Калотина отново ще отбележи подобаващо Богоявление

За втора поредна година Калотина ще отбележи подобаващо Богоявление, на 6 януари 2026 г.

Светата Литургия на Йордановден ще започне от 9:00 часа в храм „Света Троица“ в селото, а в 11:00 ще стартира литийно шествие към въжения мост на река Нишава, където ще се извърши ритуалът по спасяване на Светия кръст.

Кметът на Калотина – Людмила Любомирова призовава: „Заповядайте да споделим заедно Светлия християнски празник!”