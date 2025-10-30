Новини
Владислав Панев: Свързана с Кремъл офшорка иска да купи активите на "Лукойл" в България

30 Октомври, 2025 16:01 1 056 16

  • лукойл-
  • гунвор-
  • продажба-
  • санкции-
  • санкции срещу русия

Прилича на сделка "от единия джоб в другия" за заобикаляне на санкциите, но на ход са регулаторите

Владислав Панев: Свързана с Кремъл офшорка иска да купи активите на "Лукойл" в България - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Лукойл" е приел офертата на регистрираната в Кипър компания "Гунвор" за продажба на "Лукойл интернешънъл", която контролира задграничните активи на корпорацията, включително собственика на "Нефтохим Бургас" - "Литаско". "Лукойл" се ангажира да прекрати преговорите с други потенциални купувачи.

Коя е "Гунвор"? Основана от Генади Тимченко, руснак с финландско гражданство, той попада в санкционния списък на САЩ след анексията на Крим през 2014 година. Причината са близките му връзки с Владимир Путин. Оттогава основен акционер на "Гунвор" е шведският милиардер Тьорборн Тьорнквист, дотогавашен партньор на Тимченко. Тимченко щеше да строи и "Южен поток", но беше изгонен от сделката от сенатора Джон Маккейн.

Оборотът на "Гунвор" за миналата година е 136 милиарда долара, като компанията вече не търгува с Русия, за да избегне риска от санкции. Прилича на сделка "от единия джоб в другия" за заобикаляне на санкциите, но на ход са регулаторите. В България с новия закон това означава Пеевски, но сделката трябва да бъде одобрена на много нива от много страни, където "Лукойл интернешънъл" оперира, както и от САЩ, за да избегне санкциите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ТОЯ Е МЕРАКЛИЯ

    13 1 Отговор
    Приготви си повече джобни отколкото за кюфтета в Парламента

    16:03 30.10.2025

  • 2 Трол

    14 2 Отговор
    Важното е, че заводът за барут не е с руски активи.

    16:04 30.10.2025

  • 3 ТАКАААС

    12 3 Отговор
    Да чакаме нови ЯКИ. ЦЕНИЧКИ ЗАРАДИ ПРАВЕЛНИЯ ПЕТРОЛ

    Коментиран от #7

    16:12 30.10.2025

  • 4 Прецакан

    6 2 Отговор
    Я колко бързо играчите на пазара я купиха!Т.е.още не са,но явно разполагат с Многоооо финансов капитал,за да са готови да дадат исканата сума за Лукойл.За одобрение от намси кой си и нам си от къде си......тия двамата плащат.Надали ще изтъкват такива платежоспособни,защото преди се говореше за преоценка на Лукойл,с говор за отдръпване от офертата на рафинерията.Това за свързването на двамата купувачи с Путин,си е за пред нас.Мислят си,че хората от първият етаж,трева пасат.В света на Голямата финансова вихрушка,нещата са други.Свързан с тоя,свързван с оня.....вятър и мъгла.Става въпрос за Много пари.

    16:18 30.10.2025

  • 5 Много плитко

    6 0 Отговор
    Едва ли някой ще се хване!

    16:21 30.10.2025

  • 6 ще се

    10 1 Отговор
    пръсните от евтини кебапчета бе тю-л-ци,а за 2-та тона злато дадени на ЕЦБ да кажете нещо

    16:22 30.10.2025

  • 7 Много НЕ правЕлен коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТАКАААС":

    Първо оправи правописа, па сетне "оправяй" неща, които не са ти по мярка!

    16:22 30.10.2025

  • 8 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Не е ясно на тузема,санкциите наистина ли са или за пред публиката, но и в двата случая Пеевски или подобни въштки да намаже са нула,даже две нули.

    16:26 30.10.2025

  • 10 Един

    7 1 Отговор
    Е този некадърник се хвалеше преди 6-7 месеца може би, че стои зад приватизацията И ОПОСКВАНЕТО на повечето големи държавни предприятия, които след неговите далавери и след приватизацията вече не работят!

    И как бе ахмак получи информация, че е свързана с Кремъл като основната цел на офшорките е да се скрие собствеността!!! Маг ли си или имаш ексклузивен достъп до данъчните и правни документи на държавите, които са данъчен рай и предлагат свръх високо ниво на дискретност?!

    Поредния жалък лаяч на хранилка! А колко трябва да си зле да му вярваш на дивотиите няма смисъл да пиша!

    16:28 30.10.2025

  • 11 жаедц

    7 1 Отговор
    Проост текезесар от ПП и ДБ педофили, ти от къде предпочиташ да доиде някои да купи рафинерията??? Някое розово пони да я купи по ли ще ти се хареса??? Или направо ако доиде Шорос и ще се подмокриш??? И защо изобщо пишеш по темета, след като съвсем спокоино може да стоиш някъде в храстите и да дебнеш да се появи Прасето и да си направиш с него селфи. За това най те бива да молиш свинята да ти разреши да се снимате заедно. ПП и ДБ калпав негодник, ако изобщо се появи купувач при тези условия, ще си бъде чист късмет, а ако е от Русия още по голям късмет. Слава на Господ Иисус Христос, руския нефт е също демократичен като Западния, само че е по на сметка.

    16:38 30.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Този паразит никога през живота си не е работил нищо, а партийката му е от 10 човека. Прочел нещо в македонската преса, и го преразказва. Михлюзин.

    16:41 30.10.2025

  • 13 дядото

    5 1 Отговор
    и понеже вие сте "велики",ще се опитвате да налагате рамки на собственика на кого да продава,за да се стигне до криза за горива.играете си с огъня и търпението на хората.

    16:46 30.10.2025

  • 14 Ветеран от Протеста

    0 1 Отговор
    Руския енергиен Октопод захапал Европа , дои милиарди евро от Европейските икономики и няма да пусне лесно захапката !!!!

    17:16 30.10.2025

  • 15 И Германия продава

    0 0 Отговор
    То е два милиарда лева. И после с евтин петрол ще ни продават скъп бензин . Всичко се вдига.

    17:22 30.10.2025

  • 16 да бе да

    0 0 Отговор
    тъпан, ама многознайко, от "Лукойл" много искали да продадат рафинерията на наш Шиши, ама той нали е малко магнитен, та затова са се принудили да търсят друг купувач. Според някои индивиди собственикът няма право да си избира купувач, а трябва да се съобрази с желанието на плоскоглавците.

    17:22 30.10.2025