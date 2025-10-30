Владислав Панев: Свързана с Кремъл офшорка иска да купи активите на "Лукойл" в България

"Лукойл" е приел офертата на регистрираната в Кипър компания "Гунвор" за продажба на "Лукойл интернешънъл", която контролира задграничните активи на корпорацията, включително собственика на "Нефтохим Бургас" - "Литаско". "Лукойл" се ангажира да прекрати преговорите с други потенциални купувачи.
Коя е "Гунвор"? Основана от Генади Тимченко, руснак с финландско гражданство, той попада в санкционния списък на САЩ след анексията на Крим през 2014 година. Причината са близките му връзки с Владимир Путин. Оттогава основен акционер на "Гунвор" е шведският милиардер Тьорборн Тьорнквист, дотогавашен партньор на Тимченко. Тимченко щеше да строи и "Южен поток", но беше изгонен от сделката от сенатора Джон Маккейн.
Оборотът на "Гунвор" за миналата година е 136 милиарда долара, като компанията вече не търгува с Русия, за да избегне риска от санкции. Прилича на сделка "от единия джоб в другия" за заобикаляне на санкциите, но на ход са регулаторите. В България с новия закон това означава Пеевски, но сделката трябва да бъде одобрена на много нива от много страни, където "Лукойл интернешънъл" оперира, както и от САЩ, за да избегне санкциите.
