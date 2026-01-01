Венета Райкова отвърна на подигравката на Петър Дочев в "Преди обед"

"Не отговорих на лъжите и обидите по мой адрес. Последно интервю съм дала преди 4 години. Въпреки чернотията, която летеше към мен, не обидих никой, не коментирах. Такива са моите журналистически стандарти. Такива ще бъдат и през 2026 г. Аз съм една от вас."
С тези думи Венета Райкова изпрати отминалата 2025 г. и посреща новата 2026 г. с още повече хъс да се завърне на екрана и отново да влезе в ролята на гореща водеща, както я познават телевизионните зрители. Коментарът ѝ е и своеобразен отговор на захапките на водещия на "Преди обед" по bTV Петър Дочев, който в едно от последните предавания за годината пусна изказването, че тя е провалила плановете му.
Актьорът и водещ се пошегува, че през изминалата година е искал да работи по-малко и да пътува повече, но напускането на Венета Райкова е осуетила намеренията му. За финал Петър Дочев пожела на екипа на шоуто и зрителите му да не боледуват от грип - намек отново към русата водеща, която излезе от ефира първоначално именно с това извинение.
