Венета Райкова отвърна на подигравката на Петър Дочев в "Преди обед"

1 Януари, 2026 13:25 1 790 12

Водещият обвини Райкова, че е провалила плановете му, когато си е тръгнала

Венета Райкова отвърна на подигравката на Петър Дочев в "Преди обед" - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Не отговорих на лъжите и обидите по мой адрес. Последно интервю съм дала преди 4 години. Въпреки чернотията, която летеше към мен, не обидих никой, не коментирах. Такива са моите журналистически стандарти. Такива ще бъдат и през 2026 г. Аз съм една от вас."

С тези думи Венета Райкова изпрати отминалата 2025 г. и посреща новата 2026 г. с още повече хъс да се завърне на екрана и отново да влезе в ролята на гореща водеща, както я познават телевизионните зрители. Коментарът ѝ е и своеобразен отговор на захапките на водещия на "Преди обед" по bTV Петър Дочев, който в едно от последните предавания за годината пусна изказването, че тя е провалила плановете му.

Актьорът и водещ се пошегува, че през изминалата година е искал да работи по-малко и да пътува повече, но напускането на Венета Райкова е осуетила намеренията му. За финал Петър Дочев пожела на екипа на шоуто и зрителите му да не боледуват от грип - намек отново към русата водеща, която излезе от ефира първоначално именно с това извинение.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ван мaaмy

    5 0 Отговор
    От ден първи още се почнаха с попържните.

    13:29 01.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Вий тука двете ,знаете ли колко сте смешни ???? И т@@@

    13:43 01.01.2026

  • 4 Тая

    6 1 Отговор
    Като засмуче, глава че му откине!

    Коментиран от #8, #10

    13:46 01.01.2026

  • 5 ....

    6 3 Отговор
    Тая барби не се ли жени за един безличен никаквец ?

    13:47 01.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Тази дърта мистрия е журналист, колкото аз съм балерина.

    Коментиран от #9

    13:47 01.01.2026

  • 7 Р Г В

    5 0 Отговор
    Ашладисани " Журналисти " ,вземи единия цапни другия . Видяхме какво го какъв " супер " ездач на кон представлява от шумно рекламирания му преход в Монголската степ. Единственото което умее до съвършенство и не може да му се отрече че успява в края на сутрешното предаване пръв да се докопа до мастър шефа и да се налапа до насита облизвайки пръстите си.

    13:56 01.01.2026

  • 8 ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тая":

    КОЯ..В СМИСЪЛ..

    Коментиран от #11

    14:07 01.01.2026

  • 9 Е то

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    значи, че е журналист.

    14:13 01.01.2026

  • 10 Порно

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тая":

    А , нищо не скинва момата, само издоява бялото сладко и те оставя в блаженство.

    14:17 01.01.2026

  • 11 Тази

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА":

    Която смуче. Буквално се стряскаш да не я откине.

    14:25 01.01.2026

  • 12 Бай Илия мераклия

    0 0 Отговор
    Тая Венета опулената,колко киха за да я...,,уважа"?

    14:29 01.01.2026