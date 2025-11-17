"Лукойл" и Спецов: как в България се награждава лоялността

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

След като управляващите курдисаха за особен управител на “Лукойл” директора на НАП и шампион по културизъм Румен Спецов, със същия успех можеха да нагласят там и заместник-омбудсмана Мария Филипова, ръководила и Комисията за защита на потребителите (КЗП), и Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Защо не и някой от депутатите на ГЕРБ от Бургас, където се намира най-големият актив на руската “Лукойл” - рафинерията “Нефтохим” . Или най-добре особен управител да беше станал шефът на ДАНС Деньо Денев - гаранция, че националната сигурност е бронирана откъм Росенец. Все пак на ДАНС е възложена ролята да пресява кандидат-купувачите на активите на “Лукойл” в България .

Лоялни и готови да служат каквото им наредят

Никой от тях обаче не отговаря на законовото изискване за поне 5-годишeн опит в управлението на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Отличително качество на мнозина издигнали се по кариерната стълбица на българските институции е в тяхната полезност за назначилите ги. Лоялни и готови да служат, където и за каквото им наредят, стига поръчението да изисква повече политическа дисциплина, отколкото реална компетентност.

Особеният управител обаче е пост от друга категория - избраник на правителството, управляващ най-голямата компания в България, за да не допусне финансови потоци от дейността ѝ да стигнат до Русия . Изискват го санкциите, които наложи американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Освен това трябва да гарантира сигурност на доставките на горива за българския и други европейски пазари, които снабдява бургаската рафинерия.

С генералния лиценз за управление на активите, който издаде до 29 април 2026 г., ΟFAC разреши на четирите дружества на “Лукойл” в България дотогава да работят . Това са най-голямата рафинерия на Балканите, както и веригата бензиностанции, бизнесите с авиационно гориво и дистрибуцията на корабни горива.

Чий е Спецов

През 2021 г. Спецов попадна във висшето ръководство на НАП, а назначилият го служебен министър на финансите Асен Василев мотивира така избора си по БНР: “Познавам г-н Спецов отдавна, още откакто работеше в НАП. Беше изключително доверен партньор на чуждите служби по координация с европейските, с чуждите партньори. Ако искаме да изчистим НАП и да започнем да си събираме течовете в системата, човекът, който е работил точно това, е най-подходящият”. Още тогава изборът на Спецов беше многократно критикуван, а пръв разследващият сайт BIRD

разкри, че “новият шеф на НАП е продал на сламено лице дял във фирма с 1 млн. дълг към… НАП”. В началото на 2025 г. прокуратурата спря образуваното преди 4 години наказателно производство, а според изданието бившата фирма на Спецов вече е натрупала над 1,7 млн. лева задължения с лихвите.

За известно време Румен Спецов беше отстранен от поста от служебен кабинет на президента Радев. А през 2023 г. беше върнат на поста, когато Асен Василев отново беше финансов министър. Но Спецов не подаде оставка, след като правителството на ПП-ДБ падна. Служебният кабинет с премиер Димитър Главчев го запази, както и настоящият с мандат на ГЕРБ. А заради това, че се опита да насажда напрежение около цените на основни храни през юни т.г., от “Демократична България” го обвиниха, че действа като “рекламен агент на Пеевски” и предложените от лидера на ДПС-Ново начало “магазини за хората”.

Ролите вече са сменени. Днес онези, които защитаваха избора на Спецов преди четири години, го критикуват, а някогашните му противници се кълнат в неговия “опит”, “смелост” и “способности”. За лидера на ПП Асен Василев назначението му за особен управител е “доста лоша шега на правителството”, тъй като няма необходимите 5 години професионален опит. За ГЕРБ, чиито кандидат-депутати заснеха изоставената селска къща на клошаря, получил закъсалата фирма, Спецов вече е най-подходящият да се сдобие с неограничена власт над дружествата на “Лукойл” в България.

Твърде голяма отговорност за човек без никакъв опит в петролната индустрия, което повишава рисковете от назначаването му - особено в началото на зимния сезон. “От друга страна, като шеф на НАП, той се занимава изключително много с “Лукойл”, като най-голям данъкоплатец в страната, включително още от 2021 г. преговаря с руската компания за промяна на трансферното ценообразуване и правилата, по които “Лукойл” плаща данъци”, отбеляза по bTV експертът от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.

Всяко нарушение на ритмичността в работата на “Лукойл Нефтохим” , независимо дали заради доставки на суров петрол или пропуски в оперативното управление, ще застраши стабилността на правителството. Всеки опит за заобикаляне на санкциите ще навреди сериозно на международната репутация на България.

Чий е контролът

Алтернативата пред особения управител Спецов е да бъде “гумен печат” за решенията на руския мениджмънт - или да изпълнява разпореждания, които идват от кръгове, които не са видими публично. Министърът на енергетиката Жечо Станков коментира по БНР, че не са му дадени “такива права, каквито се пропагандират - едва ли не да се събуди с някаква грандиозна идея и да направи нещо, напротив. Министерският съвет е контролният орган, който може да му разрешава или да му забранява определени действия”.

По закон обаче правителството одобрява или не одобрява единствено “разпореждане или отчуждаване на имущество, или поемане на финансови задължения извън рамките на обикновеното управление и обичайната търговска дейност”. Никъде не е разписано, че решенията на особения управител, свързани с оперативната работа, подлежат на съгласуване с МС. Например, поръчки за суров петрол, договори с търговци на едро и горива при особено изгодни условия - анализатори вече допуснаха, че може да има преразпределение на пазара в зависимост от това кой контролира Спецов. Но каквото и да извърши особеният управител, предвидена е законова индулгенция - няма административен, нито съдебен контрол.

Президентът оспорва назначаването на Спецов, тъй като не е представил 6-месечен план за управление, какъвто изисква законът. За енергийния министър Жечо Станков особеният управител “има необходимия поглед”, а според министъра на икономиката Петър Дилов “номинираният от мен г-н Румен Спецов отговаря на всички законови изисквания" и “винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения”.

Друго назначение?

Спецов, който до момента не е направил никакви изявления, губи поста изпълнителен директор на НАП с назначението за особен управител. Ако в следващите месеци САЩ разреши на потенциален кандидат-купувач да купи всички чуждестранни активи на “Лукойл”, Румен Спецов ще напусне и позицията на особен управител. Но винаги може да получи друго назначение - в Българската банка за развитие (ББР), Държавната консолидационна компания, Фондът на фондовете, в краен случай съветник на премиер/министър. А може и да не получи.