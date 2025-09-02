Новини
Адвокат Аделина Натина пред ФАКТИ: Питам - как Петя Банкова за 40 дни създава ОПГ?

2 Септември, 2025 09:02 2 276 32

В момента никой не може да се ангажира категорично как ще се развие заболяването ѝ, казва юристът

Бившата директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова има тежко онкологично заболяване и не е викана на разпит след освобождаването ѝ. Това сподели пред ФАКТИ адвокатът ѝ Аделина Натина. Банкова, като шеф на Агенция „Митници“, е разследвана по делото за Организирана престъпна група за контрабанда на цигари. Преди дни в България бе върнат от Сърбия Никола Николов-Паскал, за когото също се сочи, че е част от схемата. Пред Антикорупционната комисия той е дал конкретни данни за участие в контрабанден канал от страна на Марин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков. Какво следва… Пред ФАКТИ говори адвокат Аделина Натина (вдясно на снимката).

- Адвокат Натина, на какъв етап е делото срещу г-жа Банкова. Виждаме, че има нови разпитани, визирам Никола Николов – Паскал, нови показания…
- През миналата година срещу г-жа Банкова беше повдигнато обвинение за длъжностни престъпления, а на по-късен етап и такова като участник в организирана престъпна група (ОПГ) за контрабанда на цигари. Когато отидохме за това процесуално-следствено действие, ни беше представено постановление за частично прекратяване на участието в цялата работа на Марин Димитров, защото обвинението му, като участник в ОПГ за контрабанда на цигари, не е доказано. След това - след доста голямо забавяне на съда, се измени постановлението на Марин Димитров, защото той не е извършил престъпление, защото няма организирана престъпна група за контрабанда на цигари. И това е така, защото по принцип контрабанда на цигари няма, а става дума за отклонение от митнически внос.

- И какво излиза, няма ОПГ…
- Само да допълня. Отклонение от митнически внос е административно наказание, за което се предвижда глоба. Контрабандата вече – сама по себе си, е престъпление от общ характер

- А как е госпожа Банкова, знаем, че тя има здравословни проблеми?
- Тя не е добре. Продължава нейното лечение. В момента никой не може да се ангажира категорично как ще се развие заболяването на г-жа Банкова.

- Никола Николов - Паскал даде показания, за които се твърди, че е споменал Асен Василев и Бойко Рашков. Това променя ли цялото дело… И къде е госпожа Банкова в цялата работа?
- Доколкото слушах обясненията на неговия защитник - колегата Марковски, че на Паскал Марин Димитров му е разказвал за тези неща. Със самите показания, със самото обяснения не съм запозната и не мога да кажа нещо. Но аз твърдя от ден първи на този случай следното. Госпожа Банкова е директор от 40 дни на Агенция „Митници“. Тя е външен човек за Агенция „Митници“, тя е човек, който никога не е работил там. Как Банкова за 40 дни създава ОПГ? Това е много несериозно. Изкарват някак, че Петя Банкова като отишла там и за 40 дни изградила ОПГ!?

- Иначе как виждате самото дело. В каква посока се движи на база документите, с които сте се запознали?
- Самото дело не сме го виждали и нямам никаква информация за него. След промяната при Марин Димитров делото е било в състав на Софийски градски съд. Много е вероятно да се е работило по него, но нямам информация?

- Как гледате на това, което е разказал Никола Николов – Паскал…
- Оставям с впечатлението, че Никола Николов се опитва да си подобри положението с цел по-лека присъда. Това не е нещо непознато в нашата наказателна практика. Нормална практика е, когато един обвиняем реши, че иска да си облекчи положението. Аз нямам информация какво е казал Паскал, защото адвокатът му разказва някакви неща, съдът казва други… Не знам за какво точно става дума. Когато делото - според прокуратурата, вече е готово да се внесе в съда, когато е приключило събирането на всички доказателства, тогава всички обвиняеми ни викат и ни дават на всеки достатъчно време, за да четем и да се запознаем с обвиненията. В интерес на истината, миналата година бяхме тръгнали в тази посока, защото даже имаше определени дати, на които да ходим да четем, но тогава ми се обадиха от прокуратурата, че ще разследват още. След това нищо не сме видели.

- Адвокат Натина, вие сте и единственият кандидат за член на новата Антикорупционна комисия, който не е издигнат от управляващите. Другите трима са Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков. Там как се развиват нещата?
- Има отправен доклад – предложение на парламента до Антикорупционната комисия, която трябва да се събере и да разгледа доклада. Антикорупционната комисия има право по закон тя самата да ни викне на събеседване, ако прецени. След това Антикорупционната комисия ще направи проект-предложение до парламента, където вече трябва да гласуват за новия състав. Ние сме четирима, а парламентът трябва да избере трима.


