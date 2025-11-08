Новини
Петрол от Русия: как Орбан спечели от приятелството с Тръмп

8 Ноември, 2025 19:00 726 16

В рамките на посещението стана известно, че Унгария ще купува ядрени горивни пръти от САЩ, които ще използва за работата на две руски атомни електроцентрали

Петрол от Русия: как Орбан спечели от приятелството с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Виктор Орбан, който заяви, че достъпът до руски петрол и газ е „жизненоважен” за страна като Унгария, която няма излаз на море, можеше единствено да спечели от срещата с Доналд Тръмп. И той наистина спечели.

САЩ предоставят на Унгария едногодишно изключение от санкциите срещу руския петрол и газ, стана ясно след срещата на унгарския министър-председател Виктор Орбан в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп. Тръмп на практика повтори аргумента на Виктор Орбан, че Унгария няма излаз на море, поради което ѝ е „много трудно да се снабдява с петрол и газ от другаде“. Както се похвали и самият Орбан, страната му е получила специално третиране, което ще ѝ позволи да получава газ и нефт през „Турски поток“ и „Дружба“, посочва АРД.

През октомври американското правителство наложи нови санкции срещу руските енергийни компании, които водят след себе си вторични наказателни мерки и срещу купувачи като Унгария. Вашингтон обоснова тази мярка с отказа на руския президент Владимир Путин да прекрати войната срещу Украйна. Сенатори и от Републиканската, и от Демократическата партия в САЩ внесоха в четвъртък съвместна резолюция, която призова Унгария да намали зависимостта си от руската енергия и да се придържа към плана на ЕС, в който предвидено до края на 2027 г. ЕС изцяло да се откаже от руския енергиен внос.

ЕС: едва 2% руски петрол

В същото време Тръмп обвини други страни от ЕС с излаз на море, че продължават да внасят енергия от Русия. „Това много ме дразни, защото ние им помагаме, а те отиват и купуват петрол и газ от Русия“, каза той.

Според Брюксел обаче това не отговаря на фактите. След руската инвазия в Украйна ЕС наложи широкообхватна забрана за внос на руски петрол, в резултат от което делът на руския внос в страните от ЕС е намалял от 29% през първото тримесечие на 2021 г. до 2% през второто тримесечие на 2025 г., сочат данните на Европейската комисия (ЕК).

Единствено Унгария и Словакия се ползват от изключения в ЕС. И двете страни продължават да внасят големи количества руски петрол по тръбопровода „Дружба“. Освен това Унгария продължава да купува природен газ от Русия в големи количества. Орбан обосновава това с факта, че в Унгария 90% от отоплението се осигурява с газ, посочва германската обществена медия. Въпреки че съществува втори тръбопровод през Хърватия, унгарският министър-председател твърди, че той може да се използва само като допълнение.

Тръмп нарече Орбан "велик лидер"

По време на срещата Тръмп похвали десния националист от Будапеща като „велик лидер“ и призова другите европейски страни да „уважават Унгария повече“, защото Орбан бил „прав по въпроса с имиграцията“. В тази връзка унгарският министър-председател подчерта, че в неговата страна миграцията е „нулева“.

Орбан е смятан за най-близкия съюзник на американския президент в ЕС. Освен това той е близък и с руския президент Путин. Американският президент наскоро обяви намерението си да проведе още една среща с Путин – този път в унгарската столица Будапеща, но в последния момент я отмени поради незначителните изгледи на нея да се постигне пробив за прекратяване на войната в Украйна.

Будапеща отслабва общия фронт на ЕС срещу Русия

Орбан пристигна във Вашингтон с голяма делегация от министри, бизнесмени и политически съюзници. В рамките на посещението стана известно, че Унгария ще купува от ядрени горивни пръти от САЩ, които ще използва за работата на две руски атомни електроцентрали.

Много от партньорите в ЕС считат, че унгарската позиция отслабва общия фронт срещу Москва и обвиняват Будапеща, че не е положила достатъчно усилия да намери алтернативи на петрола. Орбан неколкократно е заплашвал с вето санкциите на ЕС. Затова подкрепата на Тръмп е символично важна за Орбан. След няколко месеца в Унгария предстоят парламентарни избори, на които опозицията има добри шансове за успех.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не сме за 2-3 години в България

    2 8 Отговор
    Да не забравяме, че Тръмп не е вечен. И Руснака също. Тогава ще видим предателите какво ще правят.

    Коментиран от #14

    19:03 08.11.2025

  • 2 Сталин

    5 0 Отговор
    Мечтата на всеки цървул,да стане мутра и политик и затова гласува и слага на власт себеподобни

    19:08 08.11.2025

  • 3 665

    9 1 Отговор
    Отдавна изгони с0р0с0идите, е така !

    19:15 08.11.2025

  • 4 си дзън

    2 7 Отговор
    Как Орбан спечели от приятелството с Тръмп - срещу 600 млн. долара годишно да купува газ от САЩ
    за 20 години. Нещо като Боташ на Радев.

    19:16 08.11.2025

  • 5 Евро глупак от ЕССР

    8 1 Отговор
    Орбан обясни на американските журналисти, че Унгария плаща по 1 милион евро глоба всеки ден за това, че отказва да пуска в страната нелегални имигранти. Това е абсурдния свят, в който живеем в ЕС.

    19:17 08.11.2025

  • 6 Гай Турий

    8 1 Отговор
    Орбан е умник, тарикат, или както да го наречем, човек с мозък в главата. Не е продажник и крадец, дебел тъпун и гад като нашите тулупи еднокнижници и с дебело Д. Уреди си ловко отношенията с Путин и Тръмп, проказа пръст на урдузурлите в еврейския съюз и т.н. Нашите галфуни трябваше да се прегърнат с него, а не да се дърпат. Опуленият ни келешар за нищо не става, маша и индигов слуга. На Орбан само ще му дишате прахта, тъпи парчета от властта!

    19:19 08.11.2025

  • 7 Кръговрат на веществата

    3 0 Отговор
    За да му разреши Тръмп за руския газ, трябва да купува американски ядрени горивни пръти за руските АЕЦ.Ей,докъде се докараха всички...да го питат за разрешение за всичко, е 6а го

    19:19 08.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    2 1 Отговор
    🇭🇺Унгария си осигури отмяна на санкциите от САЩ срещу руските енергийни ресурси, заяви премиерът Орбан.

    — САЩ също така ще премахнат напълно санкциите срещу изграждането на атомната електроцентрала Пакш II в Унгария, проектирана от Росатом, обяви Орбан на пресконференция след срещата си с Тръмп.
    — Руският фондов пазар отбеляза рязък скок след тези съобщения.

    Коментиран от #16

    19:26 08.11.2025

  • 10 Бедна Унгария ще

    0 1 Отговор
    преживее тежката зима.

    19:36 08.11.2025

  • 11 Ами

    0 0 Отговор
    От DW или не гледат ли новините, или имат къса памет. Или и двете.
    Германия също получи отстъпки от санкциите, но някак си са го пропуснали.
    Но това с ядрените пръти ... Направо изби рибата :)

    19:37 08.11.2025

  • 12 Има решение

    2 0 Отговор
    Шиши да отива да преговаря с Тръмп. Нали мисли за народа...

    19:42 08.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Орбан загуби 12 милиарда от ЕС. Освен това плаща огромни глоби.

    19:42 08.11.2025

  • 14 дядо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не сме за 2-3 години в България":

    Кой и защо е предател? Орбан за това , че мисли за хората си или Тръмп , че си върти игричките. Предателите са такива като теб , не виждали жив украинец , но държащ за Украйна и не стъпвал в страна от Европа , но отявлен европеец. За толкова години само заплахи и санкции от ЕС и никакво подобрение на благосъстоянието на хората. Унищожени селско стопанство , здравеопазване , промишленост , енергетика , образование, Изобщо цъфтим , само където не вързваме и никога няма да вържем.

    19:43 08.11.2025

  • 15 ?????

    1 0 Отговор
    Абе с една дума Баце да ходи при неговия приятел Тръмп(той така ни разправяше) и да ни осигури нещо такова като Орбан.
    Или не може?
    А що не може?

    19:54 08.11.2025

  • 16 Дерогация

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    ..... само за една година.

    19:55 08.11.2025