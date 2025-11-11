Ана Бърнабич в Киев: Сърбия подкрепя Украйна по пътя към Европейския съюз

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич пристигна в понеделник на официално посещение в Киев, където се срещна с президента на Украйна Володимир Зеленски и председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук. Това е първото посещение на висш сръбски представител в Украйна от началото на руската инвазия.
По време на разговорите Бърнабич подчерта, че Сърбия подкрепя териториалната цялост на Украйна и нейния европейски път. По думите ѝ Белград е готов да предостави техническа и експертна помощ в процеса на евроинтеграция. "Сърбия и Украйна могат да надграждат своето сътрудничество. Ние ясно заявяваме, че мястото на Украйна е в Европа", заяви Бърнабич, цитирана от агенция ТАНЮГ.
Украинската страна оцени визитата като жест на солидарност и потвърди желанието за задълбочаване на междупарламентарния диалог. Президентът Володимир Зеленски коментира срещата в социалната мрежа X (бивш Twitter):
"Проведох среща с председателя на парламента на Сърбия Ана Бърнабич. Основен фокус на разговора беше процесът на европейска интеграция - стратегическа цел и за двете ни страни. Обсъдихме също междуправителственото сътрудничество и партньорството за регионална сигурност.
I had a meeting with Speaker of the Parliament of Serbia Ana Brnabić. The main focus of our conversation was the process of European integration. This is a strategic goal for both of our countries. We also discussed intergovernmental cooperation and partnership for regional… pic.twitter.com/yNesZY5yHy— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2025
Благодарен съм на Сърбия за подкрепата ѝ за териториалната цялост на Украйна. Благодаря и на Първата дама на Сърбия за участието ѝ в срещите на Първите дами и господа и за вниманието към въпроса с отвлечените от Русия украински деца. Това е много важна тема за Украйна и високо ценим подкрепата."
Сръбската делегация посети и Музея на руската агресия в Киев, където Бърнабич отдаде почит на жертвите от войната.
Според съобщение на украинското президентство, двете страни обсъждат възможности за сътрудничество в енергетиката, реконструкцията и образованието. Зеленски изрази надежда, че контактите между Киев и Белград ще се превърнат в "пример за партньорство между държави с различни исторически пътища, но общо европейско бъдеще".
Посещението на Бърнабич предизвика широк отзвук в сръбските медии, като някои коментатори го определиха като "смела стъпка на неутрална държава", а други — като знак за постепенно отдалечаване на Белград от Москва.
1 Абе
13:35 11.11.2025
2 Слободан
Коментиран от #5
13:37 11.11.2025
3 От онези със съкращението
13:38 11.11.2025
4 БРАВО
13:43 11.11.2025
5 россиян..
До коментар #2 от "Слободан":Ние не сакаме при мужиците от юръпо дека всеки ден клечат и цукат нозете на дъртио джендър урсуль и на онова балтийско мелезче-калассь
13:44 11.11.2025
6 ???
13:44 11.11.2025
7 нннн
Коментиран от #14
13:50 11.11.2025
8 604
13:50 11.11.2025
9 Сзо
13:52 11.11.2025
10 ПаренКа Шадуха
13:52 11.11.2025
11 ЕДГАР КЕЙСИ
13:53 11.11.2025
12 Грешна стъпка
13:55 11.11.2025
13 жик так
От де ги вадят такива политици ?
14:00 11.11.2025
14 Това е както ние и поляците
До коментар #7 от "нннн":Ние си сменяме лева с еврото от нова година , а Доналд Туск ни подкрепя в това приключение ! А Полша уж не могат да покрият условията , за да приемат еврото ама са в пъти по-добре от нас ИКОНОМИЧЕСКИ ( по този начин ОТКАЗВАТ да си сменят злотата с евро и да плащат сметката на Урсула , Шолц и Украйна )
14:01 11.11.2025
15 Обединение вместо безкрайни войни
14:20 11.11.2025