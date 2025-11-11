Ана Бърнабич в Киев: Сърбия подкрепя Украйна по пътя към Европейския съюз

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич пристигна в понеделник на официално посещение в Киев, където се срещна с президента на Украйна Володимир Зеленски и председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук. Това е първото посещение на висш сръбски представител в Украйна от началото на руската инвазия.

По време на разговорите Бърнабич подчерта, че Сърбия подкрепя териториалната цялост на Украйна и нейния европейски път. По думите ѝ Белград е готов да предостави техническа и експертна помощ в процеса на евроинтеграция. "Сърбия и Украйна могат да надграждат своето сътрудничество. Ние ясно заявяваме, че мястото на Украйна е в Европа", заяви Бърнабич, цитирана от агенция ТАНЮГ.

Украинската страна оцени визитата като жест на солидарност и потвърди желанието за задълбочаване на междупарламентарния диалог. Президентът Володимир Зеленски коментира срещата в социалната мрежа X (бивш Twitter):

"Проведох среща с председателя на парламента на Сърбия Ана Бърнабич. Основен фокус на разговора беше процесът на европейска интеграция - стратегическа цел и за двете ни страни. Обсъдихме също междуправителственото сътрудничество и партньорството за регионална сигурност.

I had a meeting with Speaker of the Parliament of Serbia Ana Brnabić. The main focus of our conversation was the process of European integration. This is a strategic goal for both of our countries. We also discussed intergovernmental cooperation and partnership for regional… pic.twitter.com/yNesZY5yHy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2025

Благодарен съм на Сърбия за подкрепата ѝ за териториалната цялост на Украйна. Благодаря и на Първата дама на Сърбия за участието ѝ в срещите на Първите дами и господа и за вниманието към въпроса с отвлечените от Русия украински деца. Това е много важна тема за Украйна и високо ценим подкрепата."

Сръбската делегация посети и Музея на руската агресия в Киев, където Бърнабич отдаде почит на жертвите от войната.

Според съобщение на украинското президентство, двете страни обсъждат възможности за сътрудничество в енергетиката, реконструкцията и образованието. Зеленски изрази надежда, че контактите между Киев и Белград ще се превърнат в "пример за партньорство между държави с различни исторически пътища, но общо европейско бъдеще".

Посещението на Бърнабич предизвика широк отзвук в сръбските медии, като някои коментатори го определиха като "смела стъпка на неутрална държава", а други — като знак за постепенно отдалечаване на Белград от Москва.