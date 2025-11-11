Новини
Ана Бърнабич в Киев: Сърбия подкрепя Украйна по пътя към Европейския съюз
  Тема: Украйна

Ана Бърнабич в Киев: Сърбия подкрепя Украйна по пътя към Европейския съюз

11 Ноември, 2025 13:33 747 15

  • сърбия-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • александър вучич-
  • ана бърнабич

Украинската страна оцени визитата като жест на солидарност и потвърди желанието за задълбочаване на междупарламентарния диалог

Ана Бърнабич в Киев: Сърбия подкрепя Украйна по пътя към Европейския съюз - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич пристигна в понеделник на официално посещение в Киев, където се срещна с президента на Украйна Володимир Зеленски и председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук. Това е първото посещение на висш сръбски представител в Украйна от началото на руската инвазия.

По време на разговорите Бърнабич подчерта, че Сърбия подкрепя териториалната цялост на Украйна и нейния европейски път. По думите ѝ Белград е готов да предостави техническа и експертна помощ в процеса на евроинтеграция. "Сърбия и Украйна могат да надграждат своето сътрудничество. Ние ясно заявяваме, че мястото на Украйна е в Европа", заяви Бърнабич, цитирана от агенция ТАНЮГ.

Украинската страна оцени визитата като жест на солидарност и потвърди желанието за задълбочаване на междупарламентарния диалог. Президентът Володимир Зеленски коментира срещата в социалната мрежа X (бивш Twitter):

"Проведох среща с председателя на парламента на Сърбия Ана Бърнабич. Основен фокус на разговора беше процесът на европейска интеграция - стратегическа цел и за двете ни страни. Обсъдихме също междуправителственото сътрудничество и партньорството за регионална сигурност.

Благодарен съм на Сърбия за подкрепата ѝ за териториалната цялост на Украйна. Благодаря и на Първата дама на Сърбия за участието ѝ в срещите на Първите дами и господа и за вниманието към въпроса с отвлечените от Русия украински деца. Това е много важна тема за Украйна и високо ценим подкрепата."

Сръбската делегация посети и Музея на руската агресия в Киев, където Бърнабич отдаде почит на жертвите от войната.

Според съобщение на украинското президентство, двете страни обсъждат възможности за сътрудничество в енергетиката, реконструкцията и образованието. Зеленски изрази надежда, че контактите между Киев и Белград ще се превърнат в "пример за партньорство между държави с различни исторически пътища, но общо европейско бъдеще".

Посещението на Бърнабич предизвика широк отзвук в сръбските медии, като някои коментатори го определиха като "смела стъпка на неутрална държава", а други — като знак за постепенно отдалечаване на Белград от Москва.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    21 5 Отговор
    те руснаците са по-близо до ЕС, отколкото Украйна! 🤣 🤣 🤣

    13:35 11.11.2025

  • 2 Слободан

    13 4 Отговор
    По-скоро Украйна трябва да подкрепя Сърбия, защото Украйна ще влезе в ЕС преди Сърбия, а РС Македония дори след Турция

    Коментиран от #5

    13:37 11.11.2025

  • 3 От онези със съкращението

    18 1 Отговор
    Тази и полово май е объркана, така че не е проблем и в другите посоки да се лута.

    13:38 11.11.2025

  • 4 БРАВО

    11 1 Отговор
    Следващия пакет санкции към РФ ще включва и членство на РФ в ЕССР. Само така могат да бъдат ефективно наказани лошите руснаци!

    13:43 11.11.2025

  • 5 россиян..

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Слободан":

    Ние не сакаме при мужиците от юръпо дека всеки ден клечат и цукат нозете на дъртио джендър урсуль и на онова балтийско мелезче-калассь

    13:44 11.11.2025

  • 6 ???

    14 0 Отговор
    Анчето мъжа ли е, или жената ?

    13:44 11.11.2025

  • 7 нннн

    11 2 Отговор
    Самата Сърбия не бърза за Европейския съюз, но подкрепя Украйна по пътя й към ЕС. Сеир им се гледа на сърбите.

    Коментиран от #14

    13:50 11.11.2025

  • 8 604

    7 2 Отговор
    Наще поне не се правят....сърбите винъги съ биле долнъ и подмэлнъ нация...че и тя е краденъ

    13:50 11.11.2025

  • 9 Сзо

    7 2 Отговор
    Пази боже Сърбия да те подкрепя....

    13:52 11.11.2025

  • 10 ПаренКа Шадуха

    11 1 Отговор
    Сърбия не е в ЕС пък подрепаяла Осрайна към членство в ЕС ?Къде го чукаш,къде се пука !

    13:52 11.11.2025

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 7 Отговор
    И "ДЪЛГИЯ САНДО" ВЕЧЕ РАЗБРА НА КЪДЕ ДУХА ВЯТЪРА ..................... САМО МИРИZЛИВИЯ ЧОРАП (С МАГАРЕШКИ ИНАТ) НИ ВОДИ КЪМ МЪРТВИТЕ СИБИРСКИ ПОЛЕТА ........................ ФАКТ !

    13:53 11.11.2025

  • 12 Грешна стъпка

    8 1 Отговор
    ЛГБТ я готвят за да смени Вучич, ЕС й сваля звезди, а Сърбия ще затъне с ЕС. Влезе ли в ЕС ще я ошушкат и ще задлъжнее с млрди като България. ЕС е рай само за политиците, продажниците и крадците.

    13:55 11.11.2025

  • 13 жик так

    5 0 Отговор
    И тая се стиковала кат десантчик . Готова е за фронта .
    От де ги вадят такива политици ?

    14:00 11.11.2025

  • 14 Това е както ние и поляците

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "нннн":

    Ние си сменяме лева с еврото от нова година , а Доналд Туск ни подкрепя в това приключение ! А Полша уж не могат да покрият условията , за да приемат еврото ама са в пъти по-добре от нас ИКОНОМИЧЕСКИ ( по този начин ОТКАЗВАТ да си сменят злотата с евро и да плащат сметката на Урсула , Шолц и Украйна )

    14:01 11.11.2025

  • 15 Обединение вместо безкрайни войни

    0 0 Отговор
    Украйна ще взезе в ЕС като Киевска област в състава на РФ или ЕС ще се присъедини към РФ. Както се получи. Но и Европа и Русия ще имат полза от обединеното, защото СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!

    14:20 11.11.2025

Новини по държави:
