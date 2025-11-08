Новини
Москва: Унгария си осигури най-ниските цени на енергията в целия ЕС
  Тема: Украйна

Москва: Унгария си осигури най-ниските цени на енергията в целия ЕС

8 Ноември, 2025 17:48

  • русия-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • санкции

По-рано Орбан обяви след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, че Будапеща е получила от Вашингтон пълно освобождаване от американските санкции, които са възпрепятствали доставките на петрол и газ от Русия

Москва: Унгария си осигури най-ниските цени на енергията в целия ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария, след като беше освободена от санкции върху руския петрол, си осигурява най-ниските цени на енергията в Европа. Това мнение изрази специалният представител на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"[Премиерът] Виктор Орбан защитава Унгария, като освобождава страната от санкции върху руския петрол, гарантирайки, че страната има най-ниските цени на енергията в Европа“, написа той на английски, коментирайки публикацията на унгарския премиер за сделката със САЩ.

По-рано Орбан обяви след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, че Будапеща е получила от Вашингтон пълно освобождаване от американските санкции, които са възпрепятствали доставките на петрол и газ от Русия.

Reuters, позовавайки се на служител на американската администрация, съобщи също, че САЩ са предоставили на Унгария едногодишно освобождаване от задължението за закупуване на руски енергийни продукти.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни дружества в нов пакет от антируски санкции, които ще влязат в пълна сила на 21 ноември. Съединените щати обявиха, че ограниченията целят да окажат натиск върху Москва заради конфликта в Украйна.

Унгарското правителство по-рано изрази опасения, че новите санкции на САЩ срещу руски петролни и газови компании биха могли сериозно да навредят на интересите на Унгария, която продължава да получава по-голямата част от енергийните си доставки от Русия по дългосрочни договори.

Оценка 4.2 от 21 гласа.
Оценка 4.2 от 21 гласа.
  • 1 Цветан Гергов

    7 22 Отговор
    И откъде ще дойде бе. С кофи ли ще ги носи трътлестият.

    Коментиран от #11, #13, #64

    17:50 08.11.2025

  • 2 Ами

    17 2 Отговор
    щото Орбан го гласят за мястото на Мърсола

    Коментиран от #28

    17:51 08.11.2025

  • 3 си дзън

    9 19 Отговор
    Унгарците са с цени 50% над китайските, пък и отсрочката е за една година.
    Абе руска пропаганда.

    Коментиран от #40

    17:51 08.11.2025

  • 4 Руснаков

    4 16 Отговор
    от къде ще мине този руски петрол....с чували ли ще го превозват...

    Коментиран от #7

    17:51 08.11.2025

  • 5 Зузу

    19 0 Отговор
    Значи за едни може, а за други не?!

    17:51 08.11.2025

  • 6 оня с питон.я

    17 0 Отговор
    секи се спасява поединично. а режимът на бойко и шиши ше ни закопа и след 21 ноември следва катастрофа. хубавото е че дори селските прости евроатлантичета ще го разберат и усетят.

    17:52 08.11.2025

  • 7 Иво

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаков":

    Турски поток

    Коментиран от #10

    17:52 08.11.2025

  • 8 Ама как така

    7 8 Отговор
    По-ниски ли са от американският втечнен газ който ще идва от терминала в наведена Гърция, не вярвам нещо...

    Коментиран от #14

    17:53 08.11.2025

  • 9 Унгариците

    17 1 Отговор
    Са Мъдри ще си върнат
    закарпатието без война !!!

    Коментиран от #27, #29

    17:53 08.11.2025

  • 10 Руснаков

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Иво":

    ОК а ако ЕС откаже....да няма тръбопровод Сибир....Вашингтон.... Будапеща..

    Коментиран от #19, #25

    17:53 08.11.2025

  • 11 По нашите тръби бе, льольо

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цветан Гергов":

    Ние ще духаме супата

    Коментиран от #15, #16, #49

    17:54 08.11.2025

  • 13 оня с питон.я

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Цветан Гергов":

    през хрватска, както досега. щом тръмпоча е казал ще стане. ако хрватските фашисти откажат ше им се стъжни.

    Коментиран от #26

    17:54 08.11.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    3 15 Отговор
    Рассия пък си осигури най-ниския икономически, политически и военен рейтинг. Спасибо 😁

    Коментиран от #32, #41

    17:55 08.11.2025

  • 18 народа нал търпи? всичко е наред значи

    14 0 Отговор
    по важното е че тук ще е най скъпия бензин и най ниските заплати но пък има банани и офцете блеят

    17:55 08.11.2025

  • 19 ЕС козирува

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Руснаков":

    на САЩ/ Тръмп. Няма не искам, няма не щеш.

    17:55 08.11.2025

  • 20 Изпражнението гайтанджиева

    1 11 Отговор
    Руски фейкове.

    Коментиран от #33

    17:56 08.11.2025

  • 21 Ооо

    13 0 Отговор
    Но Пеевски и боко си уситориха разграбване/ присвояване на рафинерията.

    17:56 08.11.2025

  • 23 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Най-евтините цени си осигури шха Индия и Китай:))

    Коментиран от #38

    17:56 08.11.2025

  • 24 Копейки,

    4 9 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    17:57 08.11.2025

  • 25 Хи хи хи

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Руснаков":

    ес-ъто нищо НЕ може да
    отКАЖЕ
    ще прави това което Тръмп
    КАЖЕ

    17:57 08.11.2025

  • 26 Цветан Гергов

    1 10 Отговор

    До коментар #13 от "оня с питон.я":

    Бааш така ще стане ако Хърватите откажат. Трътлестия че духа фенерите.

    17:57 08.11.2025

  • 27 Цветан Гергов

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Унгариците":

    И войнишките ега си не върнат.

    17:59 08.11.2025

  • 28 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    а дано!

    17:59 08.11.2025

  • 30 Горски

    9 3 Отговор
    Чета и не вярвам, че може такива лъжи да се говорят! Орбан отиде и се договори, а в България се опитват да угодят на един човек с наднормено тегло и после и внуците да плащат за грешките и незнанието! Войната скоро ще свърши, но собственика на "Иа О" бърза, бърза да продаде с 30 секунди заседание, най-големия доставчик на горива! Обаче, после ние ще плащаме! И не, не съм руски трол! Трябва да купите още чертежи от бай Дончо и ще получите и дерогация. Като знаем, че освен да крадете за друго не ставате, направо му правете некролог на Лукойл. Късопаметието ,компромисите и слугинажа на ръководството на БСП е уникално в нашата Думократична държава.
    Деца спете спокойно ,има да плащате Вие и поколението Ви с години далаверите на правителството и коалицията в която участва БСП ,ИТН и те носят вина даже по- голяма от тази на Бойко и Делянчо. Браво на Орбан разбра се Тръмп А нашите управляващи мутри Тиквата и Шиши попаднали под ударите на Магнитски се страхуват да отидат в САЩ зада не бъдат арестувани. Ще плащане на укрите газа, ще плащаме на Русия обезщетенията, както платихме и за Белене. Цветанка Ризова снощи рева по случая за Белене. От договора не можело да се откажеш. Големи "мозъци експерти" имаме. Загробиха народа до девето коляно. Лукойл е построен от НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СОЦИАЛИЗМА! Значи е на народа, не на ЧАТ БОТА, ОЛИГАРСИТЕ И ШАЙКАТА! Унгария вече получи освобождаване от санкциите на САЩ за купуването на руски петрол.

    Коментиран от #37

    18:00 08.11.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор
    А Буци се омаза до ушите❗
    Познавал Шорош и го подкрепял ❗
    В момента в който ТръмПича се изправя срещу Шорош❗

    18:00 08.11.2025

  • 34 И излиза

    2 0 Отговор
    на първо място по стандарт!

    18:02 08.11.2025

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор
    Купувайте дърва.
    Ще поскъпнат, ххххахахх,
    В Украйна са спрели след снощните удари всички Тецове
    Декоммунизация!!!

    Коментиран от #43

    18:02 08.11.2025

  • 37 Правилно

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Горски":

    Нинова изгони тези хайдутин в БСП и беше абсолютно права

    18:03 08.11.2025

  • 38 Те кога

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    влезнаха в ЕС?

    18:04 08.11.2025

  • 39 !!!?

    3 1 Отговор
    Сега Мистър Кеш да продаде и рафинерията на Орбан та да плати на Ердоган за "Боташ" и ето ни "въzраждане" на България !!!?

    Коментиран от #46

    18:04 08.11.2025

  • 40 БЕЗ МАЙТАП

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Толкова си прав но мозък промит от Пропаганда не го разбира.В България Пропагандата ни внушава че т рябва да вЕрваме единствено на Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #48

    18:04 08.11.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Руска нация нали няма бе Маке? Бас ловя, че си Маке. Що, като няма нация, пишеш на езика и?

    18:04 08.11.2025

  • 42 Ако са в БРИКС

    1 0 Отговор
    Ще са най-високите!

    18:04 08.11.2025

  • 43 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да изпукат зомбираните укри

    18:06 08.11.2025

  • 44 Орбан

    0 1 Отговор
    ако се дърви на Украйна,Дружба затваря!

    18:06 08.11.2025

  • 47 Значи

    0 0 Отговор
    ще го залеят афганистанци!

    Коментиран от #50

    18:07 08.11.2025

  • 48 си дзън

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Защо България не е като Унгария? - и добре, че не е като Унгария. Срещу 1 година
    отсрочка Орбан загроби унгарците за 20 години скъп газ и уран от САЩ. Ние пък
    имаме Радев с Боташ.

    Коментиран от #53

    18:08 08.11.2025

  • 49 По нашите тръби

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "По нашите тръби бе, льольо":

    Ако се договорим за добра цена бе Лъолъо! Добра за нас! Пък нека тогава да се калкулира дали ще им излезе евтино на Унгарците и дали ще спрат с плюенето по България с техните медии в Северна Македония!

    18:08 08.11.2025

  • 51 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    И ОЩЕ ИЗНЕНАДИ ЩЕ ИМА ОТ ОРБАН
    ......
    И ПУТИН И ТРЪМП ЩЕ МУ ПОДПИШАТ ДА ВЗЕМЕ ЗАКАРПАТИЕТО НАСЕЛЕНО С ЕТНИЧЕСКИ ИНГАРЦИ ОТ БИВШАТА УКРАЙНА :))
    .....И ТОГАВА И УНГАРЦИТЕ В ТИМИШОАРА ЩЕ ИЗЛЯЗАТ ДА ПУШАТ:)

    18:09 08.11.2025

  • 52 Мдаааа

    1 0 Отговор
    Какво е ЕС. Оказва се че една шайка събира пари и харчи без да я интересува нищо. Всеки се спасява поединично. И защо ни е тоя ЕС. Че и Лева ще си затрием и държавата си.

    18:10 08.11.2025

  • 53 Pyccкий Карлик

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "си дзън":

    "...Защо България не е като Унгария?.."

    Болгарский дypaк....
    Щото в България е пълно с ру3наци, които развалат всичко до което се докоснат. Дори и въздуха 😁

    Коментиран от #56, #58

    18:11 08.11.2025

  • 54 И какво го интересува целокупният

    3 1 Отговор
    Български народ?Раша вън!

    18:13 08.11.2025

  • 55 Ами Унгария

    2 3 Отговор
    има Орбан мислещ за страната си, а Европа има подлоги продаващи страните си. Това е разликата.

    Коментиран от #66

    18:13 08.11.2025

  • 56 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Pyccкий Карлик":

    Съгласен. Дано изгоним скоро всички руснаци от БГ

    18:13 08.11.2025

  • 57 Предател

    1 0 Отговор
    Тръмп продължава да подкопава усилията на правовия свят. САЩ ги очаква голяма дългова криза и тогава Тръмп ще го “обесят” собствените му поддръжници.

    Коментиран от #60

    18:14 08.11.2025

  • 59 И презрението

    1 0 Отговор
    на Хората.

    18:14 08.11.2025

  • 61 Кирил

    2 0 Отговор
    Получиха срок от една година да преминат на други доставчици
    Като пишете, пишете истината

    18:17 08.11.2025

  • 62 Геро

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ХаХа":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    18:18 08.11.2025

  • 63 000

    0 1 Отговор
    Нас енергията ни идва от омразата ни към всичко руско. Друго те ти трябва - затваряйте всичко. Нека путин да страда :)

    18:18 08.11.2025

  • 64 не мисли бастун либерален

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цветан Гергов":

    нямаш капацитет от къде ще дойде и как .само може да плюете а сте нас@@№№@рани @@гъ@№№зове

    18:18 08.11.2025

  • 65 Хурка майка , хурка за джендърлъка !

    1 0 Отговор
    Хурка майка хурка за западналия европейски запад !!!!!!
    Хурка майка , ГОЛЯМА хурка и за нас , че нашите продажни , алчни , крадливи политици , отново ни хванаха на погрешното хоро !!!!!!!!!
    Браво на Орбан , голям политик и стратег !!!!!!!!!

    18:18 08.11.2025

  • 66 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ами Унгария":

    Орбан е пътник след изборите.

    Коментиран от #69

    18:19 08.11.2025

  • 68 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ХаХа":

    "...ако не беше Русия.."

    Ква Русия бе ???
    1877г всичките 250 000 малоумни манголци дошли от студен Сибир замръзват в Стара Планина. Пълен майтап. Българите сами се освобождаваме !!!

    18:20 08.11.2025

  • 69 Ами хубо

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ами":

    Ама не е безродник като теб.

    18:21 08.11.2025

  • 70 Българин

    0 0 Отговор
    На нас руски газ не ни трябва! Който не му изнася да върви на мичка си пайчина.

    18:21 08.11.2025

  • 71 Нещо не разбирам

    0 0 Отговор
    Защо ни е правителство и парламент като щатите казват какво ще става. Да ни сложат губернатор и това е.

    18:22 08.11.2025

  • 72 Айдеееее

    0 0 Отговор
    Отиде коня у ряката ....европейците пак са надупени ....ще купуват на тройна цена горива от краварите ....а дават прогнозата за тази зима да е сурова ....ще ядът голям чеп барабар със нас ....честито на санкциите !!!!! Ще видите кои ще пострада най много от тях ....но няма да е РУСИЯ !!!!!

    18:22 08.11.2025

  • 73 ?????

    1 0 Отговор
    Както обикновено печелят смелите и независимите, а не кланящите се на сахибите.
    Нормалните хора предпочитат нормалните хора, а не повтарящите йес сър.
    Тва за наште Бацета, Шишита, умните и красивите е нещо което е неразбираемо.
    Те са свикнали да се задоволяват с трохите от трапезата на баровците.
    Жалко.
    Както винаги не случихме на политици.
    А може нашта поговорка - Преклонена глава, сабя не я сече да е някакъв генетичен код и заради тва да сме все там където сме.
    Между другото Иван Вазов е написал за тва стихотворение - "Средството да нямаш врагове". Включено е в "Поля и гори"

    18:24 08.11.2025

