Москва: Унгария си осигури най-ниските цени на енергията в целия ЕС

Унгария, след като беше освободена от санкции върху руския петрол, си осигурява най-ниските цени на енергията в Европа. Това мнение изрази специалният представител на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
"[Премиерът] Виктор Орбан защитава Унгария, като освобождава страната от санкции върху руския петрол, гарантирайки, че страната има най-ниските цени на енергията в Европа“, написа той на английски, коментирайки публикацията на унгарския премиер за сделката със САЩ.
По-рано Орбан обяви след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, че Будапеща е получила от Вашингтон пълно освобождаване от американските санкции, които са възпрепятствали доставките на петрол и газ от Русия.
Reuters, позовавайки се на служител на американската администрация, съобщи също, че САЩ са предоставили на Унгария едногодишно освобождаване от задължението за закупуване на руски енергийни продукти.
На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни дружества в нов пакет от антируски санкции, които ще влязат в пълна сила на 21 ноември. Съединените щати обявиха, че ограниченията целят да окажат натиск върху Москва заради конфликта в Украйна.
Унгарското правителство по-рано изрази опасения, че новите санкции на САЩ срещу руски петролни и газови компании биха могли сериозно да навредят на интересите на Унгария, която продължава да получава по-голямата част от енергийните си доставки от Русия по дългосрочни договори.
8 Ноември, 2025 17:48 1 014 73
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цветан Гергов
Коментиран от #11, #13, #64
17:50 08.11.2025
2 Ами
Коментиран от #28
17:51 08.11.2025
3 си дзън
Абе руска пропаганда.
Коментиран от #40
17:51 08.11.2025
4 Руснаков
Коментиран от #7
17:51 08.11.2025
5 Зузу
17:51 08.11.2025
6 оня с питон.я
17:52 08.11.2025
7 Иво
До коментар #4 от "Руснаков":Турски поток
Коментиран от #10
17:52 08.11.2025
8 Ама как така
Коментиран от #14
17:53 08.11.2025
9 Унгариците
закарпатието без война !!!
Коментиран от #27, #29
17:53 08.11.2025
10 Руснаков
До коментар #7 от "Иво":ОК а ако ЕС откаже....да няма тръбопровод Сибир....Вашингтон.... Будапеща..
Коментиран от #19, #25
17:53 08.11.2025
11 По нашите тръби бе, льольо
До коментар #1 от "Цветан Гергов":Ние ще духаме супата
Коментиран от #15, #16, #49
17:54 08.11.2025
13 оня с питон.я
До коментар #1 от "Цветан Гергов":през хрватска, както досега. щом тръмпоча е казал ще стане. ако хрватските фашисти откажат ше им се стъжни.
Коментиран от #26
17:54 08.11.2025
17 Pyccкий Карлик
Коментиран от #32, #41
17:55 08.11.2025
18 народа нал търпи? всичко е наред значи
17:55 08.11.2025
19 ЕС козирува
До коментар #10 от "Руснаков":на САЩ/ Тръмп. Няма не искам, няма не щеш.
17:55 08.11.2025
20 Изпражнението гайтанджиева
Коментиран от #33
17:56 08.11.2025
21 Ооо
17:56 08.11.2025
23 Атина Палада
Коментиран от #38
17:56 08.11.2025
24 Копейки,
17:57 08.11.2025
25 Хи хи хи
До коментар #10 от "Руснаков":ес-ъто нищо НЕ може да
отКАЖЕ
ще прави това което Тръмп
КАЖЕ
17:57 08.11.2025
26 Цветан Гергов
До коментар #13 от "оня с питон.я":Бааш така ще стане ако Хърватите откажат. Трътлестия че духа фенерите.
17:57 08.11.2025
27 Цветан Гергов
До коментар #9 от "Унгариците":И войнишките ега си не върнат.
17:59 08.11.2025
28 хихи
До коментар #2 от "Ами":а дано!
17:59 08.11.2025
30 Горски
Деца спете спокойно ,има да плащате Вие и поколението Ви с години далаверите на правителството и коалицията в която участва БСП ,ИТН и те носят вина даже по- голяма от тази на Бойко и Делянчо. Браво на Орбан разбра се Тръмп А нашите управляващи мутри Тиквата и Шиши попаднали под ударите на Магнитски се страхуват да отидат в САЩ зада не бъдат арестувани. Ще плащане на укрите газа, ще плащаме на Русия обезщетенията, както платихме и за Белене. Цветанка Ризова снощи рева по случая за Белене. От договора не можело да се откажеш. Големи "мозъци експерти" имаме. Загробиха народа до девето коляно. Лукойл е построен от НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СОЦИАЛИЗМА! Значи е на народа, не на ЧАТ БОТА, ОЛИГАРСИТЕ И ШАЙКАТА! Унгария вече получи освобождаване от санкциите на САЩ за купуването на руски петрол.
Коментиран от #37
18:00 08.11.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Познавал Шорош и го подкрепял ❗
В момента в който ТръмПича се изправя срещу Шорош❗
18:00 08.11.2025
34 И излиза
18:02 08.11.2025
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Ще поскъпнат, ххххахахх,
В Украйна са спрели след снощните удари всички Тецове
Декоммунизация!!!
Коментиран от #43
18:02 08.11.2025
37 Правилно
До коментар #30 от "Горски":Нинова изгони тези хайдутин в БСП и беше абсолютно права
18:03 08.11.2025
38 Те кога
До коментар #23 от "Атина Палада":влезнаха в ЕС?
18:04 08.11.2025
39 !!!?
Коментиран от #46
18:04 08.11.2025
40 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #3 от "си дзън":Толкова си прав но мозък промит от Пропаганда не го разбира.В България Пропагандата ни внушава че т рябва да вЕрваме единствено на Пеевски и Борисов.
Коментиран от #48
18:04 08.11.2025
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":Руска нация нали няма бе Маке? Бас ловя, че си Маке. Що, като няма нация, пишеш на езика и?
18:04 08.11.2025
42 Ако са в БРИКС
18:04 08.11.2025
43 Ха ХаХа
До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да изпукат зомбираните укри
18:06 08.11.2025
44 Орбан
18:06 08.11.2025
47 Значи
Коментиран от #50
18:07 08.11.2025
48 си дзън
До коментар #40 от "БЕЗ МАЙТАП":Защо България не е като Унгария? - и добре, че не е като Унгария. Срещу 1 година
отсрочка Орбан загроби унгарците за 20 години скъп газ и уран от САЩ. Ние пък
имаме Радев с Боташ.
Коментиран от #53
18:08 08.11.2025
49 По нашите тръби
До коментар #11 от "По нашите тръби бе, льольо":Ако се договорим за добра цена бе Лъолъо! Добра за нас! Пък нека тогава да се калкулира дали ще им излезе евтино на Унгарците и дали ще спрат с плюенето по България с техните медии в Северна Македония!
18:08 08.11.2025
51 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
И ПУТИН И ТРЪМП ЩЕ МУ ПОДПИШАТ ДА ВЗЕМЕ ЗАКАРПАТИЕТО НАСЕЛЕНО С ЕТНИЧЕСКИ ИНГАРЦИ ОТ БИВШАТА УКРАЙНА :))
.....И ТОГАВА И УНГАРЦИТЕ В ТИМИШОАРА ЩЕ ИЗЛЯЗАТ ДА ПУШАТ:)
18:09 08.11.2025
52 Мдаааа
18:10 08.11.2025
53 Pyccкий Карлик
До коментар #48 от "си дзън":"...Защо България не е като Унгария?.."
Болгарский дypaк....
Щото в България е пълно с ру3наци, които развалат всичко до което се докоснат. Дори и въздуха 😁
Коментиран от #56, #58
18:11 08.11.2025
54 И какво го интересува целокупният
18:13 08.11.2025
55 Ами Унгария
Коментиран от #66
18:13 08.11.2025
56 си дзън
До коментар #53 от "Pyccкий Карлик":Съгласен. Дано изгоним скоро всички руснаци от БГ
18:13 08.11.2025
57 Предател
Коментиран от #60
18:14 08.11.2025
59 И презрението
18:14 08.11.2025
61 Кирил
Като пишете, пишете истината
18:17 08.11.2025
62 Геро
До коментар #58 от "Ха ХаХа":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
18:18 08.11.2025
63 000
18:18 08.11.2025
64 не мисли бастун либерален
До коментар #1 от "Цветан Гергов":нямаш капацитет от къде ще дойде и как .само може да плюете а сте нас@@№№@рани @@гъ@№№зове
18:18 08.11.2025
65 Хурка майка , хурка за джендърлъка !
Хурка майка , ГОЛЯМА хурка и за нас , че нашите продажни , алчни , крадливи политици , отново ни хванаха на погрешното хоро !!!!!!!!!
Браво на Орбан , голям политик и стратег !!!!!!!!!
18:18 08.11.2025
66 Ами
До коментар #55 от "Ами Унгария":Орбан е пътник след изборите.
Коментиран от #69
18:19 08.11.2025
68 Pyccкий Карлик
До коментар #58 от "Ха ХаХа":"...ако не беше Русия.."
Ква Русия бе ???
1877г всичките 250 000 малоумни манголци дошли от студен Сибир замръзват в Стара Планина. Пълен майтап. Българите сами се освобождаваме !!!
18:20 08.11.2025
69 Ами хубо
До коментар #66 от "Ами":Ама не е безродник като теб.
18:21 08.11.2025
70 Българин
18:21 08.11.2025
71 Нещо не разбирам
18:22 08.11.2025
72 Айдеееее
18:22 08.11.2025
73 ?????
Нормалните хора предпочитат нормалните хора, а не повтарящите йес сър.
Тва за наште Бацета, Шишита, умните и красивите е нещо което е неразбираемо.
Те са свикнали да се задоволяват с трохите от трапезата на баровците.
Жалко.
Както винаги не случихме на политици.
А може нашта поговорка - Преклонена глава, сабя не я сече да е някакъв генетичен код и заради тва да сме все там където сме.
Между другото Иван Вазов е написал за тва стихотворение - "Средството да нямаш врагове". Включено е в "Поля и гори"
18:24 08.11.2025