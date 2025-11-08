Москва: Унгария си осигури най-ниските цени на енергията в целия ЕС

Унгария, след като беше освободена от санкции върху руския петрол, си осигурява най-ниските цени на енергията в Европа. Това мнение изрази специалният представител на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.



"[Премиерът] Виктор Орбан защитава Унгария, като освобождава страната от санкции върху руския петрол, гарантирайки, че страната има най-ниските цени на енергията в Европа“, написа той на английски, коментирайки публикацията на унгарския премиер за сделката със САЩ.



По-рано Орбан обяви след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, че Будапеща е получила от Вашингтон пълно освобождаване от американските санкции, които са възпрепятствали доставките на петрол и газ от Русия.



Reuters, позовавайки се на служител на американската администрация, съобщи също, че САЩ са предоставили на Унгария едногодишно освобождаване от задължението за закупуване на руски енергийни продукти.



На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни дружества в нов пакет от антируски санкции, които ще влязат в пълна сила на 21 ноември. Съединените щати обявиха, че ограниченията целят да окажат натиск върху Москва заради конфликта в Украйна.



Унгарското правителство по-рано изрази опасения, че новите санкции на САЩ срещу руски петролни и газови компании биха могли сериозно да навредят на интересите на Унгария, която продължава да получава по-голямата част от енергийните си доставки от Русия по дългосрочни договори.

Още новини от Украйна