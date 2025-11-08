Николай Денков: Всичко, което се случи оттук нататък, е отговорност на управляващите

От вчера всичко, което се случи оттук нататък, е отговорност на управляващите. Щом за 30 секунди могат да приемат такъв закон, който може да има последици 30 години, нека е ясно, че отговорността е тяхна. Това каза Николай Денков минути след като бе избран за зам.-председател на ПП.
Коментарът му идва, след като в петък депутатите приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас.
"Това, което се случи в петък го наричам правен чубинизъм. Не може да ме питате колко струва рафинерията няма как да знам", заяви Асен Василев.
8 Ноември, 2025 20:11 942 48
Снимка: БГНЕС/ЕРА
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:12 08.11.2025
2 отговорност на управляващите
20:15 08.11.2025
3 Никой Денков
20:28 08.11.2025
4 Щом национализацията е позволена
20:32 08.11.2025
5 Яшар
20:33 08.11.2025
6 Да,бе
20:34 08.11.2025
7 Чест и почитания на НиколайДенков!!
20:35 08.11.2025
8 Ганя Путинофила
Нали нема акъл за 5 стинки!
20:35 08.11.2025
10 Сега руските еничари дъвчат нова дъвка
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Рашата щяла да ни съди!
Верно немат акъл за 5 стинки!
20:37 08.11.2025
12 Да,бе
До коментар #9 от "Говориш глупости!":Глупост е баща му на гризача,а майка му се е казвала безгръбначна бездуховност.Преведи си го от детски...
20:38 08.11.2025
13 факт
20:38 08.11.2025
14 ЖЕКО
20:40 08.11.2025
15 DенкоFF
20:40 08.11.2025
16 ЛИЛИ
До коментар #10 от "Сега руските еничари дъвчат нова дъвка":ЕВРОГЕИЧЕ ВРЕМЕНАТА СЕ МЕНЯТ
20:41 08.11.2025
17 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Детска градина!
20:42 08.11.2025
19 Шаран БГ
20:47 08.11.2025
20 Верно ли бе
20:51 08.11.2025
21 жполацер
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Малко си го бил тоя мухльо. Тояно тези паразити изпраха 2 те свини и сега вика аз не знаех??? Ами сега 2 те свини направиха такава беля че как ще се спасява България е неизвестно. Такива глоби ще се плащат че даже не може да се пресметне колко. Отделно тука повече няма да доиде никои и 1 лев да сложи, като знае че за 40 секунди могат да го ограбят 2 свини. Тотал щета, направена от тотални глупаци. А българите дори не разбират мащаба на катастрофата. В целия свят само като чуят за България и ще бягат през глава, кои колкото може. Имиджова щета която може да се поправи само ако бързо влязат в затвора всички дето са натискали копчетата. Слава на Господ Иисус Христос сами се заклаха 2 те свини. Сега ще гледаме кои ще ги подкара 1 ви. Русия или Америка.
20:54 08.11.2025
22 Верно ли бе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Малко си го бил.
20:55 08.11.2025
23 ГЕРБ са неграмотни некадърници!
20:55 08.11.2025
24 Панайот
20:56 08.11.2025
25 РУНИ
20:56 08.11.2025
26 Браво, Денков! Умен и достоен политик!
20:57 08.11.2025
27 ГЕРБ са измамници
20:58 08.11.2025
28 Тома
20:59 08.11.2025
29 Шайката неможачи ГЕРБ са неуки и тъ.ъпи
21:00 08.11.2025
30 ГЕРБ ще загробят България!!!
21:01 08.11.2025
31 ТОДОР
21:02 08.11.2025
32 Герб и Дпс са обвързани с мафията
ГЕРБ и мафиотсщите пешки ИТН и БСП продължават да карат България с очи затворени – решения за 30 секунди, последствия за 30 години...
21:02 08.11.2025
33 ха ха
21:02 08.11.2025
34 ГЕРБ създаде тази порочна система
21:03 08.11.2025
35 Отвратен от Борисов
21:04 08.11.2025
36 Варадин
21:05 08.11.2025
37 Парадокс БГ
21:05 08.11.2025
38 Денков
21:07 08.11.2025
39 Тошев
21:22 08.11.2025
40 така наречения особен управител,
21:23 08.11.2025
41 Докато в България няма война
Чл. 656. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) (1) Съдът по несъстоятелността назначава синдика, избран от първото събрание на кредиторите, ако той отговаря на изискванията по чл. 655 и е дал за това предварително писмено съгласие с нотариална заверка на подписа. Със същото определение съдът по несъстоятелността определя и датата за встъпване на синдика в длъжност.
21:27 08.11.2025
42 Факт 2
До коментар #13 от "факт":На всички кметове на ГЕРБ и ДПС станали милионери и в имоти дори и в най-малките населени места превърнати в семейни феодални владения. Населението прогонено или остатък с робски условия на труд в монополните им бизнеси по места. За намаляване на населението с над 4 милиона реално - доживотна без право на замяна и работа ,работа ,работа . Смърт не заслужават -тя е милост. Геноцид в мирно време и без природни катаклизми. Само от корупция и кражби.
21:28 08.11.2025
43 така наречения "особен управител" ,
21:29 08.11.2025
44 Хи хи
21:33 08.11.2025
45 Никой
Управление - то няма такова.
21:34 08.11.2025
46 Трябва ни някой
21:34 08.11.2025
47 Лили Иванова
21:34 08.11.2025
48 Неверний
До коментар #28 от "Тома":Политическата отговорност в България е равна на общата партийна безотговорност. Плаща винаги народа за партокрацията и наредените политически бандити от всички мафиотски "бригади " ,отрочета на едни и същи стари родове и членове на бившите партия и ДС. Отговорност- къде ? Във Франция или някъде другаде ? Там има народ и за гавра с негови средства -затвор. Тук -награда с повече власт на обявени международни престъпници и кандидат такива.
21:35 08.11.2025