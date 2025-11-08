Новини
Николай Денков: Всичко, което се случи оттук нататък, е отговорност на управляващите

8 Ноември, 2025 20:11 942 48

Николай Денков: Всичко, което се случи оттук нататък, е отговорност на управляващите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
От вчера всичко, което се случи оттук нататък, е отговорност на управляващите. Щом за 30 секунди могат да приемат такъв закон, който може да има последици 30 години, нека е ясно, че отговорността е тяхна. Това каза Николай Денков минути след като бе избран за зам.-председател на ПП.

Коментарът му идва, след като в петък депутатите приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас.

"Това, което се случи в петък го наричам правен чубинизъм. Не може да ме питате колко струва рафинерията няма как да знам", заяви Асен Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Този го бих в подлеза на Партийния дом.

    Коментиран от #18, #21, #22

    20:12 08.11.2025

  • 2 отговорност на управляващите

    7 0 Отговор
    или на управляваните офси преизбиращи

    20:15 08.11.2025

  • 3 Никой Денков

    6 5 Отговор
    -Вече съм никой, жалко! -А можеше да излезнат от мен безценни неща. -Жалко, наистина жалко, защото сега гладувам и почти нищо не излиза..

    20:28 08.11.2025

  • 4 Щом национализацията е позволена

    9 1 Отговор
    отново, да я караме наред. Енергетика туризъм, земеделие , комуникации. Тя цялата приватизация си е за ревизия.Няма лошо да си върнрм държавата !

    20:32 08.11.2025

  • 5 Яшар

    11 5 Отговор
    Не харесвам Денков ,но в случая е 100 % прав !..управляващите и техните приятели ни водят ни към пропаст ...тази тиква е престъпник и допусна Ено ..друг доказан престъпник

    20:33 08.11.2025

  • 6 Да,бе

    14 3 Отговор
    Тоя е станал академик като е изтървал сапунчета си пред правилните хора в общата баня...Иначе интелектуално и физически става само за лабораторни опити,като техен обект...

    Коментиран от #9

    20:34 08.11.2025

  • 7 Чест и почитания на НиколайДенков!!

    7 13 Отговор
    Достоен човек, добър избор!

    20:35 08.11.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    6 5 Отговор
    Ганя трябваше да се сети още 2022 г. какво ще се случи!
    Нали нема акъл за 5 стинки!

    Коментиран от #10

    20:35 08.11.2025

  • 10 Сега руските еничари дъвчат нова дъвка

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Рашата щяла да ни съди!
    Верно немат акъл за 5 стинки!

    Коментиран от #16

    20:37 08.11.2025

  • 12 Да,бе

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Говориш глупости!":

    Глупост е баща му на гризача,а майка му се е казвала безгръбначна бездуховност.Преведи си го от детски...

    20:38 08.11.2025

  • 13 факт

    10 3 Отговор
    Настоявам за назначаването на особен представител на имуществото на Пеевски, Борисов, Желязков, Трифонов, Зафиров, Тошко Йорданов, Станислав Балабанов, Павела Митова, всички политици и кметове от ДПС - НН, Салафов, върховни съдии и прокурори, на децата им, жените им, на тъщите, на балдъзите, братовчедите и т.н.... Отвориха кутията на Пандора и всички злини излязоха от нея. Щом може за едни, значи може и за други. Да започваме!

    Коментиран от #42

    20:38 08.11.2025

  • 14 ЖЕКО

    8 2 Отговор
    ИНТЕРИСУВАМЕ ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА ЛИ , ИЛИ ЩЕ НИ ИЗВОЗВАТ В АМЕРИКА КАТО БЕЛИ РОБИ

    20:40 08.11.2025

  • 15 DенкоFF

    4 5 Отговор
    Ae да си попътуваш аааа

    20:40 08.11.2025

  • 16 ЛИЛИ

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сега руските еничари дъвчат нова дъвка":

    ЕВРОГЕИЧЕ ВРЕМЕНАТА СЕ МЕНЯТ

    20:41 08.11.2025

  • 17 az СВО Победа 80

    9 3 Отговор
    Тоя ни вкара във войната срещу Русия, ама сега видите ли нямал нищо общо!
    🤣🤣🤣

    Детска градина!

    20:42 08.11.2025

  • 19 Шаран БГ

    2 0 Отговор
    А за тези престъпления от националеен мащаб за последните 35 години НЯМА да отговарят управляващите, ще отговяря баба ми Пенка от гробищата !?

    20:47 08.11.2025

  • 20 Верно ли бе

    6 2 Отговор
    Тоя има визията и поведението на слуга от стар английски криминален сериал по Агата Кристи.Влиза в стаята със стойка все едно е глътнал бастун и с безличен глас казва : - Желаете ли още един чай , сър ?

    20:51 08.11.2025

  • 21 жполацер

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Малко си го бил тоя мухльо. Тояно тези паразити изпраха 2 те свини и сега вика аз не знаех??? Ами сега 2 те свини направиха такава беля че как ще се спасява България е неизвестно. Такива глоби ще се плащат че даже не може да се пресметне колко. Отделно тука повече няма да доиде никои и 1 лев да сложи, като знае че за 40 секунди могат да го ограбят 2 свини. Тотал щета, направена от тотални глупаци. А българите дори не разбират мащаба на катастрофата. В целия свят само като чуят за България и ще бягат през глава, кои колкото може. Имиджова щета която може да се поправи само ако бързо влязат в затвора всички дето са натискали копчетата. Слава на Господ Иисус Христос сами се заклаха 2 те свини. Сега ще гледаме кои ще ги подкара 1 ви. Русия или Америка.

    20:54 08.11.2025

  • 22 Верно ли бе

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Малко си го бил.

    20:55 08.11.2025

  • 23 ГЕРБ са неграмотни некадърници!

    5 1 Отговор
    Акад. Денков е напълно прав – когато закон се приема за 30 секунди, но последствията му могат да тежат 30 години, това вече не е политика, а безотговорност. Управляващите носят цялата отговорност за този прибързан и непрозрачен акт. Държавата не се управлява с натиск и импровизации, а с разум и визия – нещо, което ГЕРБ очевидно продължават да бъркат с пиар.

    20:55 08.11.2025

  • 24 Панайот

    3 2 Отговор
    Денков показа какво значи политическа култура – да говориш ясно, но спокойно. За разлика от „управляващите“, които превърнаха парламента в бърза кухня за закони без вкус и мисъл. Да се гласува текст, засягащ стратегическа рафинерия, без обсъждане и оценка на риска, е безразсъдство. ГЕРБ и компания може да бързат, но историята ще помни не скоростта им, а щетите от нея.

    20:56 08.11.2025

  • 25 РУНИ

    5 2 Отговор
    СЕГА СЕ УБЕДИХТЕ ЧЕ ЗАПАДА НЕ НИ ЗАЧИТА ЗА ДЪРЖАВА

    20:56 08.11.2025

  • 26 Браво, Денков! Умен и достоен политик!

    3 2 Отговор
    Думите на акад. Денков са гласът на разума в държава, която все по-често се управлява чрез хаос. Когато ГЕРБ и сателитите им приемат закони на две четения за минути, те не демонстрират сила, а страх – страх от прозрачност и аргументи. Истинската отговорност започва там, където свършва самодоволството

    20:57 08.11.2025

  • 27 ГЕРБ са измамници

    7 0 Отговор
    Денков е прав – за 30 секунди приеха закон, който може да струва на България десетилетия проблеми. Това не е управление, а безотговорен театър от ГЕРБ и сателитите им.

    20:58 08.11.2025

  • 28 Тома

    4 1 Отговор
    Акад. Денков казва истината – всичко оттук нататък е отговорност на управляващите. ГЕРБ и техните патерици ИТН и БСП продължават да управляват на инат, с бързи закони, без мисъл и без оценка на последствията. Това не е политика, а игра на риск с бъдещето на България.

    Коментиран от #48

    20:59 08.11.2025

  • 29 Шайката неможачи ГЕРБ са неуки и тъ.ъпи

    4 1 Отговор
    Приемането на закони за 30 секунди, които могат да определят съдбата на стратегическа рафинерия за десетилетия, е чисто безобразие. Денков показва, че има морал и разум в политиката – качества, от които ГЕРБ и шайката им явно нямат нищо.

    21:00 08.11.2025

  • 30 ГЕРБ ще загробят България!!!

    3 1 Отговор
    Акад. Николай Денков говори за отговорност – дума, която управляващите НЕможочи от Шайката измамници от ГЕРБ отдавна са забравили. Докато те гласуват закони с импулс и пиар, настоящото поколение българи ще плаща цената. Така се прави разлика между лидерство и безотговорно управление.

    21:01 08.11.2025

  • 31 ТОДОР

    2 2 Отговор
    ЕДНИ ХОРА СТРОИХА ЦЯЛ ЖИВОТ ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ И ЕДНИ НЕКЪДЪРНИЦИ ЗА НЯКОЛКО ГОДИНИ Я ПРЕВЪРНАХА В КОЛОНИЯ АМЕРИКАНСКА КОЛОНИЯ

    21:02 08.11.2025

  • 32 Герб и Дпс са обвързани с мафията

    3 2 Отговор
    Николай Денков е гласът на разума.
    ГЕРБ и мафиотсщите пешки ИТН и БСП продължават да карат България с очи затворени – решения за 30 секунди, последствия за 30 години...

    21:02 08.11.2025

  • 33 ха ха

    1 0 Отговор
    цялата дандания е кои роднински фирми да доставят суровини и да продават горивата и явно тия са ги отбичили та затова скимтят , политики санкции всичко е ала бала щом плячката отива в правилните джобове

    21:02 08.11.2025

  • 34 ГЕРБ създаде тази порочна система

    4 3 Отговор
    Акад. Денков е човекът, който смее да назове истината – всичко, което става оттук нататък, е отговорност на управляващите. ГЕРБ и шайката им продължават да се гаврят с държавата, да гласуват закони за 30 секунди и после да се крият зад популистки лозунги. България заслужава разум, а не хаос.

    21:03 08.11.2025

  • 35 Отвратен от Борисов

    2 2 Отговор
    Денков показва какво значи отговорност, докато ГЕРБ и техните спътници доказват, че могат да унищожат стратегически закони за половин минута. Това не е управление, това е саботаж с усмивка.

    21:04 08.11.2025

  • 36 Варадин

    3 2 Отговор
    Докато Денков говори за последствия и морал, ГЕРБ и шайката им се държат като политически джуджета, които щракат с копчета, без да мислят. Страната плаща за всяка тяхна прибързана „идея“. Това е срам за институциите.

    21:05 08.11.2025

  • 37 Парадокс БГ

    3 2 Отговор
    Денков казва истината – всичко е тяхна отговорност. ГЕРБ и компанията им се забавляват с държавата ни, гласувайки закони за 30 секунди. България заслужава повече от този хаос.

    21:05 08.11.2025

  • 38 Денков

    0 1 Отговор
    е,като Путин!Физически!

    21:07 08.11.2025

  • 39 Тошев

    1 0 Отговор
    То управляващи от всичките БСП-та до сега все носят на думи " Отговорност " ,но накрая народа все по-беден и изчезващ от територията. Никой не е съден ,осъден или пък да е платил нещо за процентите и краденото . Плаща остатъка от нещастници живущи все още тук. И за награда все им увеличават данъци ,такси ,глоби, цени в магазините ,акцизи ,винетки за липсващи пътища , вода нямат и енергия пре скъпа за мижавите работнически заплати. За да пхлащат " Отговорността " на политиците които на всичко отгоре и се самоизбират с измами и купени вотове кеш или в заплата на огромен непосилен номенклатурен апарат. Нищо ново и истинско вече 81 години. Едните прибираха земи,имоти и пари , а тези ви трупат бъдещи плащания по кредити и кражба на парите директно в кеш въпреки краденото от Евро проекти. Вадете хората на улиците -всичките от опозицията .За всичко . Кое им е на ред на управниците освен личните тлъсти банкови сметки и имоти ? Чакате да падне някоя козирка ли или да Ви пуснат вода за пиене. Е няма.

    21:22 08.11.2025

  • 40 така наречения особен управител,

    2 0 Отговор
    Ще си остане само особен. Само съд може да назначава подобен особен управител или синдик и то при точно определени условия.

    21:23 08.11.2025

  • 41 Докато в България няма война

    2 0 Отговор
    Или военно положение назначаването на синдика е по
    Чл. 656. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) (1) Съдът по несъстоятелността назначава синдика, избран от първото събрание на кредиторите, ако той отговаря на изискванията по чл. 655 и е дал за това предварително писмено съгласие с нотариална заверка на подписа. Със същото определение съдът по несъстоятелността определя и датата за встъпване на синдика в длъжност.

    21:27 08.11.2025

  • 42 Факт 2

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "факт":

    На всички кметове на ГЕРБ и ДПС станали милионери и в имоти дори и в най-малките населени места превърнати в семейни феодални владения. Населението прогонено или остатък с робски условия на труд в монополните им бизнеси по места. За намаляване на населението с над 4 милиона реално - доживотна без право на замяна и работа ,работа ,работа . Смърт не заслужават -тя е милост. Геноцид в мирно време и без природни катаклизми. Само от корупция и кражби.

    21:28 08.11.2025

  • 43 така наречения "особен управител" ,

    0 0 Отговор
    Може само в обърканите кратуни на шепа политици да има през заседание на комисия ...

    21:29 08.11.2025

  • 44 Хи хи

    0 0 Отговор
    Малиии, налазила са ни тролове ! Хора , четете какво пишете , че се повтаряте !

    21:33 08.11.2025

  • 45 Никой

    0 0 Отговор
    То има ли управление - всички са в Магнитски и - бацат яко.

    Управление - то няма такова.

    21:34 08.11.2025

  • 46 Трябва ни някой

    0 0 Отговор
    като Орбан в Унгария, ама няма. За другите избори ще го поканим за министър председател и ще гласуваме за него в България.

    21:34 08.11.2025

  • 47 Лили Иванова

    0 0 Отговор
    Отговорността е на всички управляващи по всяко време, тоест,общо 240 броя отговорни политици има във всеки един момент...не народа...

    21:34 08.11.2025

  • 48 Неверний

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тома":

    Политическата отговорност в България е равна на общата партийна безотговорност. Плаща винаги народа за партокрацията и наредените политически бандити от всички мафиотски "бригади " ,отрочета на едни и същи стари родове и членове на бившите партия и ДС. Отговорност- къде ? Във Франция или някъде другаде ? Там има народ и за гавра с негови средства -затвор. Тук -награда с повече власт на обявени международни престъпници и кандидат такива.

    21:35 08.11.2025

