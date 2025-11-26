Новини
Мнения »
"Русначе": Как германки криеха произхода на нежеланите деца

"Русначе": Как германки криеха произхода на нежеланите деца

26 Ноември, 2025 23:01 1 195 22

  • нацисти-
  • германия-
  • ссср-
  • втора световна война-
  • софи хубе-
  • изнасилвания

От връзките на германки с войници от окупационните сили след края на Втората световна война се раждат между 200 000 и 300 000 деца, някои - в резултат от изнасилвания

"Русначе": Как германки криеха произхода на нежеланите деца - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След капитулацията на Германия във Втората световна война страната е разделена на четири окупационни зони: американска, британска, френска и съветска. Във всяка от тях има военни контингенти, а на войниците им е забранено да общуват и да влизат в близки отношения с местните хора. Но на практика тази забрана не работи: според различни оценки именно от такива връзки между чужди военнослужещи и германски жени в периода 1945-1955 г. са родени между 200 000 и 300 000 деца.

Реално обаче „децата на окупацията“ вероятно са дори повече, тъй като много жени се опитвали да скрият връзките си, за да не бъдат стигматизирани – те и децата им. Историчката Софи Хубе е разговаряла с такива деца от 12 семейства, които днес са възрастни хора. Като резултат на нейната научна работа излезе книгата „Спомени на нежеланото поколение. Децата на окупацията и техните потомци търсят корените си“. По този повод ДВ разговаря с нея.

Защо, въпреки забраната, местни жени и военни от съюзническите войски все пак са влизали в близки отношения?

Забрани и строга изолация от местните хора

Софи Хубе: Били са изключително тежки времена за младите жени: години на война, лишения, загуба на близки. Освен това са били останали много малко мъже: много германци са загинали на фронта или са били пленени. А съюзническите войници са пристигнали като победители – говорим за млади мъже в красиви униформи, което важи особено за американците и британците. Вероятно в това се е състояло и привличането: те са били нещо като отдушник, начин за загърбване на трудното настояще и минало. Много жени си спомнят, че са били влюбени, разказват за истинска любов.

На практика е било невъзможно да се изпълняват забраните за общуване - хората са живеели в трудни условия. В британската и американската зони забраните много бързо са били облекчени – просто военните администрации са разбрали, че строгата изолация не работи: хората все пак общуват, сближават се, това е естествено. Така са възниквали приятелства, симпатии, любовни връзки, а след това са се появили и децата.

Как жените са криели бременността и произхода на децата си?

Софи Хубе: Носели са широки дрехи по време на бременността, а след това са разказвали почти абсурдни истории, като например, че постъпват в болница за операция на апендицит, а връщането у дома с бебе обяснявали, че то е било родено от друга жена. Но в много случаи просто не е било възможно да се скрие, особено в малките села, където всички се познавали и където е било известно, че жените посещават вечерни офицерски партита.

Било е трудно да се скрие напълно и произходът на децата, но мнозина се опитвали чрез мълчание да го „забравят”. Освен това двойките често не са можели да бъдат заедно: военните са били местени от едно на друго място и много от тях са се оказвали далеч, когато се е раждало детето. Това е усложнявало много живота на жените: на практика те са били без партньор и работа, били са много млади и често са живеели все още с родителите си. Били са трудни условия както за жените, така и за децата.

Имало е и много изнасилвания. Според различни оценки в периода 1945-1955 г. са родени около 400 000 деца в резултат от изнасилвания. Какво се случвало с тези деца?

Множество случаи на сексуално насилие

Софи Хубе: Точно за тези деца са се стараели да не се говори много. Повечето от тях вероятно са били дадени за отглеждане в детски домове, така че и до днес те може да не знаят кой е биологичният им баща или, че са „деца на окупацията”. Счита се, че в съветската зона са родени значително повече такива деца, защото там е имало повече случаи на сексуално насилие, а и като цяло там е имало много повече войници.

Един от събеседниците ми, чиято майка най-вероятно е била изнасилена, изобщо не я познаваше. Той е израснал в приемно семейство, където от приемния си баща постоянно чувал, че има „по-лоша кръв”, защото е син на руски войник. А образът на врага от войната и нацистките времена са засилвали този вид стигматизация.

С какво са се сблъсквали "децата на окупацията", как са растели?

Софи Хубе: Никой от тези, с които разговарях, не е преживявал физическо насилие – стигматизацията за тях се е изразявала в странни погледи по улиците, обидни думи заради националността на биологичния им баща, викали са им например „русначе” или „французин”. В началото тези деца не са разбирали какво означава това, защото майките са криели от тях произхода им, за да ги предпазят от враждебно отношение. Някои от тях са се затваряли в себе си, опитвайки се да избегнат въпросите.

Образи на врага и стереотипи

Старите образи на врага от нацистко време, стереотипите, насаждани у хората десетилетия наред, не изчезват веднага след войната. Така например французите още доста време продължават да са „заклетите врагове“, а „руснаците“ да се възприемат като варварски и жесток народ. Това е оказвало съществено влияние и върху възприятията на децата и жените. Британците и особено американците са били асоциирани повече със западните ценности на свободата и са били обект на искрено възхищение – за разлика от военните във френската или съветската окупационни зони.

Колко дълго са криели от децата техния произход?

Софи Хубе: Десетилетия. В моето проучване сред 12 семейства само в едно майката открито говореше за връзката си със съветски войник - за всички останали тази тема беше табу. Нещо като „слонът в стаята“: всички знаят за неговото съществуване, но никой не се осмелява да говори за него.

Много ли са тези, които са се опитвали да открият биологичните си бащи?

Софи Хубе: Всички, с които съм говорила, са се опитвали. Всички са били наясно с риска: дълги години те са изграждали у себе си някакъв имагинерен образ на баща, фантазирали са си някакви неща за характера му, а срещата е можела да разруши тези техни представи. Освен това такава стъпка е криела и риск за семейството на бащата, което е можело и да знае, че таткото има и друго дете.

Мнозина още търсят истинския си баща

От тези 12 семейства, с които съм разговаряла, два са случаите, в които деца да открили биологичните си бащи и са се срещнали с тях. Например дъщеря открива истинския си баща във Франция, когото посещава в дома му, но тази среща остава първа и последна за тях: въпреки категоричните данни от ДНК-теста, бащата просто не успява да я приеме като част от семейството си и прекъсват всякакъв контакт. Мнозина все още продължават да търсят биологичните си бащи.

Важно е да се разбере, че в западната и източната част на Германия е имало много различия от гледна точка на правото и официалната политика. В ГДР „децата на окупацията” официално не са съществували: не са били регистрирани, не се е говорело за тях. Затова възможностите на тези деца да търсят бащите си са били силно ограничени. Така например до 1990 г. не е можело да се търси информация в руските архиви, затова активното търсене там започва по-късно, отколкото в западните германски провинции, където още през 1950-те години има кампании за това как да се интегрират в обществото „децата на окупацията”.

Автор: Ирина Чевтаева


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 DW - Пропаганден машинен

    19 4 Отговор
    Сега крият, че са от Мюмюн e за тoва драскайте, че е актуално, а на руснаците може и да благодарите, че са ви пооправили гените, все пак вие ги "поканихте"?

    Коментиран от #3, #18

    23:05 26.11.2025

  • 2 Подготвят ни

    3 0 Отговор
    Сега строителите в Украйна и Русия ще имат същата задача. Природата не търпи празно място.

    23:07 26.11.2025

  • 3 Афганистанеца

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "DW - Пропаганден машинен":

    От Абдул от Кабул са, грешна ти е информацията. Расте бодра терористична смяна.

    23:09 26.11.2025

  • 4 някой

    7 2 Отговор
    А какво да кажем за отвлечените деца по расов фактор от източна европа. А изнасилените украинки при преминаването на вермахта към СССР?

    23:11 26.11.2025

  • 5 като слушам

    12 2 Отговор
    фашизма на мерц и урсата, май това в германистан ще се повтори..хаха..

    23:11 26.11.2025

  • 6 Стига с лицемерието

    11 0 Отговор
    Германците отвличаха децата на унгарци, поляци, украинци и дори руснаци защото бяха подходящи за "германизация"

    23:14 26.11.2025

  • 7 Ройтерс

    4 0 Отговор
    С извинение, какво пише на плаката?

    23:19 26.11.2025

  • 8 Име

    3 1 Отговор
    И в най-трудните години животът продължава и жените раждат! Вероятно е имъло много повече желани деца!

    23:22 26.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе ти

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горчи но е истина":

    Чувала ли си за седмицата на русалиите. Около Св.Дух се пада. Деца родени тогава
    са кръщавани Руска и Русин.

    23:38 26.11.2025

  • 11 Име

    1 0 Отговор
    И в най-трудните години животът продължава и жените раждат! Вероятно е имало много повече желани деца!

    23:40 26.11.2025

  • 12 В В.П.

    9 2 Отговор
    Пълен немски потрес ..ДВ е фашистка фракция.

    23:44 26.11.2025

  • 13 В В.П.

    3 4 Отговор
    И все пак .Да се знае за следващия век..Немците си остават фашаги от сой...Обаче ще бъдат претопени..Руските не прощават ,за втори път..

    23:47 26.11.2025

  • 14 Победа 1945 - 2025

    6 3 Отговор
    Победа над кафявата чума! И тогава, и сега! Ура! Слава на Червената армия - Победителка!

    23:50 26.11.2025

  • 15 Ганя Путинофила

    2 12 Отговор
    По официална статистика, руските варвари изнасилват 2 000 000 германки!
    А колко са неофициално, никой не знае!

    23:56 26.11.2025

  • 16 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Сега са наред украинките,след като им избиха мъжете и няма кой да ги €бе

    23:59 26.11.2025

  • 17 Още новини от Украйна

    2 2 Отговор
    Се свга.500 години българете ги еб аха като за световно та германките кво са видели? Турците клатеха и мъжко и женско.

    Коментиран от #20

    00:01 27.11.2025

  • 18 Хохо Бохо

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "DW - Пропаганден машинен":

    Ти виждал ли си съвременната Хелга и Гертруд? Мюмюн е непретенциозен и свикнал с кози и всякакви чифтокопитни и нечефтокопитни. Та съвременните Хелга и Гертруд са некаде на това ниво и Мюмюн няма проблеми. Дори и най-закъсалият руснак ще се замисли бая преди да има връзка с Хелга и Гертруд. тааааа Дойче зеле само може да си мечтае за онези времена, сега само рязани бургии и малки мюмюнчета до пълен разпад

    00:07 27.11.2025

  • 19 По времето на СССР

    1 3 Отговор
    Много български студенти, работници оставиха своя ген на дашните мамашки.Нямаше изнасилвания, като ни видеха /аз бях студент/веднага сваляха гащите.
    Някой направиха грешка и се ожениха

    00:40 27.11.2025

  • 20 Ама на тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Още новини от Украйна":

    и родната ти е било голям кеф

    00:44 27.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Останали малко мъже…

    0 0 Отговор
    Ами ще останат, чий го дирят в руската земя?

    01:25 27.11.2025