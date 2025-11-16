Новини
Характерът и болестите на Хитлер: разкрити от ДНК-анализ?

Характерът и болестите на Хитлер: разкрити от ДНК-анализ?

16 Ноември, 2025

Според британски документален филм ДНК-анализът на Хитлер сочи, че той е имал рядко срещано сексуално разстройство

Характерът и болестите на Хитлер: разкрити от ДНК-анализ? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Документалният филм на британския Канал 4, озаглавен „ДНК на Хитлер: същността на диктатора “ разкрива не само медицински факти за Хитлер 80 години след неговата смърт в края на Втората световна война . Направен е и опит да се обясни неговото поведение на базата на ДНК-анализа. Това обаче е доста спорно начинание от научна гледна точка.

Синдром на Калман: рядкото заболяване на диктатора

Секвенционирането на ДНК разкрива например, че Хитлер е страдал от редкия Синдром на Калман – генетично обусловено заболяване, водещо до по-ограничено производство на сексуални хормони. Последствията са липсващ или силно закъсняващ пубертет, по-ниско ниво на тестостерон, недоразвито обоняние, неспуснали се тестиси и по-висока вероятност от микропенис или други генитални аномалии.

Още през 1939 година британските войници посвещават на физическите недостатъци на Хитлер своя подигравателна песен, озаглавена „Хитлер има само един тестис“.

Заключенията от ДНК-анализа до голяма степен се покриват с информациите от здравното досие на Хитлер от затвора „Ландсберг“, където той е пратен след проваления опит за преврат от 1939 година. Тогава лекарят на затвора диагностицира неспуснат десен тестис.

Освен това личният лекар на Хитлер – Теодор Морел – поставя до 1944 година на диктатора редовно инжекции с тестостерон, което също би могло да подкрепи тезата за Синдрома на Калман.

Психическите рискове в ДНК на Хитлер

Освен това ДНК-анализът на Хитлер разкрива и свръхвисока вероятност за наличие на Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност, за аутистично поведение, шизофрения и склонност към антисоциално поведение.

Действително има надеждни източници и наблюдения на съвременници, свидетелстващи за психическо разстройство или „ментална нестабилност“ при Хитлер. В проучванията си, посветени на менталната нестабилност на исторически личности като Линкълн и Чърчил, иранско-американският психиатър Насър Гаеми определя Хитлер като единствения негативен пример.

Според Гаеми ДНК-разкритията са „научно обосновани“, той е убеден, че Хитлер е имал маниакално-депресивна болест (биполярно разстройство). „Маниакалните черти повишават креативността и енергичността, депресивните симптоми увеличават емпатията и реализма. Тези черти могат да бъдат използвани за всякаква политическа ориентация – тиранична, както е в случая с Хитлер, или демократична, както е при Чърчил“, обяснява психиатърът пред ДВ.

„Психическата нестабилност“ на Хитлер се влошава след 1937 година на базата на ежедневното инжектиране на амфетамини заради неговите депресии, посочва още Гаеми. Тази преценка се потвърждава и от исторически източници. Според Гаеми с това, че Хитлер вероятно е страдал от Синдрома на Калман, може да се обясни „защо той за разлика от повечето хора с маниакални черти очевидно не е имал силно либидо, при положение, че е проявявал много други маниакални признаци като словоохотливост, голяма физическа енергичност, ниска потребност от сън и прекомерно самочувствие “. Но това са индикации, а не доказателства.

Колко достоверни са изводите

Естествено подобни преценки и новите медицински разкрития могат да помогнат за по-доброто разбиране на психологията на Хитлер. Но характеризирането на индивидуалното поведение само чрез генетични анализи и използваните „полигенни рискови тестове“ (с които се оценява генетичният риск за определено заболяване) не е допустимо.

Проявата на психични разстройства винаги е резултат от сложно взаимодействие между генетика, околна среда, житейска история и индивидуален опит. Чрез генетичните тестове не могат да се диагностицират психически заболявания – за целта е необходима задълбочена оценка на базата на симптоми, разговори със съответното лице и неговото обкръжение.

„Скокът от биологията към поведението е огромен“, признава в документалния филм участвалият в него британски биолог Саймън Барън-Коен. Включилите се в продукцията генетици и психолози признават, че заключения само на базата на ДНК-анализи не са допустими.

Противно на слуховете: Хитлер не е бил евреин

Поне един много разпространен слух е опроверган от генетичния анализ – за еврейския произход на Хитлер. През 2022 година руският външен министър Сергей Лавров заяви, че дядото на Хитлер е бил евреин. Сега обаче ДНК-анализът разкрива ясни генетични доказателства за австрийско-германските корени на Хитлер.

Изследваният материал е от дивана на диктатора

Както се съобщава в документалния филм, проученият ДНК-материал е бил взет от изцапания с кръв диван, на който Хитлер се застрелва на 30 април 1945 година. По-късно полковник Розуел Розенгрен, офицер по връзките с печата при американската армия, взел парче от дамаската като зловещ сувенир от бункера на „фюрера“. Парчето сега е във военно-исторически музей в Гетисбърг, Пенсилвания. Историята изглежда достоверна: има много снимки на Хитлер и на дивана, както и как руски и американски войници режат парчета от дамаската.

Проблемът е другаде – според документалния филм истинността на ДНК-материала била сверена с проби на роднини на Хитлер. Но остава неизвестно кои са те.

Опасност от стигматизиране и омаловажаване

Участвалите във филма изследователи трябва да са били наясно, че е изключително проблематично аутизмът или Синдромът на дефицит на вниманието да се свързва с Хитлер като въплъщение на злото. „Има висок риск от стигматизиране, тъй като подобно свързване крие опасността хората с психически заболявания да бъдат асоциирани с масови убийци“, казва психологът Саймън Барън-Коен.

Освен това съществува опасност чрез патологизирането на Хитлер като болен неговото нехуманно поведение да бъде обяснено изцяло с генетични особености и да бъде омаловажено. Както споделя Гаеми, това е „постоянна грижа на някои учени и активисти в Германия “. Изказванията за здравословното състояние на Хитлер нямат „никакво влияние върху моралната отговорност за неговите престъпления“, изтъква Гаеми пред ДВ. Както от морална, така и от правна гледна точка Хитлер е отговорен за своите действия.

ДНК на Хитлер и митът за "арийската господстваща раса"

Каква ирония на съдбата! По законите на националсоциалистите самият Хитлер е можело да стане жертва на нацистката програма за евтаназия – като „генетично болен“ и „нежизнеспособен“. Според т.нар. „расова теория“ на нацистите, определящ фактор за човешката съдба е кръвта. „Способността за взимане на положителни или отрицателни решения е черта на характера, която се определя от кръвта“, пише Хитлер в книгата си „Моята борба“ .

Там се твърди също, че „чистотата на кръвта“ дава възможност на отделния индивид да взима „правилните“ решения и да укрепва единството на нацията, а замърсяването на кръвта чрез „расово смесване“ води до „нелогични действия“ и погубва цивилизациите.

Автор: Александър Фройнд


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    16 26 Отговор
    Хитлер беше прав като гледам днес маскалите!

    Коментиран от #58

    17:25 16.11.2025

  • 2 Дрът русофил

    11 12 Отговор
    Сега разбрах, защо в бг територията има толкова много де били - има расово смесване!

    17:27 16.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    9 24 Отговор
    Днес на Хитлер, завтра на Путин 👍

    17:27 16.11.2025

  • 4 пешо

    21 5 Отговор
    зеления пор го има същото

    17:28 16.11.2025

  • 5 С жълти книжки

    37 2 Отговор
    Британците отново доказват, че имат ментални проблеми и разнопосочни фантазии.

    17:29 16.11.2025

  • 6 отец Щирлиц

    26 2 Отговор
    На доиче зеле глупостите

    17:30 16.11.2025

  • 7 Хм...

    32 5 Отговор
    И от къде взехте днк на Хитлер?
    Щото след тубата с бензин каквото е останало от него е в хранилище в Москва, а руснаците никога и на никого не са позволявали достъп.
    Да ва у жалките миcиpkи продажни да ва!

    17:30 16.11.2025

  • 8 Флександър Аройд

    17 2 Отговор
    ".. Изследваният материал е от дивана на диктатора..."... добе 0п@рдян от него!

    17:30 16.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 На путин ДНК-то

    5 18 Отговор
    кога ще изследват?
    Това са полу човеци!

    17:34 16.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    10 15 Отговор
    Много хубава статия !!!
    Оказва се че Хитлер е бил прав ))

    Коментиран от #14

    17:34 16.11.2025

  • 12 оня

    19 1 Отговор
    Какъвто и да е бил Хитлер , сега едва ли има голямо значение . Минало свършено и позабравено ....

    Коментиран от #28

    17:37 16.11.2025

  • 13 Кит

    20 2 Отговор
    Пореден комичен опит да се окарикатури един от най-големите политици на 20 век.
    Британично-хазарианно ми е😂😂😂

    17:38 16.11.2025

  • 14 джудж ,

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Да не се окаже , че имате родствена връзка , че и ти винаги си мислиш , че си прав ?!

    Коментиран от #23

    17:38 16.11.2025

  • 15 Сам човек нищо не може да направи

    5 11 Отговор
    Следователно всичко опира до народа!
    Е, виждаме и маскалите що за народ са?

    17:39 16.11.2025

  • 16 665

    15 1 Отговор
    На Хитлер тялото не е намерено, тия какво са "изследвали" !

    Коментиран от #19, #30

    17:40 16.11.2025

  • 17 Пръчат

    4 15 Отговор
    Аз и преди тази статия бях абсолютно сигурен, че путин е прероденият xитлер! Всичко съвпада! Недоразвити и лабилни мъже избиват комплекси в политиката, и така нататък! Съвпаденията ще продължат и в последващата съдба на бункeрния!

    17:42 16.11.2025

  • 18 зелкарковците да бяха нацъкали за

    17 1 Отговор
    Характерът и болестите на
    българите
    дето избират едни и същи крадци

    17:44 16.11.2025

  • 19 Още един бг де бил

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "665":

    Първо прочети статията изцяло и тогава драскай!
    Попадаш изцяло в класацията на хитлер за генетика!

    Коментиран от #44

    17:44 16.11.2025

  • 20 Айде нема нужда

    14 1 Отговор
    Анализирайте крал Чарлс колко тесита има по днк

    17:47 16.11.2025

  • 21 Пат Бум

    6 14 Отговор
    Разликата между бункерния президент и фюрера е ,че фюрера е пребивавал по малко у бункера

    17:47 16.11.2025

  • 22 Трудът ще ви направи свободни!

    8 10 Отговор
    Българина е мързелив и завистлив! Някакво преплитане на гени!

    17:48 16.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    7 16 Отговор

    До коментар #14 от "джудж ,":

    Здорово, чувак 😁
    Хитлер е бил прав че 1941г е тръгнал да освобождава руснаците Рурик, Руалд, Руан, Руар, Карл от монголците Тимур, Джанибек и Чингиз !!! За огромно съжаление, Щатите не подкрепиха благите му намерения и в момента имаме това което имаме. За пръв път от 800 года насам монголите отново нападат Европа ))

    17:48 16.11.2025

  • 24 Сталин

    24 1 Отговор
    Пак 6 милиона лъжи ,Китай кремират 1200 тела на ден с модерни инсталации за кремиране.Това общо прави 438 000 на година .Това означава че ще им трябват 15 години да кремират 6 милиона души.Интересно как за 2 години през втората световна война са изгорени "6 милиона" евреи в един концлагер с допотопна технология

    Коментиран от #33

    17:48 16.11.2025

  • 25 гост

    16 1 Отговор
    Само като прочетете, че Хитлер бил вкаран в затвора ПРИ ОПИТА ЗА ПРЕВРАТ ПРАЗ 1939 / ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА/ ГОДИНА ............................. пълна измишльотина за някое евро! СПОМНЕТЕ СИ ДНЕВНИЦИТЕ НА ХИТЛЕР!!!!!!!!

    Коментиран от #57

    17:49 16.11.2025

  • 26 Сталин

    17 1 Отговор
    "Не виждам много бъдеще за американците в тяхната разложена страна ,те имат своите расови проблеми,проблемът със социалните неравенства . Чувствата ми срещу американизма са чувства на омраза и дълбоко отвращение ,всичко в поведението на американското общество разкрива,че неговата половина е юдеизирана и другата половина негроизирана.Как някой може да очаква такава държава да издържи?"

    Адолф Хитлер

    17:49 16.11.2025

  • 27 А скоро и

    13 4 Отговор
    „ДНК на Натаняху : същността на диктатора Хитлеряху “

    17:51 16.11.2025

  • 28 П.З.Венков

    19 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня":

    Няма значение ! Важното е стадото да бъде с заливано с небивалици нонстоп !

    17:52 16.11.2025

  • 29 Напротив!

    11 4 Отговор
    ДНК на Хитлер доказва че е бил евреин !

    17:52 16.11.2025

  • 30 Тео

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "665":

    Хитлер умира доживял дълбока старост в Аржентина.

    17:53 16.11.2025

  • 31 Гошо

    11 3 Отговор
    Американски или британски войници не са пускани в Берлин седмици след края на войната. Какво остава да режат диван. Цялата теория, че Хитлер се е застрелял и отровил на диван и е бил изгорен в двора е хипотеза. Намерени са четири тела на Хитлер, като две са посочени от самото Гестапо. Сталин единствен продължава търси Хитлер до смъртта си, американците и британците въобще не го търсят, а би трябвало да е обратното.

    Коментиран от #35

    17:55 16.11.2025

  • 32 Пръч с карабина

    9 9 Отговор
    Хитлер е имал личен лекар, и сме информирани за всички негови процедури върху първенеца, а защо не знаем нищо за путин? Толкова ли е страшно положението, та се мълчи?

    17:55 16.11.2025

  • 33 Евреите знаят, че

    13 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин":

    има много де били по света, които ще им повярват на лъжите!

    17:55 16.11.2025

  • 34 Типично за евреин

    9 6 Отговор
    „Хитлер има само един тестис“.... 23 % от мъжете евреи са с по 1 тестис

    17:55 16.11.2025

  • 35 Дори

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гошо":

    се наръгал с нож в гърба!

    17:56 16.11.2025

  • 36 бъъжи,лъжи, лъжи

    14 2 Отговор
    Това са пълни лъжи. Защо не проверявате някои елементарни неща?. Пише,че Хитлер бил затворник в затвора Ландсберг през 1939г., когато по това време той е бил канцлер?!?!?! Пълни глупости, лъжи и пропаганда.

    Коментиран от #54

    17:57 16.11.2025

  • 37 И Натаняху

    9 3 Отговор
    има само един тестис !

    Коментиран от #41

    17:57 16.11.2025

  • 38 Трябва

    7 8 Отговор
    да се сравни с ДНК на Путин!

    17:57 16.11.2025

  • 39 1952

    6 2 Отговор
    в Бразилия са направени няколко клонинга на Хитлер!

    Коментиран от #61

    18:01 16.11.2025

  • 40 АЛОООУ

    5 2 Отговор
    Бащицата Ади си е номер 1 ...

    18:02 16.11.2025

  • 41 Имаше! ...!

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "И Натаняху":

    От година няма нито един. От как му оперираха простатата

    18:03 16.11.2025

  • 42 като 2 капки

    1 2 Отговор
    Дани де Вито и Путин!

    18:05 16.11.2025

  • 43 Путин

    1 3 Отговор
    с мустак...

    18:07 16.11.2025

  • 44 Баце,

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Още един бг де бил":

    Диван, а? Човече, толкова наивен как си оцелял? От лаборатория си нали? Щото все си мисля, че обратния дарвинизъм би трябвало да си има граници.

    18:07 16.11.2025

  • 45 Шаран БГ

    2 1 Отговор
    Искате да запазите човешката си същност и идентичност ?
    Колкото по-далеч от ДВ – по-здравословно !! Не е нужно да се чете въобще и изобщо !!

    Коментиран от #60

    18:07 16.11.2025

  • 46 Не е бил

    2 1 Отговор
    Хитлер не е бил евреин.НЕ Е.

    18:08 16.11.2025

  • 47 Така като чета

    4 2 Отговор
    Хитлер трябва да е бил патрон на ЛГБТ движението, безполов, наркоман, лабави нерви, обединява европа, не обича руснаци

    18:09 16.11.2025

  • 48 Обичал е

    2 0 Отговор
    бункери и ракети....

    18:10 16.11.2025

  • 49 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    Ако намерят памперса на хаяско, какво ли ще открият.

    Коментиран от #63

    18:13 16.11.2025

  • 50 Бандера

    1 7 Отговор
    Хитлер е основал Украйна!

    18:13 16.11.2025

  • 51 Ционизма също твърди че

    6 1 Отговор
    „чистотата на кръвта“ дава възможност на отделния индивид да взима „правилните“ решения и да укрепва единството на нацията, а замърсяването на кръвта чрез „расово смесване“ води до „нелогични действия“ и погубва цивилизациите..... Едно към едно ! Ционизма е еманацията на нацизма и е престъпна расистка и античовешка идеология

    18:14 16.11.2025

  • 52 Да бе!

    2 2 Отговор
    За сведение на ония, които искат да зная истината за Фюрера : Адолф Шикългрубер е починал от собствената си смърт през 1986 година на 97 годишна възраст в Барилоче/ Аржентина. Всичко останало по този въпрос са измислици...

    18:15 16.11.2025

  • 53 Кучето Мая

    1 1 Отговор
    Хитлер е имал едно куче, никога не е посягал на гръбначни кучета!

    18:15 16.11.2025

  • 54 Да, райхканцлер е

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "бъъжи,лъжи, лъжи":

    от 1933 и райхпрезидент, но от 1934 до смърта му през 1945 е бил фюрер и едноличен ръководител на третия германски райх, който е трябвало да просъществува поне 1000 години, но за щастие е просъществувал само 12 благодарение на глупостта му да воюва срещу целия свят...

    18:20 16.11.2025

  • 55 Чфута Хитлер

    4 4 Отговор
    е като чфута Хитлеряху в Израел

    18:22 16.11.2025

  • 56 Дудов

    2 5 Отговор
    Колко много си приличат Хитлер и Зеленски

    18:22 16.11.2025

  • 57 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Пообъркали са се малко. Поне с десетина години.

    18:25 16.11.2025

  • 58 Васил

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Това е голямата ирония. Братушките дадоха 20 милиона жертви срущу Хитлер с едното мь.о. А сега ги управлява същия едномьд фашист Путлер

    Коментиран от #59

    18:25 16.11.2025

  • 59 Васке

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Васил":

    Ма те фашистите са на запад ма

    18:30 16.11.2025

  • 60 несигурен метод на изследване

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Шаран БГ":

    Това не е ДВ.Това е английски материал. Измишльотини.Сами признават, че този метод на изследване не е изобщо сигурен.ИЗОБЩО.

    18:30 16.11.2025

  • 61 Пръч с карабина

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "1952":

    Разбраф! Значи 1952 е рожденната година на путинчетата!

    18:32 16.11.2025

  • 62 Рюте

    2 0 Отговор
    Тя и на Макрон жената е била с едно, но после са и го махнали. Някаква фашистка норма, от нея са взели деенка

    18:32 16.11.2025

  • 63 Ъхъ!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Аз съм веган":

    Какво ще открият ли? Ами, че си му излапал съдържанието. . .

    18:33 16.11.2025

  • 64 Путин

    1 1 Отговор
    С едно мaдо и бомба постигаш повече, отколкото само с две мaда! Принцип!

    Коментиран от #68

    18:35 16.11.2025

  • 65 то хубаво

    0 0 Отговор
    Ама ДНК анализ на кого са направили?
    На незнайно чии тленни останки.
    Сталин навремето е казал че фюрерът не е намерен, т.е. тялото му....

    Коментиран от #67

    18:37 16.11.2025

  • 66 Пръчев

    1 0 Отговор
    На Хитлер едната кайсия трябва да е била колкото тиква сакъска, щом е заровил 25 мил. руснаци!

    18:42 16.11.2025

  • 67 Гитлер

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "то хубаво":

    Абе никакъв ДНК анализ не е правен. Пускат празна статия, такива има много през годините, съдържанието е едно и също. Хитлер има сестра и племенница т.е. те нямат ДНК на негов пряк наследник. Не е изяснено дали са с общ баща със сестра му.

    18:44 16.11.2025

  • 68 Бахур

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Путин":

    Трай там с орешниците .
    Ходиш в куфарче ,че твойто ДНК ще взриви медицината .

    18:45 16.11.2025

  • 69 Дойче зеле

    0 0 Отговор
    Генетика евреин ? Каква е генетиката на християните или на мюсюлманите ?

    18:47 16.11.2025

  • 70 Пръч

    1 0 Отговор
    При Хитлер германците са живели добре и затова са го подкрепяли! А путин го подкрепят от страх, и от няма и къде!

    18:50 16.11.2025

