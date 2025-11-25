Новини
Огнян Минчев: Националните граници често бяха прокарвани от бившите колонизатори по принципа "Разделяй и владей"

Огнян Минчев: Националните граници често бяха прокарвани от бившите колонизатори по принципа "Разделяй и владей"

25 Ноември, 2025 13:01

В епохата на глобализацията националното строителство не бе особено значим приоритет на международните елити

Огнян Минчев: Националните граници често бяха прокарвани от бившите колонизатори по принципа "Разделяй и владей" - 1
Снимка: БГНЕС
Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След деколонизацията изграждането на национални държави от бившите колонии бе приоритет както на международния либерален истеблишмънт, така и на комунистическите елити в Москва и Пекин, а усилията в тази посока бяха разчертани до голяма степен от политическата теория на модернизацията. И теоретици, и политици бяха наясно, че успехът на постколониалните общества е в пряка зависимост от потенциала им да изградят относително стабилни национални държави, способни да инициират развитие на модерни нации. Това бе - и си остава - изключително трудна задача. Националните граници често бяха прокарвани от бившите колонизатори по принципа "Разделяй и владей", вместо от стремежа за постигане на максимален интеграционен потенциал. Нигерия е добър пример - това е огромна страна, в която са включени три основни племенни групи с трудни взаимоотношения помежду си и дълбоки разделения между преимуществено християнския юг и мюсюлманския север.

Това коментира във "Фейсбук" Огнян Минчев

В епохата на глобализацията националното строителство не бе особено значим приоритет на международните елити.

Неолибералният глобализъм акцентираше върху всеобщност на пазара, а не върху подкрепа за ефективна национална държавност. Лявото крило на глобалистката идеология - "мултикултурализмът" - почти обяви война на национализма и на неговия институционален носител - националната държава. Целта бе създаване на нова - глобална общност от хора, обединени от "братство на културите и различията". Комбинираната арогантност на пазарните елити и мултикултурните активисти доведе до отслабване на националната държавност навсякъде по света (всяка държава загуби съществена част от икономическия и културния си суверенитет), но най-сериозни последици този процес имаше спрямо най-слабите държавни структури - в Третия свят и в посткомунистическите страни. През 90-те години в Африка рухнаха Либерия, Сиера Леоне, започна хаотичната гражданска война в ДР Конго, а Руанда бе поразена от геноцида с 800 000 хиляди жертви от племето тутси. В края на 90-те години Грузия заприлича на най-безутешните ъгълчета на Африка. В Украйна по същото време управляваха шепа всемогъщи олигарси, "приватизирали" крехките - току що създадени национални институции.

Нигерия е много богата страна ( тя притежава огромни нефтени залежи и други минерални ресурси), което – освен всичко друго – е източник на огромна корупция по върховете на властта, структурирана по примера на американския тип „силен президент”.

Огромна, слаба държава, която „купува” пребиваването на едни или други лидери на върха с балансиращи усилия между основните кланове на хаотичния обществен трайбализъм.

Радикалните ислямисти от Боко Харам, както и по-малки радикални групировки на локална основа са част от този модел на слаба държава и кланово-племенно съперничество, Християнското население в нигерийския север е основния потърпевш от този обществен и политически хаос, който централното правителство не може – а по всяка вероятност и не иска да овладее. Нигерия е страна от Третия свят, но геноцида срещу християните е добра илюстрация на един глобален процес, в който радикалния ислямизъм си проправя път сред толерантни общности и слаби институции като налага собствената си диктатура с реки от кръв и произвол. През последните две десетилетия тихо угаснаха голяматата част от християнските общности в Близкия изток, съществуващи още от апостолските времена – унищожи ги ислямисткия геноцид на Ал Кайда и Ислямска държава. Днес на много места в Африка се случва същото.

Доналд Тръмп реагира с твърди думи на геноцида над християните в Нигерия, но както мотивацията му, така и евентуалните му политически намерения да се намеси остават твърде неясни.

За Европа способността да въздейства върху подобни процеси на масово насилие е от ключово значение за нейното собствено оцеляване и развитие. Ако условията на живот в големи зони на Африка станат непоносими едно от най-вероятните следствия е генериране на големи миграционни вълни на север през Средиземно море. Време е старата теория за модернизацията и създаването на ефективна държавност да бъде изтупана от праха, натрупал се по време на „мултикултурализма” и глобалното отрицание на националната идентичност и да бъде приложена като инструмент за институционално изграждане и устойчива ефективност.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така направиха

    1 0 Отговор
    Колонизаторите в Сърбия.Преначертаха границите и създадоха още една ислямска държава Косово

    Коментиран от #3

    13:31 25.11.2025

  • 2 Пряк пример

    1 0 Отговор
    България е била подлагана на предначертания на границите на българското пространство на балканите често от Русия, Англия и Франция. Най-скаоаните империи в света. Затова народите и държавите трябва да се обединят срещу наглостта и злокобието на империи, без значение Сащ или Русия, или Китай. Европа на държавносттаз традициите и културата на народите. Комунизъм = либерализъм. 2 фашистки глобалисткинидеологии които не признават границите, културата и традициите на различните народи.

    13:42 25.11.2025

  • 3 Фашистче

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Така направиха":

    Югославия, този съветски катун изграден с помощта на Русия и Франция, отдавна трябваше да бъде разграден. Нищо не е преначертавано в Сърбия от Америка. Беше поправено точно предишното преначертаване, или по-точно завладяване. Турция и Сърбия все още държат български земи. Македония си е чисто българска.

    13:46 25.11.2025

  • 4 Георги Илиев Митев

    1 0 Отговор
    Даскале, даскале....

    13:53 25.11.2025

  • 5 Факт

    1 0 Отговор
    Това е учеше по история преди 50 години

    Коментиран от #8

    13:55 25.11.2025

  • 6 “Разделяй и Владей” !

    2 0 Отговор
    Жертва на тази политика е българската държава. Със Санстефанския мирен договор от 1878 година, рашките не успяха са направят България “Задунайка”, но след катастрофическия за тях Берлински договор, убедиха българите, че са дошли да ги дарят със “Санстефанска” държава. И се юрнаха нашите юнаци балкански да стават “Санстефански”; водиха пет войни, от които три завършиха с гръмки национални катастрофи и повече от половин милион убити и осакатени мъже. И вот тебе , днешната изкорубена държава, в която разни изкуфели патриотари все още фъфлят за Македония и Беломорието, подклаждайки омразата и реваншистките стремежи на съседите си.

    14:56 25.11.2025

  • 7 Перо

    1 0 Отговор
    Вчера на Плиска при тарамбуките сгъна два дюнера за пет минути сигурно тласка по една кофа хайвер на сранье

    15:05 25.11.2025

  • 8 Личи си

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Личи си ,че е бил даскал по научен комунизъм. И марксизмът , и либерализмът отричат националните държави. То и затова и Украйна , и Югославия,и Нигерия, и Сирия, и Ирак са карашък от етноси.

    17:14 25.11.2025