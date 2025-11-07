Защо Доналд Тръмп заговори за военна намеса в Нигерия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През последната година ситуацията в Нигерия постепенно си проправи път в дневния ред на американските десни медии. Темата се разпространи дори в относително либерални пространства, а в последните седмици се превърна и в официална правителствена политика, пише американското издание "Форин Полиси", след като на 31 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп инструктира кабинета си, ако е необходимо, да направи планове за военна намеса в страната.

Причината, изтъкната от Тръмп, бе "невъзможността на нигерийското правителство да защити християнското население" в страната от атаките на бандити, терористи и други структури, които заплашват сигурността му.

Каква е ситуацията

Нигерия е най-голямата демократична страна Африка. Тя е мултиетническа и мултирелигиозна, като северната част е населена предимно с мюсюлмани, а южната - предимно с християни. Но разделението не е черно-бяло. Средният пояс, често характеризиран като част от севера, има редица жители, които не са мюсюлмани, а на юг християни и мюсюлмани живеят рамо до рамо. В голямата си част различните религиозни общности съжителстват мирно, но страната се бори с войнстващата мюсюлманска бунтовническа групировка "Боко Харам" повече от десетилетие. "Боко Харам" действа в Чад, Нигер, Камерун и Мали от около 2002 г., но е извършила и редица бунтовнически атаки в Северна Нигерия. Съществуват напрежения между мюсюлмани и християни и на други места в Нигерия, но тези проблеми се обясняват по-скоро с обичайните политически разделения, които измъчват страната след обявяването на независимостта ѝ, отбелязва изданието.

Наличието на петрол в делтата на Нигер, който формира по-голямата част от приходите от износ на Нигерия, също е фактор за много от тези проблеми. Друг двигател е гладът и политическата корупция, които са отличителен белег на голяма част от обществения живот в Нигерия.

Как проблемите в Нигерия се озоваха на бюрото на Тръмп

Интересът на Белия дом към тази тема не дойде от нищото. В продължение на месеци активисти и политици във Вашингтон твърдят, че ислямистки бойци систематично атакуват християни в Нигерия, макар че твърденията им не почиват на данни, които могат да бъдат лесно потвърдени, пише Би Би Си.

Още през септември популярният телевизионен водещ и комик Бил Мар каза в своето предаване, че случващото се в Нигерия е "геноцид", твърдейки, че "Боко Харам" са "убили над 100 000 души от 2009 г. насам и са изгорили 18 000 църкви". Подобни цифри набират популярност и в социалните мрежи.

Един от лидерите на републиканците в Сената на САЩ Тед Круз поде кампания по темата. На 7 октомври той написа в "Екс", че "от 2009 г. насам над 50 000 християни в Нигерия са били избити, а над 18 000 църкви и 2000 християнски училища са били разрушени". Круз обвини нигерийските власти , че "игнорират и дори улесняват масовото убийство на християни от ислямистки джихадисти".

В своето послание от 31 октомври президентът Тръмп, повтаряйки тези думи, определи Нигерия като "опозорена страна", заявявайки, че правителството "продължава да позволява убийствата на християни“.

Правителството в Абуджа отхвърли тези твърдения, описвайки ги като "грубо изопачаване на реалността".

Що се отнася до източника на данните, в подкаст през септември Круз директно се позова на доклад от 2023 г. на Международното дружество за граждански свободи и върховенство на закона (InterSociety) - неправителствена организация, която наблюдава и проследява нарушенията на човешките права в Нигерия.

InterSociety обаче не споделя подробен списък с източници, което затруднява проверката на общия брой смъртни случаи, които съобщава, отбелязва Би Би Си. Организацията се позовава на списък със 70 медийни репортажа като част от източниците на своите констатации относно нападенията срещу християни през 2025 г. Но в около половината от оригиналните новинарски репортажи не се споменава религиозната идентичност на жертвите, уточнява британската обществена телевизия.

Плановете на Пентагона

В публикация от 5 ноември американският вестник "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на свои източници, съобщи, че американската армия изготвя планове за Нигерия.

В статията се уточнява, че към момента не се обмисля сериозно кампания от типа на тези в Ирак или Афганистан. Все пак има някои стъпки, които американските военни плановици биха могли да предприемат, но те биха имали ограничено въздействие върху бунтовническите бойци в Нигерия, отбелязва вестникът.

Според официални лица, цитирани от "Ню Йорк Таймс", Военновъздушните сили на САЩ биха могли да извършат въздушни удари по малкото известни комплекси в Северна Нигерия, обитавани от бойни групировки. Американски дронове биха могли да атакуват ревозни средства и дори конвои. Американските сили биха могли да обединят усилия с нигерийски войници, за да извършват нападения в села и да изкоренят бунтовниците, които са се установили в селските райони в северната част на страната.

Всички тези сценарии са били част от вариантите, които служители на Африканското командване на Съединените щати са изготвили тази седмица, за да ги представят на Обединения щаб в Пентагона.

Но всяка голяма военна операция на Съединените щати вероятно ще се провали, заявиха настоящи и бивши военни служители пред изданието.

"Това би било фиаско", каза генерал-майор Пол Итън, пенсиониран ветеран от войната в Ирак. "Американската общественост не проявява особен интерес към повтаряне на военните кампании от типа на тези в Ирак или Афганистан в Нигерия", отбеляза той.

Всеки потенциален опит на Тръмп да насочи военните към атаки срещу нигерийските бунтовници чрез предпочитания от него метод - въздушни удари, вероятно би предизвикал шок и страхопочитание, но не много повече, заявиха военни представители. Генерал Пол Итън сравни подобни усилия с "удряне на възглавница".

Реакциите в Нигерия

На 4 ноември министърът на външните работи на Нигерия Юсуф Тугар, цитиран от Франс прес, каза, че Конституцията на страната не толерира преследването на религиозна основа.

"Ние се ръководим от това, което нашата Конституция казва по въпроса за религиозните свободи и тя постановява, че никакво религиозно преследване не може да бъде подкрепено по никакъв начин от федералните, регионалните или местните власти – това е невъзможно", заяви Тугар по време на свое посещение в Германия.

В същото време Новинарската агенция на Нигерия (НАН) съобщи за среща на президента на Бола Тинубу с католическия архиепископ на епархията в Абуджа Игнатий Кайгама. Тинубу и Кайгама са разговаряли при закрити врата. Макар подробности от срещата да не бяха оповестени, се смята, че дискусиите са били фокусирани върху укрепване на междурелигиозната хармония, отбелязва агенцията.

Традиционният управник на Лагос Рилван Акиолу разкритикува категорично американския президент заради твърденията му. Акиолу определи коментарите на Тръмп като некоректни и пораждащи ненужно напрежение, като заяви, че те могат да представят погрешно реалностите в Нигерия и да обрисуват страната по неправилен начин.

Във вътрешнополитически план настроението бе напрегнато и преди заплахите на Доналд Тръмп. Преди около седмица нигерийският президент уволни и смени всички началници на армията по подозрение за неуспешен опит за преврат, което изненада страната. В Нигерия не е имало преврат от края на военното управление през 1999 г., припомня "Форин полиси". Пред самото правителство на Нигерия има много работа, за да си възвърне доверието на своите граждани. Отчуждението, което толкова много групи изпитват в резултат на години на пренебрегване, корупция и понякога откровена виктимизация, е реално и дълбоко. Допускането на тлеещо насилие може да доведе само до по-голяма фрагментация, обобщава изданието.