Шкварек: Градовете в Западна Европа са превзети от мигранти и мюсюлмани, няма атмосфера на спокойствие и сигурност

4 Септември, 2025 10:02 1 124 23

  • кристиян шкварек-
  • мигранти-
  • бежанци-
  • насилие-
  • изнасилвания

Стига европеецът да си намери разсъдъка и прекрати инвазията, която му бива наложена

Шкварек: Градовете в Западна Европа са превзети от мигранти и мюсюлмани, няма атмосфера на спокойствие и сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Усещаш нещо много странно, докато ходиш по улицата в Полша. От няколко дена съм тук, идвам всяка година по това време, и този път се зачудих какво не ми е наред в атмосферата.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Било то във Варшава или Краков - ходиш по центъра на голям град, през градинки, алеи, шопинг улици, дори късно вечер по брега на задължителната за всеки голям град в Европа река, и нещо...не е наред. Не е като в другите големи, европейски държави, с които съм свикнал. Макар баща ми да е от Полша, през последната 15 години прекарах значително повече време в Западна Европа - следвах в Англия и Белгия, с жена ми ходим по концерти и рок фестивали по няколко пъти в годината, свикнал съм вече повече на града във Франция или Холандия, отколкото Полша. И точно това ме кара да усещам, че нещо не е наред тук: напълно сами, късно вечер ходят майки с колички, момичета, дори деца. По тревата са налягали само нормални хора, предимно двойки. Уж е голям, европейски град в богата държава, която по всеки критерий вече е "от Първия Свят", а атмосферата е като на Народен или Докторската. Демек...спокойна, сигурна, нормална.

Това не е нормално. Не и за Европа. Последно бях в Барселона, където нямаше останала градинка без катун в нея, наркомани в храстите и африканци, изпънали си хамаци между дърветата. Само преди дни в Париж, точно в парка пред Айфеловата кула мигрант изнасили поредното момиче. Украинка, впрочем, избягала от войната уж "на сигурно място". Холандия в момента се тресе от наскорошното убийство на друго момиче от мигрант. В Англия е същото. Улиците и особено парковете на градовете в Западна Европа са отвратителни, превзети от мигранти и местно производство мюсюлмани места, на които подобна атмосфера на спокойствие и сигурност е абсолютно невъзможна.

И тъкмо това те кара да се чувстваш странно на места като Полша. Места, които ти показват как е било и във Франция, Германия, Холандия, Испания преди решението за цивилизационно самоубийство. И как можеше да бъде и днес. А тъй като все още съм оптимист - как би могло и отново да бъде: без наръгванията, изнасилванията, страха. Стига европеецът да си намери разсъдъка и прекрати инвазията, която му бива наложена.

Пък за нас в България и още по-конкретно в София, където стандартът също вече става привлекателен за хората на "Глобалния Юг", остава единствено въпросът: чие бъдеще предпочитаме? Това на Барселона и Малмьо, или на Краков и Прага?


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шкваротрепети

    4 11 Отговор
    "Всичкото Мара втасала и китка зад ухо турила." Там и камъни да валят важно е насам да не идват.

    Коментиран от #17

    10:04 04.09.2025

  • 2 Пич

    17 2 Отговор
    Виждам в Европа градове в пламъци , улици опръскани в кръв , и цена на човешкият живот няколко филии хляб !!! Пророк ли съм ?! Нц...... нищо не ми се привижда , просто съм го пресметнал !!!

    10:07 04.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    Кварталът между Халите и Лъвов мост му викаме Малката Абисиния

    10:07 04.09.2025

  • 4 Швакрек

    4 17 Отговор
    Та го вземат в Дисни за някой анимационен филм. Дизайнерите им няма да има нужда се мъчат да създават анимационни герои. Ще си имат напълно готов образ и име. Кой плашиш бе корумпирано лано? В България си имаме пеещи джамии! Но си живеем добре заедно. Вие сте проблема, корумпираните негодници!

    Коментиран от #9

    10:08 04.09.2025

  • 5 Опасен Чар

    5 0 Отговор
    И НЯМА МИЛИЦИЯ, НЯМА ПОЛИЦИЯ ,ГРАДЪТ СПИ-КАКВО ИМАТЕ В ПРЕДВИД-----СИГУРНОСТ СПОКОИСТВИЕ

    10:11 04.09.2025

  • 6 Перо

    17 0 Отговор
    Градовете в Западна Европа първо бяха превзети от джендърията, а мигрантите дойдоха, в следствие на тяхната политика и идеология, като подизпълнители на печатарите на зелено!

    10:11 04.09.2025

  • 7 Комсомолската секретарка Меркел

    8 1 Отговор
    Тя ги докара и хариза на путин 7 трилиона евро за газ!
    Той ги похарчи за ракети!

    10:14 04.09.2025

  • 8 Илон Мъск "чиста математика":

    12 2 Отговор
    Илон Мъск "чиста математика": - през следващите 100 години Европа ще падне. Ние не сме изправени пред проблема с пренаселеността, а точно обратното. За да се възпроизведе цивилизацията, плодовитостта трябва да се поддържа на 2.11 деца на жена. В историята няма примери, при които не би било възможно да се избегне изчезването на хората при плодовитост 1.9. А при плодовитост 1.3 това е дори математически невъзможно. Каква е сегашната ситуация в Европа? Франция-1.8, Англия – 1.6, Гърция – 1.3 и това е краят. Германия-1.3, също краят. Италия-1.2, капак. Накрая Испания-1.1. Добре, сега нека сравним. Каква е плодовитостта на мюсюлманите във Франция? Ще ви кажа - 8.1. В големите френски градове 45% от тийнейджърите под 20 години растат в мюсюлмански домакинства. При тези темпове след 40 години Франция ще се превърне в Ислямска държава. Промените, които сега нарастват, според мен вече са необратими и резултатът от всичко това е предопределен.

    10:17 04.09.2025

  • 9 Чичо Гошо

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Швакрек":

    Къде си живееш добре с пеещи джамии,бре?!
    Те нашите мюсюлмани не изтрайват на децибелите им,какво остава за християните....

    10:19 04.09.2025

  • 10 Да са им честити

    4 1 Отговор
    Да си ги отглеждат със здраве и да им се радват

    10:21 04.09.2025

  • 11 Хах,

    2 10 Отговор
    Шкварек се страхува от демокрацията, иска си орбан.

    10:25 04.09.2025

  • 12 Когато идеш някъде !

    7 0 Отговор
    Когато идеш някъде !

    И Видиш някакъв Циганин !

    Който не си е на мястото !

    Очевидно !

    Нещо не е Наред !

    10:26 04.09.2025

  • 13 Кит

    13 1 Отговор
    Абсолютно съгласен с тезата на Шкварек, девизът "Полша на поляците" не е празен лозунг в Полша, страната е чиста, подредена, просперираща, мигрантите, доколкото ги има, спазват правилата.
    Има и неудобства за чужденците в това - надписите по стоките в магазините са само на полски, английският е екзотика, за други езици няма какво да говорим, отнася се дори и до немския, който половин Полша говори прилично.
    Но, като цяло, в момента Полша е най-подредената страна в Европа в която се живее спокойно и със сигурност в утрешния ден. Браво на поляците!

    Коментиран от #15

    10:28 04.09.2025

  • 14 Грозев е еничарин

    1 10 Отговор
    Шквара,стой си в родната си Полша,не стой тук да лапаш парички от ръката на Баце,имаме си достатъчно пр едатели и без теб!Аман от пишман ана ллизатори !

    10:32 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Турист

    7 1 Отговор
    Сега съм в Словения и е супер! Няма ги цветните въобще!:)

    10:35 04.09.2025

  • 17 до плямпало: важно е насам да не идват

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шкваротрепети":

    те вече са тук и се увеличават в софия
    щото заптиета ги гонят като зайци и регистрират
    от запада ни ги връщат тез навлеци

    10:37 04.09.2025

  • 18 Оракула от Делфи

    3 3 Отговор
    Шкварек ,спокойно сега, като изградим завода за барут, всичко ше стане "мед и масло",
    и ти и семейството ти ,спокойно ще може с държавни пари , на българския данъкоплатец
    да се рзхождате на спокойствие ,не само в Полша , и да правите заводи за барут ...в цял свят!!!
    Има само "един гаден проблем " , войната в Украйна трябва да продължи, колкото се може... по -дълго!!!
    В противен случай, България ще "изяде спарчето" а Германия ще стане с един завод по- богата!
    За твоя информация Шкварек , Тръмп иска Нобелова награда за мир, и то колкото се може по -бързо ???

    10:40 04.09.2025

  • 19 един да каже истината най-после

    6 1 Отговор
    ще разберете защо баба ванга говореше че европа ще се мюсюлманизира…това го виждам от десет години насам вече не ходя по европа от няколко години кой знай колко зле е станало вече

    10:43 04.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Аоо

    2 0 Отговор
    А какво ще каже за ци га ни те в България. Или той не идва тук и ако идва се разхожда само по вип ресторанти

    10:52 04.09.2025

  • 22 платените сложени некадърници

    1 0 Отговор
    от краварите това провят да напълнят източна европа с чалми дано почнат от техните дъщери и жени

    10:53 04.09.2025

  • 23 Меркелчетата действат!

    1 0 Отговор
    Меркел в затвора ли е? Напълни Европа с радикални ислямисти!

    11:03 04.09.2025