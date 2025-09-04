Шкварек: Градовете в Западна Европа са превзети от мигранти и мюсюлмани, няма атмосфера на спокойствие и сигурност

Усещаш нещо много странно, докато ходиш по улицата в Полша. От няколко дена съм тук, идвам всяка година по това време, и този път се зачудих какво не ми е наред в атмосферата.
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
Било то във Варшава или Краков - ходиш по центъра на голям град, през градинки, алеи, шопинг улици, дори късно вечер по брега на задължителната за всеки голям град в Европа река, и нещо...не е наред. Не е като в другите големи, европейски държави, с които съм свикнал. Макар баща ми да е от Полша, през последната 15 години прекарах значително повече време в Западна Европа - следвах в Англия и Белгия, с жена ми ходим по концерти и рок фестивали по няколко пъти в годината, свикнал съм вече повече на града във Франция или Холандия, отколкото Полша. И точно това ме кара да усещам, че нещо не е наред тук: напълно сами, късно вечер ходят майки с колички, момичета, дори деца. По тревата са налягали само нормални хора, предимно двойки. Уж е голям, европейски град в богата държава, която по всеки критерий вече е "от Първия Свят", а атмосферата е като на Народен или Докторската. Демек...спокойна, сигурна, нормална.
Това не е нормално. Не и за Европа. Последно бях в Барселона, където нямаше останала градинка без катун в нея, наркомани в храстите и африканци, изпънали си хамаци между дърветата. Само преди дни в Париж, точно в парка пред Айфеловата кула мигрант изнасили поредното момиче. Украинка, впрочем, избягала от войната уж "на сигурно място". Холандия в момента се тресе от наскорошното убийство на друго момиче от мигрант. В Англия е същото. Улиците и особено парковете на градовете в Западна Европа са отвратителни, превзети от мигранти и местно производство мюсюлмани места, на които подобна атмосфера на спокойствие и сигурност е абсолютно невъзможна.
И тъкмо това те кара да се чувстваш странно на места като Полша. Места, които ти показват как е било и във Франция, Германия, Холандия, Испания преди решението за цивилизационно самоубийство. И как можеше да бъде и днес. А тъй като все още съм оптимист - как би могло и отново да бъде: без наръгванията, изнасилванията, страха. Стига европеецът да си намери разсъдъка и прекрати инвазията, която му бива наложена.
Пък за нас в България и още по-конкретно в София, където стандартът също вече става привлекателен за хората на "Глобалния Юг", остава единствено въпросът: чие бъдеще предпочитаме? Това на Барселона и Малмьо, или на Краков и Прага?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шкваротрепети
Коментиран от #17
10:04 04.09.2025
2 Пич
10:07 04.09.2025
3 Последния Софиянец
10:07 04.09.2025
4 Швакрек
Коментиран от #9
10:08 04.09.2025
5 Опасен Чар
10:11 04.09.2025
6 Перо
10:11 04.09.2025
7 Комсомолската секретарка Меркел
Той ги похарчи за ракети!
10:14 04.09.2025
8 Илон Мъск "чиста математика":
10:17 04.09.2025
9 Чичо Гошо
До коментар #4 от "Швакрек":Къде си живееш добре с пеещи джамии,бре?!
Те нашите мюсюлмани не изтрайват на децибелите им,какво остава за християните....
10:19 04.09.2025
10 Да са им честити
10:21 04.09.2025
11 Хах,
10:25 04.09.2025
12 Когато идеш някъде !
И Видиш някакъв Циганин !
Който не си е на мястото !
Очевидно !
Нещо не е Наред !
10:26 04.09.2025
13 Кит
Има и неудобства за чужденците в това - надписите по стоките в магазините са само на полски, английският е екзотика, за други езици няма какво да говорим, отнася се дори и до немския, който половин Полша говори прилично.
Но, като цяло, в момента Полша е най-подредената страна в Европа в която се живее спокойно и със сигурност в утрешния ден. Браво на поляците!
Коментиран от #15
10:28 04.09.2025
14 Грозев е еничарин
10:32 04.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Турист
10:35 04.09.2025
17 до плямпало: важно е насам да не идват
До коментар #1 от "Шкваротрепети":те вече са тук и се увеличават в софия
щото заптиета ги гонят като зайци и регистрират
от запада ни ги връщат тез навлеци
10:37 04.09.2025
18 Оракула от Делфи
и ти и семейството ти ,спокойно ще може с държавни пари , на българския данъкоплатец
да се рзхождате на спокойствие ,не само в Полша , и да правите заводи за барут ...в цял свят!!!
Има само "един гаден проблем " , войната в Украйна трябва да продължи, колкото се може... по -дълго!!!
В противен случай, България ще "изяде спарчето" а Германия ще стане с един завод по- богата!
За твоя информация Шкварек , Тръмп иска Нобелова награда за мир, и то колкото се може по -бързо ???
10:40 04.09.2025
19 един да каже истината най-после
10:43 04.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Аоо
10:52 04.09.2025
22 платените сложени некадърници
10:53 04.09.2025
23 Меркелчетата действат!
11:03 04.09.2025