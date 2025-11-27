Новини
Скандално: Чии са всъщност 28-те точки за мир на Тръмп
  Тема: Украйна

Скандално: Чии са всъщност 28-те точки за мир на Тръмп

27 Ноември, 2025 06:01

Дали 28-те точки за мир в Украйна, представени от Доналд Тръмп през миналата седмица, наистина са американски или са писани в Кремъл?

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Евгений Дайнов:

От самото начало имаше съмнения, че „28-те точки“ на „мирния план на Тръмп“ са всъщност писани в Кремъл и изпратени на Белия дом с инструкция той да ги лансира като свои. Това беше така и преди изтичането на записи на разговорите на приятеля на Тръмп Уиткоф с руски агенти.

Още новини от Украйна

В тази връзка агенция Ройтерс написа, че „според три източника, запознати с темата, планът от 28 точки е базиран на документ, изготвен от Русия и представен на администрацията на Тръмп през октомври. Руснаците са споделили документа с висши американски служители в средата на октомври след среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон“, посочват още източниците на Ройтерс.

Огромен скандал

И не, не е работата в това, че текстът прилича на преведен с Гугъл преводач, запазил руски синтаксис и словоред. Руснаците ползват странен, но лесно разпознаваем „руски“ английски; и документът беше обнародван на този именно език.

А това означава, че по всяка вероятност е писан в Кремъл от руснаци, преведен е в Кремъл от руснаци, за да бъде представен като американски. Това е титаничен скандал. Американците, участващи в него, би трябвало да бъдат подведени под отговорност за държавна измяна. По-интересно е, обаче, да разберем, каква точно схема се опитаха да приложат руснаците.

Всеки, който е следил онова, което при руснаците минава за дипломация, е запознат и със следния техен подход в преговори със Запада; това е подвариант на „активните мероприятия“, които са любим инструмент на КГБ. Някой руснак говори в коридора, неофициално, с някой податлив на влияние западен преговарящ. Казва: „Вкарайте в преговорната рамка еди-какъв жест към нас и ние ще откликнем по съответния начин“. Западният човек, свикнал да живее в свят на разумни компромиси, постигани от добронамерени и почтени хора, вкарва такъв жест в подготвяния документ. Руснаците веднага казват: „Това е добро начало, но ние искаме още 16 неща“.

Този път Путин се опита да направи нещата по-прости и по-брутални. Той явно се опита да пробута свой документ като американски, след което го включи в „схемата“ и го похвали: „Това е едно добро начало, но ще трябва да говорим за още неща“. Вече беше вкарал в „точките“ всичко, което искаше към онзи момент; но подготвяше почвата за още искания.

Помните ли какво каза Медведев?

Всеки, който познава манталитета на официална Русия е наясно, на основата на какви представи за света руснаците се опитват да пробутат подобен номер. Голяма част от ръководните руски политици презират западните хора. Смятат ги за подкупни, безпринципни и слаби. Това пролича още в онова заседание на Путиновия Съвет за сигурност, от който стартира войната. Това беше мястото, на което бившият премиер Медведев каза, в отговор на въпроса как ще реагира Западът на нахлуването в Украйна: „Ще направят както винаги. Ще се повъзмущават, ще пошумят – а после ще допълзят, носейки ни като дар неща, които дори не сме им поискали“.

Този път обаче западните хора не последваха този сценарий. С тяхна именно помощ Украйна не само оцеля, но разнебити руските въоръжени сили за десетилетия напред. Но внезапно, точно когато руската армия затъна в западната част на Донецк – Доналд Тръмп отново стана президент. И руснаците решиха, че работата е в кърпа вързана: онова, което не могат да вземат от украинците и от европейците, ще го вземат от него. Ще постигнат победа не на бойното поле, а на политическото, с негова помощ.

Как този сюжет се провали

Този сюжет върви от месеци, но беше провален от самите руснаци. В процеса на установяване на контрол над Тръмп те отново започнаха да презират западните хора и явно са се опитали да направят нещо безпрецедентно: не да подлъжат Тръмп да им обещае нещо, та после да поискат още неща, а те самите да му „спуснат“ свой документ и да го подмамят да го представи като негов. В момента, в който се появиха „28-те точки“ обитателите на Кремъл са се тупали един другиго по гърбовете, отваряли са бутилките и са пили водка във водни чаши.

Причините, поради които тази схема не сработи, някои руснаци никога няма да разберат. Защото явно не са в състояние да разберат силата на демокрацията, тъй като я смятат за шарена пушилка, която силните пускат, за да заблудят слабите. Силата на демокрацията е, че властта е разпръсната на немислимо много места. И от всяко такова място може да дойде съпротива срещу безумия, развихряни от върха на властовата пирамида.

Още с публикуването си „28-те точки“ се натъкнаха на съпротивата на някои основни американски медии, както и на водещи фигури – и демократи, и републиканци – в американския Конгрес. Европейските политици направо се разбунтуваха и дори кремълски приятели като Виктор Орбан се видяха принудени да подкрепят този бунт.

Работа по „истинския документ“ за Украйна

Вътре в Белия дом Държавният секретар Марко Рубио, притиснат от комплотите на руските съюзници в обкръжението на президента, също се възпротиви, макар и не публично. Проведе блестяща пропагандна маневра, като каза пред сенатори, че „точките“ са руски. После ги припозна като американски, но в процеса на тази маневра вече беше успял да си върне отнетата му власт върху външната политика. И веднага се оказа в Женева, където с украинците и европейците започна работа по истински дипломатически документ без руски синтаксис и словоред.

Така институциите отнеха властта от аматьорите и предателите. Тези последните вече тичат трескаво насам-натам, за да върнат своето влияние и отново да вкарат нещата в руслото на руските интереси. Но кошерът на демокрацията е разбуден, а нейните институции – мобилизирани. В тази ситуация стари номера от времето на КГБ няма как да сработят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 ясно е

    7 51 Отговор
    Единствено Европа подкрепа Украйна, защото знае,че ако агресора не бъде спрян сега,той просто ще продължи със следваща държава. Окупатора трябва да бъде спрян и всички които го подкрепят в затворите

    Коментиран от #9, #12

    06:05 27.11.2025

  • 4 Георги

    43 2 Отговор
    естествено, че са руски! Победителят диктува условията.

    06:07 27.11.2025

  • 5 Жоро

    39 2 Отговор
    "Европейците"няма да искат мир докато Украйна не бъде изцяло превзета.После пак Тръмп ще им е виновен.

    06:09 27.11.2025

  • 7 Дайнов

    39 3 Отговор
    Условията ги диктува победителят. Който се оттегля от битката, черпи другите с локум - арабска мъдрост. Като се отказваш в покера, залогът остава на масата. Цената в магазина я определя търговеца, не я предлага клиента и не я гласува демокрацията. 28-те точки са на победителя.

    06:10 27.11.2025

  • 12 Фактите

    29 5 Отговор

    До коментар #3 от "ясно е":

    Единственият агресор е САЩ с неговите ЕС и НАТО. Те ще бъдат спрени и върнати в границите от 1991.

    06:20 27.11.2025

  • 14 Време беше

    31 4 Отговор
    И тоя алкохолик да се изкаже за точките.
    Наздраве бат Генчо!

    06:22 27.11.2025

  • 15 Първо да видим

    25 1 Отговор
    Кой записа Дайнов в Аонсу?

    06:24 27.11.2025

  • 18 Тов. Членин

    6 7 Отговор
    Таваришчи , вие сте Обийци ..

    06:26 27.11.2025

  • 23 на един Дайнов простотиите

    21 3 Отговор
    Що не го кажеш директно на Тръмп ? Пиши на страницата му ! Ами си седнал да ни занимаваш с полюциите си .

    06:37 27.11.2025

  • 24 Ъъъъъъъъъъ

    13 2 Отговор
    Разни Сурикати и Акушерки ще диктуват условията....Таман тъй ще стане.🤣

    06:38 27.11.2025

  • 25 стреляното ухо

    2 2 Отговор
    ще стате отнесения перчам

    06:41 27.11.2025

  • 26 русичь..

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Руски Z блогър":

    Другата седмица пристига на госкьие в кiевье още едно русланче натъпкано с над хиляда бандерски чаркояци-събрани из покровските окопи..ще има пак слъзи и цивьки от зеления мухал и неговата свита

    06:42 27.11.2025

  • 27 Каунь

    7 3 Отговор
    На победителите са, точките, на кой друг да са?

    Коментиран от #30

    06:42 27.11.2025

  • 31 Шопо

    5 9 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Абе трепанье на копейки си требе.

    06:51 27.11.2025

  • 33 Каунь

    8 4 Отговор
    До обяд .....До 3 години Русия напада НАТО... Сега руската армия била разнебитена за десетилетия....Ейшшш западните хора, ай земите са разберите вече в кое послъгвате вече, взехте да ставате банални вече. Сигурно е заради бананите!

    06:53 27.11.2025

  • 36 Ежко Бежко

    8 3 Отговор
    Несъстоятелните брътвежи на Гената не ме интересуват. Плашещото е, че той преподава фобиите си на студентите в Бургаския университет, вместо да "бистри" политиката в кварталната кръчма, което отговаря на интелекта му. Боже пази България.

    06:56 27.11.2025

  • 38 Копейките освен че са предатели

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Са и неграмотни.

    06:57 27.11.2025

  • 40 Много шум

    1 2 Отговор
    За нищо

    06:59 27.11.2025

  • 41 Възмутен

    11 2 Отговор
    "където с украинците и европейците започна работа по истински дипломатически документ без руски синтаксис и словоред"

    Евгений Дайнов ревете ли бе соросоидчета мамини - аз не съм чувал американците или европейците да водят война с украинците че да се договарят за мирен план. Обикновено мирния план се подписва между двете воюващи страни а доколкото знам това са руснаци и украинци като зад вторите стоят американци и европейци така че колкото и да ревете ако има някакъв мирен договор той задължително трябва да е с "руски синтаксис и словоред".

    Но целта на такива като теб (и работодателите ти) е не да има мир а войната да продължава до последния украинец и не ви интересува неонацистката хунта в Киев колко още млади хора ще излови по улиците и ще ги прати като пушечно месо.

    07:07 27.11.2025

  • 42 Фен

    7 2 Отговор
    Да, знаем. Либералите, хранениците на Сорос, полово неопределените и всякакви подобни маргинали са за тотална война. Каквото и да струва тя на украинският народ и на европейските икономики.

    07:08 27.11.2025

  • 45 Този не го харесвам

    2 9 Отговор
    Но в случая е на 200% прав.Режимът на Путлер е обречен.

    Коментиран от #46

    07:14 27.11.2025

  • 46 Зевзек

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Този не го харесвам":

    "Режимът на Путлер е обречен"

    Ти на врачка ли ходи или от посолството те увериха че бил обречен.

    07:18 27.11.2025

  • 49 Всяка сутрин милиарди хора по света

    2 6 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #57

    07:21 27.11.2025

  • 52 Кой него бе копейко?

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "не мисли за него умнико":

    Този него си ти.

    07:24 27.11.2025

  • 53 Я виж?!

    3 2 Отговор
    Джуджето пораснало се 15 сантиметра.

    07:25 27.11.2025

  • 54 Усс...ран русофил

    2 2 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    07:26 27.11.2025

  • 55 Защо пишещата тук русофилска иzzмет

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "не мисли за него умнико":

    Все за розово пишете?!

    Коментиран от #62

    07:29 27.11.2025

  • 56 Тов. Членин

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "само да ти кажа":

    Аааааа , Ета невазможна..

    07:30 27.11.2025

  • 57 научи нещо ново

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    виж сега новия закон от ес парламента е супер за теб и мъжката ти половинка може най накрая да сключиш еднополов брак с твоята половинка а в България най накрая да го узакониш официално ! дори може да посетиш църквата в която си покръстен да те види отчето каквъв си пед....ссссс

    07:31 27.11.2025

  • 59 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Нищо не ти се разбира.":

    Ами така е, американските р@би нищо не разбират защото през мозъчетата им не може да мине мисълта че е възможно да не са р@би на никого и да са свободни. Те и за това ме питат дали имам пари за закуска защото заради едната закуска са станали доброволни р@би на господарите си. Те просто не могат да живеят без господар на когото да се кланят та по тази причина всички "евроатлантици" като този Евгений са бивши комуняги и ченгета от ДС - те просто смениха господарите.

    Коментиран от #67

    07:33 27.11.2025

  • 60 Факт

    3 2 Отговор
    Историята и договорите се пишат от победителите.Дайнов да си гледа мастиката.

    07:33 27.11.2025

  • 62 падам си по джендъри като теб

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Защо пишещата тук русофилска иzzмет":

    наебанпедалсъдран много ми се иска да си срещу мен да те напраскам с едно желязо в главата

    Коментиран от #69

    07:36 27.11.2025

  • 63 Обтегача

    1 3 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.

    Коментиран от #66

    07:38 27.11.2025

  • 64 Перо

    2 2 Отговор
    Пак унтермдншите от БГ екипа на DW!

    07:38 27.11.2025

  • 65 Анонимен

    1 1 Отговор
    Няма значение къде са писани. Условията на Русия са известни отдавна. Отчетен е интересът на Украйна и Америка. Нормална практика при договарянето. Няма драма.

    07:44 27.11.2025

  • 66 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Обтегача":

    И тук сте точен !

    07:46 27.11.2025

  • 67 Ицо

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Антитрол":

    Обра ли краставиците?

    07:48 27.11.2025

  • 68 Ватманяк7252

    0 1 Отговор
    По-голям мегатрол от Дъйнов едва ли може да се открие. А, и може би Иво Инджев - комунистически издънки, които напоследък фашизоират. Тръмп бил тъп едва ли не. Плитки и преплатени мозъци, представяни от медиите за интелектуалци и мъдреци.

    07:49 27.11.2025

  • 69 Миндьо Шпагата 25 см.

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "падам си по джендъри като теб":

    Падни на колене пред шпагата ми!.Бъди ми роб!Доволен ще останеш.

    07:50 27.11.2025

  • 70 В В.П.

    0 0 Отговор
    Стара ,продънена кофа за екскременти..Никой не гочете тоя клесс.

    07:51 27.11.2025

  • 71 Перо

    1 0 Отговор
    От ПП/ДБ ще дават банкет в зала, по случай гласувания евро закон за еднополов брак! В тези партии са 90% обратни!

    07:52 27.11.2025