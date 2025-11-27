Скандално: Чии са всъщност 28-те точки за мир на Тръмп

Коментар на Евгений Дайнов:
От самото начало имаше съмнения, че „28-те точки“ на „мирния план на Тръмп“ са всъщност писани в Кремъл и изпратени на Белия дом с инструкция той да ги лансира като свои. Това беше така и преди изтичането на записи на разговорите на приятеля на Тръмп Уиткоф с руски агенти.
В тази връзка агенция Ройтерс написа, че „според три източника, запознати с темата, планът от 28 точки е базиран на документ, изготвен от Русия и представен на администрацията на Тръмп през октомври. Руснаците са споделили документа с висши американски служители в средата на октомври след среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон“, посочват още източниците на Ройтерс.
Огромен скандал
И не, не е работата в това, че текстът прилича на преведен с Гугъл преводач, запазил руски синтаксис и словоред. Руснаците ползват странен, но лесно разпознаваем „руски“ английски; и документът беше обнародван на този именно език.
А това означава, че по всяка вероятност е писан в Кремъл от руснаци, преведен е в Кремъл от руснаци, за да бъде представен като американски. Това е титаничен скандал. Американците, участващи в него, би трябвало да бъдат подведени под отговорност за държавна измяна. По-интересно е, обаче, да разберем, каква точно схема се опитаха да приложат руснаците.
Всеки, който е следил онова, което при руснаците минава за дипломация, е запознат и със следния техен подход в преговори със Запада; това е подвариант на „активните мероприятия“, които са любим инструмент на КГБ. Някой руснак говори в коридора, неофициално, с някой податлив на влияние западен преговарящ. Казва: „Вкарайте в преговорната рамка еди-какъв жест към нас и ние ще откликнем по съответния начин“. Западният човек, свикнал да живее в свят на разумни компромиси, постигани от добронамерени и почтени хора, вкарва такъв жест в подготвяния документ. Руснаците веднага казват: „Това е добро начало, но ние искаме още 16 неща“.
Този път Путин се опита да направи нещата по-прости и по-брутални. Той явно се опита да пробута свой документ като американски, след което го включи в „схемата“ и го похвали: „Това е едно добро начало, но ще трябва да говорим за още неща“. Вече беше вкарал в „точките“ всичко, което искаше към онзи момент; но подготвяше почвата за още искания.
Помните ли какво каза Медведев?
Всеки, който познава манталитета на официална Русия е наясно, на основата на какви представи за света руснаците се опитват да пробутат подобен номер. Голяма част от ръководните руски политици презират западните хора. Смятат ги за подкупни, безпринципни и слаби. Това пролича още в онова заседание на Путиновия Съвет за сигурност, от който стартира войната. Това беше мястото, на което бившият премиер Медведев каза, в отговор на въпроса как ще реагира Западът на нахлуването в Украйна: „Ще направят както винаги. Ще се повъзмущават, ще пошумят – а после ще допълзят, носейки ни като дар неща, които дори не сме им поискали“.
Този път обаче западните хора не последваха този сценарий. С тяхна именно помощ Украйна не само оцеля, но разнебити руските въоръжени сили за десетилетия напред. Но внезапно, точно когато руската армия затъна в западната част на Донецк – Доналд Тръмп отново стана президент. И руснаците решиха, че работата е в кърпа вързана: онова, което не могат да вземат от украинците и от европейците, ще го вземат от него. Ще постигнат победа не на бойното поле, а на политическото, с негова помощ.
Как този сюжет се провали
Този сюжет върви от месеци, но беше провален от самите руснаци. В процеса на установяване на контрол над Тръмп те отново започнаха да презират западните хора и явно са се опитали да направят нещо безпрецедентно: не да подлъжат Тръмп да им обещае нещо, та после да поискат още неща, а те самите да му „спуснат“ свой документ и да го подмамят да го представи като негов. В момента, в който се появиха „28-те точки“ обитателите на Кремъл са се тупали един другиго по гърбовете, отваряли са бутилките и са пили водка във водни чаши.
Причините, поради които тази схема не сработи, някои руснаци никога няма да разберат. Защото явно не са в състояние да разберат силата на демокрацията, тъй като я смятат за шарена пушилка, която силните пускат, за да заблудят слабите. Силата на демокрацията е, че властта е разпръсната на немислимо много места. И от всяко такова място може да дойде съпротива срещу безумия, развихряни от върха на властовата пирамида.
Още с публикуването си „28-те точки“ се натъкнаха на съпротивата на някои основни американски медии, както и на водещи фигури – и демократи, и републиканци – в американския Конгрес. Европейските политици направо се разбунтуваха и дори кремълски приятели като Виктор Орбан се видяха принудени да подкрепят този бунт.
Работа по „истинския документ“ за Украйна
Вътре в Белия дом Държавният секретар Марко Рубио, притиснат от комплотите на руските съюзници в обкръжението на президента, също се възпротиви, макар и не публично. Проведе блестяща пропагандна маневра, като каза пред сенатори, че „точките“ са руски. После ги припозна като американски, но в процеса на тази маневра вече беше успял да си върне отнетата му власт върху външната политика. И веднага се оказа в Женева, където с украинците и европейците започна работа по истински дипломатически документ без руски синтаксис и словоред.
Така институциите отнеха властта от аматьорите и предателите. Тези последните вече тичат трескаво насам-натам, за да върнат своето влияние и отново да вкарат нещата в руслото на руските интереси. Но кошерът на демокрацията е разбуден, а нейните институции – мобилизирани. В тази ситуация стари номера от времето на КГБ няма как да сработят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 ясно е
Коментиран от #9, #12
06:05 27.11.2025
4 Георги
06:07 27.11.2025
5 Жоро
06:09 27.11.2025
7 Дайнов
06:10 27.11.2025
12 Фактите
До коментар #3 от "ясно е":Единственият агресор е САЩ с неговите ЕС и НАТО. Те ще бъдат спрени и върнати в границите от 1991.
06:20 27.11.2025
14 Време беше
Наздраве бат Генчо!
06:22 27.11.2025
15 Първо да видим
06:24 27.11.2025
18 Тов. Членин
06:26 27.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 на един Дайнов простотиите
06:37 27.11.2025
24 Ъъъъъъъъъъ
06:38 27.11.2025
25 стреляното ухо
06:41 27.11.2025
26 русичь..
До коментар #20 от "Руски Z блогър":Другата седмица пристига на госкьие в кiевье още едно русланче натъпкано с над хиляда бандерски чаркояци-събрани из покровските окопи..ще има пак слъзи и цивьки от зеления мухал и неговата свита
06:42 27.11.2025
27 Каунь
Коментиран от #30
06:42 27.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Шопо
До коментар #29 от "хаха":Абе трепанье на копейки си требе.
06:51 27.11.2025
33 Каунь
06:53 27.11.2025
36 Ежко Бежко
06:56 27.11.2025
38 Копейките освен че са предатели
До коментар #29 от "хаха":Са и неграмотни.
06:57 27.11.2025
40 Много шум
06:59 27.11.2025
41 Възмутен
Евгений Дайнов ревете ли бе соросоидчета мамини - аз не съм чувал американците или европейците да водят война с украинците че да се договарят за мирен план. Обикновено мирния план се подписва между двете воюващи страни а доколкото знам това са руснаци и украинци като зад вторите стоят американци и европейци така че колкото и да ревете ако има някакъв мирен договор той задължително трябва да е с "руски синтаксис и словоред".
Но целта на такива като теб (и работодателите ти) е не да има мир а войната да продължава до последния украинец и не ви интересува неонацистката хунта в Киев колко още млади хора ще излови по улиците и ще ги прати като пушечно месо.
07:07 27.11.2025
42 Фен
07:08 27.11.2025
45 Този не го харесвам
Коментиран от #46
07:14 27.11.2025
46 Зевзек
До коментар #45 от "Този не го харесвам":"Режимът на Путлер е обречен"
Ти на врачка ли ходи или от посолството те увериха че бил обречен.
07:18 27.11.2025
49 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #57
07:21 27.11.2025
52 Кой него бе копейко?
До коментар #50 от "не мисли за него умнико":Този него си ти.
07:24 27.11.2025
53 Я виж?!
07:25 27.11.2025
54 Усс...ран русофил
07:26 27.11.2025
55 Защо пишещата тук русофилска иzzмет
До коментар #50 от "не мисли за него умнико":Все за розово пишете?!
Коментиран от #62
07:29 27.11.2025
56 Тов. Членин
До коментар #48 от "само да ти кажа":Аааааа , Ета невазможна..
07:30 27.11.2025
57 научи нещо ново
До коментар #49 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":виж сега новия закон от ес парламента е супер за теб и мъжката ти половинка може най накрая да сключиш еднополов брак с твоята половинка а в България най накрая да го узакониш официално ! дори може да посетиш църквата в която си покръстен да те види отчето каквъв си пед....ссссс
07:31 27.11.2025
59 Антитрол
До коментар #47 от "Нищо не ти се разбира.":Ами така е, американските р@би нищо не разбират защото през мозъчетата им не може да мине мисълта че е възможно да не са р@би на никого и да са свободни. Те и за това ме питат дали имам пари за закуска защото заради едната закуска са станали доброволни р@би на господарите си. Те просто не могат да живеят без господар на когото да се кланят та по тази причина всички "евроатлантици" като този Евгений са бивши комуняги и ченгета от ДС - те просто смениха господарите.
Коментиран от #67
07:33 27.11.2025
60 Факт
07:33 27.11.2025
62 падам си по джендъри като теб
До коментар #55 от "Защо пишещата тук русофилска иzzмет":наебанпедалсъдран много ми се иска да си срещу мен да те напраскам с едно желязо в главата
Коментиран от #69
07:36 27.11.2025
63 Обтегача
Коментиран от #66
07:38 27.11.2025
64 Перо
07:38 27.11.2025
65 Анонимен
07:44 27.11.2025
66 Град Козлодуй
До коментар #63 от "Обтегача":И тук сте точен !
07:46 27.11.2025
67 Ицо
До коментар #59 от "Антитрол":Обра ли краставиците?
07:48 27.11.2025
68 Ватманяк7252
07:49 27.11.2025
69 Миндьо Шпагата 25 см.
До коментар #62 от "падам си по джендъри като теб":Падни на колене пред шпагата ми!.Бъди ми роб!Доволен ще останеш.
07:50 27.11.2025
70 В В.П.
07:51 27.11.2025
71 Перо
07:52 27.11.2025