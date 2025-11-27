Новини
Украйна да отстъпи земи: какво казва международното право?
  Тема: Украйна

Украйна да отстъпи земи: какво казва международното право?

27 Ноември, 2025 17:11 1 752 79

Русия настоява Украйна да се откаже от свои територии, включително и такива, които не са окупирани от руските войски. Съвместимо ли е това с международното право?

Украйна да отстъпи земи: какво казва международното право? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Решения за Украйна без Украйна? Мирно споразумение, предвиждащо отстъпване на територии, може да има само със съгласието на Украйна, подчертава пред АРД Пиер Тилбьоргер, професор по международно право в Рурския университет в Бохум. Той казва, че е юридически немислимо да се взимат решения през главата на Украйна. Но дали по международното право е допустимо самата Украйна да се откаже от територии - като цена за това да бъдат прекратени тежките нападения на Русия и да бъде сключен мирен договор?

По принцип една държава може да се откаже от собствена територия, казва юристът Тилбьоргер. Но одобряването на такова мирно споразумение трябва да бъде „правен и най-вече доброволен акт на украинското правителство. И в никакъв случай не бива да става под принуда. В международното право един договор е принципно невалиден, ако е сключен с насилие или под заплахата от насилие. „Защото държавата, която упражнява насилие, не бива да получава по този начин договорни предимства“, подчертава експертът пред германската обществена медия.

Тоест, под масивните военни атаки на Русия в момента всякакви отстъпки на територии са невъзможни, защото няма как да се говори за доброволност, докато Украйна е изложена на бомбардировки.

Невалиден мирен договор?

Мирен договор между Украйна и Русия, който предвижда и преотстъпване на територии, „като цяло би се считал за невалиден“, посочва Тилбьоргер. Това обаче не значи, че е невъзможно да се сключи какъвто и да е мирен договор.

Клаузите на подобен договор, отнасящи се до сключването на примирие и неговото гарантиране, сами по себе си могат да бъдат валидни. Та нали Русия така и така е поела „ангажимент да приключи войната“. Затова пък клаузите, предвиждащи отстъпката на територии, не биха били валидни.

В момента е много трудно да се каже как точно трябва се развие положението в Украйна, за да може да се говори за доброволен отказ от територии в международноправен план. И трябва ли преди това да има стабилно примирие, ефективни гаранции за сигурност от САЩ и Европа или пък мерки на Москва за укрепване на доверието, пита АРД.

Въпросът е също какво ще стане, ако се стигне до мир и сегашната фронтова линия бъде замразена. Дали в този случай Украйна и световната общност няма да признаят руската окупация фактически, макар и не юридически? И дали в някой момент това няма да доведе и до юридическо признаване?

„Ако Украйна по-късно наистина приеме и приложи мирен договор, към който е била принудена, това може да промени правното му значение“, отбелязва Пиер Тилбьоргер. Зависи обаче и от това дали Украйна доброволно ще признае новото положение. Засега е сигурно само едно: интензивните руски въздушни атаки срещу граждански цели не създават ситуация, в която правителството на украинския президент Володимир Зеленски свободно да взима решения.

Със съгласието на собственото население

Към принудата се добавя и още един аспект: при решенията за териториалната цялост на една държава трябва да се отчита и ролята на засегнатото население, подчертава професорът по международно право Тилбьоргер. В международното право има различни становища, но някои експерти са на мнение, че отказът от територии винаги трябва да включва съгласието на засегнатите граждани.

Украинската конституция също предвижда необходимостта от одобрение на гражданите при промяна на държавната територия. Вероятно за отказа от територии ще е необходима и промяна в Конституцията – тъй като член 133, параграф 2 дефинира държавната територия, която изрично включва и областите Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон.

Освен това от политическа гледна точка всяко мирно решение трябва да съответства на украинската Конституция – тъй като трябва да е приемливо за хората в Украйна.

На кого принадлежат окупираните области

Русия от своя страна анексира Крим и четирите области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон и ги записа в своята конституция като част от територията си, припомня АРД. Кремъл се позовава наред с другото на референдумите за присъединяване на окупираните области към Руската федерация, проведени през 2014 година на Крим и през 2022-ра в Източна и Южна Украйна.

Според експертите по международно право това обаче са били мними референдуми, които не отговарят на правилата на международното право. Населението не е могло да гласува свободно, а и по време на „референдумите“ в окупираните от Русия територии е имало „системни нарушения на човешките права“, както констатира през юли т.г. Европейският съд за човешките права. Мнението, че референдумите в Крим и в Източна и Южна Украйна са били незаконни, се споделя и от Общото събрание на ООН.

Професор Тилбьоргер напомня пред АРД, че през 2003 година Русия е признала Крим като част от съседната държава в международноправен договор, сключен с Украйна. Той припомня и обещанието, което двете страни са си дали през 1997г. – да зачитат взаимно териториите си.

Правото на самоопределение също има граници

Русия от своя страна постоянно оправдава окупационната си политика, като твърди, че хората в окупираните области не искат да живеят в Украйна – тоест, позовава се на правото на самоопределение на народите. От гледна точка на международното право обаче този аргумент не е издържан, посочва АРД.

Правото на самоопределение позволява на народите свободно да определят своето политическо, икономическо и културно развитие, изтъква Тилбьоргер. Но трябва да се прави разлика между вътрешно и външно право на самоопределение.

Вътрешното означава, че националните малцинства в рамките на държавата се ползват от специална защита – която се изразява например в собствена администрация или в защита на културата и традициите. Външното самоопределение, т.е. отцепването от държавата майка, е възможно само в изключителни случаи, подчертава Тилбьоргер. Един народ трябва да е подложен на системно потисничество и да страда от тежки нарушения на човешките права, за да има правото да се отдели.

Руската аргументация и в това отношение не е основателна – защото нито в Крим, нито в Източна и Южна Украйна е имало такива груби нарушения на закона от страна на украинското правителство.

Автор: Макс Бауер ARD


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 51 гласа.
  • 1 Амчи то в случая

    43 12 Отговор
    няма значение какво казва международното право, има значение какво са се разбрали тръмп и путин...

    Коментиран от #3, #22, #44

    17:12 27.11.2025

  • 2 Шопо

    43 18 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #23

    17:12 27.11.2025

  • 3 Иван

    30 13 Отговор

    До коментар #1 от "Амчи то в случая":

    Ултиматума на Тръмп изтече, уте зеленски трябва да подпише капитулация.
    Ако не го направи си отива, идва ред на Залужни.

    Коментиран от #30, #59

    17:14 27.11.2025

  • 4 Укрия не е държава,

    32 14 Отговор
    тя е руска територия!

    17:14 27.11.2025

  • 5 не може да бъде

    32 9 Отговор
    Само хора които нямат никаква обратна връзка с реалността може да говорят за международно право -та то не съществува поне от 15-20 г -и то благодарение точно на тези които сега пищят и искат то да бъде спазвано!?А в момента е валидно само правото на по-силния!

    17:15 27.11.2025

  • 6 Кочо

    23 14 Отговор
    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати.

    Коментиран от #51

    17:16 27.11.2025

  • 7 Иван

    18 8 Отговор
    Международното право казва, че хунтите са незаконни.

    Коментиран от #70

    17:16 27.11.2025

  • 8 си дзън

    16 20 Отговор
    руснак и право - все едно български съд без корупция

    17:16 27.11.2025

  • 9 Само питам

    33 8 Отговор
    А какво казва международното право за това , че преди навлизането на руски сили , украинската хунта изби хиляди цивилни на територията "о Крайна" ? В това число жени и деца ? А алианса мълчеше одобрително ! Какво казва международното право за мачовете гробове , с убити от киевския режим ❓

    Коментиран от #61

    17:16 27.11.2025

  • 10 БОЛШЕВИК

    24 11 Отговор
    Източна Украйна са руски територии, няма какво да се отказва от тях, просто ги предава на РФ!

    17:16 27.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хохо Бохо

    16 5 Отговор
    Лакво казва тва право за санкциите и за замразяване на активи? Кога точно СССР доброволно се отказа от покрайна, литва, латвия, естония, грузия, армения, казакстан......Кога точно и колко доброволно????

    Коментиран от #71

    17:17 27.11.2025

  • 13 КВО ПРАВО КВИ 5 ЛВ.

    27 8 Отговор
    ЩОМ МОЖЕ ДА ИМА КВАЗИ ДЪРЖАВИ КАТО КОСОВО,ЗНАЧИ НЯМА НИКАКВО ПРАВО. ПРАВОТО ВИНАГИ Е НА СТРАНАТА НА СИЛНИЯ УКРАЙНА ЦЯЛАТА ЩЕ БЪДЕ РУСКА.

    17:18 27.11.2025

  • 14 Феникс

    30 6 Отговор
    Да попитаме палестинците какво казва международното право! :)

    Коментиран от #20

    17:18 27.11.2025

  • 15 Иван

    16 7 Отговор
    Боклука не иска да отбележи, че Крим винаги е бил автономна република.

    Коментиран от #65

    17:20 27.11.2025

  • 16 НАБЛЮДАТЕЛ

    12 8 Отговор
    Експертите да си заврът експертизите където слънце не огрява. Правото е на победителя - винаги

    17:21 27.11.2025

  • 17 Не си спомням

    15 5 Отговор
    някой да е питал Чехословакия 1938-ма за Судетската област

    Коментиран от #24

    17:21 27.11.2025

  • 18 пешо

    7 5 Отговор
    дойче 1945 защо подарихте половина германия на русия

    Коментиран от #21

    17:22 27.11.2025

  • 19 Четете двойните стандарти

    14 3 Отговор
    Според същата мотивация Украйна въобще не трябва да съществува, нито Косово, нито двайсет нападнати от САЩ държави.

    17:22 27.11.2025

  • 20 Иван

    11 6 Отговор

    До коментар #14 от "Феникс":

    Международното нацистко, масонско, ционистко, хазарско право казва, че палестинците нямат право на мнение и съпротива.

    17:23 27.11.2025

  • 21 Иван

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "пешо":

    Швабските сви.не не са подарявали нищо на руснаците.

    17:24 27.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 дядото

    6 3 Отговор
    кое международно право.може би сълфетката на чърчил при сталин.искате ли още примери.паплач.

    17:29 27.11.2025

  • 27 Дойче зеле

    13 4 Отговор
    Днес реално няма сила, която да зачита международното право !!!!!!!!! Краварите и жидите стрелят по когото им се прииска. Геноцид върви, но никой не забелязва..... Валиден е единствено законът на джунглата

    17:30 27.11.2025

  • 28 Макарон микрон

    5 4 Отговор
    Как ша връща земи ,тя победи,Путин ще ни плаща репарации, ааааа

    17:31 27.11.2025

  • 29 Квай файдата

    4 4 Отговор
    от всичкото туй писане, писанки с треперещи гендерски изтънченокрасиви пръстчанца ? Завивайте са през глава, чи иди лошият дядя Вовалан !

    17:31 27.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дедо ви...

    9 5 Отговор
    ЖИВИТЕ МЪРТВИ: Зеленски и Калас заподозрени в измама за 48 МИЛИАРДА - САЩ разследват тайни банкови сметки! Пентагонът разследва гигантска схема за източване на 48 млрд. долара, свързана със Зеленски и висши фигури в ЕС — парите сочат към Естония.
    „100 милиона? Джобни пари“ — истинските суми са ужасяващи. Скандалните 100 милиона долара, за които се говори периодично, били „само трохи“. Истинският мащаб е в десетки милиарди, „са изчезнали поради прецизно организирана схема за финансово източване“.
    Европейска следа: Кая Калас в центъра на скандала. Висши европейски фигури, включително естонската премиерка Кая Калас, са замесени в схемата. Огромна част от транзакциите са преминали през Естония — факт, който него обяснява ожесточената непримиримост на Калас към всяко предложение за край на конфликта в Украйна.
    „Зеленски знае, че е ходещ мъртвец“ той е под пълен контрол на Вашингтон — и че съзнава опасността:
    „Ако не играе по правилата на Съединените щати, ще се превърне в нещо повече от ходещ мъртвец“ Разкрива се страховита картина: лидерът на Украйна се намира в капан между САЩ, собствените си финансови зависимости и европейски играчи

    Коментиран от #35

    17:33 27.11.2025

  • 32 уахахаха

    6 1 Отговор
    професоре, покажи един мирен договор подписан от победения не под натиск?!?

    17:34 27.11.2025

  • 33 ЗАЩО НАРИЧАТЕ

    8 5 Отговор
    Измислените от британци правила "МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО". Или англосаксите и евреите имат право свободно да нарушават "МУЖДУНАРОДНОТО ПРАВО"

    17:35 27.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Изпражнението гайтанджиева

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Дедо ви...":

    Руски фейкове.

    17:36 27.11.2025

  • 36 Шопо

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    САЩ и Англия са се разбрали за временно правителство начело със Залужни.
    Ако зеленски не подпише с него е свършено.

    17:36 27.11.2025

  • 37 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 4 Отговор
    А краварският пуяк Рижко как смята да вземе Гренландия, Канада и Панамския канал?
    Сигурно доброволно, както иска да свали и Николас Мадуро...

    17:38 27.11.2025

  • 38 Зейфод Бийблброкс

    4 4 Отговор
    Международното право, ок. А какво става с демокрацията в Украйна, кога ще ни информира Дойче Веле? Чета, че Тилбьоргер твърди, че: "Един народ трябва да е подложен на системно потисничество и да страда от тежки нарушения на човешките права, за да има правото да се отдели". По този повод е последното интервю в Редактед с бившият офицер от резерва на френската армия и международен наблюдател на ОССЕ Беноа Паре, който прекара седем години в Украйна - от 2015 до 2022 г. и свидетелства от първа ръка за това, което западните медии отказват да съобщят.
    "Това, което видях в Украйна, ме РАЗТРЕСИ до мозъка на костите ми. Украйна не е демокрация, никога не е била."

    17:38 27.11.2025

  • 39 да да

    2 4 Отговор
    на Майдана-ските да поемат средният път....

    17:39 27.11.2025

  • 40 Дън Бай

    5 3 Отговор
    Германец да говори за международно право е като канибал да говори за човешки права.

    17:39 27.11.2025

  • 41 Георг

    6 10 Отговор
    А какво казва международното право за Берлинския конгрес, когато България е разделена на части, без да присъства нито един българин на този конгрес.

    Коментиран от #47, #56, #79

    17:40 27.11.2025

  • 42 Възмутен

    13 8 Отговор
    За ypoдите в Кремъл(и русофилите) ,международното право е НИЩО.
    Точно затова нападнаха Украйна ,да убиват ,разрушават и крадат чужди земи .

    17:41 27.11.2025

  • 43 А какво

    3 10 Отговор
    Казва международното право за кражбата на средствата на руската централна банка??:какво казва правото Америка да налага и санкции към страни търгуващи с Русия, а правителство или Брюксел да казват на частна фирма от кого да купуват газ?а бе какво стана с договора с който Украйна се обяви за неутрална а после поиска да влезе в НАТО??

    17:42 27.11.2025

  • 44 Иван

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Амчи то в случая":

    Няма никаво значение какво се разбират Тръмп и Путин.
    Ще стане това което иска Европа и Зеленски !

    Коментиран от #67

    17:42 27.11.2025

  • 45 Механик

    2 12 Отговор
    Един колега тука казва така : "Украина е територия. Руска територия".
    И е много прав. Та в тоя ред на мисли, Украина от която и територия да се откаже, то тя си е руска така или иначе.

    17:42 27.11.2025

  • 46 Ами

    3 10 Отговор
    Исторически погледнато ... Правото е на страната на силния.
    В случая, с прости думи ... Победителя определя правилата.

    17:43 27.11.2025

  • 47 Знаеш ли преди колко години

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Георг":

    е било това и какви са били тогава законите?

    17:43 27.11.2025

  • 48 Анонимен

    11 3 Отговор
    рашка лакомия

    17:43 27.11.2025

  • 49 Ооох пак ли на DW

    5 8 Отговор
    тъпотиите!
    Има едно право в Историята на Света.
    Държави се създават и граници се начертават с "меч и кръв"! А не се измислят някъде и чертаят на салферка!
    И никой не кара Украйна да "отстъпва", а и е направено предложения с отсткъпки от победителя. Добро и изгодно предложене. А Украйна е в правото си да откаже и да се бие.
    Борис Джонсън

    17:43 27.11.2025

  • 50 Неразбрал

    4 6 Отговор
    Някой да ми обясни , има ли международно право ,оон , червения пръст .......и къде бяха при геноцида на евреите над палестинците във ивицата Газа и не само там ???????

    17:44 27.11.2025

  • 51 Бах мама му..

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кочо":

    СВО се превърна във военна излагация. Путин зацапа свещите.

    17:44 27.11.2025

  • 52 az СВО Победа 80

    4 4 Отговор
    Всичко е възможно!
    Справка Косово

    Коментиран от #63

    17:46 27.11.2025

  • 53 Чембърлейн и Даладие

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Иван":

    верно нацисти? Или просто по стар(нов) навик продават чужда държава и хора за собствена изгода. Да не пропуснем и Удроу Уилсън "приятеля" на България.

    17:46 27.11.2025

  • 54 Ха-ха-ха

    3 5 Отговор
    Какво каза международното право когато на Сърбия и отнема земи за да ги дадат на Косово?

    Коментиран от #58

    17:47 27.11.2025

  • 55 дядя вова каза

    5 4 Отговор
    днес в Бишкек: че Москва ще прекрати офанзивата си в Украйна, ако Киев се изтегли от териториите, които Москва смята за свои - в противен случай те ще бъдат взети със сила, предаде АФП.
    Толкова по международното право - горския рече и отсече!🤣🤣🤣

    17:47 27.11.2025

  • 56 Вашингтон

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Георг":

    Сравнението ти с "Берлинския конгрес" е неадекватно.
    Как да присъства тогава някой от България, след като не е съществувала такава държава.
    Именно Берлинският конгрес създава Княжество България !

    17:47 27.11.2025

  • 57 Нарича се

    1 0 Отговор
    Нищожен договор, а не невалиден.

    17:49 27.11.2025

  • 58 Едва ли си наясно кои земи

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ха-ха-ха":

    са сръбски .

    17:49 27.11.2025

  • 59 Иванчо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Тръм го отмени този срок

    17:50 27.11.2025

  • 60 Рилски

    1 2 Отговор
    А да не би Ньойският договор, да не е подписан под диктат?

    17:50 27.11.2025

  • 61 Не питай

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Само питам":

    Това е руска лъжа

    17:51 27.11.2025

  • 62 Боа

    0 2 Отговор
    Трябва да му обясните Това на Хитлера!!!
    Цирк!Подлоги!

    17:51 27.11.2025

  • 63 Геро

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 80":

    Мнението ти на абортен материал е без значение.

    17:51 27.11.2025

  • 64 Смешник

    1 2 Отговор
    Тия от дойче зеле да не умуват много какво може и трябва да стане и какво не Путин много ясно каза че ако не присъедени Донбас към Русия по мирен път ще стане по военен

    17:51 27.11.2025

  • 65 Ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Крим е част от Украйна

    17:51 27.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Смешник

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Иван":

    Ами той Зеленски вече утешение в канала заедно с Европа

    17:54 27.11.2025

  • 68 Мухаа ха!

    1 1 Отговор
    Абе и вашите дядовци ,много се водеха по международното право! Когато нахлуха през Юни 1941 в СССР.При сключен официално договор за ненападение.Изглежда,че когато се сменят две поколения, ви хваща амнезия, започвате старата песен.Но днес е 21 век.Онова,с танкове,артилерия и окопна война,го забравете! Случи ли се, руснака ще ви пусне през дробилката за камъни.Не се заблуждавайте,че е слаб и безпомощен, защото в момента дундурка Незалежная.С вас,без значение,един или цяла глутница, няма да се церемони изобщо.Буквално за седмица( максимум) ще развеете чаршафите.Без да използва ЯО.

    17:59 27.11.2025

  • 69 Боа

    0 1 Отговор
    Трябва да му обясните Това на Хитлера!!!
    Цирк!Подлоги!

    17:59 27.11.2025

  • 70 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Това важи с пълна сила за хунтата в Кремъл. Означава, че трябва да бъде премахната.

    18:00 27.11.2025

  • 71 Охо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хохо Бохо":

    Съветският съюз (СеСеСеРе) престана да съществува и се разпадна на отделните републики, от които беше създаден !
    Така че от нищо не се е отказал !

    18:03 27.11.2025

  • 72 Величко

    0 1 Отговор
    Оффф ... , не е нужно Украйна да отстъпи територии ... ! Бог дедя Вова ще си ги присвои ... ! А аз не знам боговете да се вълнуват от международното право ... Да боде божията воля !

    Коментиран от #76

    18:03 27.11.2025

  • 73 Ами

    0 0 Отговор
    дойчезеле кво ще каже за Косово, или северен Кипър,примерно!

    18:07 27.11.2025

  • 74 Край

    1 1 Отговор
    Международното право казва същото което и междунароното криво - силният е прав.

    18:09 27.11.2025

  • 75 РФ е въздух под налягане !

    1 0 Отговор
    Откривате ли разликите ? Трудно, нали?
    Ето това са успехите на "вторая" за 2 години. След 250 г. ще са до Киев.

    18:12 27.11.2025

  • 76 Векичков

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Величко":

    Рядя ти Ваня, или по-точно Путлер няма да може нищо да вземе, защото в скоро време той ще драпа за мир под диктовката на Зеленски )

    И къде е тая "божия воля" ?

    18:14 27.11.2025

  • 77 Двоен Евроатлантически Аршин

    0 0 Отговор
    Пак нищо не разбрах за международното право и Косово ?

    18:17 27.11.2025

  • 78 Еми тогава Украйна да отговори

    0 0 Отговор
    къде са българските детски градини и Училища с български учители и къде отидоха Българските църкви с български попове в Украйна. Защо вече ги няма?

    18:19 27.11.2025

  • 79 Българските турци

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Георг":

    Тогава още не е имало България ! Воювали са Русия и Османската империя !...Империята губи и територията става Русия ! "Великите" европейски чакали се намесват за да отмъкнат "улова" на руската мечка и в суматохата се ражда България !... 😊

    18:20 27.11.2025

