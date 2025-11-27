Млади украинци в Германия: защо напускат Украйна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още рано сутрин се вие опашка в един търговския център в берлинския квартал Трептов, където сдружението "LaruHelps Ukraine" от началото на войната помага на бежанци. В последните месеци в Германия идват все повече млади украинци, отбелязва в свой репортаж обществената медия ZDF и разказва за Богдан и Артьом, които са на по 21 години и заедно са пристигнали в германската столица. Това стана възможно след като украинското правителство в края на август отмени забраната мъжете от тяхната възрастова група да напускат страната, пояснява медията.

"Когато започна войната, бях на 17. Тогава все още имах право да замина, но не исках. А сега вече се радвам, че забраната беше отменена", казва Артьом.

"Притеснявам се да не би да ме мобилизират"

Неговият приятел Богдан също отначало искал да остане с родителите си в Украйна, но изобщо не можел да си представи, че войната ще продължи толкова дълго. „Когато отново отвориха границите, обсъдих всичко с родителите ми и реших, че е по-добре да замина. Никой не знае какво още може да се случи“, казва той пред германската медия.

Всички украински мъже, навършили 25 години, могат да бъдат мобилизирани за военна служба. Но поради недостига на войници, това може да се промени бързо, смята Артьом: „Притеснявам се да не би да ме мобилизират. Те могат по всяко време да понижат възрастта за влизане в армията“.

Сергей е на 22 години и също отскоро е в Германия. От региона на Днипро е пристигнал само с една-единствена чанта. "Дроновете унищожиха цялата инфраструктура - нямаме вода, нито ток и газ. Родният ми град Шахтьорск скоро ще заприлича на призрачен град. Радвам се, че успях да замина. Да видя света и да избягам от войната", казва той пред германското издание.

В Германия регистрират силно повишена миграция от Украйна

ZDF цитира данни на германското Министерство на вътрешните работи, според които броят на пристигналите украинци на възраст между 18 и 22 години се е увеличил значително. През септември техният брой за пръв път е надхвърлил 1000 души на седмица. Тенденцията е останала непроменена и през октомври.

Людмила работи за организацията "LaruHelps Ukraine", чиито доброволци помагат на новодошлите със съвети и вещи от първа необходимост. Двамата ѝ братя, на 30 и 42 години, се намират Украйна и се страхуват да не бъдат мобилизирани: "Те не могат да напуснат страната, но и не могат да водят нормален живот, защото по всяко време, на всеки ъгъл могат да бъдат хванати от военната администрация и да се озоват на фронта. Това е несправедливо. Не всеки е в състояние да се бие", казва Людмила.

"Ако имах син, щях да направя всичко, за да не отиде на фронта"

Светлана, която от дълго време живее в Берлин, казва, че все някой трябва да защитава страната във война. Но веднага добавя: "Ако обаче имах син, щях да направя всичко възможно, за да не го пратят на фронта."

Артьом, Богдан и Сергей също не искат да се бият. "Войниците рискуват живота си. Условията са тежки. Не мисля, че бих издържал на фронта“, казва Артьом, а Сергей добавя: "В моята страна корупцията процъфтява. Не искам да бъда пушечно месо за страната, която всъщност не ми е предложила никакви възможности".

Младите украинци като шанс за германската икономика

Артьом е завършил информатика, а другите двама са инженери. Според проф. Юлия Косякова от германския Институт за изследване на пазара на труда и професиите, притокът на млади мъже може да има положително въздействие върху германската икономика. "Възрастта играе важна роля тук, младите хора усвояват езика по-бързо и установяват социални контакти по-лесно", посочва тя пред ZDF.

Косякова смята за грешка това, че украинците, пристигнали в Германия след април 2025 година, вече получават намалени по размер социални помощи: „Това означава също, че вече не получават подкрепа от бюрото по труда, което може да навреди много на интеграцията им“, обяснява експертката.

Тримата млади украинци в момента са настанени във временен приют, изграден на терена на бившето летище „Тегел“ в Берлин. Не е приятно място за живеене, но поне няма дронове и въздушни удари през нощта. Те искат да научат бързо немски език и да започнат работа. Бъдещето си те виждат в Германия, се казва в репортажа на германската обществена телевизия ZDF.