Путин няма да спре войната: Украйна губи територии, а търпението на САЩ се изчерпва

Световните издания продължават с коментарите за възможното постигане на мирно споразумение във войната между Русия и Украйна, пише БТА.
Въпросът, който продължава да виси над преговорите за мир, е ще приеме ли условията руският президент Владимир Путин, пише тази сутрин в. „Ню Йорк таймс“.
Украинските и европейските представители си отдъхнаха, след като бързо успяха да смекчат изненадващия, благоприятен за Кремъл мирен план на американския президент Доналд Тръмп. Но над дипломатическата суматоха тегне една неприятна реалност - всичко в крайна сметка ще зависи от това какво е готов да приеме президентът на Русия Владимир Путин.
Руският лидер даде да се разбере, че е готов да продължи войната въпреки големите загуби на бойното поле и икономическите проблеми в страната си, за да принуди Украйна да изпълни исканията, което би поставило Киев в подчинено положение спрямо Русия.
Според анализаторите реалността е такава, че дава малко причини Путин да смекчи условията си. Украйна губи територии с ускоряващо се темпо. Страната се бори с вътрешен корупционен скандал. Освен това намаляват както парите, така и войниците ѝ, а търпението на Съединените щати също се изчерпва.
За руския лидер предизвикването на по-голям колапс в Украйна ще донесе само по-големи ползи, отбелязва изданието.
Как може да бъде избегнат несправедлив мир в Украйна, пита в коментарна статия „Икономист“.
Седмица след изтичането на информация за плана от 28 точки, който бе равносилен на капитулация, американският държавен секретар, сенаторите републиканци и европейските лидери решиха да се опитат да защитят Украйна в преговорите. Дори и да успеят, изборът, пред който са изправени Киев и неговите поддръжници в Европа, обаче ще става все по-труден.
Първоначалният план претендираше, че е за мир, но в действителност проправи пътя към следващата война, като затруднява способността на Украйна да се защити, възнаграждава агресията на Владимир Путин и въвежда облекчаване на санкциите и инвестиции, които биха осигурили на Москва средства за превъоръжаване, отбелязва изданието.
Украинският президент Володимир Зеленски и неговите европейски съюзници също спечелиха някои отстъпки. Но много неща все още трябва да бъдат договорени и всяка стъпка към споразумение, което би могло да предложи на Украйна основа за сигурно бъдеще, по тази причина ще провокира нови възражения от страна на Русия.
„Политико“ обръща внимание на възможността ЕС да ускори плана си за използване на замразените руски активи за отпускането на заем за Украйна в размер на 140 млрд. евро.
В изказване пред Европейския парламент председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща да представи официално предложение, очертаващо схема за подпомагане на засегнатата от войната украинска икономика.
„Следващата стъпка е Комисията да представи правен текст“, заяви фон дер Лайен пред законодателите в Страсбург, без обаче да посочи кога ще бъде представен документът.
От средата на септември ЕС търси начини да продължи с финансовата си подкрепа за Украйна през 2026 и 2027 г. Дебатът продължава, но фактът, че американският президент обмисля да върне част от замразените активи на Руската централна банка в Европа на Русия, допълнително „усложни“ варианта, предпочитан първоначално от Европейската комисия, пише френският в. „Монд“.
ЕК измисли механизма „репарационен заем“, чрез който да бъдат използвани тези замразени активи. Тя обаче не е успя да намери достатъчно гаранции, които да предложи на белгийската финансова институция „Юроклиър“ (Euroclear), където се съхраняват по-голямата част от руските активи. ЕК също така не си направи и труда да обсъди плана предварително с Белгия, в резултат на което белгийският министър-председател Барт де Вевер категорично отказа да се включи в схема, която може да се окаже изключително скъпа за страната му.
Сега ЕК представя и друг вариант – заем от името на 27-те държави членки, за да се помогне на Киев. Основният недостатък за тях би бил, че ще трябва да гарантират този заем, което ще увеличи собствения им дълг. „Трябва да преценим, от една страна, предвидимите разходи за това съвместно заемане, между 2 и 3 млрд. евро годишно, и от друга страна, непредвидимия риск, свързан с репарационния заем“, обобщи европейски дипломат.
Някои страни подкрепиха използването на замразените руски активи, но други – най-вече Франция – не изключват възможността за съвместен заем. Всички обаче са наясно, че унгарският премиер Виктор Орбан, който е в предизборна кампания, може да наложи вето на плана, тъй като не иска повече да подкрепя Киев.
Използването на замразените руски активи в полза на Украйна може да доведе до нарастване на дълговите задължения на ЕС, предупреди от своя страна „Файненшъл таймс“, позовавайки се на писмо на „Юроклиър“ до Фон дер Лайен и до председателя на Европейския съвет Антониу Коща.
Според оценката на компанията подобен механизъм ще бъде възприет извън ЕС като фактическа конфискация и ще отблъсне инвеститорите.
Ръководителят на международния депозитар Валери Урбен заяви, че подобна инициатива ще навреди на инвестициите в Европа, „тъй като инвеститорите, особено суверенните фондове и централните банки, ще я възприемат като еквивалент на конфискация на резерви на централни банки, подкопаваща върховенството на закона“. Освен това подобни действия биха довели „до компенсационни плащания от страна на държавите членки на ЕС към „Юроклиър“,отбелязва изданието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #39, #47
15:02 27.11.2025
2 Ъхъъъъъ
Путин определя условията
Коментиран от #9
15:03 27.11.2025
3 пешо
15:03 27.11.2025
4 си дзън
на наша земя.
Коментиран от #7, #8, #10, #41, #42
15:04 27.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Прокопи Катъра
15:04 27.11.2025
7 Прокопи Катъра
До коментар #4 от "си дзън":Все едно Бангладеш да реши да изгони всички западняци. Голем праз.
15:05 27.11.2025
8 Мара
До коментар #4 от "си дзън":Оплачи се на арменският поп.
15:05 27.11.2025
9 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":Думай.
Коментиран от #14
15:05 27.11.2025
10 Ъхъъъъъ
До коментар #4 от "си дзън":Какво земя имаш с това китайско име БРЕ.
15:06 27.11.2025
11 Здрасти Марче
Коментиран от #25
15:06 27.11.2025
12 И какво ще направи САЩ?
15:06 27.11.2025
13 значи ,
15:06 27.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да питам бе
15:07 27.11.2025
16 Слепец
15:08 27.11.2025
17 володя
15:08 27.11.2025
18 Механик
Толкова ли ви е трудно да разберете, че ще стане така както искат руснаците???
Коментиран от #99
15:09 27.11.2025
19 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
15:10 27.11.2025
20 Онзи
15:11 27.11.2025
21 604
15:11 27.11.2025
22 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А какво лошо има, че ивропата капиулира и ще се управлява от Русия?!?
Коментиран от #50
15:11 27.11.2025
23 Ангел
Как ще представиш правен текст, с който да си узакониш грабежа? Това е чист пладнешки обир.
15:12 27.11.2025
24 Гледай ся
15:12 27.11.2025
25 Мара
До коментар #11 от "Здрасти Марче":Майкуф ми пръснъ заднътъ хълкъ, а жамбазъ ми напълни фурнътъ!
15:14 27.11.2025
26 Я пък тоя
До коментар #14 от "Та колко метра останаха до Крим?Овчи?М?":Това успокоява ли Ви?
Няма значение колко сантиметра, метра, километра остават, Украйна губи войната и ще трябва да решава, дали сега да загуби или по-късно, обаче повече.
15:16 27.11.2025
27 Жив Дявол
15:16 27.11.2025
28 В В.П.
15:17 27.11.2025
29 Граф Сен Жермен
15:18 27.11.2025
30 Василеску
Коментиран от #58
15:18 27.11.2025
31 В В.П.
15:18 27.11.2025
32 Хм...
Дали розАвите понита накрая ще успеят да осъзнаят горното? Лично аз се съмнявам в способността им да осъзнаят каквото и да било извън опорките, които им спуска посолствоТО.
15:18 27.11.2025
33 В В.П.
15:19 27.11.2025
34 ООрана държава
15:21 27.11.2025
35 В В.П.
15:21 27.11.2025
36 Шопо
Пълна капитулация на Украйна.
Търпението на Путин се изчерпва, ракетите с ябг са в готовност.
Подаръци ще има за всички.
15:23 27.11.2025
37 Гггггжггг
15:23 27.11.2025
38 В В.П.
15:24 27.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ха-ха
15:25 27.11.2025
41 Та викаш-,,Трябва"...!
До коментар #4 от "си дзън":Ами айде тогава, рипай от дивана и действай,кво само ми разтягаш локуми...?!
15:26 27.11.2025
42 дрън - зи
До коментар #4 от "си дзън":Мой , оди на доктор, докато не е станало късно !
15:27 27.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хахахаха
15:30 27.11.2025
46 селски ,
До коментар #43 от "Последния Софиянец":Урките със зеля не могат да се оправят , а тръгнали да заплашват другите . Урките да мислят за байряка , че ни уркия , ни солдати останаха вече !
Коментиран от #48, #51
15:30 27.11.2025
47 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бягай за раша, копей, да взимаш репарации! Не се притеснявай за Европа, Европа няма нужда от предатели като вас.
Коментиран от #95
15:30 27.11.2025
48 Ъъъъъъъъ
До коментар #46 от "селски ,":Ъъъуъъъъъ
Коментиран от #52
15:32 27.11.2025
49 Левски
15:32 27.11.2025
50 Хахахаха
До коментар #22 от "Българин":Мдааа. Така мислиха и хората от Донбас, ама сега Донецк е в хуманитарна криза, без вода, без топлина и без пари. Щот рашата вече ги управлява 11 години.
Коментиран от #59, #82
15:32 27.11.2025
51 Да де
До коментар #46 от "селски ,":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
Коментиран от #54
15:32 27.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 000
15:34 27.11.2025
54 село мое ,
До коментар #51 от "Да де":За четири года друго не успя да измислиш с тая праз...н....а ......кра....ту...на !
Коментиран от #60
15:34 27.11.2025
55 Така Така
15:35 27.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Дааа
15:36 27.11.2025
58 Атина Палада
До коментар #30 от "Василеску":Русия няма да приеме мирния план на Тръмп ..
Коментиран от #67, #74
15:36 27.11.2025
59 Атина Палада
До коментар #50 от "Хахахаха":А България защо е без вода и без пари?
Коментиран от #63
15:37 27.11.2025
60 Геро
До коментар #54 от "село мое ,":Мнението на абортен материал като теб е без значение.
15:37 27.11.2025
61 РФ е въздух под налягане !
15:37 27.11.2025
62 Справедлив
15:39 27.11.2025
63 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #59 от "Атина Палада":По същата причина. Там където няма вода от 82 години управляват съветски майкопродавци.
Коментиран от #68
15:39 27.11.2025
64 Павел пенев
15:40 27.11.2025
65 Плaмeн
За 21 месеца руснаците го превзеха няколко пъти , след това го обградиха , после го обсадиха ... а сега прилагат нови тактики . :)
Коментиран от #69
15:40 27.11.2025
66 Маро
15:40 27.11.2025
67 Ами
До коментар #58 от "Атина Палада":Започни да ходиш на работа.И вода ще имаш и пари ще имаш.
И да не забравиш да си обмениш левчетата в евро,че снощи голяма опашка имаше.
Коментиран от #71
15:40 27.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 аz CВО Победа 80
До коментар #65 от "Плaмeн":Снощи докато си мислех как превземам Покровск за 123 път двама турски тираджии ме отвлякоха и иzнасилиха.
15:42 27.11.2025
70 Намали
До коментар #68 от "Атина Палада":Фентанила!Мини на овес!
15:43 27.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Иван Иванов
Коментиран от #78, #123
15:45 27.11.2025
73 ?????
И що са изненадани?
Колко пъти да им повтарят че всеки следващ път условията стават по-кофти.
Кво беше при Минските споразумения 2015 г., кво беше при преговорите в Истанбул 2022 г. и кво е сега?
Четете я тая история бре.
15:45 27.11.2025
74 Дон Корлеоне
До коментар #58 от "Атина Палада":Тръмп не може да спаси Хаяско.
Коментиран от #76
15:46 27.11.2025
75 Намали фентанила!
До коментар #71 от "Атина Палада":Премии на овес!
15:48 27.11.2025
76 Атина Палада
До коментар #74 от "Дон Корлеоне":Обаче Хаяско ще спаси Тръмп.В Аляска при здрависването с Тръмп,нали Путин му каза:-"Тук съм за да ти помогна"! Или на вас у Бегето по БТВ не са ви го казали това?
15:48 27.11.2025
77 Владимир
15:48 27.11.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Плaмeн
Ти къде живееш ???!
Коментиран от #83
15:50 27.11.2025
80 Станкето
15:50 27.11.2025
81 когато една държава и територия са
Коментиран от #87
15:51 27.11.2025
82 Хехехехеее....!
До коментар #50 от "Хахахаха":Нашето мило и родно БГ е в хуманитарна криза, без вода, без топлина и без пари. Щот Урсула вече ни управлява бая години.
А уж и ЕССР,както и преди СССР, ни обещаваше-,,Светло Бъдеще"...😨😮💨🙄😓🫢!
15:52 27.11.2025
83 Атина Палада
До коментар #79 от "Плaмeн":Живея в Атина .
Та,кое не е в вярно? Половин България,че е без вода ли? Или ,че в София няма режим на тока ли? Или ,че по Черноморието нямаше наводнение ли? Или за пожарите ,където изгориха къщите на хората за фотоволтаици ли? Кое е лъжа?
Коментиран от #93, #102
15:54 27.11.2025
84 САЩ
Коментиран от #91
15:56 27.11.2025
85 АМАH OT ИДИOTИ
ЯНКИТЕ ЗАПОЧНАХА ВОЙНАТА И Я ЗАГУБИХА😝
ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КОГАТО РЕШАТ РУСНАЦИТЕ И ДОКЪДЕТО РЕШАТ !!!!!!
😝🤣😆
Коментиран от #88
15:58 27.11.2025
86 Българите
15:59 27.11.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Дидо
До коментар #85 от "АМАH OT ИДИOTИ":Пълно е !.С теб-с един повече!!
16:00 27.11.2025
89 Само заглавието
16:02 27.11.2025
90 Уж толкова
16:02 27.11.2025
91 По-скоро!
До коментар #84 от "САЩ":САЩ имаха интереси в Украйна,но каквото можаха-си го присвоиха...- редкоземните минерали...!
И после оставиха Урсула и компания,да си чукат главата и наливат безкрайни средства в тая бездънна каца -,,Украйна"...
Коментиран от #97
16:02 27.11.2025
92 Хон Гил Дон
16:03 27.11.2025
93 😄😄😂😄😄
До коментар #83 от "Атина Палада":Живееш отвъд Атина 😁😁😁
16:05 27.11.2025
94 Бъдещето
16:05 27.11.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Руските лъжи
16:06 27.11.2025
97 Глупости
До коментар #91 от "По-скоро!":САЩ са богата държава. Опрели до неоткритите още "залежи" на една западнала страна. Тръмп просто си иска парите обратно.
16:08 27.11.2025
98 Руските лъжи
16:08 27.11.2025
99 Госта.
До коментар #18 от "Механик":Ами трудно им е.
16:13 27.11.2025
100 Колчев
16:13 27.11.2025
101 Руските лъжи
ВСУ държат позиции в западните и северните покрайнини на Покровск, също и в Мирноград и околните му села.
Голяма част и от двата града е мъртва зона, обитавана само от дронове.
Коментиран от #105, #108, #109, #117
16:14 27.11.2025
102 Плaмeн
До коментар #83 от "Атина Палада":Аз живея в района на ,,Златни пясъци" .
Вода има , ток има . Купих и една малка нива . Там нещата се развиват успешно , благодарение на прекрасния ни климат .
Ти защо избяга от България и отиде в западняшката Гърция ?
Защо не си в прекрасната русия ?!
Коментиран от #106
16:16 27.11.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
16:19 27.11.2025
105 Умирам от смях
До коментар #101 от "Руските лъжи":пий си хапчетата, пенкилер. Единственото което се държи е деменцията ти
16:21 27.11.2025
106 Атина Палада
До коментар #102 от "Плaмeн":Няма да го крия! В действителност избягах от България в Германия .Тогава търсеха химици .А заплащането беше многократно над това в България! Аз съм с инженерна химия...Работех в Мюнхен и после ...така ми се стече живота ...
Викат му съдба!
Коментиран от #110
16:21 27.11.2025
107 007
16:22 27.11.2025
108 007
До коментар #101 от "Руските лъжи":Шизик!
16:23 27.11.2025
109 Лука
До коментар #101 от "Руските лъжи":Аналитичният портал Deep State съобщи, че украинските въоръжени сили са на ръба да загубят Гуляйполе в Запорожка област. Според ресурса ситуацията в този район се е влошила рязко след изтеглянето на украинските части от Полтавка и Успеновка.
16:26 27.11.2025
110 Плaмeн
До коментар #106 от "Атина Палада":Ясно .
Аз бях моряк 30 години .Корабен механик.
Бях в 64 държави , (можех да остана във всяка една от тях , защото корабни механици се търсят навсякъде , а и документите ми важат в цял свят ) но реших , че България е моето място.
Та така, Атина ...
Коментиран от #115
16:27 27.11.2025
111 Елементарно Уотсън !
С края на войната свършва и жалкия му животец в бункера ,защото именно той ☝️ организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години...
4 години руски мъки в... Донбас, 1 милион мужици зян... и края им не се вижда.
Русофилите ми пишат за окупираната територия, а не смятат колко човешки живота са дадени за тези земи, които никога няма да бъдат признати за руски
Коментиран от #119, #122
16:29 27.11.2025
112 Каунь
16:29 27.11.2025
113 Червенски
16:29 27.11.2025
114 Лука
16:31 27.11.2025
115 Атина Палада
До коментар #110 от "Плaмeн":Благородно ти завиждам,че си се върнал и установил в България! Не се шегувам!!
16:34 27.11.2025
116 Плaмeн
Да не би да е агент на Сорос ?!
16:35 27.11.2025
117 Факт
До коментар #101 от "Руските лъжи":Демек,украинците побеждават и отстъпват територии.Войната приключва и само слепия не вижда,че всяко предложение на руснаците е по-лошо за Украйна от предишното.
Коментиран от #118
16:38 27.11.2025
118 Да де
До коментар #117 от "Факт":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
16:39 27.11.2025
119 Лука
До коментар #111 от "Елементарно Уотсън !":Естественно, Зеленский не остановился на войне... Это ещё называют «инстинктом самосохранения». Он нелегитимный.
С окончанием войны заканчивается и его жалкая жизнь в бункере, ведь именно он ☝️ организовал и осуществил самое массовое и жестокое убийство украинцев, став президентом. Он много обещал, а в итоге продал Украину и её недра.
4 года украинских пыток, он отверг Стамбульские соглашения, решив сражаться до последнего украинца. 10 миллионов убитых украинцев, 10 миллионов беженцев в Европе, и конца этому не видно.
Русофобы пишут мне о свободе, но сами стали рабами без территории и без промышленности, но не считают, сколько человеческих жизней было отдано за эти земли, которые им никогда не принадлежали!
16:41 27.11.2025
120 Само за секунда
16:41 27.11.2025
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Лука
До коментар #111 от "Елементарно Уотсън !":Естествено, Зеленски не спря пред войната... Нарича се още „инстинкт за самосъхранение“. Нелегитимен е.
С края на войната приключва и неговият мизерен живот в бункер, защото именно той ☝️ организира и извърши най-масовото и брутално убийство на украинци, след като стана президент. Той обеща толкова много, но в крайна сметка продаде Украйна и нейните природни ресурси.
Четири години украински мъчения, той отхвърли Истанбулските споразумения, решавайки да се бие до последния украинец. Десет милиона убити украинци, десет милиона бежанци в Европа и край без изглед.
Русофобите ми пишат за свобода, но самите те са се превърнали в роби без територия или индустрия и не броят колко човешки животи са били дадени за тези земи, които никога не са им принадлежали!
16:42 27.11.2025
123 007
До коментар #72 от "Иван Иванов":Спасибо, братишка!
16:45 27.11.2025