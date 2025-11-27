Владислав Панев препоръчва шоково орязване на заплатите и листването на енергийните компании на борсата

Единственият начин да не се повишават данъците и да не се тегли огромен дълг е да се намаляват разходите. Това трябва да се обсъжда, за да имаме здрави финанси. Заплатите в сигурността да се върнат на нивата отпреди година. Броят на администрацията да се намали, така че като процент от населението да е на нивата отпреди 20 години например. Капиталовите разходи да се изчистят от данък корупция.
Това препоръчва във "Фейсбук" Владислав Панев.
Такива мерки могат хем да намалят дефицита, хем инфлацията, хем и да влеят работна ръка в частния сектор, който се задъхва от липсата ѝ. Може ли това правителство да ги реализира? Не може. Дори и не им хрумва да мислят за реформи. Затова и търсят нови далавери като концесия на тотото.
А смислени допълнителни приходи могат да бъдат листване на енергийните компании на фондовата борса. Така че да се подобри и мениджмънта им, защото иначе ще фалират. Не е нужно да гледаме в тавана и да си измисляме глупости, а да прилагаме успешния опит на комшиите.
Частният бизнес в България (този, който не е обществени поръчки и източване на бюджета) оцелява въпреки държавата. Обаче не може да бъде вечно дойна крава. Защото в един момент тази крава ще умре или ще напусне България. Ще откаже да плаща данъци. Този момент настъпва. Стимулите да не плащаш данъци са особено големи, когато данъците отиват в касичките на Пеевски. Все едно да си плащаш за патрона, с който те застрелват.
Аз съм голям песимист, че тези могат да вземат завоя. Дори и с промени в мнозинството е много трудно да се вземе. Най-много да не вдигнат данъците сега и да си съчинят нови приходи, които няма да бъдат събрани. Или за поредна година със счетоводна гимнастика да наместят дефицита в рамките на 3 процента. Или открито да си признаят, че догодина той ще е 8 процента, така че да бъдат оставени да си харчат на воля. Само, че това би било много погрешно. Защото значи още повече дългове без да се пипат данъците. Или да дръпнем още по-силно прашката, така че след 2 години хем осигуровките да скочат, хем ДДС-то. Не можем да го позволим.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Последния Софиянец
14:10 27.11.2025
5 Ддд
14:10 27.11.2025
6 Панев
До коментар #1 от "ще го налапааш":Кеф!
14:11 27.11.2025
7 Ддд
14:12 27.11.2025
8 Стенли
До коментар #1 от "ще го налапааш":Макар че съм симпатизант на ВЪЗРАЖДАНЕ в случая няма как да не съглася с Панев а иначе еднакво съм отвратен от пп дб и герб а за има такъв и иот и бсп ново начало изобщо не ми се говори но в случая напълно съм съгласен с Панев
Коментиран от #11
14:12 27.11.2025
9 С.ъкратете държавните чантаджии!
14:12 27.11.2025
10 Пич
14:13 27.11.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Стенли":Как хората с намалени заплати ще плащат 500 лв ток на месец?
14:16 27.11.2025
12 Роден в НРБ
14:16 27.11.2025
13 Киро Гела
14:17 27.11.2025
14 Един
2ро - аре нема нужда да преватизираме енергийните дружества с листване на борсата. Точно Панев се биеше в гърдите, че е заедно с приятелите си бил човека раздържавил една камара предприятия КОИТО ВЕЧЕ НЕ РАБОТЯТ! Та ако може да не дава акъли!
14:41 27.11.2025
15 провинциалист
14:42 27.11.2025
16 Парпърляк
14:44 27.11.2025
17 Как
14:48 27.11.2025
18 Караджата
14:49 27.11.2025
19 Караджата
14:51 27.11.2025
20 ДрайвингПлежър
от години ми е трън в очите - 280 общини по 50-100 общински съветници, които имат 1 сесия в месеца за 2 часа и взимат по една средна заплата всеки месец
ГРЕШНИ ПАРИ и тук говорим не просто за хрантутници А ЗА ПРЕСТЪПНИЦИ! Щото всеки си познава общинските съветници и знае, че трудно ще изброи и 5 читави човека! Тая работа трябва да е безплатна - в ползва роду! Не да се домогват всякакви паразити заради надника!
14:54 27.11.2025
21 Точно така
15:00 27.11.2025
22 Първо
15:02 27.11.2025