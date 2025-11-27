Новини
Владислав Панев препоръчва шоково орязване на заплатите и листването на енергийните компании на борсата

27 Ноември, 2025 14:02 1 119 22

  • владислав панев-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • реформи

Аз съм голям песимист, че тези могат да вземат завоя, дори и с промени в мнозинството

Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Единственият начин да не се повишават данъците и да не се тегли огромен дълг е да се намаляват разходите. Това трябва да се обсъжда, за да имаме здрави финанси. Заплатите в сигурността да се върнат на нивата отпреди година. Броят на администрацията да се намали, така че като процент от населението да е на нивата отпреди 20 години например. Капиталовите разходи да се изчистят от данък корупция.

Това препоръчва във "Фейсбук" Владислав Панев.

Такива мерки могат хем да намалят дефицита, хем инфлацията, хем и да влеят работна ръка в частния сектор, който се задъхва от липсата ѝ. Може ли това правителство да ги реализира? Не може. Дори и не им хрумва да мислят за реформи. Затова и търсят нови далавери като концесия на тотото.

А смислени допълнителни приходи могат да бъдат листване на енергийните компании на фондовата борса. Така че да се подобри и мениджмънта им, защото иначе ще фалират. Не е нужно да гледаме в тавана и да си измисляме глупости, а да прилагаме успешния опит на комшиите.

Частният бизнес в България (този, който не е обществени поръчки и източване на бюджета) оцелява въпреки държавата. Обаче не може да бъде вечно дойна крава. Защото в един момент тази крава ще умре или ще напусне България. Ще откаже да плаща данъци. Този момент настъпва. Стимулите да не плащаш данъци са особено големи, когато данъците отиват в касичките на Пеевски. Все едно да си плащаш за патрона, с който те застрелват.

Аз съм голям песимист, че тези могат да вземат завоя. Дори и с промени в мнозинството е много трудно да се вземе. Най-много да не вдигнат данъците сега и да си съчинят нови приходи, които няма да бъдат събрани. Или за поредна година със счетоводна гимнастика да наместят дефицита в рамките на 3 процента. Или открито да си признаят, че догодина той ще е 8 процента, така че да бъдат оставени да си харчат на воля. Само, че това би било много погрешно. Защото значи още повече дългове без да се пипат данъците. Или да дръпнем още по-силно прашката, така че след 2 години хем осигуровките да скочат, хем ДДС-то. Не можем да го позволим.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Все хубави работи предлага.Хи хи хи

    14:10 27.11.2025

  • 5 Ддд

    1 0 Отговор
    Пеевски,селфи

    14:10 27.11.2025

  • 6 Панев

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ще го налапааш":

    Кеф!

    14:11 27.11.2025

  • 7 Ддд

    24 3 Отговор
    Заплатите на полицаите,трябва да се намалят , както и да се премахне безумните 20 заплати при пенсия..

    14:12 27.11.2025

  • 8 Стенли

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "ще го налапааш":

    Макар че съм симпатизант на ВЪЗРАЖДАНЕ в случая няма как да не съглася с Панев а иначе еднакво съм отвратен от пп дб и герб а за има такъв и иот и бсп ново начало изобщо не ми се говори но в случая напълно съм съгласен с Панев

    Коментиран от #11

    14:12 27.11.2025

  • 9 С.ъкратете държавните чантаджии!

    15 0 Отговор
    Много калинки, много калинчовци!

    14:12 27.11.2025

  • 10 Пич

    4 10 Отговор
    Ей такива кретени са подкрепени от други кретени! Паветни протестиращи кретени !!!

    14:13 27.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    Как хората с намалени заплати ще плащат 500 лв ток на месец?

    14:16 27.11.2025

  • 12 Роден в НРБ

    3 1 Отговор
    тоя изджаса половината деца у Африка

    14:16 27.11.2025

  • 13 Киро Гела

    5 1 Отговор
    Заплатите са ненужно високи и като цяло излишни ! Спокойно могат да се върнат на нивата от 1997г. Аз лично се оправям и без заплата.🤥

    14:17 27.11.2025

  • 14 Един

    6 1 Отговор
    1во - не са само заплатите на милиционерите! Даскалите вършат по-малко работа и от полицаите, а са дори повече народ на клона!

    2ро - аре нема нужда да преватизираме енергийните дружества с листване на борсата. Точно Панев се биеше в гърдите, че е заедно с приятелите си бил човека раздържавил една камара предприятия КОИТО ВЕЧЕ НЕ РАБОТЯТ! Та ако може да не дава акъли!

    14:41 27.11.2025

  • 15 провинциалист

    1 0 Отговор
    Да лисТнем чаша вода на всичи пишещи по пътя на една по-грамотна медийна среда.

    14:42 27.11.2025

  • 16 Парпърляк

    7 2 Отговор
    Намаляване на заплатите на полицайте и всички държавни служители да започнат да плащат осигуриовки

    14:44 27.11.2025

  • 17 Как

    4 0 Отговор
    Забравяте заплатите на съдебната система хиляди лева,бонуси и д-р При пенсиониране 20 заплати.Здравните вноски плащат ли си ги?

    14:48 27.11.2025

  • 18 Караджата

    1 1 Отговор
    За никакъв дефицит от 3% не искам да чувам.Дефицитът трябва да е 0.00 !

    14:49 27.11.2025

  • 19 Караджата

    3 0 Отговор
    И що като са в опозиция така хубаво говорят а като захапят кокъла все едни и същи дивотии правят?

    14:51 27.11.2025

  • 20 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Искате ли да ви дам жокер за едни 500 милиона
    от години ми е трън в очите - 280 общини по 50-100 общински съветници, които имат 1 сесия в месеца за 2 часа и взимат по една средна заплата всеки месец

    ГРЕШНИ ПАРИ и тук говорим не просто за хрантутници А ЗА ПРЕСТЪПНИЦИ! Щото всеки си познава общинските съветници и знае, че трудно ще изброи и 5 читави човека! Тая работа трябва да е безплатна - в ползва роду! Не да се домогват всякакви паразити заради надника!

    14:54 27.11.2025

  • 21 Точно така

    2 0 Отговор
    И трябва да се режат заплатите първо на пРезидента,народните избраници и всички министерства и хилядите агенцийки

    15:00 27.11.2025

  • 22 Първо

    1 0 Отговор
    депутатите да се намалят на 120 , после заплатите им да са две средни за страната, после махане на имунитета, махане на субсидията за партиите и накрая мажоритарни избори в два тура!

    15:02 27.11.2025