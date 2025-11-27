Владислав Панев препоръчва шоково орязване на заплатите и листването на енергийните компании на борсата

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Единственият начин да не се повишават данъците и да не се тегли огромен дълг е да се намаляват разходите. Това трябва да се обсъжда, за да имаме здрави финанси. Заплатите в сигурността да се върнат на нивата отпреди година. Броят на администрацията да се намали, така че като процент от населението да е на нивата отпреди 20 години например. Капиталовите разходи да се изчистят от данък корупция.

Това препоръчва във "Фейсбук" Владислав Панев.

Такива мерки могат хем да намалят дефицита, хем инфлацията, хем и да влеят работна ръка в частния сектор, който се задъхва от липсата ѝ. Може ли това правителство да ги реализира? Не може. Дори и не им хрумва да мислят за реформи. Затова и търсят нови далавери като концесия на тотото.

А смислени допълнителни приходи могат да бъдат листване на енергийните компании на фондовата борса. Така че да се подобри и мениджмънта им, защото иначе ще фалират. Не е нужно да гледаме в тавана и да си измисляме глупости, а да прилагаме успешния опит на комшиите.

Частният бизнес в България (този, който не е обществени поръчки и източване на бюджета) оцелява въпреки държавата. Обаче не може да бъде вечно дойна крава. Защото в един момент тази крава ще умре или ще напусне България. Ще откаже да плаща данъци. Този момент настъпва. Стимулите да не плащаш данъци са особено големи, когато данъците отиват в касичките на Пеевски. Все едно да си плащаш за патрона, с който те застрелват.

Аз съм голям песимист, че тези могат да вземат завоя. Дори и с промени в мнозинството е много трудно да се вземе. Най-много да не вдигнат данъците сега и да си съчинят нови приходи, които няма да бъдат събрани. Или за поредна година със счетоводна гимнастика да наместят дефицита в рамките на 3 процента. Или открито да си признаят, че догодина той ще е 8 процента, така че да бъдат оставени да си харчат на воля. Само, че това би било много погрешно. Защото значи още повече дългове без да се пипат данъците. Или да дръпнем още по-силно прашката, така че след 2 години хем осигуровките да скочат, хем ДДС-то. Не можем да го позволим.