Владислав Панев: Дефицитът по текущата сметка за октомври е абсолютен рекорд от 1.06 млрд. евро

Владислав Панев: Дефицитът по текущата сметка за октомври е абсолютен рекорд от 1.06 млрд. евро

21 Декември, 2025 15:03 839 15

И парите просто изтичат за внос на стоки и услуги. Този модел не може да съществува дълго, макар че много им се иска на властимащите

Владислав Панев: Дефицитът по текущата сметка за октомври е абсолютен рекорд от 1.06 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дефицитът по текущата сметка за октомври е 1.06 милиарда евро, което е абсолютен рекорд, ако изключим лятото на 2022 г., когато картината беше изкривена, защото цените на газа бяха в небето. Това е много важен показател и по принцип такъв дефицит може да не е лош сигнал ако беше за сметка на инвестиции. Случаят сега не е такъв.

Това отбеляза във "Фейсбук" Владислав Панев.

Това е обратната страна на медала от факта, че покупателната способност на българските заплати вече не е най-ниска в Европейския съюз, а е преди Унгария, Гърция и Словакия. Означава, че доходите растат без производителността да расте със същото темпо, което прави икономиката ни неконкурентна. И парите просто изтичат за внос на стоки и услуги. Този модел не може да съществува дълго, макар че много им се иска на властимащите. Повишението на заплатите на виновниците с 5% с удължителния бюджет само допринася за картината.

"Яжте и пийте, държавата плаща" е посланието на властта. Е, това води до инфлация, но ще се борим с нея през регулаторите, а ако се вдигнат цените виновни ще са спекулантите, а не бюджетния дефицит и тегленето на огромни дългове. Горе долу това е политиката и ако не я променим ще затъваме без да го осъзнаваме.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Икономист ще

    2 1 Отговор
    Интересно, че тези които имат излишъци завиждат на тези които веднъж са се нахранили за това!

    15:08 21.12.2025

  • 2 Tърсете крадените милиарди

    14 2 Отговор
    От 26 милиарда нови заеми на България в личните сметки на боко,шопара и мумията чалгар славуца трифоновска

    Коментиран от #4, #13

    15:09 21.12.2025

  • 3 Аксиома

    2 7 Отговор
    "покупателната способност на българските заплати вече не е най-ниска в Европейския съюз, а е преди Унгария, Гърция и Словакия. "

    Няма на света страна, която да е попаднала в капана на бандитите, узурпирали властта в Кремъл, която да не е отритната и презирана от цял свят, която да не е бедна, която да не е с мафиотско управление, в която да не цари беззаконие и ужасяваща корупция. Няма !
    Тези , които не си отлепят езика от подметките на руските си господари не могат да посочат нито една. Затова и си стоят на Запад от московското блaтo. Колкото по далеч от московията, толкова по добре !
    Baтниците казват - "Хубаво е там, където ни няма! А още по хубаво е там където не сме стъпвали"
    Сега разбрахте ли, копейки неграмотни, защо сме зле ?!?!

    Коментиран от #8

    15:12 21.12.2025

  • 5 Пепи

    2 5 Отговор
    Някакви пишман икономисти ръсят постоянно глупости.Кой им плаща на тези негодяй .

    15:17 21.12.2025

  • 6 Факт

    4 4 Отговор
    Управляващите от ГЕРБННППДБ си мислят, че ще излязат сухи от водата!

    15:18 21.12.2025

  • 7 1234

    0 2 Отговор
    Ало фактите значи може да публикувате глупостите на Илиян Василев и ком.2 без проблем.

    15:20 21.12.2025

  • 8 Абе я се скри

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аксиома":

    Стига с този СССР и този комунизъм. Нали вече 35 години е Демокрация. То е ЕС, то е НАТО..... Бойко който е продукт на Германската Конрад Аденауер управлява вече 15 години. После ПП - та. Преди това СДС- та , Костов , Филип Димитров, Царя.... Комунизма ви е виновен и за глобалното затопляне. А истината е че западните демократи си инсталираха тъпи, но послушни политици в България и парите изтичат на запад.

    15:21 21.12.2025

  • 9 а бе..

    6 0 Отговор
    Така требва да бъде за стадото с двамата пастирски плондери

    15:22 21.12.2025

  • 10 Българин

    1 4 Отговор
    Правителството на Желязков поне беше решило да даде малко пари на хората, да изкарат коледните празници нормално. Защото за всички е ясно, че ни очакват десетилетия на мизерия и оскъдица, каквато не е била от фашиско!
    Ама вие съборихте законно правителство, за да правите ала-бала с машините на Радев!

    15:27 21.12.2025

  • 11 Клати Крачолов

    2 0 Отговор
    Никой не иска да бачка!
    Само чиновмници!

    15:28 21.12.2025

  • 12 АБЕ ВЛАДКО

    1 3 Отговор
    НАЛИ СИ ЗНАЙШ ПРЯКОРА /МАЗНИЯ/.

    15:29 21.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Tърсете крадените милиарди":

    Грешиш много сериозно. В министерствата на партия ГЕРБ няма отклонени средства. Парите са присвоени от министерствата на ИТН - на транспорта отклонени 2,1 млрд.с министър Гроздан Караджов ,в здравеопазването 1 млрд.за детска болница ,министерството на икономиката в което министър е сина на гардеробиерката в "Шоуто на Слави" и в министерството на културата на Бачев отклонени за уж изложби 127 млн.. ..Борисов не краде. Борисов е Държавник и политик от световна величина.

    15:34 21.12.2025

  • 14 Спецназ

    4 0 Отговор
    "покупателната способност на българските заплати вече не е най-ниска в Европейския съюз, а е преди Унгария, Гърция и Словакия. "

    ВИЕЛУДИЛИСТЕБЕ??

    В тези страни заплатите са с 30% по- високи!

    15:34 21.12.2025

