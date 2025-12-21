Владислав Панев: Дефицитът по текущата сметка за октомври е абсолютен рекорд от 1.06 млрд. евро

Дефицитът по текущата сметка за октомври е 1.06 милиарда евро, което е абсолютен рекорд, ако изключим лятото на 2022 г., когато картината беше изкривена, защото цените на газа бяха в небето. Това е много важен показател и по принцип такъв дефицит може да не е лош сигнал ако беше за сметка на инвестиции. Случаят сега не е такъв.
Това отбеляза във "Фейсбук" Владислав Панев.
Това е обратната страна на медала от факта, че покупателната способност на българските заплати вече не е най-ниска в Европейския съюз, а е преди Унгария, Гърция и Словакия. Означава, че доходите растат без производителността да расте със същото темпо, което прави икономиката ни неконкурентна. И парите просто изтичат за внос на стоки и услуги. Този модел не може да съществува дълго, макар че много им се иска на властимащите. Повишението на заплатите на виновниците с 5% с удължителния бюджет само допринася за картината.
"Яжте и пийте, държавата плаща" е посланието на властта. Е, това води до инфлация, но ще се борим с нея през регулаторите, а ако се вдигнат цените виновни ще са спекулантите, а не бюджетния дефицит и тегленето на огромни дългове. Горе долу това е политиката и ако не я променим ще затъваме без да го осъзнаваме.
1 Икономист ще
15:08 21.12.2025
2 Tърсете крадените милиарди
Коментиран от #4, #13
15:09 21.12.2025
3 Аксиома
Няма на света страна, която да е попаднала в капана на бандитите, узурпирали властта в Кремъл, която да не е отритната и презирана от цял свят, която да не е бедна, която да не е с мафиотско управление, в която да не цари беззаконие и ужасяваща корупция. Няма !
Тези , които не си отлепят езика от подметките на руските си господари не могат да посочат нито една. Затова и си стоят на Запад от московското блaтo. Колкото по далеч от московията, толкова по добре !
Baтниците казват - "Хубаво е там, където ни няма! А още по хубаво е там където не сме стъпвали"
Сега разбрахте ли, копейки неграмотни, защо сме зле ?!?!
Коментиран от #8
15:12 21.12.2025
5 Пепи
15:17 21.12.2025
6 Факт
15:18 21.12.2025
7 1234
15:20 21.12.2025
8 Абе я се скри
До коментар #3 от "Аксиома":Стига с този СССР и този комунизъм. Нали вече 35 години е Демокрация. То е ЕС, то е НАТО..... Бойко който е продукт на Германската Конрад Аденауер управлява вече 15 години. После ПП - та. Преди това СДС- та , Костов , Филип Димитров, Царя.... Комунизма ви е виновен и за глобалното затопляне. А истината е че западните демократи си инсталираха тъпи, но послушни политици в България и парите изтичат на запад.
15:21 21.12.2025
9 а бе..
15:22 21.12.2025
10 Българин
Ама вие съборихте законно правителство, за да правите ала-бала с машините на Радев!
15:27 21.12.2025
11 Клати Крачолов
Само чиновмници!
15:28 21.12.2025
12 АБЕ ВЛАДКО
15:29 21.12.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Tърсете крадените милиарди":Грешиш много сериозно. В министерствата на партия ГЕРБ няма отклонени средства. Парите са присвоени от министерствата на ИТН - на транспорта отклонени 2,1 млрд.с министър Гроздан Караджов ,в здравеопазването 1 млрд.за детска болница ,министерството на икономиката в което министър е сина на гардеробиерката в "Шоуто на Слави" и в министерството на културата на Бачев отклонени за уж изложби 127 млн.. ..Борисов не краде. Борисов е Държавник и политик от световна величина.
15:34 21.12.2025
14 Спецназ
ВИЕЛУДИЛИСТЕБЕ??
В тези страни заплатите са с 30% по- високи!
15:34 21.12.2025
