Владислав Панев: Дефицитът по текущата сметка за октомври е абсолютен рекорд от 1.06 млрд. евро

Дефицитът по текущата сметка за октомври е 1.06 милиарда евро, което е абсолютен рекорд, ако изключим лятото на 2022 г., когато картината беше изкривена, защото цените на газа бяха в небето. Това е много важен показател и по принцип такъв дефицит може да не е лош сигнал ако беше за сметка на инвестиции. Случаят сега не е такъв.

Това отбеляза във "Фейсбук" Владислав Панев.

Това е обратната страна на медала от факта, че покупателната способност на българските заплати вече не е най-ниска в Европейския съюз, а е преди Унгария, Гърция и Словакия. Означава, че доходите растат без производителността да расте със същото темпо, което прави икономиката ни неконкурентна. И парите просто изтичат за внос на стоки и услуги. Този модел не може да съществува дълго, макар че много им се иска на властимащите. Повишението на заплатите на виновниците с 5% с удължителния бюджет само допринася за картината.

"Яжте и пийте, държавата плаща" е посланието на властта. Е, това води до инфлация, но ще се борим с нея през регулаторите, а ако се вдигнат цените виновни ще са спекулантите, а не бюджетния дефицит и тегленето на огромни дългове. Горе долу това е политиката и ако не я променим ще затъваме без да го осъзнаваме.