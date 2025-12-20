Мартин Димитров: Промяната на модела е критичният, ключовият въпрос

В ефира на „Събуди се” Мартин Димитров от ПП-ДБ анализира икономическото състояние на страната и очерта политическите позиции на формацията преди предстоящия вот.
Бюджет и държавен дълг
Димитров определи финансовата политика на сегашното правителство като „бюджетна вакханалия”. Той посочи конкретни цифри за планираните нови заеми: „20 милиарда лева за 2026 г. и 19 милиарда за 2025 г. Общо 39 милиарда - това е вакханалия, да харчиш като луд с картечница”.
Депутатът защити предложението за еднократно индексиране на доходите с процента на годишната инфлация, като го нарече „политически компромис” за хората в бюджетната сфера, но подчерта, че икономиката е била претоварена от огромни разходи.
Шенген и пречките пред бизнеса
Според Димитров, въпреки влизането на България в сухопътния Шенген, износът към ЕС пада. Той обвини властта в „тормоз над бизнеса”, като даде пример с промени в Закона за ДДС. По думите му износът за дестинации, които нямат ДДС режим, се оскъпява с 20%, тъй като фирмите не могат да ползват данъчен кредит. „Вместо да си реализираме потенциала, ние сами пречим на износителите си”, заяви той.
Политически червени линии
Димитров беше категоричен, че ПП-ДБ влиза в изборите с цел първо място и мнозинство от над 121 депутати, което би позволило смяна на модела и избор на нов Висш съдебен съвет. На въпрос за бъдещо съвместно управление с ГЕРБ и ДПС, той отговори: „С Борисов и Пеевски не може да се управлява. Те създадоха модел, който трябва да бъде променен категорично. Чувствам се вече, че сме затънали в едно блато, от което се излиза със смели действия”.
Относно евентуален проект на президента Румен Радев, той го определи като „неродено Петко”. За служебен премиер Димитров посочи Андрей Гюров като най-подходящ заради неговите качества, въпреки „нечестната атака” срещу него.
Машинното гласуване и медийната свобода
„Машинното гласуване е критично за честни избори в България”, подчерта Димитров. Той обясни, че машините премахват „тъмната стаичка”, не позволяват заснемане на бюлетини и ограничават купения вот.
В края на разговора Димитров изрази притеснение от отстраняването на журналисти, които задават критични въпроси. „Силната, добрата журналистика е критичната. Тя трябва да бъде критична към всички, а не само към тези, които не ни харесват”, завърши той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти нещо за статията на Аламанов
Коментиран от #35
11:43 20.12.2025
2 метафора
11:46 20.12.2025
3 бою циганина
11:48 20.12.2025
4 Подкупи и заплахи в нови
Adell Group
Велислава Кръстева, пиарката на голямото Д?
Коментиран от #12
11:49 20.12.2025
5 ......
11:50 20.12.2025
6 Фибата
11:50 20.12.2025
7 Силиций
11:50 20.12.2025
8 Верно ли
11:51 20.12.2025
9 Видео наблюдение
Коментиран от #13
11:52 20.12.2025
10 туй го чухме
11:53 20.12.2025
11 Мартин Димотров
11:53 20.12.2025
12 заинтересован
До коментар #4 от "Подкупи и заплахи в нови":Къде го предлагат че да се запишем?
11:54 20.12.2025
13 Всеки който снима, влиза в Ареста,
До коментар #9 от "Видео наблюдение":Полиция и Жандармерия са за това!
Коментиран от #17
11:54 20.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Всеки който предлага пари срещу
Мерките срещу платено Гласуване трябва да драконовски.
11:58 20.12.2025
16 Коня Солтуклиева
... Да, де, ама Цънцарова хич не беше "критична към всички",
а се заядаше с всички, извън ППДБ!
12:00 20.12.2025
17 чрез арести
До коментар #13 от "Всеки който снима, влиза в Ареста,":на гласуващи с телефон се постига 100% победа за началника на полицията. :)
Може да го прокламирате на плакат. Още един повод за демонкратска реформа.
12:01 20.12.2025
18 Данко Харсъзина
12:02 20.12.2025
19 Шопинг
12:12 20.12.2025
20 НЯКОЙ
Коментиран от #31
12:15 20.12.2025
21 Траш
12:17 20.12.2025
22 Факт
12:20 20.12.2025
23 Немо
12:20 20.12.2025
24 Присмехулник
Коментиран от #26
12:23 20.12.2025
25 Тома
Забравил е, че той е част от предишната вълна сини "експерти" с червен произход. Забравил е какви ги надроби червеният му идол, др. Иван Костов.
А отвъд такава памет пак са заканите, че "тооозииии пъъът.....".
Е, този път ще е като онзи път. Доказано е колко и какво можете.
Нищо не можете, освен да клатите въздух с плюене по политическите опоненти...
12:25 20.12.2025
26 Факт
До коментар #24 от "Присмехулник":Пешо лиже всички - безпристрастно!
12:27 20.12.2025
27 Георгиев
12:28 20.12.2025
28 Простияко е
По мирен път няма как да стане, защото няма да го допуснете, тъй като всички крадете и имате интерес статуквото да се запази! И СТЕ ПОДКУПНИ!
12:31 20.12.2025
29 Уфф
12:38 20.12.2025
30 бюджетна вакханалия
г-н Димитров, а вие като гласувахте да дадете гаранции за заема за Украйна, при положение че е ясно - нито Русия ще плати репарации, нито Украйна ще върне тези 90 млрд. и България ще пие една студена вода за 1,2 млрд евро това не е ли вакханалия?
При очертаващ се дефицит от 5 до 8 процента да плащаме още някой и друг милиард отгоре.
И тъй като вашите съпартийци Манол Пейков и Явор Божанков упорито твърдят, че трябва спешно да се помогне на Украйна, ето малко данни:
-към 1 номеври 2025 г. валутните резерви на Украинската централна банка са 42,8 млрд евро
-след края на първото тримесечие на 2025 валутните резерви на БНБ са по-малко от украинските 40,7 млрд евро.
На кого трябва да се помага?
И последно, като искате толкова да помагате, някой от ПП-ДБ някога да е споменал, че срещу помощта например Украйна трябва да даде дял на България от редкоземните си метали? Нали е съгласна да дава на САЩ от тях, защо да не дава и на България. Или пък срещу помощта да предостави безвъзмездно на България морски и летателни бойни дронове за българската армия. Нали в момента те имат най-модерното производство на дронове?
Но за вас ние само трябва да даваме и никога да не вземаме, защото Украйна
Коментиран от #34
12:38 20.12.2025
31 Аз ще ти кажа
До коментар #20 от "НЯКОЙ":Те са на принципа "Не ме гледай какво правя,а ме слушай какво говоря" Искат да сменят модела при който се строят пътища,санират се сградиПодиграват се на хората от Родопите,че им трябват дърва за огрев,били на най-ниското ниво на социалната стълбица(това съм го чула от техни коментатори по студията).Пък те,тези отППДБ виждаш ли,даже фабриката за брашно от насекоми,която ни обещаваха не построиха,не че ни трябва де.Та и аз се чудя какво точно предлагат--нищо и половина.На протестите хора от общини с режим на водата,с други проблеми ,и голяма радост,че Шиши и Боко паднали.Ами чакайте тогава "от умрял писмо",т.е пари за общините от държава,която вие "чупите".
12:39 20.12.2025
32 Да попитам:
12:41 20.12.2025
33 СТИГА ЛЪЖИ
12:43 20.12.2025
34 бюджетна вакханалия
До коментар #30 от "бюджетна вакханалия":Но за вас ние само трябва да даваме и никога да не вземаме, защото Украйна ви е по скъпа отколкото България.
12:45 20.12.2025
35 Какъв опит?
До коментар #1 от "Факти нещо за статията на Аламанов":Чиста проба, платена, протестна демокрация ни пробутват!
ПП-та управляваха с Герб, с БСП, с ИТН, с Новото начало.
Сега, щом казват, някой да изчезне, да вземат и те да се скрият някъде.
12:45 20.12.2025
36 Морален Стожер
12:49 20.12.2025
37 промените
13:00 20.12.2025
38 гpoбap-eкcxyматop4
13:07 20.12.2025
39 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР4
13:08 20.12.2025
40 Някой
13:10 20.12.2025
41 И тоя се пъне
13:18 20.12.2025
42 Попето
13:21 20.12.2025