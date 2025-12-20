Новини
Мартин Димитров: Промяната на модела е критичният, ключовият въпрос

Мартин Димитров: Промяната на модела е критичният, ключовият въпрос

20 Декември, 2025 11:38

Депутатът защити предложението за еднократно индексиране на доходите с процента на годишната инфлация

Мартин Димитров: Промяната на модела е критичният, ключовият въпрос - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В ефира на „Събуди се” Мартин Димитров от ПП-ДБ анализира икономическото състояние на страната и очерта политическите позиции на формацията преди предстоящия вот.

Бюджет и държавен дълг

Димитров определи финансовата политика на сегашното правителство като „бюджетна вакханалия”. Той посочи конкретни цифри за планираните нови заеми: „20 милиарда лева за 2026 г. и 19 милиарда за 2025 г. Общо 39 милиарда - това е вакханалия, да харчиш като луд с картечница”.

Депутатът защити предложението за еднократно индексиране на доходите с процента на годишната инфлация, като го нарече „политически компромис” за хората в бюджетната сфера, но подчерта, че икономиката е била претоварена от огромни разходи.

Шенген и пречките пред бизнеса

Според Димитров, въпреки влизането на България в сухопътния Шенген, износът към ЕС пада. Той обвини властта в „тормоз над бизнеса”, като даде пример с промени в Закона за ДДС. По думите му износът за дестинации, които нямат ДДС режим, се оскъпява с 20%, тъй като фирмите не могат да ползват данъчен кредит. „Вместо да си реализираме потенциала, ние сами пречим на износителите си”, заяви той.

Политически червени линии

Димитров беше категоричен, че ПП-ДБ влиза в изборите с цел първо място и мнозинство от над 121 депутати, което би позволило смяна на модела и избор на нов Висш съдебен съвет. На въпрос за бъдещо съвместно управление с ГЕРБ и ДПС, той отговори: „С Борисов и Пеевски не може да се управлява. Те създадоха модел, който трябва да бъде променен категорично. Чувствам се вече, че сме затънали в едно блато, от което се излиза със смели действия”.

Относно евентуален проект на президента Румен Радев, той го определи като „неродено Петко”. За служебен премиер Димитров посочи Андрей Гюров като най-подходящ заради неговите качества, въпреки „нечестната атака” срещу него.

Машинното гласуване и медийната свобода

„Машинното гласуване е критично за честни избори в България”, подчерта Димитров. Той обясни, че машините премахват „тъмната стаичка”, не позволяват заснемане на бюлетини и ограничават купения вот.

В края на разговора Димитров изрази притеснение от отстраняването на журналисти, които задават критични въпроси. „Силната, добрата журналистика е критичната. Тя трябва да бъде критична към всички, а не само към тези, които не ни харесват”, завърши той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти нещо за статията на Аламанов

    5 3 Отговор
    в Актуално, за опит да се купят инфлуенсъри с "бит койн" с плащания до 15 000 лв.?

    Коментиран от #35

    11:43 20.12.2025

  • 2 метафора

    9 1 Отговор
    Стара бира.

    11:46 20.12.2025

  • 3 бою циганина

    14 1 Отговор
    с тоя аутист сме нещастното минало на тая територия

    11:48 20.12.2025

  • 4 Подкупи и заплахи в нови

    9 2 Отговор
    Подкупи и заплахи в нови скандални съобщения: Предлагат до 15 000 лв. на инфлуенсъри, за да мълчат?

    Adell Group

    Велислава Кръстева, пиарката на голямото Д?

    Коментиран от #12

    11:49 20.12.2025

  • 5 ......

    17 2 Отговор
    Фъфлещия пишман икономист защо нищо не каза за разточителните бюджети на пенюара Асен Василев?

    11:50 20.12.2025

  • 6 Фибата

    16 1 Отговор
    На управляващото мнозинство му трябваха 11 месеца да се самозабрави, а на ППДБ - 11 дни, за да постигне същото самозабравяне, гарнирано с безочие, наглост и самодоволство.Краят е повече от ясен, Мартинчо!

    11:50 20.12.2025

  • 7 Силиций

    8 1 Отговор
    Модела тия български "политици" го променят от 35 години и ааааха да стане....,ама като се сетят ,че смени ли се пустия модел 90% от тях отиват някъде и обедняват рязко,....Абе искат,ама нямат желание.....

    11:50 20.12.2025

  • 8 Верно ли

    11 1 Отговор
    Тоя е капацитета дето ще ни оправи до тук -121 .?!

    11:51 20.12.2025

  • 9 Видео наблюдение

    6 0 Отговор
    при машината за гласуване за повишаване доверието в изборния процес особено за малките градчета и селца. Заинтересованите ще снимат не само в тъмната стаичка , а и екрана на машините, полицай ли ще повикат , за да им пречи да го правят?

    Коментиран от #13

    11:52 20.12.2025

  • 10 туй го чухме

    7 2 Отговор
    Нека този обясни какъв модел предлага, защото модела Радев - ПП/ДБ вече го видяхме и той не ни хареса.

    11:53 20.12.2025

  • 11 Мартин Димотров

    12 1 Отговор
    Ити си един от Модела, заедно с Кюмюра, който живее в Драгалевци!

    11:53 20.12.2025

  • 12 заинтересован

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Подкупи и заплахи в нови":

    Къде го предлагат че да се запишем?

    11:54 20.12.2025

  • 13 Всеки който снима, влиза в Ареста,

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Видео наблюдение":

    Полиция и Жандармерия са за това!

    Коментиран от #17

    11:54 20.12.2025

  • 15 Всеки който предлага пари срещу

    1 1 Отговор
    Гласове, влиза в Ареста, Полиция и Жандармерия са за това.
    Мерките срещу платено Гласуване трябва да драконовски.

    11:58 20.12.2025

  • 16 Коня Солтуклиева

    6 1 Отговор
    ".... Силната, добрата журналистика е критичната. Тя трябва да бъде критична към всички, а не само към тези, които не ни харесват”, завърши той."
    ... Да, де, ама Цънцарова хич не беше "критична към всички",
    а се заядаше с всички, извън ППДБ!

    12:00 20.12.2025

  • 17 чрез арести

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Всеки който снима, влиза в Ареста,":

    на гласуващи с телефон се постига 100% победа за началника на полицията. :)
    Може да го прокламирате на плакат. Още един повод за демонкратска реформа.

    12:01 20.12.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    По улиците на София Бентлитата, G и S класите, Ролс Ройсите и Фераритата са повече от тези в Берлин, но Малтинчо се е загрижил за "клетия" бизнес. Коментарите са излишни.

    12:02 20.12.2025

  • 19 Шопинг

    6 1 Отговор
    И теб трябва да те няма- вечният депутат

    12:12 20.12.2025

  • 20 НЯКОЙ

    6 1 Отговор
    Айде, обяснете на целия български народ, какъв, ще е следващия модел. Как искате да управлявате и с кого?

    Коментиран от #31

    12:15 20.12.2025

  • 21 Траш

    3 0 Отговор
    Промяна а не подмяна като ППДБ които са същите като ГЕРБ!

    12:17 20.12.2025

  • 22 Факт

    4 0 Отговор
    Картечница, ама заредена с боб. Износът пада заради кризата в ЕС. Кризата е резултат от своеволията на Евробюрократите и заради Войната. Корупцията си е местно явление. Достатъчно е да има Държавен Финансов Контрол и Прокуратура. Разходите за администрацията са раздути от много политически назначения. "Моделът" един същ открай време и е еднакъв за всички управляващи партии. Не може да критикуваш модел, който си създал.

    12:20 20.12.2025

  • 23 Немо

    5 1 Отговор
    Празноглав дърдорко, който не е свършил работа и за 1жлев през живота си, а е бил винаги на бюджетна хранилка

    12:20 20.12.2025

  • 24 Присмехулник

    2 0 Отговор
    Малтинчо, как си моето момче? Изхвърли ли боклука?

    Коментиран от #26

    12:23 20.12.2025

  • 25 Тома

    7 0 Отговор
    Този празен бърборко пропуска да ни припомни като каква промяна забъркаха пъпкодебарките през двата си мандата на управление. За пореден път е в амнезия. Отказва да си спомни примерите за тотално управленско и реформаторско безсилие, които бяха демонстрирани! Забравил е поредицата от уникални гафове на ония, които се заканваха да се справят и със съдебната реформа, и с мафия, и корупция....
    Забравил е, че той е част от предишната вълна сини "експерти" с червен произход. Забравил е какви ги надроби червеният му идол, др. Иван Костов.
    А отвъд такава памет пак са заканите, че "тооозииии пъъът.....".
    Е, този път ще е като онзи път. Доказано е колко и какво можете.
    Нищо не можете, освен да клатите въздух с плюене по политическите опоненти...

    12:25 20.12.2025

  • 26 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Присмехулник":

    Пешо лиже всички - безпристрастно!

    12:27 20.12.2025

  • 27 Георгиев

    5 1 Отговор
    Този празноглав "политик" пак се тъкмо да е депутат. И нищо за близките глупости на министър председателя. И чака 221 места в бъдещия парламент!!! Те ли са спасителите? Ами до сега какво правиха? Защо не спряха огромните кредити? А тия през 2026 г що ги приемат? Да идва нов играч и да изрита тия плазмодии. И този Димитров е бил министър!?! Само защото е от т.н. политическа класа. Този фъфлел не може да се нареди до мен, с четирите ми дипломи. А има толкова много кадърни българи на 40-45 години. Не ги пускат. Понеже у нас изборите са с пропорционални листи, които редят те. Я да са с мажоритарни листи, да ги видя къде ще са? На борсата! До пенсия.

    12:28 20.12.2025

  • 28 Простияко е

    2 0 Отговор
    Моделът може да бъде свален само насилствено!
    По мирен път няма как да стане, защото няма да го допуснете, тъй като всички крадете и имате интерес статуквото да се запази! И СТЕ ПОДКУПНИ!

    12:31 20.12.2025

  • 29 Уфф

    4 0 Отговор
    От този негодник нищо не става! Благодарение на психо десните дебили, които гласуват за такива като него се отживяха на държавната трапеза.

    12:38 20.12.2025

  • 30 бюджетна вакханалия

    1 0 Отговор
    "Димитров определи финансовата политика на сегашното правителство като „бюджетна вакханалия”. Той посочи конкретни цифри за планираните нови заеми: „20 милиарда лева за 2026 г. и 19 милиарда за 2025 г. Общо 39 милиарда - това е вакханалия, да харчиш като луд с картечница”."

    г-н Димитров, а вие като гласувахте да дадете гаранции за заема за Украйна, при положение че е ясно - нито Русия ще плати репарации, нито Украйна ще върне тези 90 млрд. и България ще пие една студена вода за 1,2 млрд евро това не е ли вакханалия?
    При очертаващ се дефицит от 5 до 8 процента да плащаме още някой и друг милиард отгоре.
    И тъй като вашите съпартийци Манол Пейков и Явор Божанков упорито твърдят, че трябва спешно да се помогне на Украйна, ето малко данни:
    -към 1 номеври 2025 г. валутните резерви на Украинската централна банка са 42,8 млрд евро
    -след края на първото тримесечие на 2025 валутните резерви на БНБ са по-малко от украинските 40,7 млрд евро.
    На кого трябва да се помага?
    И последно, като искате толкова да помагате, някой от ПП-ДБ някога да е споменал, че срещу помощта например Украйна трябва да даде дял на България от редкоземните си метали? Нали е съгласна да дава на САЩ от тях, защо да не дава и на България. Или пък срещу помощта да предостави безвъзмездно на България морски и летателни бойни дронове за българската армия. Нали в момента те имат най-модерното производство на дронове?
    Но за вас ние само трябва да даваме и никога да не вземаме, защото Украйна

    Коментиран от #34

    12:38 20.12.2025

  • 31 Аз ще ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "НЯКОЙ":

    Те са на принципа "Не ме гледай какво правя,а ме слушай какво говоря" Искат да сменят модела при който се строят пътища,санират се сградиПодиграват се на хората от Родопите,че им трябват дърва за огрев,били на най-ниското ниво на социалната стълбица(това съм го чула от техни коментатори по студията).Пък те,тези отППДБ виждаш ли,даже фабриката за брашно от насекоми,която ни обещаваха не построиха,не че ни трябва де.Та и аз се чудя какво точно предлагат--нищо и половина.На протестите хора от общини с режим на водата,с други проблеми ,и голяма радост,че Шиши и Боко паднали.Ами чакайте тогава "от умрял писмо",т.е пари за общините от държава,която вие "чупите".

    12:39 20.12.2025

  • 32 Да попитам:

    2 1 Отговор
    Кой беше този???

    12:41 20.12.2025

  • 33 СТИГА ЛЪЖИ

    1 0 Отговор
    Изборите се фалшифицират на друго ниво, на което не може да се повлияе с гласуване. Купуването на гласове е само дъвка за народът както че Пеевски е единственото зло въздесъщо. Стиига с идиотщини, трябва прозрачни избори с бюлетини от самите партии печатани, и броене пред народът в секцията. Идеи за край на на неолибералният капитализъм корумпиращ всички със субсидии и договори на държава и общини към частни фирми. Но сме и колония, дирижиранна отвън. Ако имаме пазарна социалистическа икономика с високо кредитиране като в Скандинавия и Китай, Виетнам, ще достигнем стандартът в Испания или Холандия, Щвеция, Финландия, до 15 години най-бързо. А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население..

    12:43 20.12.2025

  • 34 бюджетна вакханалия

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "бюджетна вакханалия":

    Но за вас ние само трябва да даваме и никога да не вземаме, защото Украйна ви е по скъпа отколкото България.

    12:45 20.12.2025

  • 35 Какъв опит?

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти нещо за статията на Аламанов":

    Чиста проба, платена, протестна демокрация ни пробутват!
    ПП-та управляваха с Герб, с БСП, с ИТН, с Новото начало.
    Сега, щом казват, някой да изчезне, да вземат и те да се скрият някъде.

    12:45 20.12.2025

  • 36 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    маccoв тppan за гнyccннитee ccмppъдливви бълxxappи!

    12:49 20.12.2025

  • 37 промените

    1 0 Отговор
    Пролет Велкова. Велкова преди 10 години каза, че ще станем Англия, ако си държим моравата 300 години. 300 години консервиране на елитът, на статуквото. И Путин е същият, затова сравни Сталин с Кромуел. ....... Американците искат Бойко да си ходи, дават му убежище. ГЕРБ ще се разцепи, и никакви държавни договори към техни фирми. Другите ще отхвърлят оковите. И в този хаос слугите на ГЕРБ и БКП, в медиите, политиката, говорещи глави, професори, агенти, продуценти, ще се чудят кой път да хванат. И СТАТУКВОТО НА БКП ЩЕ СВЪРШИ, И МИЛИОНИТЕ И МИЛИАРДИТЕ ИМ, ПРИВАТИЗАЦИИТЕ И КРАЖБИ И КОНЦЕСИИ... ЖИВКОВ ПОДГОТВЯЛ 100 СЕМЕЙСТВА - ЕДНО БИЛО БАНЕВИ. Березовски казал на Литвиненко, че 100 семейства управляват всичко в САЩ. Преходът и перестройката е това. ---- Баневи отказали да спестяват в американски облигации, и Черепът - май? Май ще се види през май? Слава Севрюкова предрекла край на крадливата власт, след 20 правителства, това е 25, но ако махнеп 5 - като броим три правителства на Бойко за едно и тези по две на Донев, Янев и Главчев. ......... СССР.2.0 започва през 2030 година, 2072 година и в целият свят ще е безкласово общество, според Ванга. За демокрация трябва равенство. (Ц.Ц му издърпаха ушите и политическата кариера чрез Свободна Европа - ЦРУ-ВАШИНГТОН, защото не прие паразитът С.ДС, но Бойко го прие), но сега новите техни ку.чи синове на САЩ са кирчо и кокорчо и те с рода от ДС-ЦРУ)

    13:00 20.12.2025

  • 38 гpoбap-eкcxyматop4

    1 0 Отговор
    по "празниците " хиляди богаташчета, бизнесменчета yppoдливвите и чaaвeттaa ицялата и жалkka poддаа ще претърпятт инциденти и ще пyykkннат. Ще се вмиppишaтт, воняяя на ppaзлoжeeннo, чеервeeeи. Kkkeф!

    13:07 20.12.2025

  • 39 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР4

    1 0 Отговор
    по "празниците " хиляди богаташчета, бизнесменчета yppoдливвите и чaaвeттaa и цялата и жалkka poддаа ще претърпятт инциденти и ще пyykkннат. Ще се вмиppишaтт, воняяя на ppaзлoжeeннo, чеервeeeи. Keeф!

    13:08 20.12.2025

  • 40 Някой

    0 0 Отговор
    Факти.бг защо не ми допуснахте поста смятам че казах истината не е обида това което написах

    13:10 20.12.2025

  • 41 И тоя се пъне

    1 0 Отговор
    Гледат да яхнат протеста, та депутатите наполовина

    13:18 20.12.2025

  • 42 Попето

    0 0 Отговор
    Депутатите не свършиха почти никаква работа, не приеха бюджет, отхвърлиха референдум за еврото, караха се и се биха и, на сред хаоса от инфлация и въвеждане на еврото, станаха и заминаха по острови, курорти пътувания. С 15 бона заплати не им пука за народа, дето им плаща заплатите. Та Мартинчо хич да не философства, ами да се покрие и да не дразни!

    13:21 20.12.2025