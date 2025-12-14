Новини
Мнения »
КНСБ: Бюджетът трябва да бъде приет!

КНСБ: Бюджетът трябва да бъде приет!

14 Декември, 2025 13:05 541 18

  • любослав костов-
  • кнсб-
  • бюджет

На бюджета разчитат 2 милиона и 200 хиляди пенсионери, около 470 хиляди роботещи в обществения сектор, 130 хиляди работещи в държавни предприятия, плюс майките, плюс субсидиите за общините

КНСБ: Бюджетът трябва да бъде приет! - 1
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всякакъв бюджет в момента е по-добър от това да нямаме!

Такова мнение изрази пред БНР Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

В противен случай всичко, което е било предвидено, няма да се случи и ще останем на нивото от януари 2025 – та, предупреди той.

"Връщаме се една година назад, вместо да актуализираме тези стойности. На бюджета разчитат 2 милиона и 200 хиляди пенсионери, около 470 хиляди роботещи в обществения сектор, 130 хиляди работещи в държавни предприятия, плюс майките, плюс субсидиите за общините".

Той смята, че депутатите трябва да продължат работата си по приемането му.

"Бюджетът мина на първо четене. Оставката е на изпълнителната власт. Законодателната власт продължава да работи. Най-логичното нещо, което може да се случи в момента, е бюджетната процедура да не бъде бламирана и да не бъде заложник на политическите игри между отделните партии. На всички, които са вътре, работата е да се занимават с бюджета. Законът за публичните финанси ги задължава да довършат процедурата".

Костов заяви, че е изненадан от позицията на Фискалния съвет, че е по-добре да продължим с Удължителен закон.

"Няма бюджет, който да е подкрепен от Фискалния съвет. Те винаги казват, че се харчи много, че приходите са надценени".

Главният икономист на КНСБ коментира и предложенията за консолидиране на разходи.

"Работещите по Закона за държавния служител са 98 хиляди души. Имаме намаление с 18% за 20 години. Готови сме да говорим за незаети щатни бройки, за хора в пенсионна възраст".

Технически е възможно да влезем в еврозоната с удължителен бюджет, лошото е, че това ще е прецедент, обясни той в предаването "Неделя 150".

"Не си спомням държава да е влизала в еврозоната без правителство и без приет Закон за бюджета. Икономическата политика на страната е поставена като заложник на това, че едни хора искаха на всяка цена да бутнат правителството, без да отчитат какво ще се случи с бюджета, а хората, които бяха в правителството, хвърлиха оставка и се обидиха.

Вината е на всички парламентарно представени партии. Надявам се да има разум в тях. За две седмици има време да се поправят".

Костов коментира опасенията за влизане на страната ни в дългова спирала.

"Ако махнете капиталовата програма като разходи, ние сме нула на нула. Нямаме дефицит, а сме на балансирано салдо. На този етап не мисля, че има опасност от дългова спирала".

Трябва да има умереност и фискална консолидация, отбеляза все пак той.

"Това е постижима задача, но за да се случи, трябва политиците да мислят отвъд тяснопартийните си интереси. Много често предизборно се обещават разни неща, поддават се на логиката на един или друг сектор".

Костов обясни, че от КНСБ възнамеряват да извадят поименно всички депутати, които са отказали да приемат Закона за държавния бюджет, а след това се явяват на нов вот.

"Ако нямат срам, нека ходят на избори".

Не мисля, че има основание за притеснение от гледна точка на разплащането с евро, коментира още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Защо като е лош?

    13:05 14.12.2025

  • 2 Тиквата каза

    5 1 Отговор
    Ще караме със старият бюджет.

    13:07 14.12.2025

  • 3 Тия 470 хиляди.

    3 0 Отговор
    Какво работят?

    Коментиран от #7

    13:10 14.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    470 000 чиновници и 130 000 работници.По четири чиновници на един работник.

    13:12 14.12.2025

  • 5 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Не на еврото и никаква подкрепа за 404 и протестите спират .Това са причините за кризата в България и ЕС..Никой не го казва но истината е тази и в най скоро време ще се признае но ще е късно и виновните няма да се паркират в СПА центрове като Белене

    Коментиран от #9

    13:12 14.12.2025

  • 6 Дупничанин

    2 1 Отговор
    Виж, сеа, мой, "трябва" е много коварна дума. По принцип ТРЯБВА доказаните осъждани престъпници тиквун и сфинчу, ведно с партийния им антураж в парлама-ментата да висат по стълбовете на Цариградско или да им се теглат неколко реда насред националния стадион. Обаче не се прави. А "трябва".

    13:13 14.12.2025

  • 7 То е ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тия 470 хиляди.":

    Избиратели

    13:20 14.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 404

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    За внуците на нацистите и ай ти специалистите с гумените лодки нищо не казваш

    13:22 14.12.2025

  • 10 Мое мнение

    3 0 Отговор
    Този тарикат без нито един ден труд представлява трудолюбивите. Това само в БГ обора го има.

    13:24 14.12.2025

  • 11 ЛОШИ ГЕНИ

    3 0 Отговор
    Някакъв полуидиот ни казва какво да правим.

    13:25 14.12.2025

  • 12 без имена

    3 0 Отговор
    това е раздвоение на личността . оня ден скача за да няма бюджет . днес скача за да има ....този не е за синдикалист. искам- не искам.....и все друг е виновен....

    13:31 14.12.2025

  • 13 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Наблюдавам спад в коментарите на статиите във факти.Това е положително ША СЪ оправим .Соросоидната нянка пресъхва

    13:32 14.12.2025

  • 14 не разбирам

    1 1 Отговор
    Нали уж всякакъв бюджет е по-добър от това да нямаме, а пък бюджетът за 2025 г. не ставал. Някой трябва да обясни на този експерт, че държавата никога не остава без бюджет, друг е въпросът, че с левов бюджет не можем да влезем в еврозоната, което би било чудесно. Не ни трябва бюджет в евро, не ни трябва еврозона и все, който е с ума си знае това.

    13:33 14.12.2025

  • 15 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Анатоли в скоро време ще излиза с Мара на Тракия

    13:35 14.12.2025

  • 16 АБСОЛЮТНО ВЯРНО

    1 0 Отговор
    ПП-ДБ и сие са длъжни да решат сега кашата с бюджета.
    Ако предложат бюджет и го гласуват, а ГЕРБ да речем отхврли, тогава топката ще е в другия отбор. Засега е в техния.

    13:40 14.12.2025

  • 17 банският бандит ненаяден

    0 0 Отговор
    Като стачкувахте -сега яжте асфалт пак , защото съм ви свикнал!

    13:42 14.12.2025

  • 18 Обичам ви

    0 0 Отговор
    кнсб и да ми крепат..... От подкрепа

    13:44 14.12.2025