КНСБ: Бюджетът трябва да бъде приет!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всякакъв бюджет в момента е по-добър от това да нямаме!

Такова мнение изрази пред БНР Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

В противен случай всичко, което е било предвидено, няма да се случи и ще останем на нивото от януари 2025 – та, предупреди той.

"Връщаме се една година назад, вместо да актуализираме тези стойности. На бюджета разчитат 2 милиона и 200 хиляди пенсионери, около 470 хиляди роботещи в обществения сектор, 130 хиляди работещи в държавни предприятия, плюс майките, плюс субсидиите за общините".

Той смята, че депутатите трябва да продължат работата си по приемането му.

"Бюджетът мина на първо четене. Оставката е на изпълнителната власт. Законодателната власт продължава да работи. Най-логичното нещо, което може да се случи в момента, е бюджетната процедура да не бъде бламирана и да не бъде заложник на политическите игри между отделните партии. На всички, които са вътре, работата е да се занимават с бюджета. Законът за публичните финанси ги задължава да довършат процедурата".

Костов заяви, че е изненадан от позицията на Фискалния съвет, че е по-добре да продължим с Удължителен закон.

"Няма бюджет, който да е подкрепен от Фискалния съвет. Те винаги казват, че се харчи много, че приходите са надценени".

Главният икономист на КНСБ коментира и предложенията за консолидиране на разходи.

"Работещите по Закона за държавния служител са 98 хиляди души. Имаме намаление с 18% за 20 години. Готови сме да говорим за незаети щатни бройки, за хора в пенсионна възраст".

Технически е възможно да влезем в еврозоната с удължителен бюджет, лошото е, че това ще е прецедент, обясни той в предаването "Неделя 150".

"Не си спомням държава да е влизала в еврозоната без правителство и без приет Закон за бюджета. Икономическата политика на страната е поставена като заложник на това, че едни хора искаха на всяка цена да бутнат правителството, без да отчитат какво ще се случи с бюджета, а хората, които бяха в правителството, хвърлиха оставка и се обидиха.

Вината е на всички парламентарно представени партии. Надявам се да има разум в тях. За две седмици има време да се поправят".

Костов коментира опасенията за влизане на страната ни в дългова спирала.

"Ако махнете капиталовата програма като разходи, ние сме нула на нула. Нямаме дефицит, а сме на балансирано салдо. На този етап не мисля, че има опасност от дългова спирала".

Трябва да има умереност и фискална консолидация, отбеляза все пак той.

"Това е постижима задача, но за да се случи, трябва политиците да мислят отвъд тяснопартийните си интереси. Много често предизборно се обещават разни неща, поддават се на логиката на един или друг сектор".

Костов обясни, че от КНСБ възнамеряват да извадят поименно всички депутати, които са отказали да приемат Закона за държавния бюджет, а след това се явяват на нов вот.

"Ако нямат срам, нека ходят на избори".

Не мисля, че има основание за притеснение от гледна точка на разплащането с евро, коментира още той.