ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Само цифри - никакви емоции. За ситуацията по света и у нас може да се съди само на основата на обстоен критичен анализ и на достоверни данни. Останалото е "мижи, че да те лажем" - любимият подход на съвеременните политици. Но животът е едно, а те - друго.

Инфлацията, по данни на Росстат, в края на годината ще се понижи до 5,7 – 5,8 процента. В действителност нейната реална стойност (наблюдавана от гражданите и потвърждавана от Централната банака) е 14,5%, като предвижданията са тя да намалее до 13,7%.

Очакван е скок до 2% на инфлацията през януари 2026 год., заради поскъпването на комуналните услуги, увеличаването на ДДС и измененията в данъчната система за малкия бизнес и т.н..

Въпреки призивите на политиците, не бе постигнат баланс в бюджета. Държавният дълг нарасна от началото на годината със 75% до 3 трилиона рубли (около 62,025 милиарда лева). Планираният дефицит се увеличи петкратно.

От октомври 2025 започна силно орязване на разходите.

Увеличава се дефицитът в регионалните бюджети.

През 2021 год. държавният бюджет бе изпълнен с профицит от повече от 0,5 трилиона рубли, а очакваният дефицит за 2025 год. е 5,7 трилиона рубли.

Обявено е рекордно ниско равнище на безработицата – 2,2%. Битува мнението, че този показател би трябвало да се разглежда като признак на изключително сериозна кадрова криза. От 2022 год. икономиката е загубила 2 – 3 милиона човека (отишли на фронта или емигрирали – това са официални данни).

Недостигът на квалифицирани служители, лошото управление, енергоемкото производство, както и гореуказаните нереални статистически данни, ще предизвикат нови проблеми в руската икономика.

За 2025 год. е обявен ръст на заплатите с 4,5%. Обаче, след като се отчете реалният ръст на разходите, излиза, че действителната покупателна способност на работещите е намаляла с 4,2%.

По официални данни международните резерви на Централната банка растат и в момента са 741,5 млиарда щатски долара. Увеличението се дължи най-вече на поскъпването на златото (то съставя 1/5 – 1/4 част от резервите). Но не по-малко от 300 миларда щ.д. от тази сума са блокирани в САЩ и ЕС - на практика държавата ги е загубила. Вместо да поддържат националната валута и като следствие – да развиват промишлеността, те са използвани от Запада във войната срещу Русия.

* * *

А къде сме ние с гайдите, гласували за заем (разбирай – подарък) от 90 милиарда евро за украинците въпреки състоянието на българската икономика. Но единството е сила, нали така твърдят предателите?!... Единство с колониалната администрация, с чиновниците от Брюксел, организирали Ковидната криза и сегашната война, с банкерите. Голяма сила сме.