За текущото състояние на руската икономика

Само цифри - никакви емоции. За ситуацията по света и у нас може да се съди само на основата на обстоен критичен анализ и на достоверни данни. Останалото е "мижи, че да те лажем" - любимият подход на съвеременните политици. Но животът е едно, а те - друго.
Инфлацията, по данни на Росстат, в края на годината ще се понижи до 5,7 – 5,8 процента. В действителност нейната реална стойност (наблюдавана от гражданите и потвърждавана от Централната банака) е 14,5%, като предвижданията са тя да намалее до 13,7%.
Очакван е скок до 2% на инфлацията през януари 2026 год., заради поскъпването на комуналните услуги, увеличаването на ДДС и измененията в данъчната система за малкия бизнес и т.н..
Въпреки призивите на политиците, не бе постигнат баланс в бюджета. Държавният дълг нарасна от началото на годината със 75% до 3 трилиона рубли (около 62,025 милиарда лева). Планираният дефицит се увеличи петкратно.
От октомври 2025 започна силно орязване на разходите.
Увеличава се дефицитът в регионалните бюджети.
През 2021 год. държавният бюджет бе изпълнен с профицит от повече от 0,5 трилиона рубли, а очакваният дефицит за 2025 год. е 5,7 трилиона рубли.
Обявено е рекордно ниско равнище на безработицата – 2,2%. Битува мнението, че този показател би трябвало да се разглежда като признак на изключително сериозна кадрова криза. От 2022 год. икономиката е загубила 2 – 3 милиона човека (отишли на фронта или емигрирали – това са официални данни).
Недостигът на квалифицирани служители, лошото управление, енергоемкото производство, както и гореуказаните нереални статистически данни, ще предизвикат нови проблеми в руската икономика.
За 2025 год. е обявен ръст на заплатите с 4,5%. Обаче, след като се отчете реалният ръст на разходите, излиза, че действителната покупателна способност на работещите е намаляла с 4,2%.
По официални данни международните резерви на Централната банка растат и в момента са 741,5 млиарда щатски долара. Увеличението се дължи най-вече на поскъпването на златото (то съставя 1/5 – 1/4 част от резервите). Но не по-малко от 300 миларда щ.д. от тази сума са блокирани в САЩ и ЕС - на практика държавата ги е загубила. Вместо да поддържат националната валута и като следствие – да развиват промишлеността, те са използвани от Запада във войната срещу Русия.
* * *
А къде сме ние с гайдите, гласували за заем (разбирай – подарък) от 90 милиарда евро за украинците въпреки състоянието на българската икономика. Но единството е сила, нали така твърдят предателите?!... Единство с колониалната администрация, с чиновниците от Брюксел, организирали Ковидната криза и сегашната война, с банкерите. Голяма сила сме.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #15
12:41 22.12.2025
2 Сатана Z
12:42 22.12.2025
3 Депутат от РФ
12:43 22.12.2025
4 Атина Палада
12:44 22.12.2025
5 Европа спря износа на кен ефи
70% от руснаците кен дзат в дървени кен ефи!
Коментиран от #14
12:46 22.12.2025
6 пеласг
Хората умно управляват, не като еврошматароците с големи уста, които съсипаха големите евроикономики.
12:47 22.12.2025
7 Пешо В о л г а т а
Водя руска пропаганда в Брюксел и ми плащат 25 000 еврака!
12:49 22.12.2025
8 Да де
Одеса осъмна с разбомбен Порт, тотал
Уж зърно превозвачи, уж
Какво анализирате Русия?
Вижте гробището Е С
Коментиран от #29
12:51 22.12.2025
9 Точен
12:52 22.12.2025
10 пенсионер
12:54 22.12.2025
11 оня с коня
12:55 22.12.2025
12 Чичак
13:01 22.12.2025
13 хаха
Хайде лайте бе ватенки!
13:03 22.12.2025
14 Гост
До коментар #5 от "Европа спря износа на кен ефи":Абсолютно вярно. А в София към 40% също акат в дупка (разбирай - септична яма), но сме европейска столица (даже и шенгенци вече)...
13:10 22.12.2025
15 явер
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Има една разлика, че ние от Европа им плащахме добре за всички суровини, а сега китайците се пазарят и ще ги вземат безплатно. Цената на дизела в България е много добре, ама може и по-добре, откакто ги подгонеха тези ватенки, американците.
13:12 22.12.2025
16 Да де
Коментиран от #18, #27
13:14 22.12.2025
17 явер
13:14 22.12.2025
18 явер
До коментар #16 от "Да де":Известия=Лъжествия. При тях всичко е лъжа, като при комунизма, каквото кажат от ФСБ, такова пишат.
13:17 22.12.2025
19 Лелеее
България в ЕС и НАТО с природни ресурси които партнерите крадат , с 6 милиона население и почти 100 милиарда дълг?!?
Кога ще ги стигнем руснаците?
Коментиран от #22, #32
13:18 22.12.2025
20 🙊..........
си...братушките никога не са живели толкова зле колкото при Зеленски🙊
13:20 22.12.2025
21 Мишел
13:21 22.12.2025
22 Плюй си в пазвата и кажи..
До коментар #19 от "Лелеее":... дано никога да не ги стигнем руснаците.
13:22 22.12.2025
23 😁.........
13:25 22.12.2025
24 Свободен
13:26 22.12.2025
25 Някой
"Държавният дълг нарасна от началото на годината със 75% до 3 трилиона рубли (около 62,025 милиарда лева)."
А колко е държавният дълг на България? Някъде пишат че е надхвърлил 54.9 млрд. евро. Умножете по 1.95583 за сравнението. Освен това Русия е май пълна с резерв от злато, диаманти и така нататък.
Коментиран от #28
13:32 22.12.2025
26 Копейки,
13:35 22.12.2025
27 Как
До коментар #16 от "Да де":Експертите отбелязват, че Русия остава най-големият потребителски пазар в света и е силно привлекателна за западния бизнес. "
Абе селски, ами китайците и индийците са по-големи 10 пъти от руския пазар и са непривлекателни ли?
13:36 22.12.2025
28 И като е пълна със злато и диаманти..
До коментар #25 от "Някой":Теб дрипльо какво те топли това?, на теб ли ще ги дадът?
Коментиран от #30
13:36 22.12.2025
29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #8 от "Да де":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
13:37 22.12.2025
30 Копейките освен,че са предатели
До коментар #28 от "И като е пълна със злато и диаманти..":Са и неграмотни.
13:38 22.12.2025
31 Асен
13:43 22.12.2025
32 Гандалф
До коментар #19 от "Лелеее":А колко са замразените руски активи..
13:45 22.12.2025
33 Спомняте ли си СССР? Къде е?
13:51 22.12.2025