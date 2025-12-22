Новини
Мнения »
За текущото състояние на руската икономика

За текущото състояние на руската икономика

22 Декември, 2025 12:35 960 33

  • руска икономика-
  • инфлация-
  • дефицит-
  • бюджет

Очакван е скок до 2% на инфлацията през януари 2026 г.

За текущото състояние на руската икономика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Само цифри - никакви емоции. За ситуацията по света и у нас може да се съди само на основата на обстоен критичен анализ и на достоверни данни. Останалото е "мижи, че да те лажем" - любимият подход на съвеременните политици. Но животът е едно, а те - друго.

Инфлацията, по данни на Росстат, в края на годината ще се понижи до 5,7 – 5,8 процента. В действителност нейната реална стойност (наблюдавана от гражданите и потвърждавана от Централната банака) е 14,5%, като предвижданията са тя да намалее до 13,7%.

Очакван е скок до 2% на инфлацията през януари 2026 год., заради поскъпването на комуналните услуги, увеличаването на ДДС и измененията в данъчната система за малкия бизнес и т.н..

Въпреки призивите на политиците, не бе постигнат баланс в бюджета. Държавният дълг нарасна от началото на годината със 75% до 3 трилиона рубли (около 62,025 милиарда лева). Планираният дефицит се увеличи петкратно.

От октомври 2025 започна силно орязване на разходите.

Увеличава се дефицитът в регионалните бюджети.

През 2021 год. държавният бюджет бе изпълнен с профицит от повече от 0,5 трилиона рубли, а очакваният дефицит за 2025 год. е 5,7 трилиона рубли.

Обявено е рекордно ниско равнище на безработицата – 2,2%. Битува мнението, че този показател би трябвало да се разглежда като признак на изключително сериозна кадрова криза. От 2022 год. икономиката е загубила 2 – 3 милиона човека (отишли на фронта или емигрирали – това са официални данни).

Недостигът на квалифицирани служители, лошото управление, енергоемкото производство, както и гореуказаните нереални статистически данни, ще предизвикат нови проблеми в руската икономика.

За 2025 год. е обявен ръст на заплатите с 4,5%. Обаче, след като се отчете реалният ръст на разходите, излиза, че действителната покупателна способност на работещите е намаляла с 4,2%.

По официални данни международните резерви на Централната банка растат и в момента са 741,5 млиарда щатски долара. Увеличението се дължи най-вече на поскъпването на златото (то съставя 1/5 – 1/4 част от резервите). Но не по-малко от 300 миларда щ.д. от тази сума са блокирани в САЩ и ЕС - на практика държавата ги е загубила. Вместо да поддържат националната валута и като следствие – да развиват промишлеността, те са използвани от Запада във войната срещу Русия.

* * *

А къде сме ние с гайдите, гласували за заем (разбирай – подарък) от 90 милиарда евро за украинците въпреки състоянието на българската икономика. Но единството е сила, нали така твърдят предателите?!... Единство с колониалната администрация, с чиновниците от Брюксел, организирали Ковидната криза и сегашната война, с банкерите. Голяма сила сме.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    10 13 Отговор
    Руската " икономика" е ресурсен придатък на китайската!

    Коментиран от #15

    12:41 22.12.2025

  • 2 Сатана Z

    12 5 Отговор
    Я па тоа? Глей кво ще стане в БГто на Банго Васил пак после разтягай локум за РФ

    12:42 22.12.2025

  • 3 Депутат от РФ

    12 7 Отговор
    "Ние не можем дори пирони да произвеждаме без западни технологии"!

    12:43 22.12.2025

  • 4 Атина Палада

    8 10 Отговор
    Русия е във фалит

    12:44 22.12.2025

  • 5 Европа спря износа на кен ефи

    11 7 Отговор
    за Русия!
    70% от руснаците кен дзат в дървени кен ефи!

    Коментиран от #14

    12:46 22.12.2025

  • 6 пеласг

    7 5 Отговор
    Икономика като при печеливша специална военна операция.
    Хората умно управляват, не като еврошматароците с големи уста, които съсипаха големите евроикономики.

    12:47 22.12.2025

  • 7 Пешо В о л г а т а

    7 7 Отговор
    Аз избрах БеЕмВе! Не искам масквич!
    Водя руска пропаганда в Брюксел и ми плащат 25 000 еврака!

    12:49 22.12.2025

  • 8 Да де

    10 7 Отговор
    Връщат си Одеса
    Одеса осъмна с разбомбен Порт, тотал
    Уж зърно превозвачи, уж
    Какво анализирате Русия?
    Вижте гробището Е С

    Коментиран от #29

    12:51 22.12.2025

  • 9 Точен

    6 4 Отговор
    Щом като и русофобите икономически експерти на Запад призвата, че Русия може да воюва още поне 3 г, без да има тежки финансови проблеми, значи Путин се справя с Баба европа и военно, и икономически...

    12:52 22.12.2025

  • 10 пенсионер

    3 3 Отговор
    Продължаването на войната ще покаже коя икономика ще издържи - тази на орките или тази на ЕВРОПА.Силно се надявам да е втората.

    12:54 22.12.2025

  • 11 оня с коня

    8 2 Отговор
    за руската икономика не знам как е, но наща икономика отдавна е умряла

    12:55 22.12.2025

  • 12 Чичак

    5 2 Отговор
    икономиката им е, грамофон свири, майка плаче

    13:01 22.12.2025

  • 13 хаха

    3 1 Отговор
    Банките в Армения и Сърбия затегнаха контрола върху сметките на руски клиенти, като спряха транзакциите за физически лица и компании, свързани с Русия.

    Хайде лайте бе ватенки!

    13:03 22.12.2025

  • 14 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Европа спря износа на кен ефи":

    Абсолютно вярно. А в София към 40% също акат в дупка (разбирай - септична яма), но сме европейска столица (даже и шенгенци вече)...

    13:10 22.12.2025

  • 15 явер

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Има една разлика, че ние от Европа им плащахме добре за всички суровини, а сега китайците се пазарят и ще ги вземат безплатно. Цената на дизела в България е много добре, ама може и по-добре, откакто ги подгонеха тези ватенки, американците.

    13:12 22.12.2025

  • 16 Да де

    2 2 Отговор
    ,,Германската компания „Метро“ увеличи инвестициите си в руски магазини: според резултатите от финансовата 2024/25 година те са се увеличили с 13% до 43 милиона евро, съобщи „Известия“. Веригата засилва присъствието си в Русия въпреки трудните отношения между двете страни. Компанията е един от трите западни търговци на бързооборотни стоки, заедно с френския „Ашан“ и немския „Глобус“, които продължават да оперират в Русия. Експертите отбелязват, че Русия остава най-големият потребителски пазар в света и е силно привлекателна за западния бизнес. "

    Коментиран от #18, #27

    13:14 22.12.2025

  • 17 явер

    0 2 Отговор
    Борис Немцов казваше, че целта на Путин е да унищожи Русия, има го в Интернет някъде и това преди 15г. За сега джуджето се справя, което е много добре за нас.

    13:14 22.12.2025

  • 18 явер

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да де":

    Известия=Лъжествия. При тях всичко е лъжа, като при комунизма, каквото кажат от ФСБ, такова пишат.

    13:17 22.12.2025

  • 19 Лелеее

    8 1 Отговор
    Русия - Най-голямата държава с най-много природни ресурси в света, с 150 милиона население и 60 милиарда дълг!

    България в ЕС и НАТО с природни ресурси които партнерите крадат , с 6 милиона население и почти 100 милиарда дълг?!?

    Кога ще ги стигнем руснаците?

    Коментиран от #22, #32

    13:18 22.12.2025

  • 20 🙊..........

    1 1 Отговор
    Б@
    си...братушките никога не са живели толкова зле колкото при Зеленски🙊

    13:20 22.12.2025

  • 21 Мишел

    2 0 Отговор
    Според Световната банка, за периода 2000-2024г. най-голям растеж по БВП има икономиката на Китай, следвана тази на Русия.

    13:21 22.12.2025

  • 22 Плюй си в пазвата и кажи..

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Лелеее":

    ... дано никога да не ги стигнем руснаците.

    13:22 22.12.2025

  • 23 😁.........

    2 0 Отговор
    Секунди след появата на статията всички дежурни тролове и копейки на амбразурата да защитават руската икономика, нали тя ги храни.

    13:25 22.12.2025

  • 24 Свободен

    0 0 Отговор
    Ако не беше последната полюц.ия, статията щеше да е добра!

    13:26 22.12.2025

  • 25 Някой

    2 1 Отговор
    Цитат:
    "Държавният дълг нарасна от началото на годината със 75% до 3 трилиона рубли (около 62,025 милиарда лева)."
    А колко е държавният дълг на България? Някъде пишат че е надхвърлил 54.9 млрд. евро. Умножете по 1.95583 за сравнението. Освен това Русия е май пълна с резерв от злато, диаманти и така нататък.

    Коментиран от #28

    13:32 22.12.2025

  • 26 Копейки,

    2 1 Отговор
    Професор Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    13:35 22.12.2025

  • 27 Как

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Да де":

    Експертите отбелязват, че Русия остава най-големият потребителски пазар в света и е силно привлекателна за западния бизнес. "
    Абе селски, ами китайците и индийците са по-големи 10 пъти от руския пазар и са непривлекателни ли?

    13:36 22.12.2025

  • 28 И като е пълна със злато и диаманти..

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    Теб дрипльо какво те топли това?, на теб ли ще ги дадът?

    Коментиран от #30

    13:36 22.12.2025

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да де":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за отговора!

    13:37 22.12.2025

  • 30 Копейките освен,че са предатели

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "И като е пълна със злато и диаманти..":

    Са и неграмотни.

    13:38 22.12.2025

  • 31 Асен

    0 0 Отговор
    Това е поредният фейк рашистите не разполагат с такива резерви.

    13:43 22.12.2025

  • 32 Гандалф

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лелеее":

    А колко са замразените руски активи..

    13:45 22.12.2025

  • 33 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    0 0 Отговор
    Началото на края на последната колониална империя.

    13:51 22.12.2025