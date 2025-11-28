Новини
Записът Уиткоф-Ушаков: удар по "миротвореца" Тръмп?

28 Ноември, 2025 06:01

Ако записът от разговорите е автентичен, ситуацията е безпрецедентна

Записът Уиткоф-Ушаков: удар по "миротвореца" Тръмп? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Константин Егерт:

Кой е предоставил на агенция "Блумбърг" текста на предполагаемите телефонни разговори между Стивън Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп, и кремълски чиновници? Може ли този теч на сензационна информация да е изгоден за Кремъл?

Още новини от Украйна

На какво е готов Кремъл?

Теоретично, да – ако Владимир Путин няма намерение да води никакви мирни преговори, а иска да продължи войната срещу Украйна, като прехвърли вината за това на Белия дом. А там като че ли цари хаос - лявата ръка не знае какво прави дясната. Ако е така, това означава, че Путин е толкова уверен в победата си и не се страхува от никакви последици – нито от гнева на Тръмп, нито от възмущението в Конгреса, нито от нови санкции.

Възниква обаче въпросът защо руският режим толкова очевидно би изложил на удари Уиткоф, след като той е полезен за същия този режим? По мое мнение, по-вероятна е друга версия: инициаторът или инициаторите на сензационния теч явно не са сред почитателите на специалния представител на американския президент. Нещо повече: с голяма вероятност тези хора нямат много добро мнение и за политиката на самия Доналд Тръмп.

Защото ако приемем, че разшифровката на разговорите е автентична, то историята е безпрецедентна: специалният пратеник на американския президент влиза в ролята на пиар консултант на ръководството на страната агресор, която дори не крие своята враждебност към САЩ.

Има две версии: или Уиткоф по някаква причина и без знанието на Тръмп е застанал изцяло на страната на Москва, което прилича на държавна измяна, или той толкова добре е запознат с това какво иска американският президент, че свободно го излага пред емисарите на Путин.

„Обичайна практика“?

Реакцията на пресслужбата на Белия дом, че Уиткоф не е направил „нищо осъдително, защото това е обичайна практика при преговорите”, говори ясно за втория вариант. И в двата случая обаче това поведение на американската администрация потвърждава критиците на Тръмп: според тях Белият дом е възприел разбирането, че Украйна е обективно по-слабата страна, и затова оказва натиск върху Киев, за да постигне бързо поне някакъв „мир“. Това би добавило още един ред в биографията на Тръмп като глобален миротворец и кандидат за Нобелова награда.

Ако приемем тази версия, то изтичането на информация е режисирано или от украинската страна, или – което е много по-вероятно – от противниците на политиката на настоящия президент във Вашингтон. Тези хора разполагат със значителни технически и политически възможности. По мое мнение, най-вероятно това са републиканците и/или техните симпатизанти в държавния апарат, привърженици на класическата политика на евроатлантическа солидарност и противопоставяне на антизападните диктаторски режими.

Републиканци срещу Путин

И тъкмо те търсят скандала: искат изслушване на Уиткоф и на държавния секретар Рубио в Сената, отправят гръмки обвинения към администрацията на Тръмп за връзки с Москва и пренебрегване на интересите на САЩ и се надяват това да доведе ако не до пълна промяна, то поне до значителна корекция на външнополитическия курс към по-голяма твърдост спрямо Русия и нейните съюзници. Като цяло Републиканската партия като цяло не може да бъде подозирана в проруски настроения. Достатъчно е да се вгледаме в нервното и мрачно поведение на държавния секретар Марко Рубио на публични места, за да разберем: странната политика на Белия дом по отношение на Москва кара много хора във Вашингтон все по-често се замислят за бъдещата си репутация.

За активната част от електората на Тръмп „мирът” наистина е важен – като повод да се спестят пари за вътрешни програми и най-накрая да се остави на мúра „добрият” Путин, който пази „традиционните ценности” в противовес на „безбожната Европа”.

Въпреки това, на фона на многото проблеми в САЩ – астрономически държавен дълг, нелегална миграция, тектонични промени на пазара на труда, свързани с изкуствения интелект (ИИ) и обезценяването на университетските дипломи – за привържениците и активистите на Републиканската партия европейската война все пак не е основна тема. И ако не беше стремежът на „главния миротворец“ Тръмп към лаврите, той никога не би рискувал политически да заеме твърда и последователна позиция спрямо Русия.

В Москва са убедени, че ще склонят Вашингтон на сделка

Изглежда, че именно към това се опитват да го подтикнат с изтичането на информация към „Блумбърг“. Засега не е ясно дали ще успеят. Но мисля, че в ролята на основен съюзник на класическите републиканци-атлантици ще се окаже самият Владимир Путин, а и неговото обкръжение: те винаги са подценявали здравината и надеждността на принципа за „checks and balances“ (системата за взаимен контрол и разделение на властите) - тази основа на американската демокрация, децентрализацията на властта, динамиката на изборите и зависимостта на политиците от настроенията на избирателите.

В Кремъл всъщност презират екипа на Тръмп заради това, че няма достатъчно чиновнически, бюрократичен опит, който за тях е единственото мерило за професионализъм. В Москва са убедени, че не само ще успеят да склонят Вашингтон към изгодна за Кремъл сделка, но и след това ще се измъкнат и ще нарушат всички нейни условия.

Изтичането на информация от преговорите между помощника на Путин Юрий Ушаков, специалния представител на Кремъл Кирил Дмитриев и Стивън Уиткоф е вероятно първият залп във войната за бъдещата американската политика - война, която изглежда са готови да започнат опонентите на сегашния опит за „умиротворяване” на Москва.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    4 4 Отговор
    Русия демонстрира сериозност и отговорност в преговорите. Америка е в състояние на хаос и анархия. Утикоф не е професионален дипломат, нито разузнавач. Но е опитен и успешен бизнес стратег и финансов анализатор. Затова Москва преговаря с него. Тя има какво да предложи на американците.

    Коментиран от #2

    06:08 28.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Путин е Сталин

    06:15 28.11.2025

  • 3 сивушко

    2 3 Отговор
    Оказва се, че изхода на войната в Украйна е в ръцете на двама изкуфяли старци .Единия завладян от манията си да създава руска империя, а другия да се закичи с титлата ,,миротворец". Лошото в случая е, че всички свои експерименти за постигането на тези техни мечти са за сметка на страданията на един народ който няма вина.

    Коментиран от #4, #5

    06:17 28.11.2025

  • 4 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "сивушко":

    Разберете, Русия няма закъде да бърза. Европа е пълна с предатели, готови да продадат всичко на Москва.Големи европейски компании и концерни разработват и внедряват уникални схеми за заобикаляне на санкциите и продължават да печелят астрономически печалби в Русия.

    06:28 28.11.2025

  • 5 Уъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "сивушко":

    А къде да е? В ръцете на престъпно некомпетентната Акушерка? Или в ръцете на Суриката?🤣
    И само гледай сега как САЩ ще изпържат украинците за изтичането на тези записи....Щото са Ми6, заедно с ЦРУ, но изглежда, че в крайна сметка са ги дали на украинците, които без да мислят за последствията, са ги "лийкнали". Според Гардиън, рискът от катастрофален разрив с американците е огромен, ако се окаже, че точно украинците стоят зад изричането на тези записи.🤣

    06:39 28.11.2025