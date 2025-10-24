Новини
Мнения »
Как Путин и придворните му си навлякоха гнева на Тръмп

24 Октомври, 2025 23:01 833 23

  • константин егерт-
  • владимир путин-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • бурбони

За четвърт век управление около Путин се оформи един вид кралски двор, почти като при късните Бурбони във Франция

Как Путин и придворните му си навлякоха гнева на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Константин Егерт:

Защо Доналд Тръмп отмени срещата си с Владимир Путин в Будапеща? За мен това е най-голямата загадка около причините за налагането на допълнителни американски санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт".

"Лукойл" и "Роснефт" на мушката на Тръмп

Само преди няколко дни всичко беше, както се казва, "наред": руският министър на външните работи Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио трябваше да обсъдят подготвителните аспекти на импровизираната среща на своите шефове. Президентът на Украйна Володимир Зеленски, макар и с неохота, потвърди готовността си да пристигне в Унгария, а пропагандистите на Виктор Орбан започнаха да тръбят за "дипломатическия триумф" на унгарския премиер.

След което буквално за миг всичко се промени. Лавров и Рубио поговориха безрезултатно, срещата бе не просто отложена, а отменена от президента на САЩ, Орбан специално "закъсня" за заседанието на ЕС, за да не гласува за новия пакет санкции на Общността срещу Русия, но и за да не попречи на неговото приемане.

И така, вместо да обсъжда съдбата на Украйна на приятелска вечеря, на Путин му се наложи да чете например съобщения от Индия за това как до 21 ноември индийските рафинерии ще се откажат от суровините на "Роснефт" и "Лукойл".

Виртуалната реалност на кремълския властелин

Всъщност не можем да бъдем сигурни, че руският диктатор чете тези новини. Дори е вероятно да му предлагат папки със съвсем друга информация - че санкциите ще нанесат само незначителни загуби на руската икономика, че индийците ще продължат да купуват нефт чрез посредници, а това, което те няма да закупят, ще бъде купено от Китай. Намерението на ЕС да се откаже от руския втечнен газ от началото на 2027 година вероятно също се представя като незначителна мярка. Та нали до тази дата Украйна непременно ще бъде победена и на ЕС ще му се наложи да си има работа с нова, още по-мощна Русия.

Индийските рафинерии наистина ще се опитат да разширят покупките чрез посредници. Но в американското министерство на финансите, което следи за изпълнението на санкционния режим, са напълно наясно с това. Китайският лидер Си може да разпореди да се купува повече петрол от Русия (разбира се, с голямо намаление). Но дали това ще компенсира щетите от санкциите е предмет на отделна дискусия. Това, което лично у мен не предизвиква никакви въпроси, е системата за взимане на решения в руската върхушка.

Путин в ролята на Бурбоните

За четвърт век управление около Путин се оформи един вид кралски двор, почти като при късните Бурбони във Франция. Неговият кадрови състав не е променян от години. Задачата му е проста - да продължи собственото си съществуване. За целта лидерът трябва да е убеден, че под неговото ръководство всичко върви добре.

Освен това Путин очевидно е убеден в изключителната значимост на своята историческа мисия - възраждането на руското величие. Да се спори за това е опасно и безсмислено. Затова царедворците правят същото, което са правили и техните предшественици в други кралски дворове. Те поднасят на Путин нещо като истината - но не цялата. Нещо като анализ - но загладен. Нещо като препоръки, а всъщност - зле прикрито ласкателство. Агресията срещу Украйна направи тази тенденция окончателна и необратима.

Путин се смята за много по-опитен и прозорлив политик от Тръмп, а също и от Стармър, Моди и дори незаменимия "приятел Си". Той е убеден: американският президент толкова много иска да получи Нобеловата награда за мир, а неговите поддръжници толкова обичат Русия заради нейната привързаност към "традиционните ценности", че Белият дом още дълго може да бъде хранен със смес от фалшиви обещания и заплашителни намеци. Затова Кремъл категорично отказа да прекрати огъня до началото на анонсираната среща в Будапеща. До добавим също, че според сведенията на редица медии Лавров е повторил пред Рубио изискването на Путин "да бъдат отстранени първопричините за конфликта", т.е. фактически да бъде сменена властта в Украйна и да бъде поставена под политическия контрол на Москва.

Какво да правят "разбирачите на Путин"?

Тази сметка не излезе. Както не се получиха и плановете Киев да бъде превзет за три дни. Първо, избирателите на републиканците може и да не обичат особено Украйна и Зеленски, но и към Русия не изпитват дружески чувства. Второ, Тръмп наистина мечтае за Нобеловата награда за мир, но това не означава, че е готов до безкрай да търпи лъжите на Москва, при това смесени със заплахи за ядрена война. "Будапещенският ултиматум" на Путин изглежда силно е разгневил Тръмп и така в крайна сметка е довел до налагането на санкциите.

Тяхното политическо значение може да се окаже по-сериозно от икономическото. "Самият Тръмп е недоволен от Путин" - до този извод ще стигнат Моди, Орбан и другите "разбирачи на Путин и Русия". А за тях добрите отношения със сегашния президент на САЩ, включително личните, са абсолютен приоритет, както и за много други държавни и правителствени ръководители по света. За много от тези, които до вчера бяха готови да пригласят на Кремъл, дистанцирането от Москва ще се превърне в ключов елемент на дипломацията.

Може ли Тръмп да бъде умилостивен? Може. Но за целта или Путин трябва да измени на самия себе си и да се съгласи с условията на американците, или кремълският двор трябва да усети реална заплаха за съществуването си.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 8 Отговор
    За загубеняците от ДВ - на Путин не му пука нито от гнева на Тръмп , нито от този на Урсулианците !!! В момента виждате как им се подиграва , а те нищо смислено не могат да направят !!!

    23:06 24.10.2025

  • 2 Боко праните гащи

    5 9 Отговор
    Трамп е лаладжия само говори. Спасиба голяма

    23:07 24.10.2025

  • 3 Негово тръмпичество

    4 6 Отговор
    Зелниците само царедворци не са били, но понеже камиларят Чарли е видна карикатура, те се мазнят на Тръмп. Тоя вече го заплюха в САЩ, че не е цар, но за зелниците това е минало покрай ушите.

    23:08 24.10.2025

  • 4 Русия

    7 9 Отговор
    Путин спешно се спасява!

    Коментиран от #9, #11, #18

    23:09 24.10.2025

  • 5 Някой

    9 8 Отговор
    "Защо Доналд Тръмп отмени срещата си с Владимир Путин в Будапеща?" Защото очакваше да го излъже както лъжат от 1991 година, но не му се получи. Путин не му се хвана на партенките.

    23:11 24.10.2025

  • 6 И Киев е Руски

    10 4 Отговор
    Дойче зеле си лае а бандерите:Нямат шанс“: Ранените украински въоръжени сили умират в окопи в продължение на четири дни.Концепцията за „златен час“ – критичен период за спасяване на ранен войник – се е превърнала в жестока шега на украинския фронт, нещо, на което украинските войници „просто биха се смели“. Британски военен инструктор, обучаващ украински новобранци, разкри това в шокиращо интервю за Business Insider

    23:13 24.10.2025

  • 7 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Дежурната пропаганда бълвана от Гьобелс веле.Нищо интересно ,освен че миротворецът - строителен предприемач няма полезен ход.

    23:17 24.10.2025

  • 8 404

    5 5 Отговор
    Путин искрено се забавлява Комиците в дойчето са по добри от зеленото шмъркало

    23:20 24.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Още новини от Украйна

    4 3 Отговор
    Войната в Украйна беше грижливо подготвяна от Тръмп през целия му първи мандат и беше завещана на Байдън,който не я искаше ,но беше принуден да струпа украински войски в Донбас за да нападне Крим и ЛДНР.Но старият КГБешник,Владимир Путин усети какво му кроят и удари първи с малки сили ,но недостатъчни за д спре войната.Сега Тръмп иска да се реваншира пред господарите си ,които го отърваха от десетки разследвания

    23:23 24.10.2025

  • 11 Ааа...

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Русия":

    Илитерата с картинките!

    23:26 24.10.2025

  • 12 иван костов

    4 2 Отговор
    Ако не бяха Путин и околните му сега нямаше да има Тръмп, ДВ и подобни измишльотини! Да не говорим за гейсъюз, НАТО и бг русофоби! Гореизброените, по три пъти на ден трябва да се молят за здравето на либерал номер 1 - Владимир Владимирович!

    23:26 24.10.2025

  • 13 И Киев е Руски

    4 2 Отговор
    Добре че го има Дойче зеле инак от къде щяхме да се запознаваме с мнения с широк спектър от гледни точки, за да може да ни насърчава за конструктивни дебати.

    23:26 24.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ъъъъъъъъ

    6 1 Отговор
    "Защо Доналд Тръмп отмени срещата си с Владимир Путин в Будапеща?"

    И какво щяха да си кажат на тази среща? Това, което си казаха и в Аляска? Ма те и двамата си го знаят - Зеления се изтегля от Донбас и спираме, или не се изтегля и си го вземаме. Кое не е ясно?
    Той този въпрос не е за $1млн....🤣

    23:28 24.10.2025

  • 16 Уса

    2 3 Отговор
    Соросите отново се ндпиха на Тръмп и е голем кеф да ги гледаш,как си врткат дпттата

    23:29 24.10.2025

  • 17 Путин няма полезен ход.

    3 2 Отговор
    Ако победи, следват 200 години санкции и разпад както СССР!
    Ако загуби, следва разпад на РФ, но по бързо!

    Коментиран от #20

    23:31 24.10.2025

  • 18 Интересно е да се види

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Русия":

    колко "минуси" ще ти сложат и да се види колко са тъ пи русофилите!

    23:33 24.10.2025

  • 19 Анджо

    2 2 Отговор
    Путинката угасва, дните са му преброени. Просто няма полезни ходове. Но копейките са безмозъчни същества и единственият им конкурент е медузата, но е известно че тя има повече мозък от копейките, макар и Малък но знаят как да го ползват. Да живее медузата.,🤣🙊

    Коментиран от #23

    23:36 24.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путин няма полезен ход.":

    Ти ползваш ли това между ушите❓
    Или там няма полезно вещество🤔

    "Ако победи, следват 200 години санкции ...."

    Кога победител е плащал санкции, че и 200 години🤔❗

    23:38 24.10.2025

  • 21 Ами

    1 0 Отговор
    Срещата я поиска Тръмп. Тя бе отменена защото след разговора между
    Лавров и Рубио стана ясно, че САЩ няма какво да предложат.
    За да помогнат на Тръмп да овладее гневт си, Русия изпрати в САЩ специалният
    представител за инвестиционното и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев.
    На който пък САЩ трябваше да вдигнат забраната за посещение.
    Така, че "разбирачите" на Путин да ходят при Бурбоните, да си ядът бонбоните :)

    23:38 24.10.2025

  • 22 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Руснаците губят на ден хиляди войници.Бият се с лопати а урсолянците всеки момент очакват да бъдат нападнати

    23:38 24.10.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анджо":

    Я пак си прочети урока за медузите❗
    Имали "макар и малък", но имали мозък🤣🤣
    Нямат бе Ан Джо, и те като ПО ПЕЙКИТЕ
    НЯМАТ мозАк❗Имат нервни ганглии и прочие..

    23:45 24.10.2025