Дилов - син: Има държавници, има политици. Вчера победиха политиците. Утре е ред на държавниците

Протестът победи! Правителството оттегля бюджета. Това коментира във "Фейсбук" Любен Дилов - син.
Снощи разгневени разпределители на дивиденти и редовно осигуряващи се членове на агитката на Локо Пловдив обсадиха парламента и наложиха народната воля да се даде на бедните, но да не се взима от богатите. А, и да не се теглят кредити! Въпросът откъде ще се вземат парите оставаме на метафизиката.
Предстои бюджет на Шрьодингер... Важен детайл от снощните протести е, че голям брой протестиращи бяха срещу еврото. Ако не беше залога с еврото, правителството би трябвало да подаде оставка и да остави вчерашните протестиращи и Радев да се разберат кой да напише следващия бюджет. Но има приоритети.
Също така има държавници, има политици. Вчера победиха политиците. Утре е ред на държавниците.
1 Сила
10:02 28.11.2025
2 787
10:03 28.11.2025
3 Нено
10:04 28.11.2025
4 Син
10:04 28.11.2025
5 мани беги
10:05 28.11.2025
6 фгбсре
Коментиран от #20
10:06 28.11.2025
7 фАНТОМасс
Има Бойко - има байганьовщина !
10:07 28.11.2025
8 фъф Деди
10:07 28.11.2025
9 избирател
Коментиран от #25
10:07 28.11.2025
10 ИНЖ1
10:08 28.11.2025
11 мечо
10:10 28.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 робеспиер гълъбов
10:13 28.11.2025
14 Ватманяк
10:15 28.11.2025
15 Смях и Сеир
За сведение - А . Тодоров е виден гербер , та даже и депутат - бивш !
10:16 28.11.2025
16 Въпрос
Коментиран от #31
10:16 28.11.2025
17 Баце пак ви метна
10:16 28.11.2025
18 ненужен бръмбар
по добре тиквата с поредния кьорфишек да го възхвалим повече
10:20 28.11.2025
19 ШЕФА
10:20 28.11.2025
20 Както преди така и сега
До коментар #6 от "фгбсре":Както преди така и сега Любен Дилов - син е бил от Движение "Гергьовден", чиито почтен председател се явява. В парламентарната група на ГЕРБ участва през гражданската квота. Политическата партия Движение "Гергьовден" е основана през 1996 година и е с 10 години по-стара от ГЕРБ.
Коментиран от #27
10:21 28.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дориана
10:23 28.11.2025
23 Държавници България отдавна няма.
10:23 28.11.2025
24 Дядо Мраз
10:26 28.11.2025
25 Изглежда на теб не ти е ясно
До коментар #9 от "избирател":171 народни представители, избрани от избиратели като теб и мен, подкрепиха с подписите си въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Това се случи на 15 май тази година. Който и политик да иска обратното първо ще трябва да промени мнението им.
10:26 28.11.2025
26 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ
10:27 28.11.2025
27 духавдф
До коментар #20 от "Както преди така и сега":И партията му се състой само от 1 член, фъфльо, нали??? Световно неизвестен партиец дето го хранят българите, дето иска да ги понабие малко.
Коментиран от #33, #35
10:28 28.11.2025
28 Петко
10:28 28.11.2025
29 УнгуТилски ТронгоТап
10:30 28.11.2025
30 котката на Шрьодингер
10:30 28.11.2025
31 Отговор
До коментар #16 от "Въпрос":Орангутанът е бил забелязан в 32-ра гимназия в столицата, а после и във Факултета по журналистика на Софийския университет „Климент Охридски“. Ти откъде произлизаш?
Коментиран от #34
10:31 28.11.2025
32 Има
10:32 28.11.2025
33 с лопата да ги ринеш
До коментар #27 от "духавдф":В БГ политиката е пълно с неблагодарници...
10:32 28.11.2025
34 На кой му пука?
До коментар #31 от "Отговор":Всички произлизате на баба си от хвърчилото и сте световно неизвестни!
10:33 28.11.2025
35 Както преди така и сега
До коментар #27 от "духавдф":Познавам още двама члена на тази партия. Те са грамотни и за разлика от теб не пишат състои с Й.
10:34 28.11.2025
36 хъхъ
10:34 28.11.2025
37 Софиски
10:35 28.11.2025