Дилов - син: Има държавници, има политици. Вчера победиха политиците. Утре е ред на държавниците

Протестът победи! Правителството оттегля бюджета. Това коментира във "Фейсбук" Любен Дилов - син.

Снощи разгневени разпределители на дивиденти и редовно осигуряващи се членове на агитката на Локо Пловдив обсадиха парламента и наложиха народната воля да се даде на бедните, но да не се взима от богатите. А, и да не се теглят кредити! Въпросът откъде ще се вземат парите оставаме на метафизиката.

Предстои бюджет на Шрьодингер... Важен детайл от снощните протести е, че голям брой протестиращи бяха срещу еврото. Ако не беше залога с еврото, правителството би трябвало да подаде оставка и да остави вчерашните протестиращи и Радев да се разберат кой да напише следващия бюджет. Но има приоритети.

Също така има държавници, има политици. Вчера победиха политиците. Утре е ред на държавниците.