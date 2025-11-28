Новини
Мнения »
Дилов - син: Има държавници, има политици. Вчера победиха политиците. Утре е ред на държавниците

Дилов - син: Има държавници, има политици. Вчера победиха политиците. Утре е ред на държавниците

28 Ноември, 2025 10:01 661 37

  • любен дилов-син-
  • протест-
  • бюджет-
  • евро

Предстои бюджет на Шрьодингер...

Дилов - син: Има държавници, има политици. Вчера победиха политиците. Утре е ред на държавниците - 1
Снимка: БГНЕС
Любен Дилов - син Любен Дилов - син журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Протестът победи! Правителството оттегля бюджета. Това коментира във "Фейсбук" Любен Дилов - син.

Снощи разгневени разпределители на дивиденти и редовно осигуряващи се членове на агитката на Локо Пловдив обсадиха парламента и наложиха народната воля да се даде на бедните, но да не се взима от богатите. А, и да не се теглят кредити! Въпросът откъде ще се вземат парите оставаме на метафизиката.

Предстои бюджет на Шрьодингер... Важен детайл от снощните протести е, че голям брой протестиращи бяха срещу еврото. Ако не беше залога с еврото, правителството би трябвало да подаде оставка и да остави вчерашните протестиращи и Радев да се разберат кой да напише следващия бюджет. Но има приоритети.

Също така има държавници, има политици. Вчера победиха политиците. Утре е ред на държавниците.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    34 2 Отговор
    Има и помияри ...като тебе !!!

    10:02 28.11.2025

  • 2 787

    11 1 Отговор
    В момента не е ясно кой управлява жипката!

    10:03 28.11.2025

  • 3 Нено

    15 3 Отговор
    След падането от власт на Бай Тошо нямаме държавници !!

    10:04 28.11.2025

  • 4 Син

    29 2 Отговор
    Поредния кърлеж закачил се на ГЕРБ

    10:04 28.11.2025

  • 5 мани беги

    16 0 Отговор
    ГЕПИ не може да управлява самостоятелно. Нужни са и патерици и един голям " Д "ирник за подкрепа .

    10:05 28.11.2025

  • 6 фгбсре

    21 1 Отговор
    Продажен фъфльо дето вече не знаеш от коя партия си, искаш ли да понабият малко българите??? Мръсен фъфлещ боклук на ГЕРБ добре си живееш на гърба на българите с 15 хиляди лева на месец и да ходиш да си фъфлиш "остроумията". Много"голям" си демократ ама да те хранят българите че нямаш 1 ден работен. Боклук със боклук мръсен. На Винету от банкя да му ги разправяш тези глупости дето пласираш на българите, мИрси.

    Коментиран от #20

    10:06 28.11.2025

  • 7 фАНТОМасс

    14 1 Отговор
    Има Бойко - има ПРОСТАЩИНА !
    Има Бойко - има байганьовщина !

    10:07 28.11.2025

  • 8 фъф Деди

    13 0 Отговор
    Боко видя тези 20 000 души на площада и изтегли бюджета. Единствените, които правиха бюджета е ДПС-НН и те най-силно го бранеха.

    10:07 28.11.2025

  • 9 избирател

    9 4 Отговор
    Дилов , ако някой политик спре еврото или пусне референдума , ще се превърне в национален герой .Това ясно ли ти е ? Гарантирано този политик ще спечели каквито и избори да има .Поне 80 % от народа не иска еврото и насила се въвежда в суверена държава със собствена валута и собствена финансова система . Дори Пеевски да спре еврото , народа ще го припознае като лидер

    Коментиран от #25

    10:07 28.11.2025

  • 10 ИНЖ1

    9 1 Отговор
    "Държавниците" от ГРОБ и НН внесоха най-некадърния бюджет от Виденов насам!?!?!?! Креатури на КГБ/ДС!!!

    10:08 28.11.2025

  • 11 мечо

    0 6 Отговор
    всички сме сас господин борисов този е даржавник сас топки винаги мисли за хората сега пак се пудаде под натиск на сорусоидите и истегли буджета няма да има високи заплати

    10:10 28.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 робеспиер гълъбов

    6 1 Отговор
    Какво евро браниш бе Дилов ? С този смачкан народ , приемането на еврото е унищожение .Видя в Гъция как веднага след еврото им орязаха заплати и пенсии наполовина .Защо мислиш , че на нас ще простят ? Като се обърне мача , ще висите в центъра на София , като Коледна украса .Да си знаеш .

    10:13 28.11.2025

  • 14 Ватманяк

    2 2 Отговор
    Били сме под ръководството на Гергьовден на практика в общината 2004 - 2006-а и видяхме и разбрахме кой как краде от тях тогава. Не вярвам много да са се променили. Разбира се, син е най-интелигентен от тях и не мож го фана. Оставка.

    10:15 28.11.2025

  • 15 Смях и Сеир

    4 0 Отговор
    И пак питам - защо Антон Тодоров написа даже и книга , в която нарече ГЕРБ с думата ШАЙКААА ?
    За сведение - А . Тодоров е виден гербер , та даже и депутат - бивш !

    10:16 28.11.2025

  • 16 Въпрос

    3 0 Отговор
    Извинете, орангутаянът на снимката от кой зоопарк е избягал?!

    Коментиран от #31

    10:16 28.11.2025

  • 17 Баце пак ви метна

    4 0 Отговор
    Пусна ви мухи да лапате.

    10:16 28.11.2025

  • 18 ненужен бръмбар

    5 0 Отговор
    тоз дърдорко що ни го показвате за ваште пълнежи
    по добре тиквата с поредния кьорфишек да го възхвалим повече

    10:20 28.11.2025

  • 19 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Вижте само това лице,лице на отпадък,от него извира мръсотия и некадърност,лице на болен и долен под човек,с две думи жалка мижитурка която плюеше по Винету от сутрин до вечер докато не се добра до хранилката.

    10:20 28.11.2025

  • 20 Както преди така и сега

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "фгбсре":

    Както преди така и сега Любен Дилов - син е бил от Движение "Гергьовден", чиито почтен председател се явява. В парламентарната група на ГЕРБ участва през гражданската квота. Политическата партия Движение "Гергьовден" е основана през 1996 година и е с 10 години по-стара от ГЕРБ.

    Коментиран от #27

    10:21 28.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дориана

    4 0 Отговор
    Този провален политик , който се е качил на гърба на Борисов и от години смучи депутатска заплата без де е свършил нищо полезно за България. Точно такива политици като него изобщо не трябва да са в Парламента.

    10:23 28.11.2025

  • 23 Държавници България отдавна няма.

    2 0 Отговор
    Празни приказки !

    10:23 28.11.2025

  • 24 Дядо Мраз

    1 0 Отговор
    Докога хора като Любен , ще градят КУЛТ към ЛИЧНОСТТА на ПРОСТАК , какъвто е неговия вожд ?

    10:26 28.11.2025

  • 25 Изглежда на теб не ти е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "избирател":

    171 народни представители, избрани от избиратели като теб и мен, подкрепиха с подписите си въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Това се случи на 15 май тази година. Който и политик да иска обратното първо ще трябва да промени мнението им.

    10:26 28.11.2025

  • 26 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ

    0 0 Отговор
    И Любен ли мисли същото като началника си Бойко , че Шиши се е поправил и трябва да бъде разМАГНИТЕН ?

    10:27 28.11.2025

  • 27 духавдф

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Както преди така и сега":

    И партията му се състой само от 1 член, фъфльо, нали??? Световно неизвестен партиец дето го хранят българите, дето иска да ги понабие малко.

    Коментиран от #33, #35

    10:28 28.11.2025

  • 28 Петко

    0 1 Отговор
    Ей тоя фъфлек е голям тарикат!!!!!!!!!!!!!

    10:28 28.11.2025

  • 29 УнгуТилски ТронгоТап

    1 0 Отговор
    Горкият Любен ! Син ли е , червен или зелен , ама явно е много объркан , щом защитава Тиквите и Шопарите !

    10:30 28.11.2025

  • 30 котката на Шрьодингер

    0 0 Отговор
    Има творци, има и прислужници.

    10:30 28.11.2025

  • 31 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    Орангутанът е бил забелязан в 32-ра гимназия в столицата, а после и във Факултета по журналистика на Софийския университет „Климент Охридски“. Ти откъде произлизаш?

    Коментиран от #34

    10:31 28.11.2025

  • 32 Има

    0 0 Отговор
    и злобни , ехидни , подли и тотално вредни скорпиони , нито държавници , нито политици лепнали се за големия кокал .

    10:32 28.11.2025

  • 33 с лопата да ги ринеш

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "духавдф":

    В БГ политиката е пълно с неблагодарници...

    10:32 28.11.2025

  • 34 На кой му пука?

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Отговор":

    Всички произлизате на баба си от хвърчилото и сте световно неизвестни!

    10:33 28.11.2025

  • 35 Както преди така и сега

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "духавдф":

    Познавам още двама члена на тази партия. Те са грамотни и за разлика от теб не пишат състои с Й.

    10:34 28.11.2025

  • 36 хъхъ

    0 0 Отговор
    Дилов - червен.

    10:34 28.11.2025

  • 37 Софиски

    0 0 Отговор
    Комунистически лозунги, той друго не знае - като баща му.

    10:35 28.11.2025