Кузман Илиев: Отбранителната индустрия в Стара Европа е в зелена клинична смърт, а България е бодър кръводарител

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Предложенията за мир“, както и оскъпяването на енергоресурсите, стратегическите суровини и минерали заради Зелената сделка в Европа и санкциите срещу Изтока - видимо не се отразяват добре на акционерите в оръжейния гигант „Райнметал“.

България обаче е богата и си залага в бюджета за догодина нов милиарден дълг и дефицит, отиващ да покрива заемите по програмата за превъоръжаване SAFE. Имаме излишни милиарди, ларжим си!

За това предупреди във "Фейсбук" Кузман Илиев.

Правим си барутни заводи за нашата сметка, но пък вземаме 49% процента, а за партньорите, които видимо имат проблеми - 51%! Военен, екологичен, логистичен и човешки риск за нас, а ползите - „споделени“. За наши и чужди политици и лобисти. И да си върви тихомълком далаверата...

Явно идеята е като бодър кръводарител да съживим изпадналата в клинична зелена смърт отбранителна промишленост и индустрия в стара Европа. И да станем послушен спонсор на либералните европейски партии и чиновници в Брюксел, които ще захлебят от тлъстите поръчки и договори чрез т. нар. връщАнка. Практика, която само наивно си въобразяваме, че сме я измислили ние...