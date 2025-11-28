Новини
Кузман Илиев: Отбранителната индустрия в Стара Европа е в зелена клинична смърт, а България е бодър кръводарител

28 Ноември, 2025 16:02 1 047 31

Военен, екологичен, логистичен и човешки риск за нас, а ползите - „споделени“

Кузман Илиев: Отбранителната индустрия в Стара Европа е в зелена клинична смърт, а България е бодър кръводарител - 1
Снимка: БГНЕС
Кузман Илиев Кузман Илиев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Предложенията за мир“, както и оскъпяването на енергоресурсите, стратегическите суровини и минерали заради Зелената сделка в Европа и санкциите срещу Изтока - видимо не се отразяват добре на акционерите в оръжейния гигант „Райнметал“.
България обаче е богата и си залага в бюджета за догодина нов милиарден дълг и дефицит, отиващ да покрива заемите по програмата за превъоръжаване SAFE. Имаме излишни милиарди, ларжим си!

За това предупреди във "Фейсбук" Кузман Илиев.

Правим си барутни заводи за нашата сметка, но пък вземаме 49% процента, а за партньорите, които видимо имат проблеми - 51%! Военен, екологичен, логистичен и човешки риск за нас, а ползите - „споделени“. За наши и чужди политици и лобисти. И да си върви тихомълком далаверата...

Явно идеята е като бодър кръводарител да съживим изпадналата в клинична зелена смърт отбранителна промишленост и индустрия в стара Европа. И да станем послушен спонсор на либералните европейски партии и чиновници в Брюксел, които ще захлебят от тлъстите поръчки и договори чрез т. нар. връщАнка. Практика, която само наивно си въобразяваме, че сме я измислили ние...


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тихо бре

    15 4 Отговор
    В ДАНС, ДАР и ДАТО работят само гении. В НАТО пък "работят" мега супер дупер гении.... Всичко им е ясно...

    16:04 28.11.2025

  • 2 Стига, бе, Леке!

    14 18 Отговор
    Откога започна и от това да разбираш!? Ти си мъртво роден проект, който отдавна е зачеркнат от авторите му и само ти още не си го разбрал.

    Коментиран от #9

    16:05 28.11.2025

  • 3 Анджо

    7 19 Отговор
    Тоя е един проклет русофил, вярва ли му некой какви ги говори.

    16:07 28.11.2025

  • 4 Нула % за НАТО

    22 3 Отговор
    Правим си барутни заводи за нашата сметка, но пък вземаме 49% процента защото предатели ни управляват. На края 49% процента от една дупка ще има и сринат град....

    16:07 28.11.2025

  • 5 Да да да

    9 5 Отговор
    На инструктажа ни казаха да следваме опорните точки

    16:07 28.11.2025

  • 6 И тоя

    5 16 Отговор
    е активиран по заповед на Чорапа.

    Заедно с останалата шайка, начело с ППДБ.

    16:08 28.11.2025

  • 7 Вярно е!

    15 4 Отговор
    Атлантическите предатели са военен, екологичен, логистичен и човешки риск за нас... Факт е !

    16:09 28.11.2025

  • 8 Ако е критика

    7 7 Отговор
    Поне да е градивна! Нищо не предлага, ама иначе много знае! Това било за нас, онова било за партньорите.Надали е толкова навътре в сделката, та да знае какво точно се предвижда и как ще се изпълнява.За такава инвестиция други държави биха си счупили краката от бързане да я осъществят, ама пусти наш Русофилизъм.По-скоро Русосифилизъм!

    16:11 28.11.2025

  • 9 Сила

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Стига, бе, Леке!":

    Бащицата му Асан Юмеров си отиде без глава ...не я намериха , пръсна се из храсталаци на Витоша ...!!!

    16:11 28.11.2025

  • 10 Да не би да не е истина

    13 5 Отговор
    Че България поема нов милиарден дълг и дефицит, отиващ точно за да покрива заемите по програмата за превъоръжаване SAFE. Имаме излишни милиарди нали , много ларж сме ?

    16:11 28.11.2025

  • 11 барутни заводи....

    12 6 Отговор
    Позор и пълна олигофрения! Никъде в Европа не ги искаха и се намериха нищожества в България да ги поемат и то за собствена сметка

    16:14 28.11.2025

  • 12 койдазнай

    6 2 Отговор
    Енергийната криза доведе до това, че за последните 15 години цената на газа в България е спаднала.
    Днес 1 МВт/час природен газ струва по-малко от колкото през 2010, а и през 2015 година. Поради това компаниите не могат да правят печалба и сектора е в криза, която се отразява на всеки гражданин!

    Коментиран от #22

    16:15 28.11.2025

  • 13 Развийш ли

    8 10 Отговор
    На този умник са му заковали червена петолъчка на челото и само ръси фейкове

    Коментиран от #19

    16:18 28.11.2025

  • 14 обективен

    10 2 Отговор
    Искаме да се докараме пред западните ни братя ,а те пият народната кръв , която им я дават нашите мизерници в парламента .

    16:21 28.11.2025

  • 15 Хм Хм

    7 5 Отговор
    Кузмане, защо трябва да прецакваме всичко, до което се докоснем? Програмата SAFE позволява да не даваме пари сега, а ще изплащаме нашия дял 30! години. Т.е. няма да даваме пари, но ще взимаме. И естествено е Райнметал да са с 51% дял, защото ноу хау-то е тяхно (на наш език - глей ся как са праи), машините също.
    Когато Шиши забрани на Гебрев да прави фабрика за барут в България Гебрев каза, че ще я направи другаде. Но Райнметал не е Гебрев, а концерн с поръчки за милиарди, вече имат договор за завод и в Румъния. Т.е. не сме най-уникалните на света и нека не си подритваме портфейла.
    И не на последно място. Когато сме силни в оръжейната промишленост имаме тежест и респект в чуждите очи, а ние не искаме да изглеждаме нещастници, нали?

    16:22 28.11.2025

  • 16 брадатата гейша

    2 5 Отговор
    аналлизатор

    16:27 28.11.2025

  • 17 Говорещи глави за 20к

    2 9 Отговор
    Още един от инкубатора ВМРО на русенския македонец - агент Иван.
    От това ВМРО само бokлyци излизат !
    Копейката и той от там.

    16:37 28.11.2025

  • 18 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    8 3 Отговор
    Всички евро атлантиди в Територията трябва да бъдат бити и е..ни докато им дойде акъла (няма да им дойде)

    16:40 28.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    2 7 Отговор
    И този неандерталец изпълзя от някъде

    16:44 28.11.2025

  • 21 МДАМ

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":

    Прости форумни мухи - колкото щеш. За Факти, добре дошли!

    16:46 28.11.2025

  • 22 Нещо забрави !

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    Ама робското плащане по 1 милион към натовските "партньори" - турците не го броим , нали ?.

    Коментиран от #23

    16:54 28.11.2025

  • 23 ХАХАХА😂

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Нещо забрави !":

    А за плащането милион дневно към Боташ наложено от копейката Унчо, не го броим, нали?

    17:03 28.11.2025

  • 24 пламен

    0 2 Отговор
    Кузмане, проблемът ти е медицински

    Коментиран от #26

    17:07 28.11.2025

  • 25 Кузмане

    1 3 Отговор
    Или си пий хапчетата или искай повече пари за тия глупости дето дрънкаш! Аман от разбирачи и "геополитически" ютуб анализатори.

    Коментиран от #28

    17:14 28.11.2025

  • 26 сеянинь..

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "пламен":

    Това бг-тата са нужнико на урсулците

    17:15 28.11.2025

  • 27 Карлос Друсар

    1 2 Отговор
    Този е един от говорителите на Румбата зеления чорап. Не му се връзвайте. Четете ПИK и БЛИЦ и ФАКТИ - това са единствените сайтове, които пишат само истината!

    Коментиран от #31

    17:18 28.11.2025

  • 28 тюркьче..

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Кузмане":

    Добе че оставихме делиорнанопома6ките резднятьци в бг-то,та свободно да се облачат по диарбекирски и да плямпат на станбулски

    17:19 28.11.2025

  • 29 Ръп

    1 1 Отговор
    Срещу АЕЦ нищо не казва, руска мисирка

    17:21 28.11.2025

  • 30 Анджо

    1 1 Отговор
    Не ги разбирам русофилите , диктатурата ли искат да се върне в България.

    17:23 28.11.2025

  • 31 болгарин..

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Карлос Друсар":

    Он румбата ви каза че двата плондера и киселовчето ще излъгат бгмишоците-че конституцята не им дава право да гласуват,,ЗА,,левчето и насила трябва да приемат изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава..а будалите плескат и изкарват тройката на бис

    17:25 28.11.2025