Кузман Илиев: Отбранителната индустрия в Стара Европа е в зелена клинична смърт, а България е бодър кръводарител

„Предложенията за мир“, както и оскъпяването на енергоресурсите, стратегическите суровини и минерали заради Зелената сделка в Европа и санкциите срещу Изтока - видимо не се отразяват добре на акционерите в оръжейния гигант „Райнметал“.
България обаче е богата и си залага в бюджета за догодина нов милиарден дълг и дефицит, отиващ да покрива заемите по програмата за превъоръжаване SAFE. Имаме излишни милиарди, ларжим си!
За това предупреди във "Фейсбук" Кузман Илиев.
Правим си барутни заводи за нашата сметка, но пък вземаме 49% процента, а за партньорите, които видимо имат проблеми - 51%! Военен, екологичен, логистичен и човешки риск за нас, а ползите - „споделени“. За наши и чужди политици и лобисти. И да си върви тихомълком далаверата...
Явно идеята е като бодър кръводарител да съживим изпадналата в клинична зелена смърт отбранителна промишленост и индустрия в стара Европа. И да станем послушен спонсор на либералните европейски партии и чиновници в Брюксел, които ще захлебят от тлъстите поръчки и договори чрез т. нар. връщАнка. Практика, която само наивно си въобразяваме, че сме я измислили ние...
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тихо бре
16:04 28.11.2025
2 Стига, бе, Леке!
Коментиран от #9
16:05 28.11.2025
3 Анджо
16:07 28.11.2025
4 Нула % за НАТО
16:07 28.11.2025
5 Да да да
16:07 28.11.2025
6 И тоя
Заедно с останалата шайка, начело с ППДБ.
16:08 28.11.2025
7 Вярно е!
16:09 28.11.2025
8 Ако е критика
16:11 28.11.2025
9 Сила
До коментар #2 от "Стига, бе, Леке!":Бащицата му Асан Юмеров си отиде без глава ...не я намериха , пръсна се из храсталаци на Витоша ...!!!
16:11 28.11.2025
10 Да не би да не е истина
16:11 28.11.2025
11 барутни заводи....
16:14 28.11.2025
12 койдазнай
Днес 1 МВт/час природен газ струва по-малко от колкото през 2010, а и през 2015 година. Поради това компаниите не могат да правят печалба и сектора е в криза, която се отразява на всеки гражданин!
Коментиран от #22
16:15 28.11.2025
13 Развийш ли
Коментиран от #19
16:18 28.11.2025
14 обективен
16:21 28.11.2025
15 Хм Хм
Когато Шиши забрани на Гебрев да прави фабрика за барут в България Гебрев каза, че ще я направи другаде. Но Райнметал не е Гебрев, а концерн с поръчки за милиарди, вече имат договор за завод и в Румъния. Т.е. не сме най-уникалните на света и нека не си подритваме портфейла.
И не на последно място. Когато сме силни в оръжейната промишленост имаме тежест и респект в чуждите очи, а ние не искаме да изглеждаме нещастници, нали?
16:22 28.11.2025
16 брадатата гейша
16:27 28.11.2025
17 Говорещи глави за 20к
От това ВМРО само бokлyци излизат !
Копейката и той от там.
16:37 28.11.2025
18 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
16:40 28.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анонимен
16:44 28.11.2025
21 МДАМ
До коментар #19 от "Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна":Прости форумни мухи - колкото щеш. За Факти, добре дошли!
16:46 28.11.2025
22 Нещо забрави !
До коментар #12 от "койдазнай":Ама робското плащане по 1 милион към натовските "партньори" - турците не го броим , нали ?.
Коментиран от #23
16:54 28.11.2025
23 ХАХАХА😂
До коментар #22 от "Нещо забрави !":А за плащането милион дневно към Боташ наложено от копейката Унчо, не го броим, нали?
17:03 28.11.2025
24 пламен
Коментиран от #26
17:07 28.11.2025
25 Кузмане
Коментиран от #28
17:14 28.11.2025
26 сеянинь..
До коментар #24 от "пламен":Това бг-тата са нужнико на урсулците
17:15 28.11.2025
27 Карлос Друсар
Коментиран от #31
17:18 28.11.2025
28 тюркьче..
До коментар #25 от "Кузмане":Добе че оставихме делиорнанопома6ките резднятьци в бг-то,та свободно да се облачат по диарбекирски и да плямпат на станбулски
17:19 28.11.2025
29 Ръп
17:21 28.11.2025
30 Анджо
17:23 28.11.2025
31 болгарин..
До коментар #27 от "Карлос Друсар":Он румбата ви каза че двата плондера и киселовчето ще излъгат бгмишоците-че конституцята не им дава право да гласуват,,ЗА,,левчето и насила трябва да приемат изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава..а будалите плескат и изкарват тройката на бис
17:25 28.11.2025