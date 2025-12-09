Новини
Андрей Велчев пред ФАКТИ: Ако искате качествена храна, трябва да следите продуктите от фермата до масата

9 Декември, 2025 09:04 1 160 13

Посочиха Българската хранителна банка като неефективна и некооперативна, казва той

Андрей Велчев пред ФАКТИ: Ако искате качествена храна, трябва да следите продуктите от фермата до масата - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На фона на все по-напрегнатия дебат за качеството на храните в Европейския съюз, за мястото на българските производители и за реалната защита на потребителите, България получи необичайно силно внимание по време на 10-ата годишна конференция на SAFE – една от водещите европейски организации за хранителна безопасност. От ролята на етикетите, до скритите компромиси в качеството, от географските означения, до разпада на системата за даряване на храна… Пред ФАКТИ говори Андрей Велчев, председател на Управителения съвет на сдружение „За достъпна и качествена храна“.

- Г-н Велчев, вие представихте България на най-високо европейско ниво по време на 10-ата годишна конференция на SAFE. Какво беше основното послание на форума?
- Клиентите на първо място. Разбирайте под „клиенти“ потребителите, защото всеки човек до сетния си ден е потребител на храна. Следователно всеки български гражданин и всеки европейски гражданин е и потребител, и гражданин едновременно.

- Какво означава безопасна, достъпна и прозрачна хранителна система на европейско ниво?
- Въпросът става все по-сложен. Ако трябва да перифразирам изказването на представителя на Европейския форум – еквивалентът на българската Агенция по безопасност на храните - трябва да кажа: ако искате качествена храна, използвайте веригите, които отдавна предлагат бърза храна, защото те отговарят на всички стандарти за безопасност.

Но ако искате да въздействате върху качеството и да разберете какво означава качествена храна, трябва да следите продуктите от фермата до масата. Понеже всеки български гражданин вече се превърна в потребител, много хора се затрудняват да отговорят как да го правят.

Например: купувате си ядки — пише, че са от Европейския съюз, а половината не са характерни за Европа. Внасят се от далечни държави, включително Арабските емирства. Така става все по-трудно да вярваме на твърденията и на органите, които са създали тази дълга листа от директиви и дефиниции. Те се обновяват, а спазването им става все по-трудно. Производителите, за да ги спазват, правят компромиси, и крайната цена я плащаме ние - потребителите. За да бъде достъпна цената, трябва да се правят ежедневни компромиси с качеството - като хора, които консумираме всякакъв вид храна.

- Тоест цената спрямо качеството става все по-проблемна тема?
- Да. Много теми бяха засегнати на форума и за моя огромна радост се оказа, че и в другите европейски държави проблемите за безопасността и качеството са едни и същи. Въпреки усилията, става все по-трудно да се води диалог, защото тъкмо договорят нещо - например някакви ограничения, и веднага се налагат нови промени. Проблеми има навсякъде.
Може би най-важното е това, че този път се наблегна на географските обозначения - как да съхраняваме продукти, които държавите в ЕС имат като уникални, а не модифицирани.

- А ние как се позиционираме, когато говорим за географски марки?
- Радвам се да кажа, че сме на повече от средноевропейско ниво. Вижда се колко много усилия е положила България и че имаме продукти, с които сме популярни. Колеги от Гърция признаха, че успяваме да пазим много по-добре млечните продукти, въпреки предизвикателствата, включително заради войната. Оцениха действията на държавата в посока гарантирани български продукти, произведени от българска суровина - проблем, който Гърция и други страни имат.
Този проблем го има вече и в Италия, и в Полша, и в други региони.

- А по отношение на етикетите - навсякъде ли търговците искат да ни се „харесат“ чрез етикета?
- Не навсякъде. Но искам да избегна темата „цени“, защото всички виждаме колко са се качили и колко трудно би било да се регулират. Това е проблем в целия ЕС.

- С какви храни ни разпознават в Европейския съюз?
- Интересен факт е, че дори Горнооряховският суджук е нещо, с което сме известни. И други месни продукти. Питаха ни защо България да няма продукт като популярната испанска сушена шунка - с високи цени и голямо име? Ние се справяме добре - не само Горнооряховският, а всички видове суджуци и колбаси.
Колежка от Сърбия дори намекна, че се справяме по-добре от тях. На сайта на Института за географски означения може да се види — имаме такива продукти. И киселото мляко продължава да има своето място, въпреки проблемите в индустрията последните години.

- На форума е повдигната темата за кюфтето. Кое може да е кюфте… Какъв е казусът?
- Казусът е дали може да се нарече „кюфте“ нещо, което не е от месо — например зеленчуково. Формата ли е важна или съдържанието? Имаше и спорове като - може ли оризово „мляко“ да се нарича „мляко“? В други страни вече се прави разлика - пише се ясно съдържанието и нещата, които не са от мляко, са на отделен щанд.

– Част от дискусиите са били посветени на пластмасата в хранителната индустрия. Колко пластмаса консумираме?
– Пластмасовите опаковки и прибори, които идват в контакт с храни — често съдържащи вещества като бисфенол A, пластификатори и други химикали — могат да мигрират в храната и да представляват риск за здравето. SAFE и ние настояваме за нови регулации, които ограничават такива материали и насърчават безопасни, многократни или рециклируеми решения. Акцентът беше много сериозен. Представители на бизнеса показаха нови видове опаковки, които са бъдещето.

Проблемът е значителен в Италия, Франция, Германия. Не става дума само за трудното рециклиране, а и за влиянието върху самия продукт.

Преди години имаше случаи, в които хлябът миришеше на перилен препарат, защото е бил складиран до такива стоки. Днес има оплаквания за „пластмасов“ аромат при вакуумирани меса и за миграция на микрочастици от опаковките. В България допълнителен риск е често срещаната практика еднократните опаковки – кофички от кисело мляко или бутилки – да се използват многократно.

– Най-голямата тема на форума обаче е била разхищението на храна. Какво показват тенденциите?
– Проблемът е огромен и в Европа, и у нас. По време на форума беше посочено, че системата за даряване на храна в България е затруднена, с ниска ефективност и слаб капацитет, сравнена с европейските модели. Това включва бюрократични пречки, липса на стимули и бавни процедури.

Големите вериги искат да даряват по европейски образец, но процесът у нас често блокира.

Ресторанти и заведения имат храна, която може да бъде предоставена, но не го правят заради регулации. Затова се наблюдават локални кампании на малки и по-големи фирми. Целта ни е България да се върне към естественото си място – нация, която е състрадателна и помага, а не допуска храна да се изхвърля, докато хора остават гладни.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 инж технолог по хранене

    15 1 Отговор
    Как,ако искаме качественна храна, трябва да следим продуктите от входа на фермите до масата си? Като следим под опашките на животните,какво се стича там,ли? Във фермите ли да си прекарваме времето и да си пасем тревички?

    09:08 09.12.2025

  • 2 Ъъъъ

    16 1 Отговор
    Кога ще ходим на работа? Голямо следене ще пада!🤥

    09:09 09.12.2025

  • 3 От такива "умници"

    9 0 Отговор
    от години бягам с 300 от всичко на което пише българско и ОПААА 3пъти по скъпо и 10 по-некачествено..............

    09:10 09.12.2025

  • 4 А бе я си

    14 0 Отговор
    е........и м..... и от сто агенции ние ли ще следим? А ония търтей с по 15000 заплата за нищо!

    09:14 09.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    11 2 Отговор
    АБЕ СУЛЬО, МАШИНАЦИИТЕ СА ВЪВ МАНДРИТЕ И ЦЕХОВЕТЕ! ПОСЛЕ Е БЕЗСМИСЛЕНО ДА ИМА,, НАБЛЮДЕНИЕ,,!ЯВНО НЕ ЗНАЕШ КАКВО Е МОТИКА?

    09:15 09.12.2025

  • 6 име

    4 3 Отговор
    Много локуми за нищо. Ако искате качествена храна, гответе си, гледайте си зеленчуци на двора на село, засадете си плодни дръвчета на вилата, купувайте си месо от някой човек, който не гледа животните с промишлени фуражи. С мързел няма как да стане. Иначе ще ядете боклуците от магазините и ще обвинявайте Чернобил че сте болни.

    09:20 09.12.2025

  • 7 Факти

    15 0 Отговор
    Уважаеми г-н Велчев ,
    Контрола върху качеството на храните и напитките във всяка НОРМАЛНА ДЪРЖАВА е функция и задължение на съответните контролни органи , каквито има и в бг !
    Моля , не прехвърляйте отговорността и вината за бездействието на същите върху обикновените хора !
    Кой и защо премахна БДС ???

    Коментиран от #9, #11

    09:21 09.12.2025

  • 8 Лост

    6 0 Отговор
    Ако искаме качествена храна публично трябва да бъдат обесени на стадион "Васил Левски"40 -50 производители за назидание.

    09:22 09.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 селяк

    5 0 Отговор
    Качествена храна в България??? :Д Смехотворно. Само тая която сами си отгледаме е качествена, всичко в магазините е отрова

    09:42 09.12.2025

  • 11 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    мирослаф найденоф мисля му беше името........ Ветеринар със средно незавършено беше министър и въведе/узакони/ ментетата..........

    09:42 09.12.2025

  • 12 Зрънчо

    0 0 Отговор
    Как да стане на практика. Самостоятелно разследване за всеки продукт? Направи си сам може би. За съжаление и това приключи. Скоро ще ни задължат да купуваме всичко вносно.

    10:07 09.12.2025

  • 13 Злогош

    0 0 Отговор
    Дреме ми на востегарката . Контроло е у мене , я копам я садим я раним после вберем колям и у буркани турам. Да му мислят ониа у градо дека незнаат що е мотика докато не а нагазат и ги измама у главата .

    10:15 09.12.2025