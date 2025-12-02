Гражданска война в Европа? Какъв е рискът?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Гражданската война в Обединеното кралство е неизбежна", прогнозира Илон Мъск в X на 29 октомври след убийството на мъж в Ъксбридж, намушкан до смърт от афганистански мигрант, докато разхождал кучето си в Западен Лондон. Няколко дни по-рано, в интервю за вестник Le Figaro по случай двадесетата годишнина от безредиците през 2005 г., бившият генерален директор на DGSE, Пиер Брошан, заяви, че Франция се намира на ръба на "вътрешна конфронтация". Темата за гражданската война преследва нашето време. Сериалът на Ерик Бензекри "Треска" е доказателство за това.

Какво е гражданска война? "Въоръжен конфликт между членове на общност, организирана преди това около споделени ценности, но внезапно разкъсана от социални, политически, идеологически или религиозни различия, считани за твърде силни, за да бъдат разрешени чрез преговори".

Това е определението, което дават двамата автори на книгата "Гражданските войни" Жан-Кристоф Бюисон и Жан Севиля, журналисти и автори на множество исторически изследвания. Предишният им съвместен труд, "Последната битка - бойци на честта и изчезнали войници, от древността до наши дни", постигна голям успех.

В интервю за френския вестник L'Express Бюисон и Севиля обясняват причините, които пораждат тези вътрешни конфликти. Историята дава някои отговори. От религиозните войни до геноцида в Руанда, през Американската гражданска война, болшевишката революция, Югославия, Алжирската война от 1990 г. и много други трагедии, екипът от журналисти и историци, съставен от Бюисон и Севиля, разказва за тези колективни конфликти, като щателно изследва тяхната ескалираща динамика.

Авторите заслужават похвала за това, че не се поддават на сензациите, като се има предвид колко лесно темата се поддава на фантазии. Решението им да включат Алжирската война (1954-1962) в съдържанието обаче ще бъде оспорено. От двадесетте глави пет са посветени на Франция. Нашата страна би могла да запълни цял том, дотолкова, че нейната "история е история на дълга гражданска война", пише Франсоа Мориак в известната си колонка "Бележки" в L"Express. Не искаме книгата на Бюисон и Севиля да се окаже в секцията "Актуални събития" на книжарниците.

L'EXPRESS: Какво е Вашето определение за гражданска война?

ЖАН-КРИСТОФ БЮИСОН И ЖАН СЕВИЛЯ: Въоръжен конфликт, продължаващ от няколко седмици до няколко години, с периоди на спокойствие и ужасяваща интензивност, между членове на общност, преди това структурирана около споделени ценности, но внезапно разделена поради социални, политически, идеологически или религиозни различия, които изглеждат твърде дълбоки, за да бъдат разрешени чрез преговори. Мотивацията на поне един от двамата протагонисти ги кара да обмислят пълното унищожение на противника, за да триумфират.

Оттук и изключителната жестокост, характерна за гражданските войни, особено когато са свързани с етническо или религиозно напрежение. Струва си да се отбележи и очевидният парадокс: гражданските войни, в даден момент от своето възникване или развитие, често водят до чужда намеса. Или едната от двете страни смята, че е невъзможно да постигне победа сама, без външна помощ, или пък пряко или косвено служи на чужда държава или нация.

L'EXPRESS: В предговора споменавате книгата на Серж Жули и Ален Гайсмар "Към гражданска война", публикувана през 1969 г., която, по Вашите думи, се чете "по-скоро като предупреждение, отколкото като пожелание". Трябва ли Вашата книга да се възприема като предупреждение?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Истината ни задължава да признаем, че не всички политически групи имат еднакво отношение към употребата на насилие. Макар че има крайнодесни групи, чиито членове не се колебаят да прибягнат до насилие, това е маргинално явление, разположено извън демократичната парламентарна сфера. Въпреки антифашистките изявления, направени от Националния сбор, тази партия, каквото и да мислим за нея и нейната платформа, действа в институционални рамки.

Докато в крайната левица множество, повече или по-малко неформални групи, са си създали навик за незаконни и насилствени действия: в Народното събрание групата "Непокорна Франция" използва стратегия на провокация и обиди, която създава климат на постоянно напрежение. В този случай насилието е словесно и символично, но въпреки това си остава насилие. Радикалната левица никога не забравя, че според Маркс насилието е великата акушерка на историята. Така че да, някои малцинствени течения, макар и силно присъстващи във Франция, мечтаят за гражданска война. Това налага предупреждение.

L'EXPRESS: Това лято Дейвид Бец, професор в King"s College London, публикува статия в списание Military Strategy Magazine, за рисковете от гражданска война, особено във Великобритания и Франция. Неговите критици го обвиняват, че иска да "съживи мит, скъп за крайната десница". Не е ли тази тема вездесъща в съвременното политическо въображение на десницата?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Вярно е, че страхът от евентуална ескалация на вътрешен конфликт се изразява повече от десницата, отколкото от левицата, но реалността не е нито дясна, нито лява. Насилието на градските бунтове от 2005 и 2023 г. не е измислица. Насилието на кризата с "жълтите жилетки" в последната ѝ фаза не е измислица.

Насилието на някои така наречени екологични демонстрации, където полицията и жандармеристите стават мишени на демонстрантите, не е измислица. Насилието на джихадистките атаки не е дясна "морална паника". Днес френското общество е толкова дълбоко разделено, че е напълно разумно да се страхуваме от спирала на насилие, чийто изход никой не може да предвиди.

L" EXPRESS: "Историята на Франция е история на дълга гражданска война", пише Франсоа Мориак в своите "Бележки" за L"Express. Не заслужават ли вътрешните френски размирици отделна книга?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Несъмнено, но нашата книга се фокусира не само върху "борбите", а върху гражданските войни - тоест, много конкретно, върху епизоди, в които са били извадени оръжия и е била пролята кръв. Във Франция през 20-ти век, стачките на Народния фронт или например събитията от май 1968 г., са били чисто френски моменти на социална борба, но оръжията не са говорили.

По време на бунтовете на 6 февруари 1934 г. обаче са били разменени изстрели между правоохранителните органи и демонстранти, което е довело до смъртни случаи и ранени, но това не е продължило на следващия ден. Гражданската война, от друга страна, представлява верига от събития, които никой не може да спре.

L" EXPRESS: Посвещавате пет от двадесетте си глави на Франция. Как направихте своя избор?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Беше трудно, което не е добър знак. Факт е, че духът на разделение е една от характерните черти на френския народ, който първоначално е бил галски, да припомним... Ето защо историята на нашата страна е белязана от вътрешни конфликти с различна степен на важност. Но за да се придържаме към гореспоменатото определение, изключихме онези събития, които са по-близки до бунтове или въстания и които, макар и да са могли да показват истински разрив в обществото, в крайна сметка са отшумявали или са били канализирани, без да ескалират в пълномащабна война.

Примери за това са въстанията на Етиен Марсел през Средновековието, на копринените работници от Лион през 19 век и, както бе споменато, националистическите лиги от 6 февруари 1934 г. и периодът на следвоенните чистки. Вместо това включихме осемте религиозни войни, които окървавиха Франция, Фрондата (бел.ред: поредица от граждански войни във Франция между 1648 и 1653 г.) , Вандейската война, Парижката комуна и края на френски Алжир - всички те белязани от ужасяващи насилствени сблъсъци сред французите.

L'EXPRESS: В ретроспекция, Фрондата беше ли прелюдия към Френската революция от 1789 г.?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Не, не точно. Защото фрондьорите, тези от първата фаза, известни като Парламентарна фронда, и тези от втората фаза, известни като Фронда на принцовете, са воювали срещу кралската власт, без да оспорват класовото общество, чиито архетипи са били. Анархията, породена от Фрондата, парадоксално, само е подхранвала нуждата от власт, която Луи XIV е използвал, за да консолидира абсолютната монархия. За разлика от това, Революцията от 1789 г., родена от безизходица в рамките на Стария режим, е водена от буржоазията, която манипулира масите, за да разклати системата в последните ѝ дни, система, която е била напълно преобърната.

L'EXPRESS: Кои граждански войни все още са най-дълбоко запечатани в националната ни памет? Включвате ли Алжирската война в тази категория? БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Алжирската война вероятно не се възприема като гражданска война. Тъй като завършва с независимостта на северноафриканските департаменти, а медиите просто окарикатуряват френски Алжир, този драматичен конфликт несъмнено се счита за война, водена срещу чужденци.

Въпреки това, строго погледнато, съгласно френското законодателство, всички мюсюлмани в Алжир са френски граждани след приемането на закона от 1947 г., а последните останали разграничения са премахнати през 1958 г. с премахването на двойната избирателна колегия. По този начин, последният етап от Алжирската война наистина е гражданска война във Франция, но с няколко точки на конфликт: лоялисти срещу борци за независимост, борци за независимост на ФНО (Фронт за национално освобождение) срещу борци за независимост на АНО (Алжирско национално движение), чернокожи срещу правителството в Париж и "Тайната армия" на Франция срещу голистите.

В очите на французите, може би Американската гражданска война или Испанската гражданска война символизират гражданската война? Особено след като Испанската гражданска война, широко обсъждана в литературата и преподавана в средното училище, е пропита с мощен идеологически заряд, като емблематичният ѝ лозунг "No pasarán" се използва във всеки възможен контекст, дори когато няма фашисти наоколо.

L'EXPRESS: "Репресиите срещу Комуната подхранват мъченичеството на левицата", пишете Вие. Кое събитие толкова силно подхранва мъченичеството на десницата? Вандейската война?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: За част от десницата през 19 век, да. Но само за част. С възкачването на Луи-Филип през 1830 г., препратките към мъченичеството на Вандея се ограничават до носталгицитя по Стария режим и Реставрацията. Провалът на опита за въстание на херцогинята на Бери във Вандея през 1832 г. донякъде прозвучава като смъртен удар за този болезнен спомен като духовна и мемориална движеща сила на "дясната" политическа мисъл.

Това беше особено актуално, тъй като кралят на Франция, убеден либерал и глава на конституционна монархия, а също и син на Филип-Егалите, поддръжник на Революцията, не можеше, по определение и убеждение, да се асоциира с този контрареволюционен спомен. През следващия век и половина никое събитие не можеше да претендира да породи дясна мартирология: чистката беше извършена от Комунистическата партия, но тя беше свързана с човек с ясни десни възгледи - Дьо Гол. А репресиите срещу последните поддръжници на френски Алжир не се основаваха на строго политически критерии; всъщност те отново бяха извършени от голисти.

От друга страна, човек можеше да счита десните интелектуалци за мъченици: под претекст, че режимът на Виши твърди, че се придържа към консервативни ценности, десницата беше държана отговорна и виновна за ужасите, извършени между 1940 и 1944 г., и в продължение на много години беше дисквалифицирана и отстранена от власт в издателската дейност, академичните среди и медиите. И далеч не е възвърнала някои от позициите, завзети от левицата от 1945 г. насам, което подхранва това чувство за "мъченичество" в нея.

L'EXPRESS: Дори аферата Драйфус да не отговаря напълно на Вашето определение за гражданска война, не е ли оказала тя по-голямо влияние върху колективното ни въображение?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Да, и не без причина. Аферата Драйфус ражда концепцията за интелектуалеца във Франция и заедно с нея това, което бихме могли да наречем идеята за интелектуална гражданска война. Това води до значително по-малко физически жертви, защото думите не убиват директно, но понякога могат да създадат напрежение, което от своя страна може да доведе до смърт.

Призивите за убийство, които се четат или чуват в края на 1890-те, се умножават през следващите десетилетия (стиховете на Арагон призовават през 1931 г. за "разстрел на Леон Блум" в текста му "Червен фронт") и отнемат живота на реални хора като уличния търговец Мариус Плато или социалистическия министър Роже Саленгро.

L'EXPRESS: Америка има склонност към апокалиптични разкази, много от които изобразяват граждански войни, както във филмите, така и в литературата. Как си обяснявате вездесъщото присъствие на тази фантазия в американската култура?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Съединените американски щати са млада нация, изкована в насилие (между заселниците, срещу коренното население, срещу англичаните и испанците), преживявала ужасяващ граждански конфликт по време на своето формиране (над 60 000 загинали от 3 милиона воюващи!), и чието ѝ функциониране, включително институционалната ѝ структура, чрез федерално устройство, обединяващо щати с коренно различни правни системи, позволява или насърчава разделението. Логично е изкуството да експлоатира и култивира тази "позната" тема!

L'EXPRESS: Не разпали ли отново този страх нахлуването в Капитолия през 2021 г.?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Проблемът с реалността е, че тя често настига измислицата. А понякога дори я надминава...

L'EXPRESS: Каква беше фундаменталната роля на Руската гражданска война от 1917 г.? Как Ленин я експлоатира?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Това въведе нова движеща сила в процеса на предизвикване на гражданска война: идеологията. В този случай говорим за комунистическа идеология, която, изцяло или частично, е в основата на много смъртоносни "вътрешни" конфликти на 20-ти век: първо в Русия, а след това и в Китай, Гърция, Югославия, Виетнам, Афганистан, Йемен, Етиопия, Ангола и т.н. Комунизмът несъмнено е спусък или ускорител на гражданската война.

L'EXPRESS: Не смята ли германският историк Ернст Нолте болшевишкия опит за матрица на "Европейската гражданска война" (заглавието на книгата му, публикувана през 1987 г.) до поражението на Хитлер през 1945 г.?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Да, но това е спорна теза, която предполага, че няма вътрешни причини за конфликт между нейните нации в Европа и в известен смисъл отрича съществуването на държавност. Преди 1914 г. европейските държави са воювали помежду си, изграждайки собствена идентичност (която включва религиозни и дори етнически компоненти).

А след 1945 г., предвид 40-годишното съществуване на Желязната завеса, пряката и косвена подкрепа, оказана от няколко европейски държави на воюващите страни в югославските войни, и нежеланието на някои членове на ЕС да предприемат действия срещу Путинова Русия от страх да не бъдат ефективно признати за враг на ЕС, ясно виждаме, че идеята за обединена Европа като нация е нестабилна. Следователно терминът "Европейска гражданска война" е неподходящ.

L'EXPRESS: Предвид цялостната Ви визия за случващото се, можем ли да кажем дали има плодородна почва за братоубийствен конфликт?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Всички общества са конфликтни по своята същност, тъй като частните интереси рядко съвпадат и личните амбиции неизбежно играят роля. Този конфликт обаче, за щастие, не винаги води до насилие. Първо, защото огромният дисбаланс на силите пречи на тези, които са в по-слаба позиция, да се изправят срещу врага. Второ, защото трудностите могат да бъдат разрешени чрез взаимен компромис или арбитраж от субект, чиято легитимност е призната от всички участващи страни.

Братоубийствените конфликти възникват именно когато чувството за братство и принадлежност към единна общност е подкопано от осъзнаването на непримиримо противоречие, което нищо не може да умиротвори и което само силата не може да разреши. Това е особено вярно, когато никоя външна сила не е способна да се намеси и да предотврати въоръжен конфликт между заклети врагове.

L'EXPRESS: Какво слага край на гражданските войни?

БЮИСОН И СЕВИЛЯ: Победата на едната страна. Или умората на воюващите. Когато е пролята твърде много кръв, идва момент, в който, ако не разумът, то поне нуждата да се живее нормален живот, без той да бъде рискуван във всеки един момент, надделява над омразата към другия.