Аламанов: Само за герберите: Не, бе, наглеци, не сме против еврото. Даже ние сме повече за еврото от вас

Една от най-гнусните манипулации, които правят герберите в момента, е да се опитват да омаловажават гнева на хората. И да се опитват да лъжат, че протестът бил срещу влизането в Еврозоната.
Затова, само за герберите, и само за герберите, и само за тях, да повторим още веднъж:
Не, бе, наглеци, не сме против еврото. Даже ние сме повече за еврото от вас. Чакахме ви 11 години да измажете една сграда и да влезем в Шенген, ама и това не направихте.
На проевропейските българи им писна. Писна им:
- да ги лъжете;
- да ги крадете;
- да купувате избори;
- да раздавате милиарди на приятели;
- да сте фрапиращо арогантни;
- да сте ужасно нагли;
- да вдигате данъци;
- да купувате милиционерите;
- да не направите поне една реформа;
- да си сменяте мнението през две минути;
- да ги обиждате;
- да дърпате държавата към миналото;
- да ги излагате пред другите държави;
- да сте срам за всички.
Писна им. И искат реална промяна.
Това е. Прото е. Проевропейските млади българи искат бъдеще без мутро-милиционери.
Понеделник, 01.декември, 18:00ч., да им кажем, че ни писна!
Даже и да не се интересувате от политика, политиката не спира да ви краде от парите.
Спокоен ден!
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
13 Софиянец
Ппдб-лите: г-н Борисов се поправи! С г-н Пеевски работим заедно за евро интеграцията ни!
19:13 30.11.2025
16 Град Симитли
долът на т0п0нарите!
19:21 30.11.2025
17 - да сте срам за всички.
допринесли за най бедната и болнава и корумпирана страна в ес
19:21 30.11.2025
22 ?????
А Коце що пак влезе в тая река?
Не ти ли беше достатъчно предишния път?
Най-достойното е утре да си признаеш грешката.
Другото е политическо самоубийство.
Надяваме се че е грешка все пак.
19:34 30.11.2025
24 12340
До коментар #23 от "нннн":100% вярно!
100 +!
19:41 30.11.2025
26 болгарин..
До коментар #14 от "Бойко":Да бе плондерите били за кремъл,те за това излъгаха бг-та че конституцята не им даво право на реферндум,,ЗА,,левчето..не сме против изкуствената валута на една несъществуваща юръп дъежава-ама да бъде както е в демократичните държави-за такива неща е задължително допитване до хората-дето са ги избрали..
19:43 30.11.2025
28 Когато Кражбите !
И Ограбването на Този Народ !
Са Приоритет !
Никакво Евро !
Не Може Да Има !
Отношение !
Кражбите стават !
С Еврло И Без Евро !
Но тук Не е !
Феодална Губерния !
За да може !
Някакъв Търтей !
Да Разиграва !
Цял Народ !
19:52 30.11.2025
29 Т.КОЛЕВ
НИЩО.ЛИ ? КУЧЕТО СИ ЛАЕ КЕРЕАНА СИ ВЪРВИ. ЗА ДА ГИ ОТКАЖЕТЕ ТИЯ ОТ ГЕРБ И ПЛИЛЕПНАЛИТЕ КЪМ ТЯХ ПРЕДИ ПРОТИВНИЦИ НА ГЕРБ СЕГА ДРУЖКИ С ГЕРБ ТИЯ ОТ И.Т.Н. ДЕРО ЩЯХА ДА НАМАЛЯВАТ БРОЯ ДЕПУТАТИ И ДА ИЗЧЕГЪРТВАТ И ТИЯ ОТ Б.С.П. КОЙТО УШ НОКОГА НЕ БИХА СЕ СЪЮЗИЛИ С ГЕРБ И НИКОГА ПРЕДАЛИ ИДЕИЛОГИЯТА И ПАРТИЯТА СИ И ТЕ СЕ СЪЮЗИХА С ГЕРБ ИЗВОД ПОУКА ТИЯ ДЕПУТАТИ ПОВЕЧЕТО КОЙТО СА В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ СА С ОСНОВНО ЖЕЛАНИЕ ТАМ ЗА.ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ КЪЖЕНЕ БАЛАМОСВАНЕ ДАЛАВЕРИ БАВЕНЕ РАЗТАКАВАНЕ КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ЗА ТЯХ ПО ДОБРЕ ДОШЛО. ТИЯ ОТ СЕГАШНОТО МНОЗИНСТВО УПРАВНИЦИТЕ УШ ИЗОБЩО НЕ ТРЯБВА СА В ПАРЛАМЕНТА. ВИЖТЕ КОЙ ГЛАСУВАТ ЗА ПРЕДИМНО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ПОЛИЗАЙ,ВОЕННИ,МУТРЕНСКИЯ СЕКТОР ГДББ ,НСО,ПАЗАЧИ ,ОХРЗНА ОТ ДРУГИТЕ СЛОЕВЕ ПО МАЛКО.АКО НЕ СИ ИДАТ САМИ ЩЕ ИМА ГОЛЕМИ ПРОТЕСТИ И ВЕРОЯТНОСТ ОТ СРУТВАНЕ НА ЗГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПАРЛАМЕНТ.
ТИЯ НЕПРАВАТ РЕФОРМИ НИКАКВИ В ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКЯ СЕКТОР КАКВАТО Е И ПРЕПОРЪКАТА НА ЕВРО КОМИСИЯТА ДЕЛЕГАЦИЯТА ОТ ПРЕДИ МЕСЕЦИ. АКО ПОСЕГНАТ ТИЯ НА ПАРИТЕ ЗА СОЦИАЛНАТА СВЕРА ЗА ДА ГИ ДАВАТ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ЗА ПО ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ВЕРОЯТНОСТА ЗА ПО СКОРОШНА МЕТЛА ЗА ТИЯ НЯМА ДА ЗАКЪСНЕЕ МНОГО.
20:00 30.11.2025
37 то хубаво
Не можахте ли да изчакте то 02.01.26?
Ако влизането ни в ЕЗ се забатачи, точно вас ще посочат като причината.
Защо давате поод за подобен ход?
20:20 30.11.2025
40 като питаш да ти кажа
До коментар #2 от "Българин":И референдум ли ви се иска да купите? Много алчни безродници станахте!
20:28 30.11.2025
43 сглобка
ала не своята душа братя, а ЗАБЛУДЕНАТА
на народа
20:35 30.11.2025