Аламанов: Само за герберите: Не, бе, наглеци, не сме против еврото. Даже ние сме повече за еврото от вас

Аламанов: Само за герберите: Не, бе, наглеци, не сме против еврото. Даже ние сме повече за еврото от вас

30 Ноември, 2025 19:00 1 859 43

Проевропейските млади българи искат бъдеще без мутро-милиционери.

Аламанов: Само за герберите: Не, бе, наглеци, не сме против еврото. Даже ние сме повече за еврото от вас - 1
Снимка: БГНЕС
Любомир Аламанов Любомир Аламанов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Една от най-гнусните манипулации, които правят герберите в момента, е да се опитват да омаловажават гнева на хората. И да се опитват да лъжат, че протестът бил срещу влизането в Еврозоната.

Затова, само за герберите, и само за герберите, и само за тях, да повторим още веднъж:

Не, бе, наглеци, не сме против еврото. Даже ние сме повече за еврото от вас. Чакахме ви 11 години да измажете една сграда и да влезем в Шенген, ама и това не направихте.

На проевропейските българи им писна. Писна им:

- да ги лъжете;

- да ги крадете;

- да купувате избори;

- да раздавате милиарди на приятели;

- да сте фрапиращо арогантни;

- да сте ужасно нагли;

- да вдигате данъци;

- да купувате милиционерите;

- да не направите поне една реформа;

- да си сменяте мнението през две минути;

- да ги обиждате;

- да дърпате държавата към миналото;

- да ги излагате пред другите държави;

- да сте срам за всички.

Писна им. И искат реална промяна.

Това е. Прото е. Проевропейските млади българи искат бъдеще без мутро-милиционери.

Понеделник, 01.декември, 18:00ч., да им кажем, че ни писна!

Даже и да не се интересувате от политика, политиката не спира да ви краде от парите.

Спокоен ден!

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
Оценка 4.3 от 66 гласа.
  • 1 ДрайвингПлежър

    36 31 Отговор
    Всеки който е за еврото В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ И НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ В ЕС е или екстремно глупав или платен!

    Коментиран от #12

    19:03 30.11.2025

  • 2 Българин

    35 17 Отговор
    Като,смяташ че искаме еврото що не допуснахте референдум бре Аламане?

    Коментиран от #40

    19:04 30.11.2025

  • 3 Помак

    24 15 Отговор
    Браво Аламанов , мутрите създават хаос в държавата

    Коментиран от #30

    19:04 30.11.2025

  • 4 АХИЛ

    28 18 Отговор
    СОРОСКА ПОДЛОГА

    19:05 30.11.2025

  • 5 събудете се робии

    28 18 Отговор
    Всичко което е написал човека е жалката истина !!

    19:06 30.11.2025

  • 6 така е като няма гърмене

    11 7 Отговор
    а предишните гърмящи са на власт

    19:06 30.11.2025

  • 8 здрасти

    21 8 Отговор
    Къде да се регистрирам за политанализатор, че да ме търсят и мене за платени коментари?

    19:07 30.11.2025

  • 9 Яшар

    16 19 Отговор
    Много точна и навреме статия . Мафията на д. ж.а.ба и бройко манипулира народа ..но младите не са тикви ! ...Скоро ще има нов ред в България без мафиоти

    Коментиран от #33

    19:07 30.11.2025

  • 10 Да,бе

    22 10 Отговор
    Герберастите ме отвращават с тоталната си простащина и клептомания,НО поддръжката на влизане в еврозоната и то в този момент,когато титаник е пълен до горната палуба с ледена морска вода е също толкова противно и безумно нещо...

    19:08 30.11.2025

  • 12 Ко речи?

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Нямам нищо против, защото всичко, което харчат е в евро и ми писна да плащам разликата в курса.

    19:12 30.11.2025

  • 13 Софиянец

    9 9 Отговор
    Скоро очаквайте Сглобка 2.0!

    Ппдб-лите: г-н Борисов се поправи! С г-н Пеевски работим заедно за евро интеграцията ни!

    19:13 30.11.2025

  • 14 Бойко

    9 16 Отговор
    и Пеевски са хора на Кремъл !

    Коментиран от #26

    19:17 30.11.2025

  • 15 Чух,че

    9 9 Отговор
    този "велик" гняв вървял по 100 лева на протест. Черепът развърза кесията

    19:21 30.11.2025

  • 16 Град Симитли

    10 5 Отговор
    И герберите и вие сте от един дол дренки--
    долът на т0п0нарите!

    19:21 30.11.2025

  • 17 - да сте срам за всички.

    9 1 Отговор
    и за избралите ги
    допринесли за най бедната и болнава и корумпирана страна в ес

    19:21 30.11.2025

  • 18 пак този

    8 6 Отговор
    Те на герберите все някой им е виновен за тъпотата. Но статията е самата истина.

    19:22 30.11.2025

  • 19 Майка ти съм

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "ГЕРБ":

    Що грешна съм че те родих

    19:23 30.11.2025

  • 21 хаха

    12 0 Отговор
    Това като едно време... Питеците се кълняха кой е по-голям комунист и кой по-напред да влезе в партията майка.

    Времето се мени, нравите на тази пасмина си остават същите. Блюдолизци жалки.

    Смех дрогаре.

    19:33 30.11.2025

  • 22 ?????

    1 1 Отговор
    Чакаме кво ще ни каже Коцето по тоя въпрос.
    А Коце що пак влезе в тая река?
    Не ти ли беше достатъчно предишния път?
    Най-достойното е утре да си признаеш грешката.
    Другото е политическо самоубийство.
    Надяваме се че е грешка все пак.

    19:34 30.11.2025

  • 23 нннн

    9 1 Отговор
    Разбойниците не са леви и десни, евроатлантици и евроазиатци. Разбойниците са разбойници. И подлогите им са подлоги.

    Коментиран от #24

    19:38 30.11.2025

  • 24 12340

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "нннн":

    100% вярно!
    100 +!

    19:41 30.11.2025

  • 25 отвратен

    8 4 Отговор
    А на нас, които няма да дойдем на протеста , ни писна от манипулациите ви.Изопачихте, изкривихте и лишихте от съдържание всички морални норми.Служите си с тях, за да маскирате безумната си жажда за власт. Нещата ще се нормализират само когато изчезнете от обществения живот.

    19:43 30.11.2025

  • 26 болгарин..

    6 7 Отговор

    До коментар #14 от "Бойко":

    Да бе плондерите били за кремъл,те за това излъгаха бг-та че конституцята не им даво право на реферндум,,ЗА,,левчето..не сме против изкуствената валута на една несъществуваща юръп дъежава-ама да бъде както е в демократичните държави-за такива неща е задължително допитване до хората-дето са ги избрали..

    19:43 30.11.2025

  • 27 Уса

    5 6 Отговор
    Ние българите в САЩ сме против еврото и 80% от българите в България са против еврото.Затова не се борите за референдум и лева а само за бюджета в който явно ви няма,като печеливши.Опорочавате протестите с вашата постоянна пдрс ия.Ако са ви останали поне малко У хромозоми използвайте ги

    19:44 30.11.2025

  • 28 Когато Кражбите !

    5 2 Отговор
    Когато Кражбите !

    И Ограбването на Този Народ !

    Са Приоритет !

    Никакво Евро !

    Не Може Да Има !

    Отношение !

    Кражбите стават !

    С Еврло И Без Евро !

    Но тук Не е !

    Феодална Губерния !

    За да може !

    Някакъв Търтей !

    Да Разиграва !

    Цял Народ !

    19:52 30.11.2025

  • 29 Т.КОЛЕВ

    3 2 Отговор
    ДЯ ПРАВ Е НО КАКВО.ПРАВИ ПО ВЪПРОСА ?
    НИЩО.ЛИ ? КУЧЕТО СИ ЛАЕ КЕРЕАНА СИ ВЪРВИ. ЗА ДА ГИ ОТКАЖЕТЕ ТИЯ ОТ ГЕРБ И ПЛИЛЕПНАЛИТЕ КЪМ ТЯХ ПРЕДИ ПРОТИВНИЦИ НА ГЕРБ СЕГА ДРУЖКИ С ГЕРБ ТИЯ ОТ И.Т.Н. ДЕРО ЩЯХА ДА НАМАЛЯВАТ БРОЯ ДЕПУТАТИ И ДА ИЗЧЕГЪРТВАТ И ТИЯ ОТ Б.С.П. КОЙТО УШ НОКОГА НЕ БИХА СЕ СЪЮЗИЛИ С ГЕРБ И НИКОГА ПРЕДАЛИ ИДЕИЛОГИЯТА И ПАРТИЯТА СИ И ТЕ СЕ СЪЮЗИХА С ГЕРБ ИЗВОД ПОУКА ТИЯ ДЕПУТАТИ ПОВЕЧЕТО КОЙТО СА В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ СА С ОСНОВНО ЖЕЛАНИЕ ТАМ ЗА.ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ КЪЖЕНЕ БАЛАМОСВАНЕ ДАЛАВЕРИ БАВЕНЕ РАЗТАКАВАНЕ КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ЗА ТЯХ ПО ДОБРЕ ДОШЛО. ТИЯ ОТ СЕГАШНОТО МНОЗИНСТВО УПРАВНИЦИТЕ УШ ИЗОБЩО НЕ ТРЯБВА СА В ПАРЛАМЕНТА. ВИЖТЕ КОЙ ГЛАСУВАТ ЗА ПРЕДИМНО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ПОЛИЗАЙ,ВОЕННИ,МУТРЕНСКИЯ СЕКТОР ГДББ ,НСО,ПАЗАЧИ ,ОХРЗНА ОТ ДРУГИТЕ СЛОЕВЕ ПО МАЛКО.АКО НЕ СИ ИДАТ САМИ ЩЕ ИМА ГОЛЕМИ ПРОТЕСТИ И ВЕРОЯТНОСТ ОТ СРУТВАНЕ НА ЗГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПАРЛАМЕНТ.
    ТИЯ НЕПРАВАТ РЕФОРМИ НИКАКВИ В ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКЯ СЕКТОР КАКВАТО Е И ПРЕПОРЪКАТА НА ЕВРО КОМИСИЯТА ДЕЛЕГАЦИЯТА ОТ ПРЕДИ МЕСЕЦИ. АКО ПОСЕГНАТ ТИЯ НА ПАРИТЕ ЗА СОЦИАЛНАТА СВЕРА ЗА ДА ГИ ДАВАТ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ЗА ПО ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ВЕРОЯТНОСТА ЗА ПО СКОРОШНА МЕТЛА ЗА ТИЯ НЯМА ДА ЗАКЪСНЕЕ МНОГО.

    20:00 30.11.2025

  • 30 смехоран

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    Вика Любомир,да дойдат шарлатаните?Добре,ама като са 50 човека на кръст,с кого ще управляват?А и нали 4 г. им се нагледахме на тия убавци.Видяхме какво сътвориха.

    20:01 30.11.2025

  • 32 П е ш о В о л г а т а

    2 2 Отговор
    Младите да го ухат!
    Ние искаме рублата

    20:05 30.11.2025

  • 33 смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Яшар":

    мхм,скоро пак ще си тук да си чешеш езика.Като гледам какви поколения растат,жална ни майка.Гледаме всеки ден статистиките.

    20:08 30.11.2025

  • 34 Абе

    1 3 Отговор
    всъщност четирите партии от Свинската коалиция умишлено саботират Еврото!

    20:12 30.11.2025

  • 35 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    Еврото е боклук!

    20:15 30.11.2025

  • 36 Промяна

    1 0 Отговор
    ДО ФАКТИ БГ КОЛКО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗАПЛАТЯ ЗА ДА НАПИЩАИ АЗ ТУК НЕЩО ЗАЩОТО ОТ ГНУСНИ ОБИДИ КЛЕВЕТИ ПРОСТАЩИНА КАЛ ОМРАЗА ВЕЧЕ СЕ ЧУДЯ ВСИЧКОТО ТОВА ДАЛИЕ ОТ НОРМАЛНИ ХОРА ИЛИ

    20:17 30.11.2025

  • 37 то хубаво

    1 0 Отговор
    Но защо такъв тайминг?
    Не можахте ли да изчакте то 02.01.26?
    Ако влизането ни в ЕЗ се забатачи, точно вас ще посочат като причината.
    Защо давате поод за подобен ход?

    20:20 30.11.2025

  • 38 Цвете

    1 3 Отговор
    ПРАВО КУМЕ В ОЧИТЕ. 💯💯💯👍👍👍❤️❤️❤️💯

    20:24 30.11.2025

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    ДРУГАРЮ АЛАБАЛОВ , НИЕ СМЕ "ГЕРБЕРИ" ...................... А ТИ КАКЪВ СИ ? ? ? , ШАРЛАТАНИН , МИНЧОВИС , ФАШИСТ (КАТО КОПЕЙКИН) , ПУТИНИС ? ? ? ...................

    20:28 30.11.2025

  • 40 като питаш да ти кажа

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    И референдум ли ви се иска да купите? Много алчни безродници станахте!

    20:28 30.11.2025

  • 41 Онзи

    2 2 Отговор
    Пп ДБ -това е безморално лицемерие .

    20:29 30.11.2025

  • 42 Ами

    1 2 Отговор
    Свинската коалиция ще погребе България!

    20:32 30.11.2025

  • 43 сглобка

    1 1 Отговор
    Патриот е, душа дава за наука, за свобода,
    ала не своята душа братя, а ЗАБЛУДЕНАТА
    на народа

    20:35 30.11.2025