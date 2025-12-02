"Госпожо, виж, нещо се случва": какво стана на протеста

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Госпожо, виж, нещо се случва", ми казва невръстно дете и ми подава стикер срещу корупцията и Делян Пеевски. В тълпата около сградата на парламента човек едва се разминава. Фокусът на този протест бяха младите, но на него всъщност имаше хора от всякакви възрасти. От най-малките невръстни деца на раменете на родителите си до пенсионери. "Не съм вярвал, че ще се съберат толкова хора", казва един полицай на друг на една от малките улици в близост до площада.

Целта е една - площад "Независимост"

Още в късния следобед изглежда сякаш всеки, излязъл по улиците на София, върви в една и съща посока - към площад "Независимост". Усеща се и в градския транспорт на столицата - по метростанциите хората едва се събират по пероните, някои не успяват да влязат във влаковете, пътуващи към центъра. От наземния транспорт по спирките в центъра слизат мъже и жени, носещи български и европейски знамена. Други слизат на следващата възможна спирка, за да не става струпване, и също поемат към Народното събрание.

Протестът започва изключително приповдигнато. Смешки с "Кой ще ни даде пари?", монтажи от изказвания на Бойко Борисов, Пеевски и новинарски емисии, които разясняват предложението за бюджет за 2026 г. и много музика, за която се грижи Hot Pop - нощните клубове днес ще останат празни, техните посетители имат по-важна работа.

"А тези са ги пуснали ли?"

Към 19:00 става ясно, че КПП-тата, изградени от полицията, няма как да функционират. Хората са твърде много. На някои места хората преминават свободно или с по един поглед от органите на реда. На пл. "Батенберг" обаче полицейската линия блокира изцяло идващите по бул. "Цар Освободител" - всички трябва да преминат проверка. Много от тях са обстойно проверявани. В същото време младежи с черни якета, маски и агресивно поведение спокойно преминават през т.нар. контролно-пропускателен пункт. Някои хора, близо до полицейската линия, се чудят: "А тези са ги пуснали ли?".

Тази групичка се чува и вижда на площад "Независимост”. Покрай нея минава и Васил Божков, здрависва се с част от момчетата, а останалите протестиращи пазят дистанция."Писна ми, навсякъде са тези, не може ли да се махнат", казва жена, която се опитва да изведе детето си по-далеч от група момчета с якета, брандирани "Дългъ и честъ".

За мнозина този протест е първи. "Видях, че много повече мои приятели идват на протеста и усетих, че има енергия и аз искам да съм част от това", ни казва София, която е студентка по медицина. Не иска много - само мотивация да остане в България. "За мен е много важно да остана тук и да помагам, но на този етап не съм сигурна, че условията ще ми го позволят", допълва тя.

Всеки от протестиращите си има своя кауза - едни говорят за бюджета, други за образование и здравеопазване, трети не искат нищо различно от това "Бойко и Пеевски да се махат", както ни обяснява Васил.

Към централата на Пеевски

Към 20:00 хората стават все повече, но протестът сякаш започва да губи от енергията си. Сградата на Народното събрание е празна, тези, срещу които е насочен гнева, стоят удобно в домовете си. Време е за движение. Онези, които са били по-близо до сцената пред входа на Народното събрание, са разбрали, че протестът ще се премести. Хората започват да се движат, тези по-назад не знаят накъде. "Шествие!", крещи някой над тълпата и тя постепенно тръгва. "Браво, с вас сме!", вика съдържател на магазин за хранителни стоки, покрай когото минава шествието. Възрастна жена подритва едно разкривено жълто паве по бул. "Цар Освободител". Оплаква се от "ужасните ремонти на Фандъкова" и казва, че и затова е на улицата.

Става ясно, че протестът се е насочил към централата на "ДПС - Ново начало". "Делян Пеевски иска да превърне държавата ни в съвсем неевропейска", казва Петър. "Аз такава държава не искам. И нито един човек от поколението ми не иска такава държава", допълва той, докато около него скандират "Шиши, вън".

От възмущение до разбиране

Именно пред централата на "ДПС - Ново начало" се стига и до първите провокации. Докато част от шествието е тръгнало към централата на ГЕРБ, започват да се чуват гласове: "Спрели са тока в центъра, сигурно ще има провокации". Част от хората тръгват да се връщат обратно към ул. "Врабча". В същото време други тепърва пристигат на мястото. Полицаите там са разположени неефективно - големи групи са струпани по уличките около сградата на "Врабча" и "Васил Левски", докато не повече от 20-30 души са подложени на залп от бутилки и пиратки. На фона на хилядите, които са заели пространството от паметника "Левски" до кръстовището с "Дондуков", тези, които ескалират напрежението, са малко. Но са най-звучни. И на тях се обръща най-сериозно внимание от големите медии.

Околните спорят. Едни казват: "Спрете веднага! Ще обвиняват всички, че участват в това", други са уверени: "Ами, то явно по друг начин няма да стане."

На няколко пъти протестиращите тръгват да бягат, защото очакват щурм от полицията. После се връщат обратно. При поредния подобен зиг-заг си говорим с полицай. "Нищо няма да изривам аз. Половината ми познати са тук на протеста", казва ни той.

"Днес протестът няма как да е спокоен"

Офисът на ГЕРБ на булевард "Дондуков" е разрушен - витрините са счупени, столовете са извадени отвън. "Днес протестът няма как да е спокоен", коментира Симеон. "Не съм много голям фен на тези неща, но няма как да мине без тях". Според него кадрите с плезещия се полицай, както и реакциите на политиците, са изкарали хората на улиците и са довели до ескалацията на напрежението. Докато контейнери горят на ъгъла на бул. "Васил Левски" и бул. "Дондуков", по-назад част от хората по улицата са същите, които бяха и пред Народното събрание. Агресивните мъже с черни якета също са там, но не са единствените, които са останали в епицентъра на събитията.

Когато най-сетне се появяват наистина много полицаи, те поетапно изтласкват хората от бул. "Дондуков", който остава празен. Но миризмата от дима и сълзотворния газ още е във въздуха. Там са и обърнатите кофи, които няколко часа по-рано хората събираха, а после други пак обръщаха, два трамвая, които също са понесли щети. Полицейски автомобил минава през разделителите на велоалеята на булеварда, който иначе е напълно празен. "Аз затова ли бях 97-ма година на паветата, не съм се борил за това", казва възрастен мъж, останал сред последните хора на опразнения булевард. "Трябва да не могат да влязат в парламента, всеки ден да сме там. Кои са те да твърдят, че всичко е тяхно? Кой е този Пеевски?"

На следващия ден правителството обяви, че изтегля бюджета. Но отдавна не става дума само за бюджета.

Автори: Александър Детев | Мина Киркова