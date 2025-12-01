Новини
Задкулисието в България: паника, че властта се пропуква

Задкулисието в България: паника, че властта се пропуква

1 Декември, 2025 19:01 1 475 17

Огромният протест в София изглежда е стреснал задкулисието, което сега ускорява овладяването на националната сигурност

Задкулисието в България: паника, че властта се пропуква - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Още на следващия ден след големия протест на площад “Независимост” санкционираният за корупция Делян Пеевски е задействал промени за бърза смяна на шефовете на службите. Механизмът е заложен от партията му ДПС-Ново начало в преходните и заключителни разпоредби на законопроект за обмяна на информация между МВР и европейските служби.

Изглежда, че гражданското недоволство е стреснало задкулисни центрове, за да ускорят овладяването на националната сигурност. Някой бърза да бетонира позиции, преди да се е променил балансът, което е доказателство за напрежение в управляващата коалиция - и/или за нестабилност на властта. Целта е да се смени ръководството на службите, за да бъде осигурен (нов) контрол върху тях преди евентуални промени в политическата обстановка.

Преди месец, за да преодолее президента при назначения на ръководителите на спецслужбите, управляващата коалиция - ГЕРБ-СДС, БСП, “Има такъв народ” (ИТН) и ДПС-НН, промени закона и неговите укази станаха излишни.

Замисълът

Законопроектът, използван за инструмент от хората на Делян Пеевски, отлежава в парламента от юни, а ДПС-НН са внесли предложенията си при обсъждането му за второ четене. Те предвиждат в едномесечен срок след окончателното гласуване в пленарна зала да започне процедура по избор на нови ръководствата на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС), на Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР) и на Държавна агенция “Технически операции” (ДАТО). Още по-скандалното е, че с откриване на процедурата се прекратяват правомощията им.

В социалните мрежи съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов определи промените като “правени на коляно” и “законодателен вандализъм”. “Когато си некомпетентен, законодателният вандализъм става още по-грозен и се правят по 2-3 изменения на едни и същи закони в рамките на месец”, написа той.

В момента ДАР се оглавява от Антоан Гечев (бивш служител във “Военна информация”), а ДАТО - от Бисер Борисов. И двамата са назначени от служебни кабинети на президента. ДАНС също бе ръководена от кадър, номинация на президентските кръгове - Пламен Тончев, “преместен” през месец май за шеф на Комисията по досиетата. Оттогава начело на контраразузнаването е Деньо Денев, свързван с Пеевски, когото Министерският съвет предложи и за титуляр. Изслушването му на 20 ноември в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност не беше впечатляващо, а гласуването на кандидатурата му в пленарна зала още не се е случило.

В последните 3-4 години президентските назначения доминираха контрола върху службите. За необходимост от промени в законодателството, така че Министерският съвет да предлага ръководства на службите, а парламентът да ги одобрява, заговориха още в края на 2022 г. тогавашните партийни лидери - на “Да, България” Христо Иванов и на “Продължаваме промяната” Кирил Петков.

А през октомври 2023 г., при правителството на Николай Денков (ПП), от ПП-ДБ внесоха законопроект, който премахваше президентския указ при назначаване на шефовете на разузнаването и контраразузнаването. Същият механизъм бе предложен и за ръководителя на военното разузнаване - ако е цивилен. В двумесечен срок от влизането на закона в сила трябваше да се изберат титулярите, но ГЕРБ, тогава партньор в управлението, се възпротиви на проекта, който трябваше да отнеме и НСО от президента в полза на Министерския съвет.

Последствията

Назначаването на шефове на разузнавателни и правоохранителни служби по политически, а не по професионални критерии ги превръща в инструменти на краткосрочни партийни интереси. Така се стига до събиране на информация за политически противници, до незаконно следене и подслушване с цел компромати и изнудване. Службите разполагат с масиви от информация за схеми за купуване на гласове, наркомрежи и незаконен трафик, пране на пари, киберпрестъпления и други. Тази информация може да бъде скрита, осветена, насочвана по поръчка.

В най-новата история на България назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС през 2013 г., по време на управлението на БСП-ДПС, е най-наглото в историята на политическите намеси в националната сигурност. Безочието, с което бе извършено, предизвика масовите протести, които се възродиха отново с хилядите хора, излезли на 26 ноември на площад “Независимост”.

Обвързването с партии отслабва институциите и ги превръща в инструменти на краткосрочни партийни интереси.

Сегашното бързане със смяната на ръководствата на спецслужбите е продиктувано и от паника, че стабилността на управлението се пропуква. Контролът върху институции, които обменят чувствителна информация с партньорите от ЕС и НАТО, може да осигури възможност на политици, санкционирани за корупция, да се представят като надеждни и особено полезни съюзници. Например ако ДАНС трябва да одобрява кандидат-купувач за активите на “Лукойл” в България в борба за преразпределение на енергийния пазар.

Това няма как да заглуши гражданското недоволство

Контролът върху службите може да произведе удобни марионетки, да прикрива зависимости и да обслужва задкулисни интереси. Но не може да компенсира липсата на обществено доверие, нито да заглуши гражданското недоволство. След протеста в “триъгълника на властта” Пеевски беше заплашил, че и той може да блокира парламента всеки ден. “Искате ли да блокирам парламента всеки ден и да викам долу с моите симпатизанти?! Аз нямам по-малко симпатизанти!“, беше казал пред журналисти.

Няма да се получи. Страхът пълни автобуси, не и площади.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    15 2 Отговор
    бг е пред БУНТ и народа УМИРА ОТ ГЛАД

    Коментиран от #6

    19:03 01.12.2025

  • 2 Каква

    15 1 Отговор
    национална сигурност , какви пет лева , като България е първа по корупция от всички държави членки на ЕС . А да не изреждам криминалните престъпления и катастрофи , по които също е първенец ! Просто мафията пази себе си !

    19:06 01.12.2025

  • 3 оня с коня

    5 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    19:09 01.12.2025

  • 4 оня с коня

    5 7 Отговор
    палежи трябват, софия трябва да гори от пожари

    Коментиран от #7

    19:10 01.12.2025

  • 5 Панчаревската кметица

    7 0 Отговор
    а не може ли освен да приемаме чужда валута
    да приемем и чуждо правителство

    19:11 01.12.2025

  • 6 оня с коня

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Вярно е че народа умира от глад преди малко се връщам от Кауфланд,а там гладния Народ натоварил Количките с Връх до тавана!Как ше го изядат туй нещо - идея си нямам...

    19:11 01.12.2025

  • 7 Украйнка на яхта в Созопол

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    тоя па
    я си запали първо твоето село

    Коментиран от #14

    19:12 01.12.2025

  • 8 Да да да

    9 3 Отговор
    Народа се събужда.Крайно време е Пеевски и Борисов да седнат в скута на народа и да бъдат клатени от Видин доСвиленград и от Добрич до Петрич.

    19:13 01.12.2025

  • 9 Асен

    9 3 Отговор
    Довиждане Боко няма да липсваш и твоето псе Шиши.

    19:13 01.12.2025

  • 10 КЪРВИЩАаааа

    4 0 Отговор
    ЕУФОРИЯЯЯЯ

    19:19 01.12.2025

  • 11 граничар

    8 2 Отговор
    Затворете границите и летищата, нито един Фалкон да не излита

    19:22 01.12.2025

  • 12 си дзън

    12 1 Отговор
    Задкулисието е далеч от паниката. Имат си имотите, фирмите, работниците, чиновниците,
    прокурорите, съдиите, полицаите, депутатите, любовниците...

    19:26 01.12.2025

  • 13 оня с коня

    1 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    19:29 01.12.2025

  • 14 Украйнка от село

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Украйнка на яхта в Созопол":

    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    19:31 01.12.2025

  • 15 хаха

    2 1 Отговор
    Гайбаньовците са против корупцията само като нямат възможност лично да намажат от нея.

    19:31 01.12.2025

  • 16 Ентелектуалец

    6 4 Отговор
    Излизай народе!!!! Да Изнесем кочината и хрантутниците Милиционери с 70+% увеличения на заплатите пазещи МАФИЯТА, ТИКВИТЕ, ПР@СЕТАТА, ТАБУРЕТКИТЕ ( ТЕМЕНУГА ПЕТКОВА) ИЗЛИЗАЙ И СЕ БУНТУВАЙ НАРОДЕ!!!!

    19:36 01.12.2025

  • 17 мунчо в затвора!

    0 0 Отговор
    Тая мисирка брани деребеите на мунчо, които Шиши ще разкара.Шарлатаните пак се върнаха в скута на мунчо.

    19:58 01.12.2025