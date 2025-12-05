"Не си модерен, ако не си на протест": как стана така?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Еми Барух

ДВ: Гневът, омерзението от Пеевски и Борисов и безочието на властта доведоха до най-многолюдните протести в България от години. Какво видяхте Вие на площада?

Елисавета Белобрадова: Видях десетки хиляди млади хора, момчета и момичета между 16 и 25-годишни. Това беше множеството - поколението Z. Точката на кипене на този протест беше бюджетът.

Тези момчета и момичета са много практично ориентирани. Нямат нищо общо с нас, когато бяхме млади. За тях работата означава доходи. Всички те са позиционирани в социалните мрежи. Трудовият пазар в голяма степен се измести на други места като Инстаграм, ТикТок.

Много от инфлуенсърите в Инстаграм и в ТикТок печелят от това. Там си изкарват прехраната. За тях монетизирането на усилията им в социалните мрежи е сериозна ежедневна работа. И никой не очакваше, че точно мерките в този бюджет ще ги взривят. А вдигането на максималния осигурителен доход и двойният данък дивидент засяга пряко хора именно от това поколение.

ДВ: Казвате, че те са прочели и анализирали внимателно стотиците страници на бюджета...

Не, но от началото на ноември всеки божи ден ние от Да, България като ненормални говорим за този бюджет и повтаряме едни и същи неща - какво ще се случи, ако бъде приет. И това бе чуто и разбрано от хората, защото ги опростихме и подредихме.

И в един момент младежите, като видяха, че заплатите им ще намалеят, се усетиха лично засегнати. Това беше нещо осезаемо. Ние, от по-старите поколения, бяхме свикнали на по-абстрактни формулировки - конституционна реформа, ДАНС, правосъдна система…За нас точката на кипене беше законността. Законът не е абстракция, но парите са нещо много по-конкретно. Да бачкаш и да получаваш пари е много конкретно нещо.

Много от тия хора имат паралелен живот на нашия. Той е в социалните мрежи, той е с приятелите им, той е в коментарите, които си разменят, той е в гейминга... Цял паралелен свят. Това, което се случи, е, че Пеевски успя да влезе в този паралелен свят по брутален начин и засегна директно техните интереси.

Това е едната ми трактовка. Втората е, че Тръмп също има голямо значение. Тръмп направи политиката модерна за младите. Той е много мемифициран, геймифициран. Той самият е меме. Дали го харесват или не харесват е друг въпрос. Но той направи политиката достъпна включително за петнайсетгодишните. Заедно с него е и Зеленски, но той по малко по-различен начин направи образа си достъпен. Тоест, политиката стана модерна. И стана модерна през САЩ. Младите хора започнаха да се интересуват какво се случва. Хубаво е да знаеш за политиката. It's cool. Politics is cool. Това също е голяма промяна.

ДВ: Не смятате ли, че протестът не беше само заради бюджета - макар той да бе точката на кипене? Не бяха ли младите обединени и от това, че години наред родители, приятели, колеги, съседи стояха наведени пред беззаконието, пред безпардонността на Пеевски и Борисов?

Истината е, че Пеевски настъпи педала последните 3-4 месеца. Преди това той не беше публично едноличен господар на властта. Само че човекът не издържа на собственото си его и започна демонстративно да чупи гръбнаците на всички около себе си, на коалиционни партньори, Зафиров, тоя, оня. Да иска да му се мазнят, да му благодарят и т.н. Ето това напоследък започна да дразни страшно много.

Преди няколко месеца изобщо я нямаше тази енергия. Тя не съществуваше. Младите хора казваха: окей, тия политици са скучни, ама политиката трябва да съществува. Те не възприемат света, както го възприемаме ние. Не седят в къщите си да казват: леля ми, баба ми, майка ми, стояха наведени, аз сега ще изляза на площада.

Не. Те не са такива. Те са в света на Инстаграм. А в света на Инстаграм има огромно значение как изглеждаш, колко си нагъл. Пеевски отблъсква. Отблъсква всякакси - и физически, и лексикално, и понятийно. Младите хора видяха Пеевски, видяха Йордан Цонев, Байрам Байрам….в световното интернет общество не можеш да се държиш по този начин, защото ще бъдеш наказан брутално. Визуализацията на нахалството и безпардонността, комбинирана с това, че дойдоха, почукаха на вратата на младия човек и му казаха "дай ми 100 лева", ги изкара на протест.

ДВ: Нима едва сега Gen Z са забелязали арогантността на Пеевски, ехидните и унизителните му коментари срещу всеки, който не му целува пръстена?

Има разлика в последните месеци. Вижте Бойко Борисов как говореше преди 8 месеца, вижте го как говори преди един месец. За 6 месеца той се състари с 5 години. Пеевски прекали. Както прекали през 2013-та, само че тогава се опита да мине през другия вход. Сега реши да прекали през бюджета, защото смяташе, че щом предният бюджет със седемте милиарда дупка е минал, сега бизнесът ще преглътне и този.

Много е важно да кажа още нещо: в Европа са на мода популистите и всички излизат на протест с популистки искания. България е първата държава, единствената държава, в която хората излязоха за десен бюджет, хората излязоха с искане за съкращаване на разходите. Това е абсолютно уникална ситуация. И това се случи защото на средната класа, не на най-богатите, ѝ се каза директно: ние ще вземем от вашите пари, нищо че тук има едни безадресни 5 милиарда. Всички хора го разбраха, защото е супер просто.

Младият човек тепърва започва да пречели пари. Той тепърва започва да им се радва. Учи се на труд. И се случва трудът да му доставя удоволствие. Бях ням свидетел на една показателна сцена: Отивам да си купувам дънки. И докато съм в съблекалнята слушам две момчета на не повече от 20-21, които работят там. Единият казва: "Бате, работя две години тук, вдигнал съм оборота с 15 процента… Миналия месец с 400 лева не ми стигна нормата на магазина, за да получим бонуси. И знаеш ли какво? Лично си купих неща за 400 лева, за да могат всички да изкарат пари, копеле. Мен тая работа ми е на сърце. Аз го обичам този магазин. Все едно съм си у дома."

Млади момчета, така надъхани. В някакъв магазин. Но мислят за кинти, мислят за бонуси. Това е друго поколение. Ние искахме да изкараме някой лев, да се купим нещо, да излезем, да отидем и да го изпием, да го изядем. Те имат спестявания. Всяко Gen Z има спестявания. Различни са от нас.

ДВ: Те мислят ли в категории справедливост, вълнува ли ги правосъдната система?

Те са на по двайсет години. В главата им йерархията на проблематиката не е като нашата. При нас на върха е върховенството на закона. При тях на върха на пирамидата - най-голямото изумление на света - стои дясната икономика, която обаче включва всички демократични принципи - свободна инициатива, пазарна икономика, развитие на бизнеса, бързи, гъвкави решения.

Те гледат на свободата си по друг начин, казват, това е резултатът, който искаме да постигнем: бързо развиваща се икономически държава, в която да имам свободата да изкарвам кинти.

ДВ: Ако парите са тяхната доминанта, няма ли проблем с моралния конструкт на обществото, към което се стремим? Не стават ли финансово подчиняеми, лесно подкупни?

Не казвам, че парите са най-важното. Казвам, че така се стига до тях. Те това разбират. Това им е ясно. Това го виждат. Парите се изкарват в интернет. Ние, като по-възрастни, трябва да почнем сериозно да изучаваме техните социални мрежи.

Многото пари се изкарват с автентично съдържание. Няма как да го режисираш. Трябва да кажеш истината. Всички жени от "Ергенът" публикуваха протеста и публикуваха призиви да се дойде на протеста. Всички фолк певици, всички инфлуенсърки на червила и тъй нататък... Защото те знаят, че в това има органика. В ТикТок и в Инстаграм само органиката продава. Истината на истините. Най-много ще продаваш, ако покажеш истински себе си. Това да си разгримиран, да си грозен, след това може да си се гримираш и да кажеш, че си красив.

Това, което нашето поколение не разбира, е, че те генерират съдържание много бързо, на минутата, трябва да са първи, трябва да са веднага. Там няма време за сценарии, за режисури и така нататък. Те не могат да си позволят да се преструват. В момента, в който ги купиш и кажеш нещо, което е продиктувано от друг, цялата ти аудитория се изпарява... За 24 часа ти просто умираш в тази социална мрежа. Всички се принудиха да влязат в тренда. Всички. Ти не си модерен, ако не си на протест. Ти не си инфлуенсър. Безмилостен е светът им.

ДВ: На протеста бяха представители на всички поколения. Има ли приемственост между тях? Как Gen Z общува с предишните поколения, с Gen X поколението - на родителите?

Много добре. Много се разбираме. Те всъщност доста се кефят на Gen X, защото знаят, че ние сме израснали в някакви супер буйни години, в които е имало и секс, и наркотици, и пънк, и боища, и какво ли не. И се кефят на това което носим... Смятат милениалите за пълни нещастници, но на Gen X се кефят много. Защото знаят, че сме биткажии и че сме старци разбойници.

ДВ: Какво смятате, че ще се случи вдругиден на протеста?

Нямам никаква идея. Толкова бързи са промените. Всичко тръгна вече със скоростта на Gen X. С бясно темпо. И ние ще трябва да се хванем за този влак и да вървим с него с тяхната скорост, колкото и да ни е трудно.

Елисавета Белобрадова е народен представител от Да, България в последните четири парламента. Тя е социален предприемач, специалист по медиен маркетинг, артист, юрист по образование.