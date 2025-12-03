Новини
Мнения »
Мантинелите – бизнес или смърт? Ясен Ишев пред ФАКТИ

Мантинелите – бизнес или смърт? Ясен Ишев пред ФАКТИ

3 Декември, 2025 09:00 1 850 26

  • ясен-
  • ишев-
  • мантинели-
  • пловдив-
  • катастрофа-
  • загинали-
  • закони-
  • габарити

Огражденията от двете страни на лентите за движение при габарит Г8, на 50 см от асфалта стесняват реалния/динамичния  габарит и удвояват катастрофите, казва експертът

Мантинелите – бизнес или смърт? Ясен Ишев пред ФАКТИ - 1
Снимка: Фейсбук
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След поредния тежък инцидент на пътя край Пловдив, при който отново фатален фактор се оказва стесненият габарит заради поставените нови мантинели, експерти повдигат въпроса доколко правилно се проектират и изграждат ограничителните системи у нас. По данни на КАТ катастрофите в участъка са се увеличили двойно след монтирането им. Пред ФАКТИ говори инж. Ясен Ишев – председател на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорта.

– Г-н Ишев, свидетели сме на пореден тежък инцидент край Пловдив, при който загинаха двама родители и едното им дете, а другото дете е в тежко състояние. И пак си говорим за пътна безопасност, и пак вадим поуки… Докога ще е така?
– За съжаление – поредна тежка катастрофа с жертви. Изключителна семейна трагедия.

– Какво можете да кажете за участъка?
– Според нас – Научно-техническия съюз по транспорта, съвместно с форума „Балкански транспорт и инфраструктура“, сме правили няколко кръгли маси, включително и по тази тема за ограничителните системи по пътищата.

– Кога са полезни и кога са опасни?
– Да, точно така. В повечето случаи са полезни, но в някой пътни участъци са опасни.

– Какво точно се случва в този участък и защо мантинелите са проблем?
– Разговаряли сме с проектантите на участъка. Те казват, че така е по задание и че спазват нормативната уредба – да поставят ограничителната система на минимум 50 см от края на асфалта. Но този път няма габарит за трафика, който минава там. Динамичният габарит се е стеснил още повече и по данни на КАТ катастрофите са се увеличили двойно спрямо периода преди монтирането на мантинелите.

– Какво представлява „динамичен габарит“?
– Това е реалният габарит, с който разполагат автомобилите, когато се движат. Той винаги е по-малък от светлия габарит, защото в нормативната база има зона за безопасност и водачите инстинктивно се отдалечават от препятствие, особено когато е високо и масивно. Така те навлизат повече в насрещното, особено по тесни пътища с малък габарит.

– Тоест визуално препятствието ги кара да се изместват?
– Точно така. Светлият габарит може да изглежда достатъчен, но динамичният – този, който водачът възприема като безопасен – е по-малък. Когато няма къде да спреш или отбиеш, положението става трагично.

– Тези 50 см задължителни ли са?
– Това е минималното разстояние. Могат да се поставят и на 1 м или на 1,50 м, което би облекчило движението и би увеличило безопасността. Но у нас се избира минималното, което е най-лесното за изпълнение.

– Наредбата от миналата година предвижда ли такива мантинели навсякъде?
– Да, наредбата позволява да се слагат навсякъде. Това е добър бизнес за определени фирми. Под претекст „пътна безопасност“ се харчат огромни средства за стоманени ограничителни системи, без да се мисли дали са необходими и безопасни.

– Защо казвате „стоманени“ – има и други видове?
– Да, има и бетонови или стоманобетонови ограничителни системи тип „New Jersey“. Те се използват в САЩ, ЕС, Гърция, Турция, Сърбия, Испания, дори и в Албания. Само в България почти не се използват. А на съоръжението на 4-ти километър на Цариградското шосе в София тези бетонни системи стоят над 50 години и са в отлично състояние. Същото виждаме и на тунела за жк Люлин, след ремонта му. Никой не се блъска в тях, нямат нужда от поддържане или подмяна.

– Каква е разликата между бетонни и стоманени мантинели?
– Бетоновите са сигурни и стабилни, колкото и стоманените, и почти не изискват поддръжка. Стандартите им покриват всички изисквания за задържане на превозни средства. Имат сертификати от направени тестове и всичко необходимо за използването им. Стоманените са предпочитани заради бизнеса – по-лесни са за производство, за монтаж, а изискват и поддръжка и подмяна което струва доста средства, разбира се.

– Значи бетоновите излизат по-евтино и са пак толкова безопасни, но ние слагаме мантинели, защото това е бизнес. Така ли излиза?
– Да, така е. Има алтернатива на стоманените мантинели, но у нас ги предпочитаме и заслугата за това е на възложителите.

- Зависи ли изборът на поставяне на мантинели от АПИ?
– Изцяло, защото АПИ определя заданията за проектиране. На новите магистрали можеше да се заложат бетонни системи, особено в разделителната ивица, както е стандартно в други страни, но това не се прави. В зелената ивица между платната на магистралите и скоростните пътища, също навсякъде би трябвало да са бетонни. Те са по-безопасни, а поддръжката им е почти нулева.

– Защо тогава не се използват масово у нас?
– Има една „мантра“, че бетонните системи не минавали „краш“ тестове. Това е невярно. Всички производители имат нужните сертификати. Но по „необясними“ причини АПИ не иска да възлага използването им – нито на нови, нито на стари участъци.

– Защо се закриха разширени участъци по магистралите, по които е предвидено да може да кацне самолет при нужда?
– През 2008 г, Министерство на транспорта инициира преписка и получи разрешение да се затворят широките участъци. Три години никой не предприе действия и да се възползват пътуващите от това - да направи тези участъци на магистралата хомогенна, а не с ограничение на скоростта от 80 км/ч. Заради инцидент на магистрала „Хемус“ във Варненския участък с жертви през 2010 г, спешно пред новогодишно поставиха ограничителни системи. Но не ги затвориха с преместваеми бетонни ограничителни системи, както е по разрешението, а ги затвориха със стоманени огради – най-лесният и неподходящият вариант. Ако някога трябва да се отворят, премахването им ще е изключително трудно.

– Колко такива места има в страната?
– На „Тракия“ – две. На „Хемус“ – едно или две. Има и по други пътища, но те не са толкова важни и опасни.

– Хората в Пловдив искат премахване на мантинелата. Това резонно ли е?
– Напълно резонно и задължително. Мантинелата трябва да се премахне в целия участък – не само на мястото на инцидента. Това е краткосрочна мярка. Разбира се от комисия с участието на независими одитори по пътна безопасност.

– А след това?
– Ако няма изготвен проект за разширяване на околовръстното, трябва незабавно да започне да се прави такъв. Този път трябва да стане четирилентов с аварийни джобове – там трафикът е почти като на магистрала. Трябва спешно да се проектира и изпълни поетапно. На съществуващия участък трябва да се направи Одит по пътна безопасност и организира нова постоянна организация на движение, защото, както вече казах, катастрофите са се увеличили два пъти след поставянето на ограничителната система. Това е показателно, че тези ограничителни системи, вместо да направят пътя по безопасен, са го направили по-ОПАСЕН!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    16 5 Отговор
    "Докога ще е така?" ... Докато се завърне соушълизъмът у нас обратно.

    09:03 03.12.2025

  • 2 Асфалт Паша

    25 1 Отговор
    Мантинели бантинели, важно е кюлчетата да се трупат

    09:08 03.12.2025

  • 3 Ние в България не може да изкупим

    4 4 Отговор
    Всички коли от запада и всеки да е с МПС което вдига 200 км/ч трябва да има психологически тестове за всички шофьори без значение от категорията

    Коментиран от #12

    09:13 03.12.2025

  • 4 Тези мантинели създават усещането че се

    11 0 Отговор
    Движиш в тунел и скоростта трябва да е ограничена

    09:15 03.12.2025

  • 5 Селянин

    17 2 Отговор
    Честно ли никой журналист не знае, че боко и шиши си имат завод за мантилени и пътни знаци около Пловдив и затова на магистралата се вадят и скрапват здрави но неефективни мантинели и се слагат нови неефективни мантинели. Неефективни са защото колчетата са им кашкавалени и са през много голямо разстояние, като мантинелата също не е достатъчно здрава. Прави се за да се икономисат пари и да има за чекмеджето. Тези, които ги вземат пътуват в бронирани коли и с ескорт и им е все тая за народа, който мре заради редовно преминали мантинелата заради ниското качество. Заради такива неща са протестите.

    09:20 03.12.2025

  • 6 Мантинела се поставя !

    10 1 Отговор
    Мантинела се поставя !

    Само В Два Случая !

    1. За защита на автомобила от изпадане в рискова ситуация ! - Бездна ! Или сблъсък Със Скала !

    И !

    2.. За защитита на пешеходците от автомобили излизащи от пътното платно !

    Веднъж си остъргах Колата !

    Защото Колелото ми падна на Банкета !

    Койюто беше !

    Една педя Под Пътната Настика !

    Правете си Изводите !

    09:23 03.12.2025

  • 7 гост

    12 0 Отговор
    Някой трябваше да си продаде мантинелите...това е..

    09:23 03.12.2025

  • 8 Марко

    11 11 Отговор
    Поредният луд на пътя влиза в насрещното и размазва хората в колата срещу себе си, но основният фатален фактор били мантинелите, стеснили пътя?
    До какви нива можа да стигне кретенията, която си измисля свят, който отговаря на интересите й / в конкретния случай мантинелните интереси/!

    Коментиран от #13

    09:23 03.12.2025

  • 9 Пловдив

    14 2 Отговор
    Съгласен съм на скатове, дерета и мостове да има мантинели, но на напълно равен път е далавера!

    09:23 03.12.2025

  • 10 Някой

    13 2 Отговор
    Въобще нужни ли са мантинели на околовръстното на Пловдив?

    Кой каза да се поставят мантинели, прокуратурата да се заеме.

    Нужда или далавера и усвояване на нашите пари.

    09:24 03.12.2025

  • 11 Кривоверен алкаш

    8 0 Отговор
    Няма лошо да има мантинели,но да са по навътре където може, където не може по добре да ги няма.При конфликтна ситуация ако ги няма, може да се опиташ да избягаш в банкета...из нивата....пак ще е нещо...ако има авария къде да се позиционира колата...във въздуха...мислено,но недомислено,както повечето неща в нашата мила Татковина..

    09:27 03.12.2025

  • 12 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ние в България не може да изкупим":

    За да управляваш МПС психотидт, а за да си депутат, министър, прецидент, кмет .. не се изидква психотест.

    Коментиран от #25

    09:27 03.12.2025

  • 13 Пловдив

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Марко":

    Да мантинелата тук е фактор! Опитали да избягат има удар в мантинелата плюс това тя действа и като преса камиона буквални ги е смлял като ги е влачил по нея!

    09:28 03.12.2025

  • 14 питам

    9 1 Отговор
    Хайде да ми обясните защо се подменят здрави мантинели , като в същото време не се сменят тези които са помляни от тировете !! Това държавна политика ли е или просто кражба !!!

    09:28 03.12.2025

  • 15 овчи мозъци

    10 1 Отговор
    кой е приел тази наредба убиец.Тази наредба е на бандити престъпници Най после един достоен знаещ казва самата истина че тия мантинели са за забогатяване на частни фирми близки на мародерите от герб и дпсВсички агенции са техни и те изпълняват поръчките на бизнес убийците на герб и дпс

    09:28 03.12.2025

  • 16 Хаяши

    8 0 Отговор
    не само това,липса на маркировка,липса на асфалт или положен с неравности и дупки,с изкуствени неравности, лоша ,много лоша регулация на скоростите със пътни знаци,това изнервя, непрекъснатите хайки,засади,триноги, по три четири проверки,незаконно поставени пътни препятстви, тесни пътища, лоша и много лоша подготовка на младите шофьори,закона за движ. по пътищата е лош и недомислен, той създава предпоставки за челни удари,беззаконието на пътна полиция,корупция. Живот става интензивен и ускорени са обществените отношения. Не може да регулираш със знаци път без маркировка и само в кръпки и разстояние от 87 км. да изминаваш за 3часа и 15 мин. защото спазваш знаците. Това е безумие. Тази агенци АПИ е безконтролна и си личи по действията и,че е затънала от корупция и злоупотреби със средства. Правят се ремонти на дбри пътища , а лошите не се ремонтират. Освен това при ремонти ,реулацията със знаци е ужасна,създават се тапи, полицията също при безумни акции, създава тапи и опасност за движението. Засилената репресия по пътищаса с фишове не е решение,точно братното челните удари ще стават често явление. България се управлява от прости хора.Много прости криминални боклуци.

    09:30 03.12.2025

  • 17 Всякакви

    4 0 Отговор
    преграждания, колци и мантинели на прав път са опасни. Особено бетонните. Една кола да закачи с гумата си подобно препятствия е достатъчна за верижна катастрофа с непредвидени последствия. Колчетата по средата на междуградски пътища са също толкова опасни. Много от тях са вече начупени напълно. Това са все ненужни ПТП причинени от малоумието на онези, решили да сложат препятствия по пътищата, за които шофьорите трябва да внимават и да преодоляват.

    09:36 03.12.2025

  • 18 рацер

    3 0 Отговор
    Мене бетонни оградки не могат да ме спрат.

    09:37 03.12.2025

  • 19 Как пък само на него се случи?

    1 4 Отговор
    Над десет хиляди МПС-та минават оттам за денонощие. Как на тях не им пречат мантинелите, как им стига габаритът на пътя?

    09:41 03.12.2025

  • 20 !!!!!!!!!!

    6 0 Отговор
    Има пътища по 20 километра са регулирани да се движиш с 50 км. в час защото се води населно място с десетина разпръснати порутени къщи в които я има я няма хора. И се движиш по път осеян с кръпки и неравности ,даже и изкуствени такива,които са незаконни ,но непрекъснато се поставят.Къде пътя е като на фронта, къде и допълнително изкуствени неравности. Идиотията е пълна. терора от престъпната власт на пътя е ужасен .Това изнервя водачите и създава предпоставко за челен удар. Челните удари ще стават все по чести,защото прсти примати повтарят едно ,намали скарастта намал скоростта и т.н. Да скоростта е фактор, но не може средната скорост да е 30 до 50 км. в час. за цялата територия. Тотално трябвада се промени концепцията ,устройството и организацияа за движение и подръжка на пътна мрежа. стикери,винетки, лепенки, триноги, засади, проверки, средни скорости, тол, прегледи,газове, глоби, точки,курсове за водачи, държавна репресия, цялата тази лудница трябва да се промени и много от дивашките приоми да се премахат.Ако това не се случи, челните удари и жертвите ще се множат и некадърници ще се обагатяват за сметка на народа. Регулацията е сбъркана и всичко е от простотия и корупция.Толкова излишни структури на толкова малка и дива територия с толкова малко народ.

    09:45 03.12.2025

  • 21 Шумналия

    4 0 Отговор
    След като сложиха мантинелите на разклона за Провадия не махнаха знака за ограничение от 90 км/Ч и ушевите в продължение на година и половина имаха яка хранилка ! И аз бях фотографиран със 112 км/ч и честитка за 100 лева! А НА КОЛКО МЕСТА ИМА ЗАБРАВЕНИ ЗНАЦИ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА И ФОТОКАПАНИ!!!!!!!

    09:47 03.12.2025

  • 22 Нещастници

    3 0 Отговор
    първо р от хлупост после е за пари.... България е достатъчно известна с ниското качество на всичко, което се произвежда тук, като страничен ефект от прословутата българска мърлявщина. Българите са изгубили от десетки години желанието и чувството, че всичко което правят и прооВеждат, трябва да е измислено преценено огледано и качествено изпълнено! цалостаната организация маркиворла знаци и качество на пътната инфраструктура е абсурдна, често не опира до пари, а до съобразителност.

    09:54 03.12.2025

  • 23 Вие си го избрахте

    2 0 Отговор
    проектанта от апи да излезе и обясни кое в равното поле налага мантинели? скалинкинима пропасти накакви, дерета?!? и ако не може да бъде съден за непредумишлено убийство щом катсстрофите са нарастнали по две!

    09:58 03.12.2025

  • 24 Пътят-

    1 0 Отговор
    ,,Стара Загора-Раднево" е същият убиец...!

    10:05 03.12.2025

  • 25 Бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Тия психотестове,нали ги отмениха...?!1

    10:07 03.12.2025

  • 26 12333

    3 0 Отговор
    Освен, че правят пътищата по-тесни, почти няма банкети и почти никъде няма маркировка! Пътните знаци са абсурдни понякога. Забелязвате ли, че на магистралите почти няма знаци, че можеш да се движиш със 140 /например/, но такъв знак има на 100м. преди края на магистралата и веднага след това има знак 90 . Системата за монтаж на отводнителни корита и запълването между нея и пътя с трошен камък също е абсурдна!

    10:11 03.12.2025