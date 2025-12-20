Новини
Камерите в тоалетните и дигиталният тормоз: къде е държавата

20 Декември, 2025

“Докато няма съдебна система, която да каже, че този, който снима деца в тоалетните, ще отиде в затвора - няма как да има промяна”, казва Жени Вучева от фондация “Окрилена”

Камерите в тоалетните и дигиталният тормоз: къде е държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Мина Киркова

"Моралът на едно правителство се измерва по начина, по който се отнася към децата и възрастните хора”, казва Хюбърт Хъмфри в своя реч през 1977 г. Цитира го Жени Вучева - основателка на организацията "Окрилена”, която се бори за равноправие между половете и елиминиране на дискриминацията спрямо жените. Поводът е наскоро разгласеният случай от столичното 138 училище, в което инсталирани видеокамери в тоалетните са били свързани чрез приложение с телефона на директора, който получавал всички кадри.

"Трябва да сме много по-ядосани, защото най-уязвимата част от обществото ни - децата, е подлагана на такова нещо”, казва Жени Вучева. "Въпросът е кой е продуктивният гняв, към кого да го насочим”. По думите ѝ най-големият проблем е един - съдебната система в България не функционира. Абсурдно е, че няма реално решение, тъй като нещата са очевидни, коментира тя. "Снимките от камерите са отивали в телефона му, значи той сега трябва да отиде на съд, а после да бъде наказан, да отиде в затвора”.

Това обаче не се случва в България в много от случаите. "Ние колкото и граждански инициативи да направим, колкото и да говорим, докато няма една съдебна система, която да каже, че този, който е нарязал друг човек с макетно ножче, ще отиде в затвора, този, който е убил жена си и я затворил в куфар , ще отиде в затвора, този, който снима деца в тоалетните, ще отиде в затвора - няма как да има качествена промяна”, опасява се Жени Вучева.

“Всеки търси някой да го обича, някои хора злоупотребяват с това”

Случилото се в столичното 138 училище е и форма на дигитално насилие - нещо, което е все по-разпространено в света, а и в България. Това е проблем, към който фондация "Окрилена” се опитва да привлече вниманието в една от последните си кампании. Дигиталното насилие е изключително разпространено и засяга осезаемо точно най-уязвимата възрастова група - поколението Z (15-28 г.) Всяко трето момиче в тази възрастова група в ЕС е преживяло дигитално насилие през последните 5 години , показват данните на Агенцията за основните права към ЕС.

"Окрилена” разказва историите на три момичета, преживели дигитално насилие. Според Жени Вучева е важно да се обърне внимание на факта, че насилието невинаги е само физическо. А и често психическото и емоционално насилие е предвестник на физическото. За нещастие обаче мнозина приемат червените флагове като просто част от "нормалните” връзки. "Историите, които ни разказват, често са толкова прозаични. Никой не е бил пребит, нарязан или насилен някак физически. Това обаче не омаловажава проблема”, казва Жени. "Това някой да те следи, да ти проверява телефона, да те кара да пращаш снимки, за да докажеш къде си - всичко това е насилие, което може да излезе от дигиталното пространство и да се пренесе във физическото ”. Точно затова "Окрилена” иска да провокира хората да се отнасят по-сериозно към това. "Всеки търси някой да го обича. И някои хора злоупотребяват с това, умишлено или не. Ако разбираме, че някои отношения в дигиталната среда не са окей, може би в някакъв момент обществото постепенно ще стигне до консенсус кое не е редно при никакви обстоятелства”, коментира основателката на фондацията.

“Чувствах се виновна, че не съм достатъчно добра”

Мотивацията на самата Жени да основе фондацията е свързана с личния ѝ път - преживяла е връзка с насилник. "Беше много интензивно в началото, аз се вълнувах, той ме обичаше, аз винаги бях искала такова нещо, което дотогава не ми се беше случвало”, разказва тя. "След няколко месеца започна да ми вдига скандали, да ме наказва, всичко беше един безкраен цикъл. Той дойде да живее при мен, започна да ми говори как приятелките ми ми били завиждали, защо толкова съм говорела с родителите ми, всички бяха отлъчени. Аз стоях вкъщи и го чаках да се прибере, за да няма проблеми”. След известно време успява да прекрати връзката си с този човек, благодарение и на подкрепата на близките си. Спомня си обаче, че не спирала да се обвинява . "Винаги се чувствах виновна, че не го обичам достатъчно, че не съм достатъчно добра и затова се отнася по този начин с мен”.

Това е ситуация, в която много млади хора изпадат - за това свидетелства и работата на "Окрилена”. Жени разказва, че много млади хора им пишат, за да разкажат историите си, които приличат поразително на нейната собствена. "Много исках да направя нещо за жените в България” - така започва "Окрилена”.

Предписани роли поставят жените в подчинена позиция

Основателката на организацията споделя, че дълго е мислила за начина, по който жената съществува и в българските фолклор и традиции. "Полово базираното насилие се корени в дълбоки социални структури, неравенства и културни модели, които формират предписани роли и очаквания към жените, поставят ги в по-нисша и подчинена позиция спрямо мъжете”, обяснява тя. "Жената се изобразява като тиха, покорна, грижеща се за другите, обслужваща техните нужди, сексуален обект, но не и субект”. Пример за това са и поговорки като "жена, вечна злина”, "жена, всякога война”, "размислена жена непрана ходи” и прочее. Всички тези представи се приемат за естествени (за биологично заложени, а не социално конструирани) и водят до системно и нормализирано насилие над жени.

Немалка роля за ситуацията в обществото, разбира се, играят и мъжете . Тъкмо затова от "Окрилена” искат да обръщат внимание и на техните проблеми и да говорят с тях, за да създадат една общност, в която на почит е здравословната мъжественост. "Това те прави мъж - партньорката ти да е супер успешна, да има свободата да изразява себе си”, казва Жени. А после идват и границите - нещо, което трябва да се възпитава както у момичетата, така и у момчетата. За нещастие българската образователна система няма никакви начини, по които да учи децата как да се държат в социалните си отношения , отбелязва Жени. Равенството изобщо не се споменава в учебната програма, коментира тя. И това отново ни връща към най-важното - ако държавата не функционира, ще е много, много по-трудно, смята основателката на "Окрилена”. Докато станат реалност системните промени, "Окрилена”, както и други организации в България, се стараят да предадат едно важно послание за всички. "Дори някой да те нарани, нямаш право да го тормозиш. Най-доброто наказание е просто да си тръгнеш. Лиши го от любовта си, просто си тръгни”.


  • 1 демократ

    6 3 Отговор
    А ми ако рекетират деца в тоалетните или продават там наркоцици що да няма.
    По мое време в даскало туалетните бяха с коридор и врати на ке нефите камерата ако снима коридора само какъв е проблема

    19:06 20.12.2025

  • 2 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Всеки ден българите са изложени и на информационен тероризъм от наши и чужди агенти ,които ползват подобни уебсайтове з разпространяване на лъжи и либерал-фашистка пропаганда.

    Коментиран от #6

    19:08 20.12.2025

  • 3 Да да да

    3 3 Отговор
    Моралът на едно правителство се измерва в това как се разпределят парите или как се усвояват парите на данъкоплатците. 2025 г.България

    19:09 20.12.2025

  • 4 мариана бачева

    1 3 Отговор
    просто едни чурки

    19:10 20.12.2025

  • 5 конституция

    4 2 Отговор
    Неприкосновеност на личния живот: Никой не може да бъде следен, сниман, филмиран без негово знание или изрично съгласие.
    Време е съдилищата да започнат да работят според законите и конституцията!

    19:11 20.12.2025

  • 6 каран тията ти

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    ще бъде разпостранена

    19:15 20.12.2025

  • 7 Някой

    2 1 Отговор
    Въпросът е къде точно са камерите. В кабинки е едно или общото. Защото може да се измисли оправданието, че е за следене дали пушат и за наркотици. Просто трябва да се изчака, да си излезе защо е. Не че този изглежда нормален, но оценки по снимки са неточни.

    Коментиран от #8

    19:16 20.12.2025

  • 8 скрити камери

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    В България законът (основно ЗЗЛД) позволява скрити камери само при
    много строги условия – най-често за специални разузнавателни средства (СРС), разрешени от съд за разследване на престъпления, но не и за обикновено видеонаблюдение, където се изисква информиране (табелки) и съгласие, а записите трябва да са сигурни и с ограничен достъп, за да се защитава неприкосновеността на личните данни. Поставянето на скрити камери за проследяване на хора без тяхно знание (освен в законовите изключения) е незаконно и нарушава личните данни, което може да доведе до жалба до КЗЛД или съд.

    19:22 20.12.2025

  • 9 Хаха

    2 4 Отговор
    Както видяхме директора си е в къщи срещу 5000 лева! Дали Манол Пейков и Белобрадова са събрали тези пари?
    Дойче Веле директора е кадър на Пълната порнография и Продай България!

    19:25 20.12.2025

  • 10 Жени в учева

    2 2 Отговор
    НПО-лесбийка

    19:25 20.12.2025

  • 11 Родина

    5 0 Отговор
    Всички НПО вън от училищата. И тяхната забрана .
    Всички педофили , кастрация . Лошото е , че много
    политици и парвенюта с пари са купувачи на такива
    извратени записи .

    19:26 20.12.2025

  • 13 ХАХА

    4 1 Отговор
    ФАКТИ МАЙ И ВИЕ МАЙ СТЕЛЮБИТЕЛИ НА КАМЕРИТЕ В ТОАЛЕТНИТЕ
    ЯКИ ФЕНОВЕ СТЕ НА СОРОС И ЛЕСЛИТО ФЛЬОРЦАТА

    19:28 20.12.2025

  • 14 Кой

    2 0 Отговор
    КОЙ НЕ ПОЗВОЛИ ДА СЕ НАПРАВИ РЕГИСТЪРА НА ПЕДОФИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ - МНОГО ЯСНО ПАРТИЯ ПЪЛНА ПОРНОГРАФИЯ И ПРОДАЙ БЪЛГАРИЯ

    19:30 20.12.2025

  • 15 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    А, бе, ква е тая снимка?!?🤣🤣🤣

    19:36 20.12.2025

  • 16 Родители

    3 0 Отговор
    Искаме още камери-децата пушат трева, бият се в тоалетните... сексуални заплахи....

    19:39 20.12.2025

  • 17 Тома

    1 0 Отговор
    Окрилената Жени така и не е разбрала, че не съдебната система определя какво и как се наказва, а действащото законодателство...
    Това е нивото, свиквайте!

    19:50 20.12.2025

  • 18 Утре

    1 0 Отговор
    като лъснат някви записи, как си раздават дрога, да видим тогава каква песен ще запеете.

    19:50 20.12.2025

  • 19 Дърт даскал

    1 0 Отговор
    През годините когато в междучасие съм влизал в мъжката тоалетна поне десетина пъти съм заварвал момичета и то не в предверието, а вътре при писоарите и кабинките. Ха сега "загрижените" НПО-та да кажат "КО ДА ПРАИМ? "

    Коментиран от #20

    19:57 20.12.2025

  • 20 Соросоид

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дърт даскал":

    Включвате се. Като не можете да ги победите, присъединете се.

    20:00 20.12.2025