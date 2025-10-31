Новини
Тротинетка - животозастрашаващи се явяват травмите на главата! Д-р Светослав Тодоров пред ФАКТИ

Жалко е, че и с липсата на ангажимент към собственото си здраве и живот понякога застрашаваме и този на невинни хора, казва медикът

Тротинетка - животозастрашаващи се явяват травмите на главата! Д-р Светослав Тодоров пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тротинетките са опасни! Колко още трябва да се казва това, за да разберат хората. Или хората пък не мислят сериозно за живота си, а искат да се придвижват просто по-бързо… Скоро лекарите в Бургас буквално се бориха за живота на младеж, който бе паднал от тротинетка. Случаят, за щастие, приключи успешно, но… Как да бъде решен проблемът с тротинетките… Пред ФАКТИ говори неврохирургът д-р Светослав Тодоров, д.м., зам.-директор на УМБАЛ Бургас АД.

- Д-р Тодоров, преди дни се борихте за живота на малко дете, паднало от тротинетка. И успяхте - медицината победи…
- Така е! Медицината победи в пореден случай на инцидент с тротинетка, довел до потенциално застрашаващо живота състояние – тежка черепно-мозъчна травма със счупване на черепа и мозъчен кръвоизлив. Но и тук бих отбелязал, че щастливият финал е благодарение на поредица от правилни и адекватни действия не само от медицинските специалисти, а и на очевидец на инцидента, който е оказал помощ. Това ми напомня на случаят отпреди две години, когато мълния удари малко дете на плажа в Бургас и тогава баща му прилагаше действия по първа долекарска помощ до пристигането в УМБАЛ Бургас АД и това позволи на подготвените медицински екипи да спасят пациента и да го изпишат напълно възстановен.

- Разкажете в какво състояние бе прието детето и какво последва?
- Детето бе докарано с екип на Центъра за спешна медицинска помощ до Мултипрофилно спешно отделение на УМБАЛ Бургас АД, която е единственото лечебно заведение на територията на Община Бургас, където се лекуват лица под 18 г.в. с неврохирургична патология в кома и беше хоспитализирано в Отделението по реанимация и интензивно лечение. След проведено контролно образно изследване се установи необходимост от провеждане на оперативна интервенция по повод мозъчния кръвоизлив. През следващите дни детето бе преведено в Отделение по неврохирургия, където продължи консервативното лечение до пълното му възстановяване.

- Какво трябва да се случи, за да разберат хората, че тротинетките са опасно нещо. Или всеки ги кара с идеята, че на него няма да му се случи нещо…
- Не зная какво още трябва да види и чуе обществото, че този тип превозно средство да се възприеме като опасно. Медици, органите на МВР и журналистическата гилдия особено през топлите месеци на годината ежедневно споделяме за множеството инциденти и вместо хората да намалят употребата или поне да я направят правилна, статистиката показва обратното – инцидентите зачестяват, смъртните случаи също.
В този, последният случай, имаме отговорни родители, които са скрили тротинетката след забраните, които знаят, че тя може да бъде опасна, но детето е взело тротинетката на баща си – видяло е къде държи ключовете и ги е взело в миг на невнимание. Децата в тази възраст са наистина непредсказуеми, класическо обяснение на поговорката „играчка – плачка“. Ето дори и при семейство, в което има контрол, пак може да се случи.

- От тротинетката падаме от височина на собствен ръст, както се казва, но макар и минималното ускорение, да приемем, че се движим бавно, до какви травми води?
- Настилката, върху която се пада, винаги е твърда повърхност и няма как да се избегнат контузиите на крайниците. Опасни и животозастрашаващи се явяват травмите на главата, защото, когато водачът е без предпазна каска, а това е една от най-честите причини да настъпи такъв тип травма при падането, съществуват зони на черепа, които бидейки засегнати, са по-лесно чупливи и създават предпоставка за вътречерепен кръвоизлив.

- Върху тротинетка стоим изправени, а краката ни са върху малка площ. Това как влияе?
- Отново негативно и с по-голям риск от контузии при падането, защото не съществува опора на тялото. Но в предходните два въпроса се засяга темата от риска за самия водач, а аз бих искал да обърнем внимание и за риска за пешеходците, когато насреща им или зад тях се движи непредпазлив водач на индивидуално електрическо превозно средства с висока скорост - често те нямат време за правилна реакция да се отдръпнат и биват блъскани и, за съжаление, най-уязвими в тези случаи са малките деца и възрастните хора.

- Вече се въведе и забрана за тротинетките, но смятате ли, че се спазва?
- Свидетел съм на засилени проверки от страна на органите на МВР, не бих могъл да споделя със задоволство обаче, че новите правила и препоръки се спазват.

- И глобите се увеличиха, но хората май не се впечатляват. Защо е така?
- Защото нямаме самосъзнание, защото за някои животът е даденост и нямат ангажимент към грижата за него, което е жалко. Жалко е, че и с липсата на ангажимент към собственото си здраве и живот понякога застрашаваме и този на невинни хора. Тук е мястото на общественото самосъзнание, което очевидно липсва.

- Колко зачестяват инцидентите с пострадали, управлявали тротинетка? Каква е статистиката ви за тази година?
- По време на активния летен сезон не минаваше ден без поне няколко инцидента с травми, получени при падане от тротинетка. За съжаление, по-големият процент от пострадали беше при лица под 18 г.в. Не бяха малко и оперативните интервенции, които се приложиха с цел спасяване на живота и опазване на здравето на пациенти с травми, получени вследствие на употреба на тези електрически превозни средства. Предстои изготвяне на подробен анализ, с който обществото ще бъде запознато с цел превенция на подобен тип инциденти.


  • 1 волан

    3 0 Отговор
    Емили Тротинетка не е животозастрашаваща.

    13:53 31.10.2025

  • 2 Похвали

    3 0 Отговор
    МВР , похвали и доктора , така някак си индиректно , но да се разбере !

    13:55 31.10.2025

  • 3 ТЯ ГАЛАВАТА

    6 1 Отговор
    ВЕЧЕ Е УВРЕДЕНА ПРЕДИ ДА СЕ КАЧИ НА ТРОТОНЕТКАТА

    13:55 31.10.2025

  • 4 Отвратен

    2 4 Отговор
    Ми то и от ски и сноуборд може да си счупиш главата !? ( справка - Шумахер ) Но не са забранени ! Напротив !

    14:02 31.10.2025

  • 5 Явно пак Нацизъм

    1 4 Отговор
    Германската полиция бие и убива бели хора на границата с Швейцария!Бият с ток, това са жени и мъже полицаи от Германия!

    14:03 31.10.2025

  • 6 ООрана държава

    3 1 Отговор
    За това карайте моторетки

    14:05 31.10.2025

  • 7 Ха сега де...

    4 0 Отговор
    Защо за мотопеди които развиват не повече от 70, 80 км/ч. задължително се изисква каска, а за тротинетки с ел двигател, способни да развият скорост над 100 км/ч. не е задължително? Дори само задължеието за каски би намалило желаещите да ги ползват поне с 20%. Ако се въведат и други изисквания, като на останалите МПС, масовото им ползване за щяло и нещяло съвсем ще намалее.

    14:07 31.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор
    Електроскутерите,
    това са добри и интересни ИГРАЧКИ,
    да точно ИГРАЧКИ❗
    Защото при колело с диаметър 25 см всяко камъче или дупка от 3 см е като 10 см борда за гума на мотор❕
    Защото водачът има център на тежестта много над колелата на самото средство за придвижване, което УЛЕСНЯВА много падането му❕
    Защото от водачите не се изисква дори минимално познаване на ЗзДП, което води до това , че дори не знаят своите права и задължения като участници в движението❕
    Факт е, че скутерите на ток не са новост -
    имало ги е още преди СТО години❗
    ДА, МАЛЦИНА ЗНАЯТ ТОВА- не сте откриватели ползващи новите открития‼️

    14:11 31.10.2025

  • 9 1488

    1 2 Отговор
    ама зелето и лекар ли стана

    14:16 31.10.2025

  • 10 Колко е хигиенично

    1 0 Отговор
    Да си брадясал и да ти висят косморляци от брадата?
    Отврат!

    14:27 31.10.2025

  • 11 хаха

    0 1 Отговор
    Много важно!
    Гайбанчовците и без това са кухоглави.

    14:41 31.10.2025

  • 12 Мъдрост от вековете

    5 1 Отговор
    Забранете тротинетките и велосипедите - те са осакатили много хора досега, много велосипедисти и тротинеткаджии получиха травми, а някои дори изгубиха живота си. Не са необходими велосипедни алеи. Нека хората да ходят повече пеша.

    14:43 31.10.2025

  • 13 редник

    2 2 Отговор
    / За съжаление, по-големият процент от пострадали беше при лица под 18 г.в. Не бяха малко и оперативните интервенции, които се приложиха с цел спасяване на живота и опазване на здравето на пациенти с травми, получени вследствие на употреба на тези електрически превозни средства./

    Има едно решение - пълна забрана на тротинетките, като управлявалият или родителите му заплащат всички разноски по лечението му.
    След първите, платили няколко хилядарки, бързо ще намалеят мераклиите...

    14:46 31.10.2025

  • 14 БАРС

    6 1 Отговор
    ПО ГЛУПАВО ПРЕВОЗНО СРЕСТВО ОТ ТОВА НЯМА.ПО ДОБРЕ ДА СЕ СПРЪТ ДА СЕ ПРОДАВАТ СЪС ЗАКОН.ИМА ДАЖЕ СЛУЧАИ И ТО НЕ МАЛКО КОГАТО БЛЪСКАТ ПЕШЕХОДЕЦ ДАЖЕ И СМЪРТНИ СЛУЧАИ НА блъснатите от ТЯХ.

    14:47 31.10.2025

  • 15 хаха

    0 1 Отговор
    Забранете паветата, че новия Жоро Павето ще ви потроши празните кратуни?
    хахаха
    Че са забавни питеците.

    14:51 31.10.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор
    Имам троринетка тунингована, за 37 000лв.,която е с характеристиките на пистов мотор. Пердаша си с нея из Слънчака. Мога да стигна и до София ако искам.

    Коментиран от #20

    14:51 31.10.2025

  • 17 Цвете

    2 0 Отговор
    ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ НА ДОКТОРА. ДАНО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ СЕ ВСЛУШАТ В СЪВЕТА МУ, ТОВА ЩЕ СПАСИ МНОГО ДЕЦА И РОДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ СПОКОЙНИ, КОЕТО Е ВАЖНО. 💯💯💯

    14:51 31.10.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    И кой милиционер ще хване човек с тротинетка?
    Милицията да не би да може да лети?
    Мицифайте трябва да са с тротинетки за да могат да глобят някой. И пак не е сигурно, че ще го хванат.

    14:56 31.10.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Забраните за тротинетки са врата у поле. Никой не може да гепи човек с тротинетка. Особено ако е тунингована и наточена. За това глобени няма. Няма и да има.

    Коментиран от #21

    14:59 31.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Можеш да стигнеш и до "Пирогов",
    даже без да искаш 😒

    Абе верно ли ще стърчиш 6-7 часа и да те духа вятъра🤔❓❗

    Коментиран от #22

    15:16 31.10.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Могат, ама не искат❗
    Те крадци, дето се крият могат да хванат, че един СКУТЕРИЯНЕЦ ли няма да хванат❗

    Коментиран от #25

    15:18 31.10.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    До София не съм ходил.
    Из Слънчака съм като стрела. Стигам до Несебър със скоростта на светлината.
    Няма регистрации, можеш да караш пил, няма застраховки, данъци и всякакви други простотии. С тротинетката можеш да правиш каквото си поискаш. Няма такси за паркиране, можеш да я караш на всякъде. Включително в Несебър в Стария град и в Созопол в стария град. Тротинетката винаги ми е в багажника на джипа. На морето тротинетката е божия благодат.

    15:27 31.10.2025

  • 23 Роза

    0 0 Отговор
    В нашия блок има една възрастна жена,на която ръката и е неподвижна.Преди тринадесет години едно хлапе с велосипед се блъснало в нея и и счупило дясната ръка.Хлапето отминало,не го знае къде живее,не знае адреса.Не е получила и стотинка обезщетение от родителите,защото не знае кои са и къде живеят.Лечението излязло неуспешно,диагнозата била " комбинирано тежко счупване".Жената е пенсионерка с малка пенсия.Пиша за този случай, за да се види до какво могат да доведат тези полурегламентирани "превозни средства" !Случаят изглежда фантастичен,но е истински,за съжаление!

    Коментиран от #26

    15:29 31.10.2025

  • 24 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    Нека се избиват сами, естественият подбор по закона на Дарвин е в сила за такива малоумници.!!

    15:31 31.10.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    По принцип по камерите могат да те открият. И какво от това? Какво ще ти направят?
    Пък и това изисква много усилия, а милицията си има друга работа.
    То по камерите могат да изловят и дилърите дето вилнеят по морето. Но никой не го е грижа.

    15:33 31.10.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Роза":

    По времето на Живков докторите вземаха 160лв. заплата и не ги беше грижа.

    15:36 31.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Тротинетката е като полякиня на морето. Можеш да правиш с нея каквото си поискаш и колкото повече я натискаш, толкова по добре и става.

    15:43 31.10.2025