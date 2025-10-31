Тротинетка - животозастрашаващи се явяват травмите на главата! Д-р Светослав Тодоров пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тротинетките са опасни! Колко още трябва да се казва това, за да разберат хората. Или хората пък не мислят сериозно за живота си, а искат да се придвижват просто по-бързо… Скоро лекарите в Бургас буквално се бориха за живота на младеж, който бе паднал от тротинетка. Случаят, за щастие, приключи успешно, но… Как да бъде решен проблемът с тротинетките… Пред ФАКТИ говори неврохирургът д-р Светослав Тодоров, д.м., зам.-директор на УМБАЛ Бургас АД.

- Д-р Тодоров, преди дни се борихте за живота на малко дете, паднало от тротинетка. И успяхте - медицината победи…

- Така е! Медицината победи в пореден случай на инцидент с тротинетка, довел до потенциално застрашаващо живота състояние – тежка черепно-мозъчна травма със счупване на черепа и мозъчен кръвоизлив. Но и тук бих отбелязал, че щастливият финал е благодарение на поредица от правилни и адекватни действия не само от медицинските специалисти, а и на очевидец на инцидента, който е оказал помощ. Това ми напомня на случаят отпреди две години, когато мълния удари малко дете на плажа в Бургас и тогава баща му прилагаше действия по първа долекарска помощ до пристигането в УМБАЛ Бургас АД и това позволи на подготвените медицински екипи да спасят пациента и да го изпишат напълно възстановен.

- Разкажете в какво състояние бе прието детето и какво последва?

- Детето бе докарано с екип на Центъра за спешна медицинска помощ до Мултипрофилно спешно отделение на УМБАЛ Бургас АД, която е единственото лечебно заведение на територията на Община Бургас, където се лекуват лица под 18 г.в. с неврохирургична патология в кома и беше хоспитализирано в Отделението по реанимация и интензивно лечение. След проведено контролно образно изследване се установи необходимост от провеждане на оперативна интервенция по повод мозъчния кръвоизлив. През следващите дни детето бе преведено в Отделение по неврохирургия, където продължи консервативното лечение до пълното му възстановяване.

- Какво трябва да се случи, за да разберат хората, че тротинетките са опасно нещо. Или всеки ги кара с идеята, че на него няма да му се случи нещо…

- Не зная какво още трябва да види и чуе обществото, че този тип превозно средство да се възприеме като опасно. Медици, органите на МВР и журналистическата гилдия особено през топлите месеци на годината ежедневно споделяме за множеството инциденти и вместо хората да намалят употребата или поне да я направят правилна, статистиката показва обратното – инцидентите зачестяват, смъртните случаи също.

В този, последният случай, имаме отговорни родители, които са скрили тротинетката след забраните, които знаят, че тя може да бъде опасна, но детето е взело тротинетката на баща си – видяло е къде държи ключовете и ги е взело в миг на невнимание. Децата в тази възраст са наистина непредсказуеми, класическо обяснение на поговорката „играчка – плачка“. Ето дори и при семейство, в което има контрол, пак може да се случи.

- От тротинетката падаме от височина на собствен ръст, както се казва, но макар и минималното ускорение, да приемем, че се движим бавно, до какви травми води?

- Настилката, върху която се пада, винаги е твърда повърхност и няма как да се избегнат контузиите на крайниците. Опасни и животозастрашаващи се явяват травмите на главата, защото, когато водачът е без предпазна каска, а това е една от най-честите причини да настъпи такъв тип травма при падането, съществуват зони на черепа, които бидейки засегнати, са по-лесно чупливи и създават предпоставка за вътречерепен кръвоизлив.

- Върху тротинетка стоим изправени, а краката ни са върху малка площ. Това как влияе?

- Отново негативно и с по-голям риск от контузии при падането, защото не съществува опора на тялото. Но в предходните два въпроса се засяга темата от риска за самия водач, а аз бих искал да обърнем внимание и за риска за пешеходците, когато насреща им или зад тях се движи непредпазлив водач на индивидуално електрическо превозно средства с висока скорост - често те нямат време за правилна реакция да се отдръпнат и биват блъскани и, за съжаление, най-уязвими в тези случаи са малките деца и възрастните хора.

- Вече се въведе и забрана за тротинетките, но смятате ли, че се спазва?

- Свидетел съм на засилени проверки от страна на органите на МВР, не бих могъл да споделя със задоволство обаче, че новите правила и препоръки се спазват.

- И глобите се увеличиха, но хората май не се впечатляват. Защо е така?

- Защото нямаме самосъзнание, защото за някои животът е даденост и нямат ангажимент към грижата за него, което е жалко. Жалко е, че и с липсата на ангажимент към собственото си здраве и живот понякога застрашаваме и този на невинни хора. Тук е мястото на общественото самосъзнание, което очевидно липсва.

- Колко зачестяват инцидентите с пострадали, управлявали тротинетка? Каква е статистиката ви за тази година?

- По време на активния летен сезон не минаваше ден без поне няколко инцидента с травми, получени при падане от тротинетка. За съжаление, по-големият процент от пострадали беше при лица под 18 г.в. Не бяха малко и оперативните интервенции, които се приложиха с цел спасяване на живота и опазване на здравето на пациенти с травми, получени вследствие на употреба на тези електрически превозни средства. Предстои изготвяне на подробен анализ, с който обществото ще бъде запознато с цел превенция на подобен тип инциденти.