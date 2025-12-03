Александър Симов: Нито един политик не може да си позволи да се държи, както Ивайло Мирчев в коридорите на парламента

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нямам представа какво вдъхновява Gen Z, дали тиктокизацията ги е превърнала в консуматори на кратки и екстремни клипове или са поетични философи, недоволни от състоянието на света. Знам едно - нито един политик не може да си позволи да се държи както Ивайло Мирчев в коридорите на парламента. Първо - сблъсъците по този начин са запазена марка на Пеевски. Ако ПП-ДБ искат да приличат на него - тогава те са постигнали целта си и джен зитата могат да им ръкопляскат.

Не знам дали с такова видео можеш да изкупиш 9 месеца сърбане на турско кафе, но както се казва, когато някой се излага не можеш да го спреш.

Клипчето обаче продължава и след като Пеевски влиза в кабинета си.

Там Мирчев с лъвски гняв почва да кряка на човека от НСО, защо пази Пеевски. И му кряка сериозно като истерична домакиня, прекалила с въглехидратите.

Аз мога да му кажа защо - защото човекът е на работа и си изпълнява задълженията. Ако Мирчев иска да вика на някого - нека да вика на шефа на НСО, но не и на човека, който стои там и е на работа.

Ако утре Мирчев стане премиер (пу-пу) така ли смята да вика да хората в МС?

Това ли ще е моделът на поведение?

Това ли да очакваме от ДБ - крясъци не само по Пеевски, но и по обикновени хора, които са там по случайност.

Не знам дали джен зи се впечатлява от такива тик-ток импровизации, но съм наясно, че хората, които ходят да гласуват са претръпнали на подобни пърформанси.

Ние сме стигнали до политическа ситуация при която тик-ток политиката се е изместила в кулоарите, а не в пленарна зала. Това е патология на политическото.

Още по-голяма патология е политически лидер да вика и да се плюнчи пред обикновен служител на НСО.

Този човек заслужава извинение, защото повярвалият си Иво Мирчев е гледка, която е омерзителна и кошмарна.

P.S. Няма по-голяма световна глупост от поколенческите анализи. Това със слагането на букви на поколението е титанична шашма при това с изключително десен заряд. Обобщаването на цяло поколение под една буква е начин да се скрият социалните и класови противоречия и да се превърне всичко в една обща биомаса.

Единственото поколение с буква на което вярвам е "Generation П" на Пелевин. В тази велика книга се прокрадва разбирането, че цялата политика е един спектакъл на компютърно генерирани образи. И като гледам изцепките на Мирчев започвам да разбирам, че Пелевин знае за българската политика повече отколкото е показал в романа си