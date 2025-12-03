Александър Симов: Нито един политик не може да си позволи да се държи, както Ивайло Мирчев в коридорите на парламента

Нямам представа какво вдъхновява Gen Z, дали тиктокизацията ги е превърнала в консуматори на кратки и екстремни клипове или са поетични философи, недоволни от състоянието на света. Знам едно - нито един политик не може да си позволи да се държи както Ивайло Мирчев в коридорите на парламента. Първо - сблъсъците по този начин са запазена марка на Пеевски. Ако ПП-ДБ искат да приличат на него - тогава те са постигнали целта си и джен зитата могат да им ръкопляскат.
Не знам дали с такова видео можеш да изкупиш 9 месеца сърбане на турско кафе, но както се казва, когато някой се излага не можеш да го спреш.
Клипчето обаче продължава и след като Пеевски влиза в кабинета си.
Там Мирчев с лъвски гняв почва да кряка на човека от НСО, защо пази Пеевски. И му кряка сериозно като истерична домакиня, прекалила с въглехидратите.
Аз мога да му кажа защо - защото човекът е на работа и си изпълнява задълженията. Ако Мирчев иска да вика на някого - нека да вика на шефа на НСО, но не и на човека, който стои там и е на работа.
Ако утре Мирчев стане премиер (пу-пу) така ли смята да вика да хората в МС?
Това ли ще е моделът на поведение?
Това ли да очакваме от ДБ - крясъци не само по Пеевски, но и по обикновени хора, които са там по случайност.
Не знам дали джен зи се впечатлява от такива тик-ток импровизации, но съм наясно, че хората, които ходят да гласуват са претръпнали на подобни пърформанси.
Ние сме стигнали до политическа ситуация при която тик-ток политиката се е изместила в кулоарите, а не в пленарна зала. Това е патология на политическото.
Още по-голяма патология е политически лидер да вика и да се плюнчи пред обикновен служител на НСО.
Този човек заслужава извинение, защото повярвалият си Иво Мирчев е гледка, която е омерзителна и кошмарна.
P.S. Няма по-голяма световна глупост от поколенческите анализи. Това със слагането на букви на поколението е титанична шашма при това с изключително десен заряд. Обобщаването на цяло поколение под една буква е начин да се скрият социалните и класови противоречия и да се превърне всичко в една обща биомаса.
Единственото поколение с буква на което вярвам е "Generation П" на Пелевин. В тази велика книга се прокрадва разбирането, че цялата политика е един спектакъл на компютърно генерирани образи. И като гледам изцепките на Мирчев започвам да разбирам, че Пелевин знае за българската политика повече отколкото е показал в романа си
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нов свят
- Къде ръгна през полето, бе!? За тебе релси нема ли?
- Има, ама на релсите имаше човек.
- Е, кво като има човек? Нали сме се разбрали - газиш го и продължаваш...
- Е, газим го, ама тоя тръгна да бега през полето...
16:03 03.12.2025
2 таксиджия 🚖
Коментиран от #3
16:04 03.12.2025
3 честен ционист
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":Жена му е татарка украинка.
16:06 03.12.2025
4 А защо
16:07 03.12.2025
5 Дориана
16:08 03.12.2025
6 младежа
Коментиран от #11, #21, #25, #30
16:08 03.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
16:08 03.12.2025
8 НЕ Е СЕФТЕ НА МИРЧЕВ
16:08 03.12.2025
9 Град Симитли
.. А думата "пог@зува" наведен от поколението Ъ ли е?
16:11 03.12.2025
10 ТОЯ ПЕЕВСКИ
16:11 03.12.2025
11 честен ционист
До коментар #6 от "младежа":Мирчо е трето поколение партизанин, казано на модерен език - потомствен терорист.
Коментиран от #24
16:11 03.12.2025
12 пенсионер
16:17 03.12.2025
13 ТИ ПЪРВО КАНИ ОТ
16:18 03.12.2025
14 ЕЙ ОХЛЮВ
Коментиран от #35
16:18 03.12.2025
15 Фактъ
Коментиран от #23
16:19 03.12.2025
16 гражданин
Коментиран от #20
16:21 03.12.2025
17 ха хаха
16:23 03.12.2025
18 Що не
16:24 03.12.2025
19 Никой
16:25 03.12.2025
21 Даже
До коментар #6 от "младежа":и другаря от НСО , който не знам по чие нареждане пази Началото на края и в Парламента , а Ганьо плаща !
16:27 03.12.2025
22 Знайко
Нивото но бг парломинта отговаря на нивото на бг избирателите.
Симов ами колегата ти бесепар Кирил Добрев и гой е същия.
Коментиран от #27
16:27 03.12.2025
23 о ха
До коментар #15 от "Фактъ":всичко е на Пеевски, та дори и президентството - май така излиза според всички умници и недосмаслеци дето се упржняват в скудоумие! че ако е така,направо монарх да го направим, що си губим ремето с псевдодемокрация и си играем на парламентарна държава
16:28 03.12.2025
24 БуклоксКЛАН НЕ ДО
До коментар #11 от "честен ционист":КЛАН. ЩО ЗА ДУМА ЗА ТЕБ Е ТЕРОРИСТ!?!??. Терорист е човек който убива. А Я МИ КАЖИ ПАРТИЗАНИТЕ ЩО КОГО СА УБИВАЛИ ПОЧТИ НИКОГО А ТЯХ СА ГИ МЪЧИЛИ УБИВАЛИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА. ИМАЛИ СА ИДЕЯ ВЯРВАЛИ СА В НЕЩО И СА СЕ БОРИЛИ ДА ГО ОСЪЩЕСТВЯТ. НА ВАС ДЕМОНКРАТНИЯТ ВСЕ КОМУНИЗМА КОМУНИСТИ СА ВИ У ЧУТУРИТЕ. ТЯХ ОТДАВНА ГИ НЯМА. ВИЕ ДЕМОКРАТИТЕ СТЕ ДЕМОНИТЕ НА СВЕТА. НИКВА ДЕМОКРАЦИЯ А АНАРХИЯ КРАЖБИ НЕМОРАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.
16:28 03.12.2025
25 Е какво
До коментар #6 от "младежа":ти допадна, как един човек със съмнителни морални качества се петелчи на себеподобен. И както е казал някой си "каквото и да ти обясняват, става въпрос за пари". Едно прасе иска да открадне буламача на друго такова. Само дето лъжат хората.
16:28 03.12.2025
26 Умен
Коментиран от #31
16:29 03.12.2025
27 така де
До коментар #22 от "Знайко":всики произлизат и са наследници на майката червена партия, възпитала достойни чада,които сега си играят на демокрация да заблуждават неориентираните европейци
16:29 03.12.2025
28 Я какви
16:30 03.12.2025
29 Е, да се, обаче ....
Коментиран от #40
16:30 03.12.2025
30 Някой
До коментар #6 от "младежа":Младежите с качулките трябваше да почнат от сградата и колиге на НСО и след това по партийните офиси, но следобед, когато са пълни. И да хвърлят всичко живо от последния етаж да се учи да лети.
Коментиран от #33
16:32 03.12.2025
31 само че
До коментар #26 от "Умен":употребата на подобни определения от фауната показва единствено,че употребявщите ги са от същата кочина и никога няма да изплуват извън нея! Хората, които се смятат и държат като европейски граждани, никога не обиждат опонентите с подобни названия,щото това показва единствено слабоумие и липса на нормални аргументи за равноправен диалог, а само гола завист
16:34 03.12.2025
32 Хипотетично
Коментиран от #36
16:35 03.12.2025
33 само че
До коментар #30 от "Някой":младежите с качулките,водени от Киро и платени от мафиотите от неговия кръг, трябваше да се усетят как и защо ги ползват и след това ще се отрекат от тях
16:35 03.12.2025
34 ккк
16:36 03.12.2025
35 Весело
До коментар #14 от "ЕЙ ОХЛЮВ":То па една партия, наредили сте ми се некадърник до рубраджия, до убиец, до крадец.
16:37 03.12.2025
36 да,но
До коментар #32 от "Хипотетично":забравихте ли кой му жужеше в ушенцето по телефона на протестите,регистрирано и от ТВ - от хора като Маджо не можеш да се оттеглиш на почивка, а трябва все да тичаш и изпълняваш нарежданията на боса
16:38 03.12.2025
37 Хаха
16:39 03.12.2025
38 Весело
16:39 03.12.2025
39 Саша Грей
Браво, Мирчев. Не на страха!
16:40 03.12.2025
40 ами народът
До коментар #29 от "Е, да се, обаче ....":има точна поговорказа това - "каквото повикало, това се и обадило"
16:40 03.12.2025
41 Не!
16:46 03.12.2025
42 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:46 03.12.2025
43 Като усети, че го снимат
16:51 03.12.2025