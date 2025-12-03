Новини
Мнения »
Александър Симов: Нито един политик не може да си позволи да се държи, както Ивайло Мирчев в коридорите на парламента

3 Декември, 2025 16:02 1 265 43

Не знам дали с такова видео можеш да изкупиш 9 месеца сърбане на турско кафе, но както се казва, когато някой се излага не можеш да го спреш

Александър Симов: Нито един политик не може да си позволи да се държи, както Ивайло Мирчев в коридорите на парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Александър Симов Александър Симов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за насърчава конструктивни дебати.

Нямам представа какво вдъхновява Gen Z, дали тиктокизацията ги е превърнала в консуматори на кратки и екстремни клипове или са поетични философи, недоволни от състоянието на света. Знам едно - нито един политик не може да си позволи да се държи както Ивайло Мирчев в коридорите на парламента. Първо - сблъсъците по този начин са запазена марка на Пеевски. Ако ПП-ДБ искат да приличат на него - тогава те са постигнали целта си и джен зитата могат да им ръкопляскат.

Не знам дали с такова видео можеш да изкупиш 9 месеца сърбане на турско кафе, но както се казва, когато някой се излага не можеш да го спреш.

Клипчето обаче продължава и след като Пеевски влиза в кабинета си.

Там Мирчев с лъвски гняв почва да кряка на човека от НСО, защо пази Пеевски. И му кряка сериозно като истерична домакиня, прекалила с въглехидратите.

Аз мога да му кажа защо - защото човекът е на работа и си изпълнява задълженията. Ако Мирчев иска да вика на някого - нека да вика на шефа на НСО, но не и на човека, който стои там и е на работа.

Ако утре Мирчев стане премиер (пу-пу) така ли смята да вика да хората в МС?

Това ли ще е моделът на поведение?

Това ли да очакваме от ДБ - крясъци не само по Пеевски, но и по обикновени хора, които са там по случайност.

Не знам дали джен зи се впечатлява от такива тик-ток импровизации, но съм наясно, че хората, които ходят да гласуват са претръпнали на подобни пърформанси.

Ние сме стигнали до политическа ситуация при която тик-ток политиката се е изместила в кулоарите, а не в пленарна зала. Това е патология на политическото.

Още по-голяма патология е политически лидер да вика и да се плюнчи пред обикновен служител на НСО.

Този човек заслужава извинение, защото повярвалият си Иво Мирчев е гледка, която е омерзителна и кошмарна.

P.S. Няма по-голяма световна глупост от поколенческите анализи. Това със слагането на букви на поколението е титанична шашма при това с изключително десен заряд. Обобщаването на цяло поколение под една буква е начин да се скрият социалните и класови противоречия и да се превърне всичко в една обща биомаса.

Единственото поколение с буква на което вярвам е "Generation П" на Пелевин. В тази велика книга се прокрадва разбирането, че цялата политика е един спектакъл на компютърно генерирани образи. И като гледам изцепките на Мирчев започвам да разбирам, че Пелевин знае за българската политика повече отколкото е показал в романа си


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нов свят

    8 1 Отговор
    Влак се движи с висока скорост. Изведнъж излиза от релсите и тръгва през полето. Началникът на влака звъни на машиниста:
    - Къде ръгна през полето, бе!? За тебе релси нема ли?
    - Има, ама на релсите имаше човек.
    - Е, кво като има човек? Нали сме се разбрали - газиш го и продължаваш...
    - Е, газим го, ама тоя тръгна да бега през полето...

    16:03 03.12.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    20 6 Отговор
    Мани го Мирчев, а ти обясни защо ше подаряваме газ на окраина, която ние плащаме на САЩ?

    Коментиран от #3

    16:04 03.12.2025

  • 3 честен ционист

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Жена му е татарка украинка.

    16:06 03.12.2025

  • 4 А защо

    26 1 Отговор
    ...и в парламента се разхожда с охрана...свин чока

    16:07 03.12.2025

  • 5 Дориана

    23 2 Отговор
    Хората по площадите освиркваха, протестираха с карикатури и плакати срещу Борисов и Пеевски , скандираха „Мафията вън”, а той заплашва с хаос , ако вредното правителство на Желязков паднело.Пълен провал е отвсякъде.Точно Борисов и Пеевски превърнаха България в хаос от корупция и мафия , с надпревара кой повече да краде от държавни и европейски средства. Коя част на Борисов не му е ясна от „Мафията вън ! Оставка” !

    16:08 03.12.2025

  • 6 младежа

    21 3 Отговор
    На мен ми допадна как Мичев ги накара да треперят от страх .Само си представям ако народа им скочи какво ще стане .

    Коментиран от #11, #21, #25, #30

    16:08 03.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 0 Отговор
    То нито един политик НЕ БИВА ДА СЕ ДЪРЖИ и като онези 240 в ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БКП‼️

    16:08 03.12.2025

  • 8 НЕ Е СЕФТЕ НА МИРЧЕВ

    7 9 Отговор
    ТОЙ И НА РОСЕНЕЦ СЕ ТЪРКАЛЯ В ПРАХОЛЯКА.НА ПОЛИТИКА НЕ ГО ДОКАРВАТ , НО НА СЕИР СА МНОГО ДОБРИ

    16:08 03.12.2025

  • 9 Град Симитли

    4 0 Отговор
    Тъй....
    .. А думата "пог@зува" наведен от поколението Ъ ли е?

    16:11 03.12.2025

  • 10 ТОЯ ПЕЕВСКИ

    19 1 Отговор
    ДА НЕ Е БОГОИЗБРАН...САМО ТОЙ С ОХРАНА ОТ ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ..И ТО ХОРАТА ЩЕ МУ ПЛАЩАТ ОХРАНАТА...СРАМ ЗА ДЪРЖАВАТА...

    16:11 03.12.2025

  • 11 честен ционист

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "младежа":

    Мирчо е трето поколение партизанин, казано на модерен език - потомствен терорист.

    Коментиран от #24

    16:11 03.12.2025

  • 12 пенсионер

    2 4 Отговор
    саше това говори за неговото вэзпитание

    16:17 03.12.2025

  • 13 ТИ ПЪРВО КАНИ ОТ

    4 4 Отговор
    Кои си. Нинова или Зафирова. Да на човека от НСО му крещи защото е обсебен купен и гледа ЗАПЛАТКАТА и не му пука. НА ШИШКАВИЯ МУ КРЕЩИ ЗАЩОТО ШИШ Е СТРАХЛИВ ГОВОРИ САМО ТЪПИЗМИ ВИНИ ДРУГИТЕ И БЯГА ОТ ОТГОВОРНОСТ. Е СИГУРНО И МИРЧЕВ СИ ХАПНАЛ ОТ КУРБАНА НА ШИШКО. И МИРЧЕВ НА МЕН МИ СЕ ВИЖДА ЧИТАВ И ЧЕСТЕН. ИМА ЗАРЯД У НЕГО.

    16:18 03.12.2025

  • 14 ЕЙ ОХЛЮВ

    6 0 Отговор
    ВИЙ ПРОДАДОХТЕ МОЯТА ПАРТИЯ КОГАТО БЯХ ЧЛЕН ВИЙ БЯХТЕ ХАШЛАЦИ ЯСНОЛИТИЕ.ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО МИРЧЕВ ЖАЛ МИ Е ДЕТЕ НА МОЙ СЪПАРТИЙЦИ .

    Коментиран от #35

    16:18 03.12.2025

  • 15 Фактъ

    13 1 Отговор
    БСП са си на Пеевски , какво да каже Симов ?!

    Коментиран от #23

    16:19 03.12.2025

  • 16 гражданин

    15 3 Отговор
    Шопара много се уплаши и се скри като мишка ,а Мирчев трябваше поне един шамар да му изплющи !!

    Коментиран от #20

    16:21 03.12.2025

  • 17 ха хаха

    4 4 Отговор
    народът може да спи спокойно - няма и няма как да има ситуация, в която това недоразумение и недоносце Мирчев да доближи премиерски пост, освен ако не е начело на държава от маймуни, т.е в зоопарка

    16:23 03.12.2025

  • 18 Що не

    9 1 Отговор
    си покриеш плешивата Томба , бе , жалък ? Ти ли си мерило кой как да се държи ?! Яяяяя , къш !

    16:24 03.12.2025

  • 19 Никой

    4 1 Отговор
    Трябваше Хамид Хамид тебе да души в коридорите на НС а не невръстни деца .

    16:25 03.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Даже

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "младежа":

    и другаря от НСО , който не знам по чие нареждане пази Началото на края и в Парламента , а Ганьо плаща !

    16:27 03.12.2025

  • 22 Знайко

    6 1 Отговор
    Че Костадин Костадинов, Радостин Василев и Делян Пеевски ... да не би да се държат по-различно.
    Нивото но бг парломинта отговаря на нивото на бг избирателите.
    Симов ами колегата ти бесепар Кирил Добрев и гой е същия.

    Коментиран от #27

    16:27 03.12.2025

  • 23 о ха

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фактъ":

    всичко е на Пеевски, та дори и президентството - май така излиза според всички умници и недосмаслеци дето се упржняват в скудоумие! че ако е така,направо монарх да го направим, що си губим ремето с псевдодемокрация и си играем на парламентарна държава

    16:28 03.12.2025

  • 24 БуклоксКЛАН НЕ ДО

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    КЛАН. ЩО ЗА ДУМА ЗА ТЕБ Е ТЕРОРИСТ!?!??. Терорист е човек който убива. А Я МИ КАЖИ ПАРТИЗАНИТЕ ЩО КОГО СА УБИВАЛИ ПОЧТИ НИКОГО А ТЯХ СА ГИ МЪЧИЛИ УБИВАЛИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА. ИМАЛИ СА ИДЕЯ ВЯРВАЛИ СА В НЕЩО И СА СЕ БОРИЛИ ДА ГО ОСЪЩЕСТВЯТ. НА ВАС ДЕМОНКРАТНИЯТ ВСЕ КОМУНИЗМА КОМУНИСТИ СА ВИ У ЧУТУРИТЕ. ТЯХ ОТДАВНА ГИ НЯМА. ВИЕ ДЕМОКРАТИТЕ СТЕ ДЕМОНИТЕ НА СВЕТА. НИКВА ДЕМОКРАЦИЯ А АНАРХИЯ КРАЖБИ НЕМОРАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.

    16:28 03.12.2025

  • 25 Е какво

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "младежа":

    ти допадна, как един човек със съмнителни морални качества се петелчи на себеподобен. И както е казал някой си "каквото и да ти обясняват, става въпрос за пари". Едно прасе иска да открадне буламача на друго такова. Само дето лъжат хората.

    16:28 03.12.2025

  • 26 Умен

    11 1 Отговор
    А за държането на Свинята да кажеш нещо? МОЖЕ БИ ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ДЪРЖАТ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ?ВСЯКО НЕГОВО ГРУХТЕНЕ Е ИЗПЪЛНЕНО С ЦИНИЗМИ И ЛЪЖИ.НО виж такива като теб ще занулят БСП,а това е хубав ден за българската демокрация Нали?

    Коментиран от #31

    16:29 03.12.2025

  • 27 така де

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Знайко":

    всики произлизат и са наследници на майката червена партия, възпитала достойни чада,които сега си играят на демокрация да заблуждават неориентираните европейци

    16:29 03.12.2025

  • 28 Я какви

    3 1 Отговор
    малки тлъсти ръчички ?!

    16:30 03.12.2025

  • 29 Е, да се, обаче ....

    6 4 Отговор
    По същата логика нито един депутат, министър и прочие не може да се държи така, както се държат ДП и ББ с журналистите и с народа!!! Нагло, безцеремонно, имайки се за недосегаеми.

    Коментиран от #40

    16:30 03.12.2025

  • 30 Някой

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "младежа":

    Младежите с качулките трябваше да почнат от сградата и колиге на НСО и след това по партийните офиси, но следобед, когато са пълни. И да хвърлят всичко живо от последния етаж да се учи да лети.

    Коментиран от #33

    16:32 03.12.2025

  • 31 само че

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Умен":

    употребата на подобни определения от фауната показва единствено,че употребявщите ги са от същата кочина и никога няма да изплуват извън нея! Хората, които се смятат и държат като европейски граждани, никога не обиждат опонентите с подобни названия,щото това показва единствено слабоумие и липса на нормални аргументи за равноправен диалог, а само гола завист

    16:34 03.12.2025

  • 32 Хипотетично

    3 1 Отговор
    силно фрустриран И.Мирчев е редно да си вземе отпуск и да си по отпочине от политиката за няколко години поне като може би направи Христо Иванов.

    Коментиран от #36

    16:35 03.12.2025

  • 33 само че

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Някой":

    младежите с качулките,водени от Киро и платени от мафиотите от неговия кръг, трябваше да се усетят как и защо ги ползват и след това ще се отрекат от тях

    16:35 03.12.2025

  • 34 ккк

    4 1 Отговор
    ако бях на Мирчев на мястото щях да го заплюя а ако тръгне с ответна реакция с един прав между очите и да напука мрамора в парламента като се изплющи тоя 200 килограмовия , ония с плешивата глава от охраната гледаше като тутутка

    16:36 03.12.2025

  • 35 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЕЙ ОХЛЮВ":

    То па една партия, наредили сте ми се некадърник до рубраджия, до убиец, до крадец.

    16:37 03.12.2025

  • 36 да,но

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хипотетично":

    забравихте ли кой му жужеше в ушенцето по телефона на протестите,регистрирано и от ТВ - от хора като Маджо не можеш да се оттеглиш на почивка, а трябва все да тичаш и изпълняваш нарежданията на боса

    16:38 03.12.2025

  • 37 Хаха

    2 0 Отговор
    Намерил се защитник на Пеевски и на клеветничеството.

    16:39 03.12.2025

  • 38 Весело

    1 0 Отговор
    600 години отрицатилна селекция, резелтата е такъв антиелит.

    16:39 03.12.2025

  • 39 Саша Грей

    2 0 Отговор
    Значи Шопарът може да обижда, да говори глупости - скутове, мазни турски кафета, навеждане, а отсреща да получава мили усмивки и срамежливо пърхане с мигли, така ли?
    Браво, Мирчев. Не на страха!

    16:40 03.12.2025

  • 40 ами народът

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Е, да се, обаче ....":

    има точна поговорказа това - "каквото повикало, това се и обадило"

    16:40 03.12.2025

  • 41 Не!

    1 0 Отговор
    Не, бръсната червена кратуно, задръстена с ръждясали сърпове и чукове, не! Точно така трябваше да постъпи Ивайло Мирчев, даже трябваше да удари един шут в дебелия з....к ан уродливото 190 - килограмово туловище, или един силен шамар по мазната му, плувнала в мръсна пот мутра! КОЙ дава право на туловището Дебелян да лъже, до сипе кофи помия по депутати от ПП и ДБ, КОЙ? Ти ил бе, бръсната Симова кратуно, или остатъчните нищожества от "Позитано"? То не бяха пеньоари, не бяхаа наркотици, какви още цинизми и простащини не излязоха онт мръсната и миризлива уста на туловището?, за да обижда опонентите си? Много жалко, Асен Василев, Мирчев и другите трябваше да го спукат от бой, та да изтекат поне 5 - 5 килограма мас от туловището! Ще лъже туловището, че Мирчев му се кланял! Ха-ха-ха-! Ти сбърка Мирчев с ортака ти от СИК - Банкя бе, Дебеляне Пеевски! Да, ама Мирчев не е Боко Банкянски!

    16:46 03.12.2025

  • 42 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор
    Моите уважения, Симов, но не си прав! ПП тата набраха такава преднина пред вас, че на предсрочните избори, които се задават, Пеевски няма да ви спаси БСП и с изкуствено дишане, да не кажа точната дума!

    16:46 03.12.2025

  • 43 Като усети, че го снимат

    1 0 Отговор
    Като усети, че го снимат, Мирчев се превръща във Волен Сидеров.

    16:51 03.12.2025