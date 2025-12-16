Новини
Мнения »
Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“ пред ФАКТИ: Струва ми се, че за президента политическата игра е „сега или никога“

Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“ пред ФАКТИ: Струва ми се, че за президента политическата игра е „сега или никога“

16 Декември, 2025 08:58 1 753 30

  • добромир-
  • живков-
  • маркет линкс-
  • борисов-
  • пеевски-
  • герб-
  • президент-
  • радев-
  • бсп-
  • меч

Очаквам да имаме по-висока избирателна активност през пролетта, когато се очакват предсрочните избори, казва социологът

Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“ пред ФАКТИ: Струва ми се, че за президента политическата игра е „сега или никога“ - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ескалиращите протести, сривът на доверието в институциите и все по-видимата политическа мобилизация в страната очертават нова и нестабилна обществена картина. Социологическите данни показват сериозни размествания в електоралните нагласи, нарастващо недоволство срещу модела на управление и реална възможност за промяна на политическата конфигурация. Пред ФАКТИ говори социологът Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“.

- Г-н Живков, от „Маркет ЛИНКС“ публикувахте последните данни от социологическо проучване, според което шест партии влизат в парламента. Нека направим уговорката, че проучването е направено между 3 и 7 декември, между двата големи протеста. Какво показаха протестите на 1 и 10 декември?
- До голяма степен те показаха едно и също – огромна политическа мобилизация в цялата страна. За разлика от предишни многобройни протести, които бяха основно в София, сега виждаме ясно изразен национален обхват. Това ни дава основание да ги сравняваме с протестните вълни от 1989–1990 г. и 1996-1997 г. Ясно се видя, че сегашните два протеста се различават един от друг, като надграждат с участието на значително по-голям брой български граждани по площадите. В този смисъл има натрупване на огромна гражданска енергия и тя очевидно е насочена срещу модела на управление, неговите изразители, но и срещу бюджета. Оттам тръгна цялото това недоволство.

- Опозицията очакваше ли такава масовост?
- Честно казано, струва ми се, че по-скоро не. В началото видяхме заложения максимум – недопускане на бюджета или промяна на бюджета, както и да го формулираме. След това обаче се видя, че гражданската енергия е значително по-голяма. Исканията за оставка се наложиха като водещи, чухме ги ясно след протеста на 1 декември, а те станаха и искания на ПП-ДБ.

- Данните ви показват, че 72% от хората са против бюджета, а 56% искат оставката на кабинета. И двете се случиха. Ще се запази ли тази енергия у протестиращите?
- Според мен - да. Ключовото в случая е, че тази енергия, за разлика от 2013-а и 2020 г., не беше загубена. Тогава тя се разпиля в „успешната отбрана“ на кабинетите „Орешарски“ и „Борисов 3“, което ѝ повлия негативно. Сега имаме значително по-бързо подаване на оставка, което води до осъзнаването от страна на българските граждани, че в момента те имат реална власт да определят посоката на държавното развитие. Това е специфично усещане и може да осигури допълнителна и по-продължителна енергия на протестиращите и за онези, които подкрепят протестната вълна. Затова смятам, че тази енергия ще се задържи до следващите избори. Това са около три месеца и очаквам дотогава тези тенденции да се доразвият и да имаме по-висока избирателна активност през пролетта, когато се очакват предсрочните избори.

- При ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ давате лек спад спрямо момента на сформиране на кабинета "Желязков". Протестите ли са причината?
- Не само протестите. По-скоро действията на партиите и лидерите в управленската коалиция, включително и „ДПС – Ново начало“. Поредицата от действия, още в началото на лятото, ясно показаха нарастваща политическа радикализация. Тя беше видима след арестите на зам. кметове на ПП-ДБ, но най-вече след този на кмета на Варна Благомир Коцев. След два месеца лятно затишие влязохме в много гореща политическа зима. Видяхме как се подсилва репресивната машина на държавата със свръховластяване на институции и се появиха сериозни съмнения, че те ще бъдат използвани като бухалки - този път вече и срещу бизнеса. Всичко това се натрупа и заедно с опитите на опозицията да бъде изключена от комисиите в Народното събрание, доведе до изливането на недоволството по улици и площади.

- Шест партии в парламента – ГЕРБ-СДС, ПП–ДБ, „Възраждане“, „ДПС – Ново начало“, МЕЧ и БСП. Виждате ли конфигурация за кабинет измежду тях?
- Не съм сигурен, че виждам стабилна конфигурация, освен ако не говорим за някакво възпроизвеждане на сегашния модел с ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“. Но, имайки предвид обществените настроения в момента, се съмнявам, че след три месеца хората ще позволят това управление да се възпроизведе в какъвто и да е вариант. Възможни са по-сериозни размествания, включително появата на нов политически субект около президента Радев или други значими промени.

- „Величие“ остават под чертата. Има ли при тях скрит вот?
- При по-малките политически сили по-често има изкривявания в социологическите измервания, защото вотът за тях е много ситуационен. Те имат ядра, които не са големи, но значителна част от избирателите им взимат решение в последните ден-два преди вота. „Величие“ успяват да привлекат именно такъв несистемен, наказателен вот. Не е изключено да влязат в следващ парламент – виждали сме това и при „Има такъв народ“ и затова нищо не е сигурно в сегашната ситуация, когато има буквално тектонични размествания в социално-политическите нагласи.

- Ако говорим за доверие в политическите фигури – единствено президентът Румен Радев е с положителен баланс. Кога можем да очакваме партия около него?
- Не мога да кажа кога. Дори и днес президентът отклони този провокативен въпрос, който му зададе Атанас Атанасов при консултациите, които се провеждат. Ако Радев реши да довърши втория си мандат и отложи подобна крачка за есента на следващата година, е възможно историческият момент вече да е отминал. Лично на мен ми се струва, че за президента политическата игра е „сега или никога“.

- Как си обяснявате факта, че нито един действащ политик няма положителен рейтинг на доверие?
- Това е ясно установена и трайна картина у нас, за съжаление. Кризата на доверие в институциите и политическата класа е основна характеристика за нашата действителност. Липсват обединяващи фигури, обществото е силно фрагментирано и всеки подкрепя само „своите“. Подобни феномени се наблюдават и в други демокрации, но у нас недоверието е особено дълбоко и ясно отразява оценката за работата на политическата класа през последните 10–15 години.

- Ако партия на президента Радев бъде създадена, откъде би взела гласове?
- На първо място – от негласуващите. Това е сериозен ресурс. Президентът ще черпи подкрепа и от влезлите в изборите през 2021 г., с надеждата за промяна, но останали разочаровани от действията на „Има такъв народ“ и „Продължаваме промяната“. Освен това той има потенциал да привлече и значителна част от русофилския сегмент, който макар и фрагментиран, е между 20 и 25% от гласуващите. Това поставя под риск формации като МЕЧ, „Величие“, „Има такъв народ“ и донякъде и "Възраждане".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майора

    13 11 Отговор
    Стига хвалене на неродената партия на разединителя Радев! Той не мжа да обедини народа камо ли да създаде партия и спечели изборите!

    Коментиран от #7, #28

    09:05 16.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 българин

    7 2 Отговор
    всички ка-пу-ти в един глас реват -сега или никога НО истината е - НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ НЕКА ДОБРЕ ДА СЕ НАКИСНЕ ПРАНЕТО

    09:09 16.12.2025

  • 4 евалата чалгопитеци

    7 4 Отговор
    Как е? Просперирате ли? Получихте ли сигурността и предвидимостта за която скачахте по площадите? Ще останете ли доброволно в България?

    09:15 16.12.2025

  • 5 Никой

    5 4 Отговор
    150 000 човека излязоихме против ГЕРБ - този си повтаря нещо.

    Довиждане - приятели - бяхте страхотни - 100 лева пенсия на 3 лева на ден - супер бяхте.

    Коментиран от #18

    09:15 16.12.2025

  • 6 И Киев е Руски

    3 4 Отговор
    Сретан амстердамеца е написал новият бюджет в евро .Сите в парлАМаТА ще са Za

    Коментиран от #12

    09:17 16.12.2025

  • 7 Моряка

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Майора":

    Майоре,я кажи до сега кой е обединил народа?Плюнката Плевлю?Нищо не направилия Първанов?Синия демагог П.Стоянов?Разединителя Ж.Желев?Уважавам кръгозора ти до рамките на батальон,ама голямата политика я остави на такива самородни анализатори ,като Стоянчо.Момчето работи упорито върху себе си..Даже може да овладее и урока за главните букви.Нищо чудно.

    09:19 16.12.2025

  • 8 хаха

    4 3 Отговор
    Да ти шуркам на дипломата, добромирчо. Фигуранта трябва да няма грам акъл за да се яви сега, точно преди големия батак с инфлация и обедняване заради еврото.

    Коментиран от #21

    09:20 16.12.2025

  • 9 ЕДИНСТВЕНАТА ОПОЗИЦИЯ

    1 6 Отговор
    Битката ще е между ДПС

    и Шайката на Радев, начело с ППДБ.

    ГЕРБ ЩЕ ГЛЕДАТ УМНО и Борисов пак ще прави сглобки на тъмно.

    ДПС
    е единствената опозиция на Радев.

    Ще изненада доста подобни самозвани анализатори!

    ГЕРБ не са за вярване, като нищо ще се сглобят с Радев .

    09:21 16.12.2025

  • 10 Шон

    2 1 Отговор
    на подобни лицемерни физиономии не е препоръчително да изказват мнение

    09:22 16.12.2025

  • 11 Коня Солтуклиева

    4 2 Отговор
    По принцип си има партията на С. Янев, за кво му е нова?!
    ... А за кво му е въобще да "слиза на терен"?!
    ... Двамата Шишковци от години го карат, ама той ги изнервя:))

    Коментиран от #16

    09:25 16.12.2025

  • 12 Моряка

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Намекваш за Боко?Може пък Сретан и да му е простил.Нали знаеш,"в затвора попаднал на хора и станал човек."Може и сега в затвора да има такива добри хора.

    Коментиран от #19

    09:26 16.12.2025

  • 13 провинциалист

    3 3 Отговор
    "72% от хората са против бюджета, а 56% искат оставката на кабинета" - глупости на търкалета! 100% искат да се оттърват от две конкретни фигури.

    09:28 16.12.2025

  • 14 Мистър Кеш и Шарлатаните

    6 0 Отговор
    Една очаквано добра комбинация.

    09:28 16.12.2025

  • 15 Аман

    8 0 Отговор
    от маниполатори, бабуват на нероден Петко

    09:29 16.12.2025

  • 16 ццц

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Коня Солтуклиева":

    Ще е абсолютен автогол за Радев, ако се свърже по някакъв начин със Стефан Янев, той е индивидът въвел фашистките зелени сертификати като премиер. Народа никога няма да забрави този геноцид.

    09:29 16.12.2025

  • 17 Поредният

    2 0 Отговор
    шеф не работещ с кеф ала за себе си! Обяснява неща които не разбира за да блъфира! Когато започне да мисли за хората а не само за себе си да дойде и да каже "сега или никога"!

    09:37 16.12.2025

  • 18 Питане

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    А останалите 6 милиона и кусур де ги слагаш бе.Смешни сте с тия 150 хиляди.

    09:50 16.12.2025

  • 19 Питане

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Моряка":

    Защо да го е страх?Боко си вършеше работата.Това значи ли че трябва наркокартелите да бъдат оставени на мира?

    09:53 16.12.2025

  • 20 евалата чалгопитеци

    4 1 Отговор
    Вдигнаха ли ви заплатите от 1 януари? Нали затова протестирахте по площадите? Вече ще раждате ли българи?

    09:54 16.12.2025

  • 21 Зъл пес

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Великите хора в битки се познават.Значи според теб докато е "кално",чичо да се скрие,и после когато вече пътя е чист,да излезе на бял кон,и да не си изцапа юмручето?Дегиди хитрушковци!

    09:57 16.12.2025

  • 22 Тъпото руско говедо Румен

    5 1 Отговор
    Сега или по-късно Румен трябва да влезе в затвора за измяна... не може да обслужва руските интереси през целия си мандат и да му се размине, та той е президент на България, няма ли инстинк за самосъхранение... или българските закони не са за русофилите в България, работещи безспир в закопаването и.

    Тези които организираха протестите срещу правителството се оказаха наследниците на мизерните политици от БКП, които подаряваха България на СССР навремето, това не го ли видяхте?

    Трябваше навремето да има лустрация и изчистване на комунистическата измет.

    Коментиран от #30

    09:59 16.12.2025

  • 23 Ал Йо

    4 1 Отговор
    Румен Радев е кремълофил, което ще рече, че не го е еня за българските интереси. Той е загрижен за добруването на руската власт и на „братската дружба” с нея. Нещо повече. Както заяви преди години в предаването „Свободна зона” на покойния Георги Коритаров генерал Леонид Решетников – дългогодишен ръководител на Информационното направление в Службата за външно разузнаване на Руската федерация и водещ на направлението за България: „

    Румен Радев може да изиграе забележителна роля като инструмент за излизането на България от НАТО и ЕС”. Точна характеристика. До излизане едва ли ще се стигне, но каква е целта? Тя е трайна политическа дестабилизация на България, хаос в отношенията между институциите, принизяване ролята на парламента и създаване на условия за смяна на конституционното ни устройство – преминаване от парламентарна към президентска република.

    Разчита се, че тогава телефонът за връзка с Кремъл ще бъде директен, без посредници и без необходимост от руски шпиони. Разчита се, че една такава промяна у нас

    ще разшири възможностите на Москва за влияние в България и в региона на Югоизточна Европа.

    Коментиран от #24, #25

    09:59 16.12.2025

  • 24 Стареца

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ал Йо":

    Така е пич! Но тоя си е "бащичко" и на външен вид и акъл/и двамата нямат/ с тейко му тошо правешкият свиняр!

    10:08 16.12.2025

  • 25 Щирл Иц

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ал Йо":

    Наистина ли мислиш, че шеф от външното разузнавсне е говорил истина?! :))

    Коментиран от #26

    10:11 16.12.2025

  • 26 Аз му вервам

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Щирл Иц":

    Крим сега е руски. Не ли?

    10:13 16.12.2025

  • 27 Тома

    0 0 Отговор
    Струва си да му се струва, струва ми се!

    10:26 16.12.2025

  • 28 Тома

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майора":

    Споровете с резултатите от социометрията, пътните правила, резултатите от изборите, законите и пр. са характерни за хора, които са 99% нобелисти, 100% каращи такси.

    /Преведено за 99% нобелисти: несъмнено за много от българите, в т.ч. и за мен, Радев е отвратителна политическа фигура, но истината е, че в момента той е политикът с най-висок рейтинг./

    10:33 16.12.2025

  • 29 Ддд

    1 0 Отговор
    Този явен слуга на ПП-ДБ защо въобще му се дава думата? Може би защото точно е слуга на олигарсите зад ПП-ДБ?

    10:45 16.12.2025

  • 30 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тъпото руско говедо Румен":

    Твоето поколение няма да може да се освободи от руските интереси, но децата ти имат шанс. За целта трябва само да омъжиш сина си и да пратиш дъщеря си да инфлуенсва от околовръстното.

    10:47 16.12.2025