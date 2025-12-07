Новини
Украйна е в тежка политическа криза, какъв е изходът?
  Тема: Украйна

Украйна е в тежка политическа криза, какъв е изходът?

7 Декември, 2025 09:01

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • андрий йермак-
  • петро порошенко

Опозицията очевидно държи политическата инициатива и изисква оставка на цялото правителство

Украйна е в тежка политическа криза, какъв е изходът? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако някой се е съмнявал, че последният корупционен скандал в Украйна, станал извесен вече като "Майндичгейт" е предизвикал пълномащабна политическа криза в Украйна, която не може да бъде разрешена с целенасочени кадрови решения, днешното заседание на Върховната рада със сигурност разсея всякакви подобни съмнения, пише кореспондентът на Би Би Си в Украйна Святослав Хоменко.

В дневния ред на парламента бяха включени само две оставки: на министъра на правосъдието Герман Галушченко и на министъра на енергетиката Светлана Гринчук. Те бяха наречени "хората на Миндич" от настоящото правителство, а очевидният план на правителството беше да ги пожертва и да обяви мащабни кадрови промени в целия енергиен сектор - и тогава, уж, скандалът със записите на НАБУ може да се счита за приключен.

Събитията под купола на Радата обаче показаха, че това няма да е достатъчно. Опозицията очевидно държи политическата инициатива и изисква оставка на цялото правителство.

Петро Порошенко и Юлия Тимошенко добавят още: след това трябва да се създаде нова коалиция и правителство на националното единство, което, трябва да се подразбира, няма да бъде пасивен инструмент в ръцете на президентската администрация.

Еднопартийното мнозинство на президентската фракция "Слуга на народа" в Радата, първо, съществува само на хартия, и второ, в светлината на последните събития, се чувства толкова изгубена и деморализирана, че не усеща нито сили, нито желание да "следва" сценария, написан в същия този президентски кабинет, който освен това може да се променя в движение.

Междувременно единственият човек, пряко отговорен за бъдещите развития - президентът Володимир Зеленски - е на командировка в чужбина и коментира събитията в Украйна в духа на: "Ще се върна скоро, ще разговарям с всички и ще подготвя фундаменталните, бързи решения, от които се нуждае страната ни".

Но ако научим за тях едва към края на седмицата, когато Зеленски се завърне в Украйна, със сигурност не можем да ги наречем бързи.

Колко фундаментални ще бъдат те (все пак, както вече разбрахме, оставката на двама министри не се счита за такава нито от политическия естаблишмънт, нито от обществото) е друг въпрос без отговор.

И тук е моментът да си припомним евентуалната оставка на всемогъщия Андрий Йермак, слухове за която се появиха вчера вечерта и чието искане беше открито обсъждано в кулоарите на парламента днес.

Предполага се, че само напускането на дясната ръка на президента, ключово звено в свръхцентрализираната система на власт, формирала се в Украйна по време на войната, може да демонстрира, че Зеленски е сериозно ангажиран с истинско, а не декларативно рестартиране на държавния механизъм, в самото сърце на което е проникнала "ръката на Мидас" (или Карлсон?).

Евентуалната оставка на Йермак неминуемо ще доведе до преосмисляне на ролята на президента в политическата система на страната, така че това решение очевидно не е лесно.

Но междувременно, случващото се в Киев, меко казано, не укрепва позицията на Володимир Зеленски в преговорите със западните партньори.

Ключовото събитие от настоящата обиколка, според слуховете, е утрешната среща между украинския президент и специалния представител на Доналд Тръмп, Стив Виткоф, в Турция.

Това ще се случи на фона на обявеното от Зеленски "засилване на мирните преговори" и, разбира се, би било добре украинският президент да влезе в тази среща като силен лидер, контролиращ както вътрешния дневен ред, така и ситуацията на фронтовата линия.

Накратко, кризата, както почти винаги се случва, дойде в неподходящ момент.

От друга страна резултатът от сегашния клинч все още може да бъде не продължение на сегашното управление, а радикално обновление както на системата на власт в държавата, така и на самия Зеленски.

Необходими са, както казва самият Зеленски, "принципни, бързи решения.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    15 1 Отговор
    изходът е един да вдигат бялото знаме

    09:03 07.12.2025

  • 2 1488

    17 2 Отговор
    всеки ден по новините
    за някаква украйна
    и някъв наркоман

    Коментиран от #11

    09:05 07.12.2025

  • 3 Папата

    13 1 Отговор
    Бялото знаме.

    09:05 07.12.2025

  • 4 1488

    3 18 Отговор
    като дори руската салата не е руска, а френска, тогава какво остава за руската наука, изкуство, литература, дьржава, народ и т.н ??

    Коментиран от #7, #10, #12

    09:05 07.12.2025

  • 5 пони, ама розАво

    9 1 Отговор
    Обаче на фронта всичко е наред, убихме милиони руснаци и скоро ще превземем Лвов, нищо че няма стратегическо значение.
    Сало Уганде, хероинам сало!

    09:10 07.12.2025

  • 6 Ццц

    10 1 Отговор
    Има само един работещ изход - по комина, по комина и дим да го няма...Володимир да се превърне в озонов слой като съплеменниците си!

    09:11 07.12.2025

  • 7 пешо

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    ти си само с осми клас

    09:12 07.12.2025

  • 8 Колело

    9 0 Отговор
    Колелото на историята се върти и отново ще сме в руската зона на влияние. Салфетката е в джоба на Путин и скоро ще бъде на масата. Не е нужно да си пророк за да видиш това а ние ще сме сред първите влезли или натикани насила в руския протекторат.

    09:13 07.12.2025

  • 9 666

    0 9 Отговор
    Путлер изби 1 млн украински нацисти ище.3 млн руски фашисти.

    09:14 07.12.2025

  • 10 Ццц

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Ехо, тука има един за ТЕЛК. С евроатлантизъм е и е като френското грозде - уж грозде, но миризливо!

    09:15 07.12.2025

  • 11 Гориил

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Той не е украинец. Той е Бандера. Не са едно и също нещо.

    09:15 07.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзън-дзън

    4 0 Отговор
    В продължение на три години Зеленото човече с бяло носле спокойно наблюдаваше как от огромната военна помощ за Украйна се краде като за световно / говорим за откраднати 100+ млрд от общо 470 млрд помощи до днешна дата/, а сега се пробва да изиграе скеча "Принципни, бързи решения"?
    Цирк.
    Цирк на гърба на страдащия украински народ и данъкоплатците в ЕС и САЩ.

    09:17 07.12.2025

  • 14 Съдията

    8 0 Отговор
    Изходът е бял байрак и съд за шайката на Зеленски!😂

    09:17 07.12.2025

  • 15 Хи Хи

    8 0 Отговор
    Ний си мислехме, че урките ще ни пазят от Путин, пък те крадат от нас !!

    09:18 07.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    1 2 Отговор
    Общи приказки!

    09:19 07.12.2025

  • 18 Изход има

    6 0 Отговор
    Капитулация

    09:23 07.12.2025

  • 19 Изходът е:

    6 0 Отговор
    БЯЛОТО ЗНАМЕ! Съд за всички наши политици които пращаха оръжие и пари на зеленото чудовище!

    09:23 07.12.2025

  • 20 ТАКА Е.

    2 0 Отговор
    МАНДАНА БЕШЕ НАПРАВЕН ДА СЕ КРАДЕ. И НАЛИ ОНЯ ЕРМАХ ЛИ МЕНТА ЛИ ПЪРВИЯТ ДО НАРКОТО НАЛИ БЕШЕ ИЗГОНЕН. ЗАЩО ОЩЕ Е ТАМ. ПИСАЛ ПИШ И ЩЕ ПИША ОКРАНЯНО В БОЛШЕНСТВОТО СА ТАКИВА КОРУМПИРАНИ. А ТОЗИ НАРКОКЛОУНЧЕТО Е ВЪРХЪТ НА ПИРАМИДАТА. А ЗА НАЩИ ТУК УПРАВНИЦИ БЕЗ КОМЕНТ.

    09:28 07.12.2025

  • 21 Летописец

    5 0 Отговор
    Говорят ни за кризи , оставки , ...
    все едно че в о Крайна има някаква демокрация . Ами няма . Още преди руската операция , киевският режим забрани 14 партии . Украйна е грешка .

    09:28 07.12.2025

  • 22 За зеления

    5 0 Отговор
    изходът е към Израел... или пък към Колумбия...

    09:28 07.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ъъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Факти за пореден път ви се подиграват, но вие изобщо не вдявате за какво иде реч! Това е поредната публикация нямаща нищо общо с реалността. Цитирам:

    "И тук е моментът да си припомним евентуалната оставка на всемогъщия Андрий Йермак, слухове за която се появиха вчера вечерта......"

    Слуховете за оставката на Ермак се появили "вчера вечерта"?🤔
    Ми Ермак го няма вече две седмици!!!! Разбирате ли какво ви казвам? Едва ли?🤣

    09:36 07.12.2025

  • 25 Републиканец

    0 0 Отговор
    Докато не сменят зеления потник на Зеленски с оранжев гащеризон от Гуантанамо, Украйна няма да се оправи.

    09:39 07.12.2025