Украйна е в тежка политическа криза, какъв е изходът?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако някой се е съмнявал, че последният корупционен скандал в Украйна, станал извесен вече като "Майндичгейт" е предизвикал пълномащабна политическа криза в Украйна, която не може да бъде разрешена с целенасочени кадрови решения, днешното заседание на Върховната рада със сигурност разсея всякакви подобни съмнения, пише кореспондентът на Би Би Си в Украйна Святослав Хоменко.

В дневния ред на парламента бяха включени само две оставки: на министъра на правосъдието Герман Галушченко и на министъра на енергетиката Светлана Гринчук. Те бяха наречени "хората на Миндич" от настоящото правителство, а очевидният план на правителството беше да ги пожертва и да обяви мащабни кадрови промени в целия енергиен сектор - и тогава, уж, скандалът със записите на НАБУ може да се счита за приключен.

Събитията под купола на Радата обаче показаха, че това няма да е достатъчно. Опозицията очевидно държи политическата инициатива и изисква оставка на цялото правителство.

Петро Порошенко и Юлия Тимошенко добавят още: след това трябва да се създаде нова коалиция и правителство на националното единство, което, трябва да се подразбира, няма да бъде пасивен инструмент в ръцете на президентската администрация.

Еднопартийното мнозинство на президентската фракция "Слуга на народа" в Радата, първо, съществува само на хартия, и второ, в светлината на последните събития, се чувства толкова изгубена и деморализирана, че не усеща нито сили, нито желание да "следва" сценария, написан в същия този президентски кабинет, който освен това може да се променя в движение.

Междувременно единственият човек, пряко отговорен за бъдещите развития - президентът Володимир Зеленски - е на командировка в чужбина и коментира събитията в Украйна в духа на: "Ще се върна скоро, ще разговарям с всички и ще подготвя фундаменталните, бързи решения, от които се нуждае страната ни".

Но ако научим за тях едва към края на седмицата, когато Зеленски се завърне в Украйна, със сигурност не можем да ги наречем бързи.

Колко фундаментални ще бъдат те (все пак, както вече разбрахме, оставката на двама министри не се счита за такава нито от политическия естаблишмънт, нито от обществото) е друг въпрос без отговор.

И тук е моментът да си припомним евентуалната оставка на всемогъщия Андрий Йермак, слухове за която се появиха вчера вечерта и чието искане беше открито обсъждано в кулоарите на парламента днес.

Предполага се, че само напускането на дясната ръка на президента, ключово звено в свръхцентрализираната система на власт, формирала се в Украйна по време на войната, може да демонстрира, че Зеленски е сериозно ангажиран с истинско, а не декларативно рестартиране на държавния механизъм, в самото сърце на което е проникнала "ръката на Мидас" (или Карлсон?).

Евентуалната оставка на Йермак неминуемо ще доведе до преосмисляне на ролята на президента в политическата система на страната, така че това решение очевидно не е лесно.

Но междувременно, случващото се в Киев, меко казано, не укрепва позицията на Володимир Зеленски в преговорите със западните партньори.

Ключовото събитие от настоящата обиколка, според слуховете, е утрешната среща между украинския президент и специалния представител на Доналд Тръмп, Стив Виткоф, в Турция.

Това ще се случи на фона на обявеното от Зеленски "засилване на мирните преговори" и, разбира се, би било добре украинският президент да влезе в тази среща като силен лидер, контролиращ както вътрешния дневен ред, така и ситуацията на фронтовата линия.

Накратко, кризата, както почти винаги се случва, дойде в неподходящ момент.

От друга страна резултатът от сегашния клинч все още може да бъде не продължение на сегашното управление, а радикално обновление както на системата на власт в държавата, така и на самия Зеленски.

Необходими са, както казва самият Зеленски, "принципни, бързи решения.